Топ 7 отелей во Вьетнаме для нового комфортного опыта и отличного отдыха

Природа и культура Вьетнама еще недавно были недооценены, поэтому его лучшие места для проживания только сейчас открываются или становятся популярными. Стремительно догоняя Таиланд и Индонезию, страна стремится представить свои традиции, сочетая их с европейским комфортом и современными устройствами и услугами. Выразительная культура проявляется в роскошных интерьерах, развлечениях и предлагаемых активностях и, конечно, в кулинарной сцене, где в меню акцентируется вьетнамская кухня. Но это совсем не значит, что у вас не будет выбора.

Архитектура Вьетнама достаточно масштабна и состоит из больших деталей, даже в интерьерах, виды фантастические и идеалистические, а комфорт достаточно прогрессивен. Убедитесь сами, ознакомившись с 7 вариантами лучших отелей во Вьетнаме. Вы найдете место жительства во Вьетнаме как посреди городской суеты, так и у воды, а некоторые приюты просто катятся к Южно-Китайскому морю.

1. Azerai Can Tho

Бегство от суеты больших городов в Azerai Can Tho Бегство от суеты больших городов в Azerai Can Tho

Расположение : Остров Кон Чонг, вблизи Кантхо.

Бежать в тихий рай на острове и добраться до большого города за 5 минут – непростая задача, но мы решили его для вас. Один из лучших отелей Вьетнама, Azerai Can Tho, является уединенным убежищем для тех, кто любит отдыхать подальше от толпы, но оставаться близко к миру.

Его восточно-идеалистические виллы разного уровня комфорта позволяют иметь много пространства для отдыха, а разнообразие ландшафтных локаций позволит выбрать пейзаж за стеклянной стеной. Расположенный в дельте Меконга, отель имеет речную дорогу и оазисы с многочисленными лотосами. Территория также оборудована вертолетной площадкой и многочисленными мощеными дорожками для путешествий на велосипеде.

60 номеров, разбросанных по территории, имеют небольшие меблированные террасы и стеклянные стены. Вы можете выбрать картину за окном – от цветущего сада до глади реки. Минимализм в интерьере выглядит довольно роскошно благодаря необычным для европейцев планировкам, высококачественным материалам в отделке и мебели и отдельным деталям, подчеркивающим культуру и традиции Вьетнама. Главная гастрономическая сцена расположена на террасах у озера, наполненного лотосами. В меню акцентированы блюда на основе улова из реки. Для любителей острого суп из рыбы лошадь чуа станет наслаждением, в то время как рисовая лапша в кокосовом соусе удивит необычными, но приятными вкусовыми сочетаниями.

Необычные занятия во Вьетнаме начинаются с посещения ночного рынка, удобно расположенного в пешей доступности от отеля. Вы также можете посетить плавучий рынок Кай Ранг, отправиться в экспедицию к потерянному королевству или остаться в отеле для романтического ужина под наклонным баньяном в свете свечей. Место для романтического ужина можно выбрать у реки, на реке или даже у бассейна одной из вилл, чтобы уединиться от посторонних глаз.

Есть интересная активность, которую точно не стоит пропустить, находясь в таком отличном месте для остановки во Вьетнаме. Прыгайте на палубу корабля Azerai перед закатом для незабываемого опыта с яркими цветами и фотографией для Instagram. Спа предлагает разнообразные восточные ритуалы, чтобы сохранить вашу молодость, открыть все чакры и наполнить тело здоровой энергией.

Azerai Can Tho Hotel – лучшее начало для открытия Вьетнама.

2. Amanoi Hotel

Спокойная красота сочетание комфорта и живописной природы в Amanoi. Источник: https://www.aman.com/ Спокойная красота сочетание комфорта и живописной природы в Amanoi. Источник: https://www.aman.com/

Расположение : Залив Винь Хи

Драматические ландшафты, объятые вьетнамской гармонией и дзеном. Amanoi – самое лучшее место для остановки во Вьетнаме, если вы любите любоваться рассветами и закатами, конфиденциальностью и тишиной, лаконичным комфортом и лаундж-зонами в самых ландшафтных местах. Территория оцеплена национальным парком, где можно открыть для себя животный и растительный мир Вьетнама.

Прямоугольные виллы с частными бассейнами, террасами и разными уровнями комфорта расположены на 100 гектарах зеленой территории. Виллы поднимаются, как лестницей, так что у вас будет возможность выбрать пейзаж за окном. Вы можете остановиться не только в виллах, но и в резиденциях, где красота и уровень комфорта достигают своего пика. Огромные ландшафтные бассейны станут частью вашего горизонта, а пять спален дадут ощущение свободного пространства. Загорайте в собственном частном солярии и используйте личный бар, не покидая убежища. Ваше пребывание в прекрасном отеле Вьетнама будет означать ежедневные завтраки в главном ресторане Amanoi, разнообразные оздоровительные занятия и процедуры, послеобеденный чай на высоте, многочисленные активности для детей, доступ к фитнес-центру, зоны для пилатеса и теннисного корта, а также любое немоторизованное оборудование.

Отель Amanoi станет вашей идеальной идеалистической мечтой, к которой захотите вернуться.

3. Regent Phu Quoc

Ставшая реальностью фантастическая мечта на острове Фукуок. Источник: https://phuquoc.regenthotels.com/ Ставшая реальностью фантастическая мечта на острове Фукуок. Источник: https://phuquoc.regenthotels.com/

Расположение : Фукуок

Роскошный курорт Вьетнама на этот раз представлен брендом Regent. Его огромные инвестиции пошли на 126 вилл, расположенных среди густой зеленой природы, участков с густыми плантациями лотосов и ландшафтным пляжем в течение нескольких минут ходьбы. Сочетание кремовых, розовых и голубых оттенков превращает просторы в стилизованные комнаты, где каждый объект имеет свое место и предназначение. Низкие кофейные столики, мягкие диваны и кресла, зоны релакса у бассейнов и зелень вместо стен создают гармоничную, спокойную атмосферу рая, где ничто не может побеспокоить или отвлечься от удовольствия.

Есть только один способ достичь вершины наслаждения – стать членом клуба и получить привилегии, которые сделают вас счастливыми и улыбающимися в течение всего отпуска.

Шесть гастрономических сцен курорта могут как познакомить вас с местной культурой, так и дать кусочек дома, с которым не хочется расставаться даже на отдыхе. Обязательно посетите Ocean Club. Заведение с расслабленной атмосферой подарит вам ужин на закате, обед с мерцанием воды от солнечных лучей за окном и лучшую атмосферу для завтрака. Средиземноморская кухня, отличный список напитков и крафтовое пиво сделают эту локацию одной из ваших любимых для посещения. Комплекс спа- и фитнес-занятий наполнит ваш отпуск релаксацией и всевозможными гармонирующими ритуалами, чтобы вы точно погрузились в атмосферу одного из самых роскошных отелей Вьетнама, Regent Phu Quoc.

4. Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort

Несколько этажей комфорта и панорамных пейзажей на полуострове Сон Тра. Источник: https://www.danang.intercontinental.com/ Несколько этажей комфорта и панорамных пейзажей на полуострове Сон Тра. Источник: https://www.danang.intercontinental.com/

Расположение : Полуостров Сон Тра

Более 10 лет отель радует туристов во Вьетнаме возможностью погрузиться в культуру и почувствовать лучшие удобства, не оставляя локацию. Близкое расположение аэропорта Дананг сделало эту остановку во Вьетнаме популярной и привлекательной. Полуостров создает просто потрясающие природные картины, где море каждый день по-разному сливается с зелеными пирсами и цветами неба, сменяющимися несколько раз в день. Номера и люксы более чем роскошные, их восточноазиатское настроение выражено, а мебель имеет премиум-статус. В декоре и планировке есть нечто магическое, напоминающее дворец в Багдаде, а ландшафтные террасы становятся удачным дополнением к любой вашей деятельности. Коллекция вилл и пентхаусов позволяет повысить уровень комфорта до частных бассейнов, включая бассейны на крыше, белые кровати с балдахинами, полностью оборудованные кухни и невероятные виды на 180 градусов. Вилла Spa Laguna подарит вам частную массажную комнату, паровую баню, джакузи на открытом воздухе и сауну.

Рестораны и бары готовы к любому настроению и значимым моментам. Citron Terrace станет местом для встречи лучших вьетнамских закатов на высоте в открытом пространстве. А заведение Barefoot предложит разнообразные барбекю, гриль, морепродукты и дресс-код, где галстук-бабочка может быть надета только поверх плавок. Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort может быть лучшим решением для семейного отдыха, ведь здесь достаточно увлекательных активностей для всех. Исследование дикой природы Вьетнама может быть чуть-чуть волнующим, но с помощью профессиональных гидов оставит лишь приятные воспоминания. Экскурсии за пределы курорта в города, где вы почувствуете все краски Вьетнама, организованы и удобны, позволяя комфортно и безопасно расширить ваши горизонты.

Курорт Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort во Вьетнаме может быть лучшим решением для семейного отдыха, ведь здесь достаточно увлекательных активностей для всех. Исследование дикой природы Вьетнама может быть чуть-чуть волнующим, но с помощью профессиональных гидов оно оставит лишь приятные воспоминания. Экскурсии за пределы курорта в города, где вы почувствуете все краски Вьетнама, организованы и удобны, позволяя комфортно и безопасно расширить ваши горизонты.

5. Capella Hotel

Мелодия вашего идиллического отпуска во Вьетнаме. Источник: https://capellahotels.com/ Мелодия вашего идиллического отпуска во Вьетнаме. Источник: https://capellahotels.com/

Расположение : Ханой

Если ваша цель – увидеть современный город Вьетнама, вы не найдете лучшего места для остановки. Близость оперного театра Ханоя стала решающей чертой в архитектуре и стиле роскошного убежища, где дизайнер Билл Бенсли ставил высокие цели и достиг их. Темой интерьера гостиницы стали певцы, театральные артисты, папарацци и другие знаменитости художественной сцены. Входя во лоб, вы начинаете чувствовать себя знаменитостью. Антураж и дружелюбное отношение позволяют ощутить начало отпуска прямо от входа.

Люксы отеля оформлены индивидуально, что позволяет выбрать именно то место, которое вы представляли в самых смелых фантазиях. Единственное, что объединяет эксклюзивность 47 номеров – неизменные азиатские мотивы в ночниках или рисунках и потрясающий комфорт. Некоторые номера оборудованы балконами, дающими пейзаж, который захочется подробно рассматривать.

В лучших традициях вьетнамской культуры ресторан отеля подарит вам не только вкусовые ощущения, но и звуки традиционной музыки, что делает трапезу полноценной и здоровой. Во Вьетнаме верят, что важно не только то, что мы едим, но и как мы едим. Поэтому столовая станет для вас отдельным красочным театральным действом, где все сцены вкусной пьесы будут собраны воедино. Возьмите с собой красную помаду, ведь вам захочется соответствовать изысканному антуражу багровых кулис.

Яркость и зрелищность роскошной гостиницы Capella во Вьетнаме заставит вас сиять на сцене модного азиатского театра отеля.

6. Zannier Bãi San Hô Hotel

Лучшие рассветы и закаты во Вьетнаме. Источник: https://www.zannierhotels.com/ Лучшие рассветы и закаты во Вьетнаме. Источник: https://www.zannierhotels.com/

Расположение : Провинция Фу Йен

Есть люди, которые умеют вовремя заметить скрытую жемчужину и дать ей жизнь, о которой многие могут только мечтать. Уверенно удерживая позицию на пьедестале лучших приютов Вьетнама, Zannier Bãi San Hô Hotel стоит даже даже с соседними гигантами. Арно Занье, владелец бренда гостиницы, открыл такое место в провинции Фу Йен после того, как признал его особую кристально чистую красоту. Раскинувшись на 240 акрах, отель сумел сохранить атмосферу эко-села, которое, несмотря на всю свою роскошь, остается таким же простым и привлекательным, как природа вокруг, но это лишь на первый взгляд. Заглянув внутрь, словно в душу, вы будете поражены каждым раскрывающимся лепестком, который, подобно цветку лотоса, даст вам не только внешний, но и внутренний смысл. В стране, которая уделяет приоритет заботе о разуме и теле, Zannier Bãi San Hô Hotel стал одним из своих.

Его услуги созданы, чтобы обогатить ваш внутренний мир и заботиться о вашем теле с трепетом. Все, от вашей кровати до спа-процедур, будет уникальным опытом, из которого вы никогда не захотите выйти.

Стилизованные номера, подобно рисункам Ван Гога, выполнены в затененных тонах, где один цвет переходит в море оттенков самого себя, откуда появляется мебель и декор. Виллы на пляже с бассейнами сливаются с морем и небом, вырисовывая седеющие холмы на горизонте. Такая красота вдохновляет и поднимает настроение, делая ваш отпуск во Вьетнаме блаженной мечтой. Те, кто попробует один из лучших отелей Вьетнама, Zannier Bãi San Hô Hotel, обречены вернуться.

7. Anam Mui Ne

Ваш роскошный уголок для проживания во Вьетнаме. Источник: https://www.theanam.com/ Ваш роскошный уголок для проживания во Вьетнаме. Источник: https://www.theanam.com/

Расположение : Моечное

Успех закреплен брендом Anam, который продолжает доказывать это. Еще один форпост компании появился среди густо растущих пальм и быстро приобрел популярность, став роскошным местом для остановки во Вьетнаме.

С вариантами размещения от делюкс-номеров до президентских люксов вы можете выбрать степень вашего желания быть на вершине и наслаждаться привилегированными услугами. Но что бы вы ни выбрали, комфорт будет сопровождать вас, как тень. Во всех номерах есть большие кровати с высококачественным бельем и разнообразные локации для ваших релаксационных активностей. Улучшенные люксы располагают частными бассейнами и панорамными террасами. Повторяя роскошь Индокитая, Президентский люкс предлагает несколько пространств с обеденными и поздравительными зонами. Пища всех заведений Anam пропитана солнцем и множеством преимуществ для здоровья прямо из реки. Ваша гастрономическая сцена будет варьироваться от деликатесов из меню высокой кухни до домашних блюд, наполненных вкусными сочетаниями продуктов из сада.

Разнообразные туры и экскурсии от отеля Anam позволят наполнить ваш отпуск впечатлениями от культуры и традиций Вьетнама, посещая популярные достопримечательности и открывая секретные уголки благодаря профессиональным гидам.