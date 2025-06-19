Топ-5 причин, почему авиаперелеты сейчас так дороги, и что делать, чтобы забронировать дешевые авиабилеты

Когда вы планируете путешествие, наступает момент поиска авиабилетов и это может быть настоящим шоком. По словам Хейли Берг, экономистки приложения для бронирования билетов Hopper, за последние пару лет рост цен наблюдался почти во всех регионах мира. Например, в 2023 году стоимость перелета из США в Афины выросла на 45% до средней цены $1100 за билет туда и обратно.

В поисках выгодного перелета каждый пассажир рано или поздно задумывался, почему авиабилеты становятся все дороже. Как формируются эти цены, от чего они зависят и почему так сильно колеблются?

После глобальной пандемии и в условиях высокой инфляции авиабилеты снова и снова растут в цене. Инфляция повышает стоимость большинства основных товаров и влияет на расходы авиакомпаний — от зарплат персонала до цены на подающие на борту снеки. К этим причинам прибавляется повышенный спрос, нехватка персонала и более высокие цены на нефть.

Чтобы понять, насколько возрос спрос, можно сравнить данные за февраль 2022 и 2023 годов. Если внутренние рейсы показали рост чуть более 25%, то международный трафик вырос почти на 90%! Разберемся с факторами, влияющими на цену авиабилетов, чтобы понять, как забронировать самый выгодный рейс.

От чего зависит стоимость перелета?

Стоимость авиаперелетов периодически меняется в ту или иную сторону. Источник: Image StockSnap/Pixabay Стоимость авиаперелетов периодически меняется в ту или иную сторону. Источник: Image StockSnap/Pixabay

Если вы отслеживаете цены на авиабилеты, то заметите значительные колебания в ту или иную сторону. Дело в том, что авиакомпании сегодня руководствуются сложной системой корректировки цен в реальном времени. Разобраться в ее алгоритмах непросто, поэтому лучше попытаться понять 5 главных причин, почему билеты сейчас так дороги. Хотя спрос является ключевым, он далеко не единственный фактор, заставляющий цены стремительно расти.

1. Спрос на путешествия

Традиционно определенные направления становятся популярнее в определенное время года. Путешественники используют возможность уехать в отпуск во время праздников, таких как Рождество или Пасха или каникул, и когда больше людей пытаются забронировать билеты, авиакомпании повышают цены. Также особые события регионального и глобального значения, такие как турниры, конвенции, фестивали и т.п., привлекающие большие толпы в определенное место, резко повышают спрос. Вот почему, если вы собираетесь посетить, например, Суперкубок, авиабилеты во время происшествия так дороги. Или возьмем пример цен на билеты из Англии в Катар во время Чемпионата мира 2022 года, когда цена выросла на 50% (893 в ноябре 2022 года против 471 в мае 2023 года).

Даже в пиковые периоды лучшие предложения на рейсы можно найти на очень ранних или поздних рейсах. Для таких маршрутов можно найти более бюджетные цены из-за меньшего спроса. Кроме того, следует понимать, что из-за плотного графика рейсы часто задерживаются, поэтому никто не может гарантировать своевременное прибытие.

2. Пандемия

Поскольку большинство стран вышли из пандемических запретов и ограничений, спрос на авиаперелеты выше, чем когда-либо. Требований к путешествиям становится все меньше, количество пассажиров растет, и авиакомпании повышают цены на основе этого. Это одна из главных причин, почему авиабилеты дорожают.

Также рейсов становится больше, а нехватка рабочей силы и самолетов не исчезает, что также способствует повышению цен. Новые самолеты сходят с конвейера не так быстро, как хотелось бы. Многие авиакомпании, по словам Гэри Леффа, основателя сайта View from the Wing, во время пандемии списали старые модели самолетов, надеясь заменить их более экономичными. Но многие, например, Boeing и Airbus, столкнулись с задержками в производстве и последующей доставке самолетов.

3. Сезонные предложения

Вероятно, не нужно объяснять, что билеты дороже Пасхи, Рождества и школьных или студенческих каникул. Если цена вам важна, избегайте путешествий в эти периоды. Выбирайте межсезонье: как правило, в сентябре и октябре погода в больших городах остается приятной для путешествий, как и в конце весны на пляжных курортах, поэтому забронировать дешевые авиабилеты будет гораздо легче. Плюс в местах отдыха не будет такого наплыва туристов, с которыми придется делить впечатление.

4. Цены на горючее

Реактивное горючее — самая большая статья расходов для авиакомпаний, не считая оплаты труда. Цены на сырую нефть и реактивное горючее достигли рекордных максимумов в 2022 году. С тех пор наблюдается тенденция к понижению, но они все еще выше, чем в 2019 году, к глобальной пандемии. Рост цен на горючее лег на плечи, точнее кошельки, путешественников.

5. Время бронирования

Стоимость вашего перелета влияет на то, насколько заранее вы бронируете билеты и в какой день недели.

Планируйте путешествие заранее

Следите за ценами на билеты, чтобы не упустить выгодное предложение. Источник: Image Tumisu/Pixabay Следите за ценами на билеты, чтобы не упустить выгодное предложение. Источник: Image Tumisu/Pixabay

Первые места в самолете часто продаются по более низкой цене, даже в ущерб авиакомпании. По мере заполнения билеты дорожают, а последние места – самые дорогие. Поэтому важно бронировать билет как можно раньше, чтобы не упустить выгодную цену.

Оптимальный период для резервирования авиабилетов - примерно за 1-3 месяца до вылета, а по самой выгодной цене их можно поймать между 21 и 100 днями в зависимости от направления. Для рейсов в Европе благоприятное окно для покупки билетов — за 71–80 дней до вылета, 30 дней в Северной Америке, 60 дней в Африке и 21 день в Австралии и Океании.

Будние и выходные

Люди путешествуют по самолетам не только для отдыха, но и во время командировок. Авиакомпании логично предполагают, что деловые путешественники ищут билеты в течение недели. Поскольку они не так озабочены поиском более дешевых билетов, цены в это время обычно выше. Поэтому лучший вариант – бронировать билеты на выходные, особенно в воскресенье вечером. Это явствует из того, что алгоритмы авиакомпаний считают, что большинство семей и других путешественников заняты другими делами в выходные, а бронирование для деловых поездок начинается в понедельник.

Понимание колебаний цен

Очевидно, что чем дальше вы путешествуете, тем дороже будет билет. И именно этот фактор особенно пострадал от роста цен. К примеру, летние рейсы из США в Европу в 2023 году подорожали более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Единственное, что может немного утешить путешественников, — это то, что внутренние рейсы не получили этот тренд. К примеру, в тех же Соединенных Штатах цена внутренних рейсов в 2023 году даже немного снизилась по сравнению с 2022 годом.

Стоит ли ждать более низкой цены?

Президент туристического агентства D. Tours Travel в Ларчмонте, Нью-Йорк, Дайан Хехлер говорит, что найти выгодные предложения на авиабилеты и отели становится все сложнее, но люди, которые намерены куда-то уехать, в итоге платят текущую цену. Авиакомпании будут продолжать брать столько, сколько рынок может выдержать, пока им это удается.

Однако есть некоторые особенности формирования и изменения цен, которые могут использовать пассажиры в свою пользу. Ждать более низкой цены или нет зависит от того, насколько вам нужен этот рейс. Если у вас нет возможности быть гибкими с пунктом назначения и дате вылета, но вы нашли идеальный рейс, лучше забронировать место. Нет абсолютной уверенности, что цена снизится.

Как получить выгодные авиабилеты?

Используйте специальные сервисы для отслеживания цен на билеты. Источник: Image rawpixel.com/Freepik Используйте специальные сервисы для отслеживания цен на билеты. Источник: Image rawpixel.com/Freepik

Инструменты поиска и выбора билетов, такие как Skyscanner и Google Flights, отлично справляются с отслеживанием доступных вариантов, мониторингом цен и бронированием по доступной цене. Вы можете выбрать более дешевый аэропорт для вылета, скорректировать даты путешествия или отслеживать цены. Также лучше использовать принцип гибкого выбора пункта назначения. Это особенно хорошо работает в Европе: бронируйте билет в самый дешевый аэропорт, самый близкий к вашему пункту назначения, а затем пересаживайтесь на поезд или автобус, чтобы сэкономить.

Времена, когда билеты бронировали в последнюю минуту по самой низкой цене, осталось в прошлом. Однако сейчас появилось больше бюджетных авиалиний, таких как easyJet, Ryanair и Vueling, чьи рейсы гораздо дешевле, чем у дорогих национальных авиакомпаний. Также не совершайте ошибку, вводя один и тот же тариф в поиск несколько раз, поскольку алгоритмы авиакомпаний могут предположить, что вы очень заинтересованы в определенном рейсе, и цена вырастет. Используйте режим инкогнито в браузере, чтобы увидеть разницу: это также поможет снизить расходы и забронировать более дешевые авиабилеты.

Что учитывать при бронировании авиабилетов?

желаемые даты путешествия;

бронируйте в выходные, а не в будни;

гибкость в выборе дат и пункта назначения – ваше наибольшее преимущество для экономии на авиабилетах;

путешествуйте в межсезонье.

Чего следует избегать при бронировании?

Избегайте больших спортивных, культурных и других событий, если они не являются вашими целями.

Полет по выходным может быть дороже. Но это не касается обратных рейсов, поэтому прилет в субботу не обойдется дороже.

Не выбирайте самый дешевый тариф или проверяйте детали. Такие тарифы могут не включать дополнительные расходы, такие как выбор места, зарегистрированный багаж или ручная кладь. Вы можете в итоге заплатить больше, а не сэкономить.

Не ограничивайте время вылета и прилета. Как правило, гораздо меньше пассажиров готовы вылетать или прибывать на рейсах в 5 утра или посреди ночи.

Сравнение тарифов по дням вылета

Выходные – самое дорогое время для вылета, поскольку большинство путешественников пытаются потратить меньше отпускного времени на дорогу за свой счет. Поэтому, если ваш график позволяет, попытайтесь запланировать вылет на вторник или среду.

Вывод

В основе поиска дешевых билетов лежит гибкость, независимость от конкретных дат. Также следует чаще отслеживать тарифы, проверять другие аэропорты и даже другие города, корректировать дни недели и время рейса при планировании поездки. Экспериментируйте с вышеупомянутыми факторами, влияющими на цену авиабилетов, чтобы сделать ваше путешествие более выгодным.