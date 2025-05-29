Топ-6 отелей на Азорских островах: тайные места для проживания

Азорские острова – настоящая сокровищница природной красоты с фантастическими вулканическими пейзажами и даже объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, такими как виноградники Пика и старый город Ангра-ду-Эроишму. Пешие прогулки, парусный спорт, парапланеризм, серфинг, конные прогулки и велоспорт – это лишь некоторые из развлечений, которые позволяют исследовать чрезвычайный регион с кратерными озерами, невероятными пещерами, горячими источниками и нетронутыми пляжами. Удаленный португальский архипелаг посреди Атлантического океана, до сих пор свободный от массового туризма, может удивить вас и подарить незабываемый отпуск. Все, что нужно – выбрать один из лучших отелей на Азорских островах и отправиться навстречу приключениям.

Calderia Guesthouse and Surfcamp, Сан-Жоржи

Расположенный в природном парке Фажа-да-Калдейра-де-Санту- Криста на побережье величественного Атлантического океана, Calderia Guesthouse and Surfcamp предлагает только три уютных номера. Апартаменты оформлены в минималистическом монастырском стиле с небольшими ванными комнатами, кафельным полом и даже без электричества. Однако такой подход позволяет полностью насладиться природной красотой местности, сосредоточившись на отдыхе. К тому же, до этого замечательного отеля на Азорских островах можно добраться, пройдя часовую пешую прогулку, что лишь усиливает впечатление от локации.

Гостям доступна полностью оборудованная общая кухня, а также открытое пространство для приготовления еды с мангалом и небольшой лаундж-зоной. Можно арендовать снаряжение для водных видов спорта, например, доски для серфинга, оборудование для снорклинга, каяки и т.д.

Sul Villas, Сан-Мигель

Sul Villas, расположенный в Лагоа на острове Сан-Мигель, принадлежит бывшему профессиональному серферу Родриго Эредии. Отель имеет 12 стильных номеров с кондиционерами, сейфами, телевизорами, минибарами и т.д. Каждый номер предлагает беспрепятственный панорамный вид на океан. Дизайн интерьера вдохновлен соседней деревушкой Санта-Круз с белыми стенами и контрастными черными базальтовыми раковинами.

Основные удобства гостей:

Джакузи;

Открытый бассейн;

Уютную террасу;

Услуги консьержа;

Трансфер в аэропорт.

На территории есть замечательный ресторан Азорских островов, специализирующийся на португальской кухне и предлагающий вегетарианские и веганские блюда. Особого внимания заслуживает спа-центр, использующий продукцию бренда Essentia Azorica, производящего эфирные масла из местных ингредиентов.

Lava Homes, Пику

Прекрасные виды Lava Homes. Источник: https://www.lavahomes.com/ Прекрасные виды Lava Homes. Источник: https://www.lavahomes.com/

Lava Homes – одна из лучших гостиниц на Азорских островах, Португалия. Расположен высоко на склоне холма, заведение славится необычными видами. Гости могут остановиться в одном из 14 светлых коттеджей, построенных из вулканического камня и стекла, с действующими каминами и полностью оборудованными кухнями.

Особенностью Lava Homes есть специальная комната для йоги. Стеклянные стены позволяют заниматься, наслаждаясь видами на Сан-Жорж и Атлантику.

La Maison By White, Лагоа

В список пяти лучших отелей Азорских островов входит эта роскошная вилла в Лагоа. La Maison принадлежит бренду White Exclusive Suites and Villas и имеет все его преимущества – от безупречного сервиса до стильных интерьеров, украшенных макраме и деревом. Отель имеет всего четыре спальни. На территории отеля есть ресторан Cardume, специализирующийся на международной кухне, детская игровая площадка, терраса и барбекю. Также популярен открытый бассейн, работающий круглый год, с шезлонгами и зонтиками.

Заведение расположено в двух километрах от пляжа Популус, а аэропорт Понта-Делгада – в 13 км.

Aldeia da Cuada, Флореш

Невероятная красота Азорских островов. Источник: Image Timur Kozmenko/Pixabay Невероятная красота Азорских островов. Источник: Image Timur Kozmenko/Pixabay

В 1960-х годах жители этого маленького села эмигрировали, так что чрезвычайно красивое место, окруженное высокими водопадами, падающими с горных вершин, осталось брошенным. Пока подлинные коттеджи не были тщательно отреставрированы. Уютные номера с побеленными стенами обставлены винтажной мебелью и украшены лоскутными одеялами. Утром ожидается вкусный континентальный завтрак или шведский стол, а также трансфер до аэропорта.

Любители пеших прогулок могут исследовать многочисленные тропы поблизости или отправиться на пляж Фажа-Гранде в двух километрах.

The Azores Wine Company, Пика

Благодаря амбициозному проекту The Azores Wine Company, цены на вина Пика выросли до уровня шампанского, Бургундии и долины Напа. Это также способствовало возрождению древних сортов винограда, таких как Terrantez do Pico. Сама территория включает в себя винодельню и красивый гостевой дом, открытый недавно. Комплекс расположен всего в 1,5 км от аэропорта Пику, поэтому путешественникам будет удобно добраться.

Один из лучших отелей Азорских островов предлагает виды на море и сад, а апартаменты имеют отдельный вход, камин и оборудованную обеденную зону. Некоторые номера оснащены полноценными кухнями. Советуем не пропустить посещение современного ресторана The Azores Wine Company, предлагающего изысканную кухню.