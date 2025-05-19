Топ-8 прекрасных отелей в Сен-Бартс: Где отдыхать как миллионер, не тратя состояние
Когда путешественники стремятся оказаться в оазисе рая с бескомпромиссной роскошью, они упаковывают чемоданы и отправляются в тропический Сен-Бартс. Это удивительное природное убежище делится своей гостеприимной теплотой как со скромными путешественниками, так и состоятельными туристами.
Очаровательный Сен-Бартс приятно удивляет гостей соблазнительной кухней и морем развлечений с безудержными эмоциями. Гости экзотического острова наслаждаются рыбалкой и виндсерфингом, дайвингом и снорклингом. Туристы-гурманы "вкусуют" экскурсии на вертолете и посещение ресторанов с неповторимой кухней.
Все здесь "намекает" на божественный отпуск, начиная от живописных заливов с белоснежными яхтами и заканчивая поразительными горными тропами с невероятными пейзажами. Пляжи с ослепительно белым песком даже не стоит вспоминать – они сами все покажут, как только вы прибудете.
Сен-Бартс – популярное туристическое направление для празднования Нового года и Рождества, свадебных церемоний и медового месяца. Окунитесь в атмосферу тропической экзотики, которую искренне предлагают лучшие отели Сен-Бартс, и ваша жизнь заиграет новыми красками с потоком освежающих эмоций. Итак, наше путешествие начинается. Впереди вас ждет много приятных открытий.
Christopher Hotel
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Первое место для отдыха в Сен-Бартс, куда мы хотим вас пригласить, – это Christopher Hotel, который гордо раскинулся на скалистых берегах Пуэнт-Мила. Он олицетворяет райский шарм с пышными садами, где сладкие ароматы цветов и пряных трав смешиваются с запахами изумрудной зелени, оккупированных солнечным светом.
Сияющей жемчужиной отеля является Sisley Spa с крутыми процедурами для омоложения с травами и ароматическими маслами. Благодаря применению элитной косметики от известного французского бренда кожа отдыхающих становится идеально гладкой и шелковистой.
Кроме того, для гостей подготовлены другие приятные сюрпризы:
- Массаж с горячими маслами при нежном свете свечей.
- Терапевтические ванны с завораживающими видами на бескрайний океан.
- Массажи горячими ракушками, после которых путешественники погружаются в состояние невесомого блаженства.
Насыщенная программа спа-центра разжигает аппетит гостей, и вы можете удовлетворить все свои гастрономические предпочтения в ресторане Rivyera с оригинальной концепцией. Успех заведения базируется на тонком авторском подходе с учетом мельчайших деталей.
Меню ресторана с сочными иллюстрациями было вверено талантливой мастерице из Ниццы Хайди Отеро. Здесь можно насладиться шикарными деликатесами из мяса и морепродуктов на красивых керамических тарелках, расписанных вручную. Кроме того, ресторан этого прекрасного отеля в Сен-Бартсе имеет собственный фирменный аромат, которым пропитаны салфетки. Он гармонично совмещает легкие запахи специй и луговых травок.
Вы можете немного расстроиться из-за того, что отель не имеет доступа к собственному пляжу, но это отлично компенсируется наличием просторного бассейна с голубой водой. Гости не остаются равнодушными к прекрасным водным прогулкам на частной яхте Lady Beatrice, а также к увлекательным киносеансам под бездонным звездным небом. Впечатляющие закуски придают пикантности и королевскому уюту такой досуг.
Вебсайт : https://www.hotelchristopher.com/
Адрес : Gustavia 97133, St. Barthélemy
Телефон : +590 590 27 63 63
Le Barthélemy Hotel & Spa
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Продолжим нашу романтическую прогулку по лучшим отелям Сен-Бартс с первоклассным сервисом и шикарными развлечениями. На этот раз посетим Le Barthelemy Hotel & Spa, который уютно расположился на спокойных берегах Гран-Кюль-де-Сак в северо-восточной части острова. Здесь гости сталкиваются со сложным выбором лучшего варианта размещения среди 44 роскошно оформленных номеров и люксов.
Особенности интерьерного оформления гостиничных номеров можно выразить в следующих тезисах:
- Изящные интерьеры отеля гармонично сочетают мебель с четкими линиями и элегантные элементы декора.
- Аккуратные столы украшены керамическими изделиями авторской работы.
- Тщательно подобранная цветовая гамма с преобладанием нейтральных и кремовых оттенков помогает гостям чувствовать себя в гостинице максимально уютно и спокойно.
Для освежающего водного релакса некоторые люксы оборудованы индивидуальными бассейнами и дождевыми душами. Прекрасные виды на океан доступны из любой точки отеля.
Как и многие рестораны Сен-Бартс, Amis St Barts с шеф-поваром Жереми Чаплитки радует гостей креативным подходом к дизайну и разработке меню. Кухня, представленная в ресторане, отмечена звездой Мишлена.
Роскошные деликатесы с бисквитами рыбы и запеченными кольцами баклажанов, посыпанными кокосовой стружкой, мелькают перед глазами гостей. Символом отеля есть милая фигурка рыбы, изготовленная из выдувного стекла.
Концепция Le Spa у Le Barthélemy не менее креативна, чем в ресторане. Здесь отдыхающих окутывает божественная нога после процедур для лица и тела.
Вебсайт : https://www.lebarthelemyhotel.com/en
Адрес : Baie de Grand Cul de Sac, Saint-Barthélemy 97133, Saint-Barthélemy
Телефон : +590 590 77 48 48
Hotel Le Toiny
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Один из лучших отелей Сен-Бартс носит благозвучное название Le Toiny. Это тихое "пристанище" от повседневной суеты с 22 атмосферными люксами, занимающими 17 акров плодородной земли острова.
К дизайну гостиницы приобщилась креативная леди Б. Осборн из Osborne Interiors. Она является частым гостем, который вносит свежие креативные штрихи в гостиничный проект Чарли и Манди Вере Николл, бывших владельцев острова Сен-Бартс.
Зеркальные бассейны и частные террасы помогают погрузиться в тропический отпуск "вне протоптанных троп", без скучных замечаний или оговорок. Ресторан Le Toiny также является важным преимуществом отеля, благодаря которому он вошел в список Relais and Chateaux.
Недавно архитектурный ансамбль отеля обогатился двумя просторными виллами, идеально подходящими для семейного отдыха в райской обстановке, окруженной тропической зеленью. Тартар из тунца и золотистый совет, мастерски приготовленный на гриле, занимают почетное место в меню.
Вебсайт : https://www.letoiny.com/
Адрес : Toiny 97133, St. Barthélemy
Телефон : +590 590 27 88 88
Hotel Barrière Le Carl Gustaf
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)
Отель с благородным названием Le Carl Gustaf давно вошел в список популярных отелей Сен-Бартс. Группа Barrière взяла на себя ответственную цель его реконструкции, и это удалось на 100 процентов. Здесь царит атмосфера очаровательного городка с маленькими террасами и эффектными элементами из натурального дерева.
Французская дизайнерская компания Gilles and Boissier оживила 21 номер отеля, наполнив их нежными оттенками и искусным использованием каменных и льняных элементов. Свежая зелень придает естественному расположению и логически продолжает прибрежную тематику отеля.
Открытые окна приносят свежие бризы в просторные апартаменты, наполняя номера атмосферой морской романтики. Благодаря отличной системе кондиционирования в номерах всегда прохладно и по-домашнему уютно, даже когда за окном жаркая погода.
В распоряжении отдыхающих есть парк электрических велосипедов, с помощью которых можно устроить ошеломляющие прогулки для исследования местных красот. А когда захотите организовать пикник в живописной локации, всегда можно отправиться на Shell Beach, расположенный неподалеку. Это идеальное место, чтобы насладиться вкусными закусками и обаянием окружающих пейзажей.
Вебсайт : https://www.hotelsbarriere.com/
Адрес : Rue des Normands, Gustavia 97133, St. Barthélemy
Телефон : +590 590 29 79 00
Le Guanahani
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Лучшие отели Сен-Бартс часто подвергаются кардинальным реконструкциям, таким как Le Guanahani, яркое место для отдыха на тропическом острове. Оно расположено в северной части острова, окруженное белоснежными пляжами вблизи залива Мариго и лагуны Гран-Кюль-де-Сак, окруженной коралловыми рифами.
Под влиянием миамского дизайнера Луиса Понсе симпатичные коттеджи приобрели совершенно новый вид с выразительной прибрежной эстетикой. Их фасады окрашены в разнообразные оттенки – от нежного сиреневого до насыщенного мятного.
Ресторан "Beach House St Barth Hotel" гармонично поддерживает инициативу креативности, предлагая гостям изысканные рыбные и мясные шедевры. Обеденные столы традиционно украшены экзотическими фруктами и сладостями.
Одна из традиций ресторана Le Guanahani, мастерски возглавляемого шеф-поваром Седриком Оливо, – подавать разнообразные маленькие закуски, размещенные на огромном подносе.
Sense Spa приглашает гостей в другое измерение с отличными процедурами. Профессиональные мастера используют растительные масла, полученные из местных фруктов и экзотических растений. Для насыщенного досуга отдыхающие часто выбирают водные виды спорта, такие как прогулки на яхтах и вертолетах, а также экстремальный флайбординг.
Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/
Адрес : D209, 97133, St. Barthélemy
Телефон : +590 590 52 90 00
Eden Rock St Barths
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Лучшие места для проживания в Сен-Бартсе не только привлекательны внешне, они кипят крутыми развлечениями и яркими кулинарными открытиями. Eden Rock St Barths, переживший много, включая разрушительный удар урагана Ирма, является именно таким местом.
Его изобретательные владельцы, Джейн и Дэвид Мэттьюз, использовали это неприятное событие в свою пользу. Они организовали тщательную реконструкцию номеров, обновив интерьер гостиницы и обогатив их яркими дизайнерскими штрихами. Виллы Eden Rock со вкусом меблированы экологической мебелью и имеют изысканный декор.
Здесь много интересного:
- Креативный бар для взрослых создан харизматичным дизайнером Мартином Брудницким. Его фишка – бокалы в форме животных и плодов растений.
- Спа, возведенный прямо среди скал на месте бывшего ресторана. Здесь гости погружаются в ауру магических процедур по восстановлению.
- Пляжный бар с большим количеством ароматических коктейлей для самого изысканного вкуса.
В ресторане отеля с ненавязчивой винтажной атмосферой гости наслаждаются вкусными блюдами органического меню, созданного Жаном-Жоржем Вонгерихтеном. Завтраки, обеды и ужины превращаются в маленькие представления с приятной музыкой, экзотическими фруктами и хрустящей выпечкой.
Вебсайт : https://www.oetkercollection.com/
Адрес : Baie de Saint Jean, 97133, Saint-Barthélemy
Телефон : +590 590 29 79 99
Hotel Manapany
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Если вы мечтаете остановиться в самом красивом отеле Сен-Бартс, выбирайте Hotel Manapany. Он не только эстетически красив, но и внутренне совершенен. Его концепцию разработала известная Анн Жусс, потратившая много времени на реконструкцию номеров и пляжа площадью 4.2 акры на Анс-де-Кай.
Экологичность отеля подчеркивается несколькими моментами:
- Здесь запрещены автомобили с выхлопными газами, только электромобили.
- Текстиль, предложенный гостям, сделан из тканого бамбука.
- Номера отеля убираются персоналом без использования химикатов, которые могут вызвать аллергию.
Путешественники занимают просторные пляжные виллы или апартаменты на значительной высоте с потрясающими видами на море. Французский дизайнер интерьеров Франсуа Шампсор использовал насыщенные тона, соответствующие природным пейзажам прибрежной зоны, от мягкого зеленого до глубокого синего, для отделки фасадов. Они оборудованы стильными и яркими террасами, шикарными зонами отдыха с бокалом изысканного вина или нежного экзотического коктейля.
Пляжный спа-центр Dr Hauschka предлагает гостям множество роскошных массажей, масок и обертываний с использованием экзотических масел и бальзамов.
Вебсайт : https://hotelmanapany-stbarth.com/
Адрес : 97133, St. Barthélemy
Телефон : +590 590 27 66 55
Le Sereno
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)
Список 10 лучших отелей Сен-Бартс заслуженно включает в себя Le Sereno, который гармонично дополняет северо-восточное побережье гламурного карибского острова, добавляя ему новых красок и эмоций.
Это заведение также испытало значительные разрушения после урагана Ирма в 2017 году, но это не стало препятствием для его дальнейшего успешного существования. Несмотря на скромные размеры, он вмещает много полезного для гостей, включая спа-центр с роскошными косметическими и медицинскими процедурами, а также гостеприимным рестораном с великолепной кухней.
Роскошные виллы и люксы, спроектированные французским дизайнером Кристианом Лиагром, имеют невесомую атмосферу с нейтральными цветами и простой мебелью. Известняковые полы тщательно отполированы, в то время как тики ставни и льняные шторы придают интерьерам подлинности.
Здесь путешественники в шаге от белого пляжа с тропическими пальмами, где нежные волны "поют" карибские колыбельные. В спа-центре предлагается эффективная процедура омоложения и восстановления, включая авторский массаж Harmony in Sereno. Для этих процедур используются профессиональные продукты швейцарского косметического бренда.
Особая гордость отеля – ресторан Al Mare с богатым ассортиментом местной и международной кухни. Здесь гости сидят за уютными столами под огромным куполом неба, созерцая линию горизонта, растворяющуюся в бескрайнем море.
Вебсайт : https://www.serenohotels.com/
Адрес : Grand Cul de Sac, 97133, St. Barthélemy
Телефон : +590 590 29 83 00
Мы организовали для вас виртуальную прогулку по лучшим отелям Сен-Бартс, магического острова в Карибском море. Теперь вы знаете, куда отправиться этим летом за порцией радости и новых впечатлений. Сюда можно "нырнуть" как с любимыми, так и с группами друзей. Здесь хватит развлечений для всех.
Приезжайте в Сен-Бартс в любое время года, и пусть ваш отпуск будет успешным во всех аспектах!