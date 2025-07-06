Топ-7 кафе Амстердама: от известных кофеен до скандинавских и экзотических

Амстердам является домом для многих традиционных и старых кафе, а также много модных и необычных заведений. Неосведомленные путешественники могут быть озадачены, посещая местные кафе, ведь здесь продают каннабис. Если вы ищете кафе в Амстердаме, чтобы выпить чашку кофе или чая и съесть вкусный десерт, вам нужен koffiehuis (кафе). Мы будем говорить именно о таких заведениях.

Если вы фанат уникальных и крутых кафе со своей особой эстетикой и харизмой, то вы правильно сделали, приехав в Амстердам. Культура кофе здесь преуспевает, поэтому лучшие места, чтобы насладиться чашкой ароматного напитка и вкусными закусками, можно найти по всему городу. Остановитесь во время велопрогулки в лучших кафе Амстердама, чтобы пополнить энергию кофеином, сладостями и прекрасным видом на канал. Чтобы облегчить вам выбор, мы собрали несколько отличных кафе в Амстердаме, которые стоит посетить, находясь в Нидерландах.

1. Back to Black

Одно из самых известных кафе привлекает выпечкой из собственной пекарни. Источник: Image Backtoblackcoffee.nl Одно из самых известных кафе привлекает выпечкой из собственной пекарни. Источник: Image Backtoblackcoffee.nl

Это известное кафе было основано двумя местными жительницами Амстердама: Нуртье Влюттерс и Инге Бултхейс. Их дружба, которая началась, когда им было 12 лет, дала начало компании, включающей в себя две кофейни, небольшую пекарню, онлайн-магазин и учебный центр. Это одно из самых известных кафе Амстердама, которое получило известность благодаря высококачественному кофе собственной обжарки и выпечке из собственной пекарни.

Вероятно, ваш маршрут по городу приведет вас к кофейне в центре на улице Weteringstraat. Ее пространство очень уютное, с домашним интерьером и милым котом, который там живет, поэтому кафе быстро заполняется посетителями. Второе кафе расположено в Западном Амстердаме на улице Van Hallstraat и имеет открытую террасу. Кафе в центре работает ежедневно: с 8:00 до 18:00 по будням и с 9:00 до 18:00 по выходным, тогда как второй филиал закрывается на час раньше по будням.

Адрес : Weteringstraat 48, 1017 SP Amsterdam, Нидерланды; Van Hallstraat 90, 1051 HL Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://backtoblackcoffee.nl/

2. Hartje Oost

В Амстердаме много хороших и необычных кафе, как уже упоминалось ранее, и вот один из ярких примеров. Это место на улице Javastraat — не только о кофе или чае, но и о закусках, вине, коктейлях и интересном шоппинге. Hartje Oost называет себя кофейным бутиком, и здесь действительно есть все необходимое, чтобы провести значительную часть дня.

Зайдите сюда, чтобы посмотреть и, возможно, приобрести интересные предметы декора, товары для дома, модные украшения и одежду, а затем сядьте в кафе с латами и оригинальными сэндвичами или выпечкой. Это одно из тех крутых кафе в Амстердаме, подходящее для любого случая: зайдите на обед или ужин, поищите необычные подарки, отпразднуйте покупку напитком или сядьте за столик с ноутбуком, запивая десерт ароматным чаем. Кафе работает ежедневно с 9:00 (10:00 по выходным) до 17:00.

Адрес : Javastraat 84, 1094 HJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт : https://hartjeoost.nl/

3. Café de Sluyswacht

Этот старый дом на Oudeschans привлекает внимание своим фасадом и необычным углом наклона. Он датируется 1695 годом и когда-то был домом для смотрителя городских каналов. Теперь здесь расположено одно из самых милых кафе в Амстердаме и бар с каменным полом, деревянными балками и большими окнами с видом на канал.

Вы увидите старших постоянных посетителей, студентов и туристов, которые заходят перекусить и выпить после посещения Музея Рембрандта напротив. В баре есть десяток сортов пива на разлив, коктейли и хороший кофе. Пища – преимущественно типичные голландские закуски, такие как фрикадельки в соусе или крокеты. Это место, где можно наслаждаться прекрасным видом из окна или террасы и наслаждаться напитком в расслабленной атмосфере. Кафе работает ежедневно с 11:30 до 1:00 с понедельника по четверг, до 3:00 в пятницу и субботу и до 19:00 в воскресенье.

Адрес : Jodenbreestraat 1, 1011 NG Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://www.sluyswacht.nl/

4. CT Coffee & Coconuts

Это красивое богемное кафе, расположенное в здании старого театра в Амстердаме, построенного в 1920-х годах. Оно привносит нотку экзотики в лучшие кафе Амстердама: да, здесь действительно можно заказать кофе и кокосы, поданные с соломинкой и лаймом, а также разнообразные десерты с этим ингредиентом. Кафе просторное, с несколькими уровнями, расслабленной и уютной атмосферой, как и подобает тропическому оазису, и декором в гавайском стиле.

Красивые витражи снаружи заменяются ярким залом с побеленным деревом, кирпичными стенами и промышленными светильниками внутри. Меню идеально подходит для топовых заведений Амстердама, с полезной фьюжн-кухней и широким ассортиментом кофейных напитков, чая и кокосовой воды. Зайдите на бранч и попробуйте блины с кокосовым кремом, сопровождаемые свежевыжатым соком или кофе. Кафе работает ежедневно с 8:00 до 18:00 (в пятницу и субботу до 20:00).

Адрес : Ceintuurbaan 282-284, 1072 GK Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : https://www.ctcoffeeandcoconuts.com/

5. Scandinavian Embassy

Лучшие кафе Амстердама прилагают усилия для создания собственных интерьеров и атмосферы, и это место оправдывает свое интересное название. Скандинавская эстетика проявляется в минималистическом и уютном декоре зала, сезонных блюдах в меню, вдохновленных скандинавской кухней и высококачественных кофейных зернах, которые закупаются у небольших обжарителей в Скандинавии. Это создает впечатление, будто вы действительно переместились в другую страну.

Это место популярно для бранча, и снаружи даже могут образовываться очереди. Наслаждайтесь легкими закусками, такими как сэндвичи и салаты, не пропустите булочки с корицей – возможно, самые лучшие в городе – и попробуйте отличный кофе в одном из самых атмосферных кафе Амстердама. Открыт ежедневно с 8:00 до 17:00 (с 9:00 до 17:00 по выходным).

Адрес : Sarphatipark 34, 1072 PB Amsterdam, Netherlands

Вебсайт : https://scandinavianembassy.nl/

6. Winkel 43

Это здание в традиционном стиле – одно из лучших кафе Амстердама на пересечении улиц Westerstraat и Noordermarkt, с террасой, идеальной для обеда или кофе в солнечные дни. Не удивляйтесь, если увидите очередь перед входом: бронирование не принимают, но это одно из самых популярных кафе в Амстердаме, поэтому здесь всегда живо. Их домашний яблочный пирог стал культовым десертом, так что кусочек — обязателен в вашем заказе.

Остальное меню меняется в течение дня: от завтраков до обеденных и вечерних блюд. Есть полноценный бар с коктейлями, пивом, вином и безалкогольными напитками. Цены умеренные, интерьер прост, а домашняя атмосфера, что нравится как местным, так и туристам. Кафе работает ежедневно: открывается ранним утром (с 7:00 до 9:00 в зависимости от дня недели) и закрывается в 1:00 с воскресенья по четверг и в 3:00 в пятницу и субботу.

Адрес : Noordermarkt 43, 1015 НА Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : https://winkel43.nl/

7. De Bakkerswinkel

Попробуйте здесь знаменитые булочки с кремом и джемом. Источник: Image Debakkerswinkel.nl Попробуйте здесь знаменитые булочки с кремом и джемом. Источник: Image Debakkerswinkel.nl

Уютное кафе и пекарня в районе Красных фонарей получило популярность среди местных завтраков с кофе и газетой, обеда или небольшой перекуски с чаем и тортом. Поэтому здесь вы услышите больше голландского языка, чем английский, что необычно для туристической зоны. Интерьер и мебель соответствуют стилю "Bakkerswinkel" - приятное, домашнее место для вкусного обеда и перерыва от дневной суеты.

Многие лучшие кафе в Амстердаме, Нидерланды, прославились своими сладостями, и это не исключение: местный заварной божественный тарт, и его стоит попробовать. Особого внимания заслуживают булочки с домашним джемом, растопленным кремом и творогом. Помимо выпечки, Bakkerswinkel предлагает большой выбор завтраков и обедов по умеренным ценам. Кафе закрыто во вторник, а в другие дни работает с 8:00 (8:30 по выходным) до 16:30.

Адрес : Zeedijk 37, 1012 AR Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : https://www.debakkerswinkel.nl/