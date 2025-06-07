Топ-8 лучших отелей в Лондоне для ограниченного бюджета: от скромных хостелов и компактных номеров до роскошных спален в исторических имениях

Лондон, один из самых популярных городов среди путешественников со всего мира, может быть очень дорогим, если не осторожничать с расходами. Со вкусной едой на каждом шагу, многочисленными достопримечательностями, разбросанными по всему городу и увлекательными развлечениями, можно значительно облегчить кошелек. Однако в Лондоне есть отличные варианты, где можно переночевать за небольшие деньги. Их можно найти как в независимых отелях, так и в отелях мировых сетей, многие из которых имеют статус 4 или даже 5 звезд. Найти номер менее £100 за ночь в изысканном отеле вполне возможно. Лучше потратить сэкономленные средства на развлечения и посещение интересных мест, чтобы привезти из Лондона как можно больше ярких впечатлений. Этот список бюджетных отелей Лондона поможет вам найти временное жилье для вашего путешествия.

1. The Corner London City

Уютная гостиница в Ист-Энди предлагает более 170 модульных номеров в стиле шебби-шик. Он расположен в сердце оживленного района, окруженного лучшими ресторанами, бутиками, ночными клубами и художественными галереями, идеально подходящим для путешественников, исследующих город и его жителей. The Corner London City называет себя самым экологическим среди гостиниц Лондона, применяя различные инициативы по уменьшению потребления воды, электроэнергии и выбросов CO2.

После изнурительного дня прогулок по Лондону гости возвращаются в комфортный номер с кроватью супер-кинг с органическим гипоаллергенным матрасом и собственной ванной комнатой с тропическим душем и не запотевающим зеркалом. Все номера персонализированы с мебелью ручной работы, местными аксессуарами и сантехникой. В номерах есть 32-дюйм. ТВ, регулируемое освещение, сейф и органические туалетно-косметические принадлежности. Бесплатный Wi-Fi доступен повсюду. Номера разных категорий могут разместить 2-3 взрослых или семью с детьми.

В отеле есть непринужденный бар и кухня, где можно пообедать, поужинать или пообщаться с напитками. В стоимость входит континентальный завтрак с закусками. Также можно сэкономить на проживании благодаря пакетным предложениям отеля, например, получив 20% скидки за несколько дней. Есть предложения для путешественников с домашними животными, включая кровать, миску, приветственное лакомство для собак и скидку на услуги соседнего салона для животных. Гостиница ориентирована не только на индивидуальных путешественников, но и на семьи с детьми. В ресторане есть зона "только для детей", где они могут играть и смотреть фильмы, пока родители отдыхают. Кстати, домашних животных тоже можно брать с собой.

Адрес: 42 Adler St, Whitechapel, London E1 1EE

2. Church Street Hotel

Общая атмосфера чувствуется повсюду – от номеров до бара и ресторана. Источник: Image churchstreethotel.com Общая атмосфера чувствуется повсюду – от номеров до бара и ресторана. Источник: Image churchstreethotel.com

В сердце Кембервелла расположен семейный отель в мексиканском стиле Church Street Hotel, который стоит посетить, если вы ищете необычное "тематическое" место для недорогого проживания в Лондоне с веселым дизайном и вкусной едой. Это один из самых индивидуальных бутик-отелей Лондона, который предлагает волшебное и даже кое-что место для отдыха. Отель состоит из трех таунхаусов и черпает вдохновение из Америки и колониального стиля, подчеркивая это множеством деталей: мексиканской плиткой ручной работы, принтами и скульптурами, кроватями из кованого железа, стильной мебелью и антиквариатом. Номера украшены множеством дерева и цветной минеральной глазурью, напоминающей мексиканское казино. Традиционное искусство сочетается с современными удобствами, такими как роскошное постельное белье, 650 г хлопчатобумажные полотенца, премиальные туалетно-косметические средства, LED-телевизоры и высокоскоростной Wi-Fi. Эклектические номера разработаны мастером Жозе Райдо с использованием ярких цветов, соответствующих мексиканским закатам.

Лучшие бюджетные отели Лондона часто являются домом для любопытных пабов и ресторанов. Например, Church Street Lounge – это уютный лаундж в стиле старой Гаваны, где гости могут посидеть с бесплатной чашкой кофе или чая, любуясь высокими потолками, деревянными панелями и дубовыми ставнями. Или приготовить напитки – бар честности предлагает отличный выбор виски, текилы, рома, вина и пива. Утром подают континентальный завтрак. Также есть ресторан в испанском стиле Angels & Gypsies с креативным сезонным меню и бар Communion Bar в подвале, украшенный красивыми витражами ручной работы.

Адрес: 29-33 Camberwell Church St, London SE5 8TR

3. Motel One London-Tower Hill

В сердце финансового района Лондона расположена одна из самых роскошных гостиниц для ограниченного бюджета. Сеть Motel One управляет более чем 6 десятками отелей в разных европейских городах. Лондонское укрытие спрятано за стеклянным фасадом бара-ресторана One Lounge : стойка регистрации расположена в его задней части. Это один из лучших вариантов размещения в центре с разумными ценами на номера, предлагаемыми удобствами и удобным расположением. Лондонский Тауэр недалеко от отеля, а через несколько минут можно дойти до Тауэрского моста и отправиться вдоль Темзы в туристический центр города. Станция метро Tower Hill находится в 500 метрах от отеля, обеспечивая доступ к любой точке города.

Motel One London-Tower Hill имеет 291 номер разных классов и конфигураций с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями и пружинными матрацами размера queen. Номера оснащены бесплатным Wi-Fi, телевизором, кондиционером, принадлежностями для приготовления чая и кофе, а также ванными комнатами с душем. Номера на верхних этажах дополнены великолепными видами на город. Номера небольшие – около 16 квадратных метров и могут разместить 1 или 2 гостей. Учитывая цену одноместного номера от £120, это отличный пример недорогих гостиниц Лондона для индивидуальных путешественников.

Круглосуточно гости отеля могут посещать One Lounge, декор которого отсылает в соседний Тауэр. Это отличное место для отдыха, работы или общения. Сидя за рыцарским столом на настоящих кожаных диванчиках, можно наслаждаться полезным органическим завтраком или тостами и закусками в течение дня, а вечером расслабиться, просматривая обширное меню бара. Домашние животные допускаются в отель при предварительном уведомлении во время бронирования.

Адрес: 24-26 Minories, London EC3N 1BQ

4. The Judd Hotel

Классическое расположение традиционного стиля размещения предлагает The Judd Hotel, расположенный в двух таунхаусах в георгианском стиле, построенных в форме полумесяца. Часть гостиницы находится в здании напротив. Он имеет прекрасное транспортное расположение в нескольких минутах от станций метро и железнодорожного вокзала. На общественном транспорте можно добраться до Оксфорд-стрит в 10 минутах, а Риджентс-парк и Вест-Энд с его многочисленными ресторанами, магазинами и театрами доступны за 20 минут пешком.

Отель предлагает 56 современных, стильных и уютных номеров по выгодной цене. Доступны как одноместные спальни, так и семейные номера для нескольких взрослых и детей. Все они располагают собственными ванными комнатами, кондиционером, сейфом для ноутбука, телевизором, бесплатным Wi-Fi и принадлежностями для приготовления чая и кофе. Окна выходят на сады Картрайта и теннисные корты, также доступные для использования гостями отеля. Горячий завтрак в формате шведского стола входит в стоимость. Одноместный номер можно забронировать от £90. Благодаря центральному расположению в Лондоне, этот отель является хорошим вариантом для недорогого проживания для путешественников, которые планируют исследовать исторические достопримечательности, музеи, театры, магазины и рестораны города.

Адрес: 46-48 Cartwright Gardens, London WC1H 9EL

5. The Luxury Inn

Гостевой дом состоит из нескольких волшебных спален. Источник: Image Theluxuryinn.com Гостевой дом состоит из нескольких волшебных спален. Источник: Image Theluxuryinn.com

Хорошее бюджетное жилье в Лондоне также следует искать среди гостиниц типа "кровать и завтрак". Например, один из них, The Luxury Inn, расположен в центре оживленного Далстона и предлагает современные удобства и мебель с историческим шармом. Помещение старой типографии превращено в стильную семейную мини-гостиницу, но уникальные детали дизайна сохраняют отсылку в промышленный прошлый район.

Это современный гостевой дом, состоящий из лаунджа в стиле лофт и четырех номеров с элегантным сдержанным декором. На первом этаже расположен один номер, столовая и кухня, где предлагается завтрак самообслуживания. Кухня доступна круглосуточно и оснащена холодильником, микроволновкой и духовкой для приготовления пищи, а также необходимым запасом продуктов для завтрака, кофе, чая и соков. Еще три спальни расположены на втором этаже. В каждом номере есть собственная ванная комната. Номера просторны благодаря высоким потолкам и мансардным окнам. К услугам гостей кофемашина Nespresso, телевизоры с плоским экраном с доступом к Netflix и бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах есть патио. Если вы посещаете командировочный Лондон, забронируйте номер с небольшой рабочей зоной. На патио отеля есть красивый пышный сад для отдыха гостей на открытом воздухе.

Отель расположен в 15 минутах езды от рынка Боро и Букингемского дворца, в то время как модные рестораны и кафе Далстона находятся в нескольких шагах. Рядом есть станция метро, а железнодорожная станция London Dalston Junction – за 10 минут пешком. Отель разрешает проживание с домашними животными за дополнительную плату. Двухместный номер с 1 кроватью и садом с завтраком можно забронировать от £90.

Адрес: 156 Tottenham Rd, London N1 4DY

6. Stylotel

За викторианским фасадом XIX века скрывается одна из самых уникальных и необычных гостиниц Лондона для ограниченного бюджета, известная своим футуристическим дизайном. Блестящие стеклянные поверхности, алюминиевые панели, квадратные кожаные кресла в зоне рецепции и стильное освещение делают его похожим на космический корабль или подлодку.

Отель расположен в 100 метрах от станции Паддингтон и разделен на две части, одна из которых находится над великолепным пабом Sussex Arms Bar. Недавно он был отремонтирован, и теперь это один из самых оригинальных баров Лондона благодаря декору в авиационной тематике. Гости могут сидеть на оригинальных креслах Concorde и выбирать из огромного списка напитков, включая элли, местные и импортные лагеря, вина и крепкие напитки, любуясь оригинальным потолком XIX века и стильными элементами декора.

У Stylotel нет скучных типичных номеров: все они уникальны, современны и доступны, что делает его одним из лучших отелей Лондона для ограниченного бюджета. Есть 11 конфигураций спален, что позволяет каждому гостю найти пространство, отвечающее его потребностям. Во всех номерах есть кондиционер, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi и доступ к лифту. Стандартные номера небольшие, оборудованные ванными комнатами с душем, телевизорами, зеркалами в полный рост и роскошной мебелью. Люксы имеют мини-кухню и диван-кровать, идеально подходящий для путешественников, которые остаются на длительное время. В стоимость входит обильный завтрак в формате шведского стола, который подают в столовой.

Стойка регистрации работает круглосуточно, доступны услуги консьержа, включая экскурсии, туры, билеты на спектакли и т.д. Рядом с рецепцией есть стильный лаундж, который можно использовать для работы, общения, просмотра телевизора с друзьями или просто посидеть с чашкой кофе и закусками под нежную музыку.

Адрес: 160-162 Sussex Gardens, London W2 1UD

7. The Z Hotel Soho

Еще одна из лучших гостиниц Лондона для ограниченного бюджета расположена в районе Сохо, окруженная бесчисленным количеством ресторанов, пабов, магазинов и баров. Это один из лучших вариантов размещения прямо в центре, а не в 10 минутах езды автобусом. Трехзвездочный отель расположен между книжными магазинами и театрами Чаринг-Кросс-роуд и Кембридж-Серкус, а завтрак и бар выходят на оживленную Олд-Комптон-стрит. Станции метро Tottenham Court и Leicester Square находятся примерно в 5 минутах ходьбы.

Отель состоит из 12 переоборудованных таунхаусов в георгианском стиле с приятным внутренним двориком и полуоткрытыми коридорами. Для гостей подготовлено 85 одноместных стильных и двухместных номеров со всем необходимым для временного проживания. Также есть семейные номера с двухъярусными кроватями для размещения 4 человек. Центральное место в номере занимает большая кровать с красивым постельным бельем, матрасом и органическими шерстяными одеялами. Имеется небольшой письменный стол, бесплатный Wi-Fi, душевая комната, телевизор, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и все необходимое для приготовления чая и кофе в номере. Однако номера небольшие, с компактным хранилищем под кроватью, а некоторые не имеют окон, что совсем не редкость для самых бюджетных гостиниц Лондона. Однако цена от £80 и отличное расположение оправдывают соотношение цены и качества, поэтому эти номера особенно популярны среди туристов, путешествующих легко.

Завтрак подают в The Z Cafe, где ежедневно сервируют континентальный завтрак с фруктовыми салатами, круасанами, беконом, хлопьями и выпечкой. В течение дня можно перекусить салатами, горячими закусками и сэндвичами. В теплые месяцы столы покрывают патио, где также можно наслаждаться еще одним преимуществом пребывания – бесплатными вечерними сессиями с вином и сыром.

Адрес: 17 Moor St, London W1D 5AP

8. Green Rooms

Отель предлагает частные номера и очень бюджетные общежития. Источник: Image Greenrooms.london Отель предлагает частные номера и очень бюджетные общежития. Источник: Image Greenrooms.london

Отель расположен немного в стороне, но достаточно близко к центру города. Напротив Green Rooms находится станция метро Wood Green, а в 12 минутах – Кингс-Кросс. До центрального Лондона можно добраться по линии Пикадилли в 20 минутах.

Этот художественный отель является социальным предприятием и предлагает доступное размещение в креативной среде. Ресторан, бар и пространство для мероприятий также являются частью отеля. В отеле есть коллекция номеров разных категорий. Стандартные номера имеют большую кровать, простую и стильную мебель и оригинальный деревянный пол, в то время как ванная комната является общей и расположена на этаже. Угловые номера немного просторнее и имеют одну кровать кинг-сайз или две односпальные кровати. Люксы похожи по размеру и виду на угловые номера, но имеют свою ванную комнату. Роскошное размещение доступно в студийных люксах на цокольном этаже. Они рассчитаны на 4 гостей и отлично подходят для длительного пребывания. Здесь есть двуспальные кровати, мини-кухня, рабочая зона и ванная.

Еще один вариант недорогих отелей Лондона – общежития. В Green Rooms они расположены на первом этаже по лбу. Это, по сути, два "общежития" или хостелы (одна на 12 коек, другая на 14), подходящие для размещения крупных компаний или путешественников, ищущих общения и новых знакомств. Они оборудованы общими женскими и мужскими ванными комнатами, а каждый гость также получает собственный шкафчик для личных вещей.

Отель часто проводит мероприятия на выходных, от занятий йогой до художественных выставок и музыкальных вечеров, поэтому путешественники, ожидающие новых впечатлений, интересных опытов и художественной атмосферы, обязательно добавят его в список отелей Лондона, которые следует посетить с ограниченным бюджетом. Место на двухъярусной кровати в общих номерах стоит около £35, тогда как размещение для одного гостя в частном номере начинается чуть больше £100.

Адрес: 13-27 Station Rd, Wood Green, London N22 6UW