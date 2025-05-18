Топ-8 отличных отелей Airbnb по всему миру, вдохновленных вселенной Гарри Поттера

Книги, фильмы, тематические парки: франшиза о выжившем мальчике объединила поклонников по всему миру и проникла в разные сферы. Индустрия отелей Airbnb не могла остаться в стороне, что привело к появлению интересных отелей и номеров, тематически оформленных в стиле Гарри Поттера. Поклонники колдовства и магии могут почувствовать себя учениками Хогвартса или волшебниками, прогуливающимися по Диагон-Аллее, в одном из отелей Airbnb, разбросанных по всему миру, вдохновленных фэнтезийной сагой о Гарри Поттере. 8 лучших таких гостиниц для настоящих фанатов можно найти на Airbnb или в домах других поклонников. Берите свои волшебные палочки и мантии и отправляйтесь в самое атмосферное путешествие от Флориды в Великобританию и дальше.

The Dorm Room: Джорджия, США

Небольшой дом на 4 гостей в городке Чикамауга, штат Джорджия, полон шарма, вдохновленного школой колдовства и магии, которую любят миллионы. Перед входом вы увидите летающий автомобиль Уизли и котлы для зелья, а переступив порог, окажетесь в интерьере, тематически оформленном Гарри Поттером, с феноменально детализированными памятными вещами, даже по сравнению с другими гостиницами Airbnb в стиле Гарри Поттера. Это причудливое убежище, где вы будете часами рассматривать портреты на стенах, напоминающие картины в коридорах Хогвартса, полки, заставленные множеством тематических предметов и курьезов, лампы в форме свечей и милые витражи на окнах. Дом выглядит как длинный блок, с кухней с микроволновкой, тостером и кофеваркой спереди и гостиной с раскладной диваном-кроватью размера queen-size. Задняя комната имеет еще две односпальные кровати, напоминающие общежитие Хогвартса благодаря длинным балдахинам и лоскутным покрывалам, а также ванную на ножках, окруженную зеркалами в золотых рамах. На территории отеля есть бесплатная парковка, уличная мебель и кострище. Размещение: от $115 USD.

De Vere House: Лавенхем, Англия, Великобритания

Один из лучших 5-звездных отелей типа "кровать и завтрак" в стиле Гарри Поттера на Airbnb расположен в Лавенхеме, средневековой британской деревне, которая также появилась в фильмах как Годрик Долина. Поэтому, прибыв сюда, вы сможете не только провести время в тематической атмосфере, но и посетить локации, где снимались фильмы о выжившем Мальчике. В доме есть две гостевые комнаты, тематика которых подчеркнута интерьером с многочисленными открытыми балками. Внутри вы найдете двуспальные кровати с балдахином и ванную комнату. Дубовая лестница приведет вас в читальный зал с открытым дровяным камином. В доме есть столовая, где подают полный английский завтрак и красивый частный сад поблизости. Номера доступны от $160 за минимальный срок бронирования 2 ночи.

Wizards Hollow: Северная Каролина, США

Снаружи дом напоминает волшебный замок, спрятанный между деревьями. Источник: Image Earthandskydwellings.com Снаружи дом напоминает волшебный замок, спрятанный между деревьями. Источник: Image Earthandskydwellings.com

В десяти минутах от центра Эшвилла, среди Голубых гор, расположен еще один уникальный дом Airbnb, вдохновленный сагой о Гарри Поттере. Очаровательный мини-замок в стиле дома на дереве имеет одну спальню с кроватью с балдахином и винтовую лестницу, ведущую на чердак с дополнительной кроватью. Комнаты украшены яркими подушками, флагами в стиле Хогвартса, покрывалами, фигурками сов и декоративными предметами, такими как чемоданы, школьные магические книги и т.д. В доме есть ванная комната, гостиная с уютным диваном, телевизором, настольными играми для всей семьи (включая возможность смешивать разные снадобья) и кухня с возможностью приготовления чая, кофе и закусками. Окна в доме большие, так что ничто не мешает любоваться окружающими пейзажами. Однако вы также можете сделать это, сидя на патио или у костра. Номера доступны от $350 USD.

The Wizard's Gite: Кольмар, Франция

Среди всех тематических отелей Airbnb в стиле Гарри Поттера это лучше всего передает атмосферу Башни Гриффиндора. Это тематический приют расположен в частном доме во французском городе Кольмар. С каменными стенами, кроватью с балдахином, гобеленами и картинами в рамах вы проведете ночь в мини-школе колдовства. Коттедж состоит из двух спален в узнаваемых красно-золотых оттенках. Одна из них отдельная, а вторая также выполняет функцию гостиной с диваном и электрическим камином. Их дополняет кухня с обеденной зоной. Вы также найдете уголок с бесплатными принадлежностями для приготовления чая и кофе и баром со сладостью и сливочным пивом. Вас поразит не только интерьер и атмосфера дома, но и окружающий красочный ландшафт с яркими домами вдоль канала и обилием цветущих растений. Номера доступны от $140 USD.

Wizarding Home: Флорида, США

Одна из самых красивых гостиниц Airbnb, вдохновленная замком из фильмов и книг о Гарри Поттере, во Флориде обеспечивает волшебный отпуск. Он состоит из пяти спален, общего зала с большим телевизором, кухни и столовой с длинным деревянным столом и свечами, а также бассейна и патио с грилем. Это идеальное место для посещения тематических парков, в частности Мира волшебников Гарри Поттера в 10 милях, без потери атмосферы магии ни на минуту. Четыре тематических спальни расположены на первом этаже, а еще одна из ванной, напоминающей кабинет Дамблдора, – на втором. В доме много игр, включая игры для Nintendo. Интерьер максимально точно воспроизводит интерьер Хогвартса: вы увидите диваны у камина, как в общежитии Гриффиндора, кровати с балдахинами, застывшую фигуру рыцаря в доспехах, портреты волшебников, изображения школы и гербов факультетов, а также много других заметных деталей, таких как Сортировочный. Номера доступны от $167 USD.

The Common Room: Британская Колумбия, Канада

Гостиная Гриффиндора полна множеством интересных деталей. Источник: Image Airbnb.com Гостиная Гриффиндора полна множеством интересных деталей. Источник: Image Airbnb.com

Если вы не сомневаетесь, что в мире Гарри Поттера вас причислили бы к Гриффиндору, то вы просто должны посетить один из лучших отелей Airbnb, вдохновленный гостиной этого факультета. Дом имеет одну спальню с кроватью размера queen-size, в которую ведет деревянная лестница на чердак. Еще одна диван-кровать есть в гостиной, поэтому максимальное количество гостей здесь – 4. Гостиная украшена инсталляцией, изображающей камин, и многочисленными портретами разных волшебников и колдунь, включая персонажи фильмов. Диван и кресла покрыты пледами с гербом Гриффиндора. Вы можете сыграть в шахматы за уютным столом. Стены украшены закрепленными квиддичными метлами, клетками для сов и мантиями с галстуками Гриффиндора. Есть небольшая рабочая зона в виде школьной парты, полноценная кухня и ванная с душем. Бронирование дома доступно по ценам от $118 USD.

Wizard's Way: Флорида, США

Крупные компании, разделяющие любовь к вселенной Гарри Поттера, также могут найти тематические отели Airbnb, которые обрадуют сердца фанатов. Один из таких, с восемью спальнями и пятью ванными комнатами, расположен в Чемпионс Гейт, Флорида. Спальни объединены двумя гостиными с большим количеством сидений, видео- и настольными играми. Каждый номер в доме наполнен тем, что владельцы называют "специальными эффектами": специальным декоративным освещением, звуком и множеством тематических декоративных предметов, которые вместе создают желаемую атмосферу магии вокруг. Кровати достойны внимания: одна из них расположена внутри паровоза Хогвартского экспресса, над другой расправляет крылья дракон, а еще одна – в спальне в стиле подземелья Слизерина. Удобства дома включают в себя полностью оборудованную кухню, открытую обеденную зону, частный подогреваемый бассейн и кинотеатр. Дом можно забронировать на минимум 4 ночи с ценами от $817 USD за ночь.

Harry Potter Flat: Эдинбург, Шотландия, Великобритания

Район Вест-Боу, где расположена одна из популярных гостиниц Airbnb, покажется знакомым поклонникам книг и фильмов о Гарри Поттере, ведь он вдохновил Дж. К. Роулинг на создание Диагон-Аллеи. Апартаменты расположены в центре Эдинбурга, в самом сердце его старой части, и вы можете добраться до Королевской Мили, Эдинбургского замка и других достопримечательностей за пару минут. Апартаменты имеют мистическую историю, связанную с магией, которая началась задолго до Гарри Поттера: легенда свидетельствует, что в 1600-х годах здесь жил чиновник, ответственный за охрану города, впоследствии арестованного за колдовство. Теперь самая большая комната в апартаментах напоминает большой зал Хогвартса с большим количеством портретов на стенах, тогда как главная спальня вдохновлена хижиной Хагрида и украшена ветвями дружественной версии плакучей ивы. Монетный пол в ванной на мгновение перенесет вас в банк Гринготтс. Вы найдете тайный шкаф за зеркалом в коридоре. Апартаменты имеют полностью оборудованную кухню. Цены начинаются от $146 USD, бронирование доступно на минимум 2 ночи.