ТОП-15 тропических мест для посещения по всему миру

По крайней мере, раз в жизни каждый представлял себя лежа на теплом золотистом песке под тенью широколиственных пальм, где теплые воды океана или моря нежно касаются ваших ног. Пья охлаждающий коктейль, думая только о природе и космосе, ваше расслабленное тело приобретает мягкий загар. Идеальная картина из мечты действительно более чем реальная, нужно лишь приблизиться к экватору и исследовать местные острова и курорты — идеальные тропические места для посещения по всему миру. Доказательство того, что природа и человек в своем сотрудничестве могут достичь сказочных высот в создании райской жизни. Пейзажи, причудливая флора и фауна, фантастические рассветы и закаты, идеально комфортные температурные условия, приветливые теплые волны – созданные Матерью Природой, гармонично подчеркнутые красотой архитектурных сооружений в стиле Диснея, потрясающими аквапарками, бассейнами и ароматами ресторанов. Кажется, что нечего добавить, но человеческое воображение безгранично. Каждый год появляются разнообразные чудеса и открываются новые возможности для исследования природы, приближение к ней как можно ближе. Поселения прямо посреди океана или под водой, самые экзотические прогулки в комфорте стали возможны благодаря некогда неограниченным мечтам. Не ограничивайте полет своих мечтаний и докажите себе, что они могут стать реальностью. Мы подготовили вам обзор: лучшие места для тропического отдыха, даже со средним бюджетом.

Кто не мечтал о Мальдивах?

Мальдивы. Источник: Pixabay Мальдивы. Источник: Pixabay

Фраза "Я хочу поехать на Мальдивы" стала общеупотребительной в повседневной жизни. Это своеобразный стандарт идеального места с идеальными условиями для отдыха в тропическом климате.

Индийский океан охватывает более 1000 островов в теплых водах. Только 200 из них освоены людьми, и только 5 густо заселены. Но каждый год территория этой цепи островов развивается. Однако существует негласная гонка между океаном и людьми. В 2004 году цунами затопило большую часть атоллов. Люди приняли вызов природы. Правительство островов построило противопаводковые сооружения, чтобы предотвратить будущее цунами. Поэтому сегодня человечество немного опередило в этой титанической конкуренции.

Столица Мальдив, Малое, густо населена и предлагает путешественникам прелести дорогого курорта. Белые пески пляжей и цветные коралловые рифы просматриваются сквозь кристально-голубые воды океана. Но, удаляясь от центра, можно найти совершенно невероятные уединенные места с такой же природной красотой по менее дорогой цене. Сезон на Мальдивах гораздо длиннее, но самое благоприятное время — с ноября по май. Иначе есть большая вероятность попасть в сезон дождей и не получить долгожданный бронзовый загар. Да, удивительные тропические места имеют ограниченные периоды для отдыха. Отправляясь из Таиланда, можно рассмотреть недорогие авиабилеты — до 300 долларов за рейс туда-обратно. А остановившись в недорогом Sands Exotic Hotel (Тулусду. Скидка доступна при регистрации) – одна ночь на двоих обойдется вам меньше 100 долларов. Сэкономив на проживании, побалуйте себя разнообразными активностями, предлагающими экзотические острова:

дайвинг

снорклинг

паросейлинг

серфинг

экзотические блюда ресторанов и кафе

безопасные подводные экскурсии, где можно поплавать с поразительными скатами Манта и грозными морскими хищниками-акулами Мы нашли для вас лучшее предложение по соотношению качества и цены на Мальдивах. Это Kurumba Maldives, не забывайте, что богемный отдых может быть доступным для вас.

Тропический рай Бора-Бора, Таити

Бора-Бора, Таити. Источник: Pixabay Бора-Бора, Таити. Источник: Pixabay

Здесь расположен ваш фантастический бунгало. Прямо посреди Тихого океана. На самом большом острове Французской Полинезии. Среди вершин островной нации, состоящей из 118 островов, поднимающихся над голубыми водами так спокойно названного Тихого океана. Романтика "чистой воды" очарует каждую пару, приезжающую сюда на медовый месяц. Поселяясь в роскошных бунгало среди блестящей воды, вы можете погрузить ноги в мягкие воды океанического бассейна в любое время. А перед вашими глазами будут берега с белыми пляжами и кокосовыми пальмами, а ваши уши будут наслаждаться прекрасным французским языком местных жителей. Изысканная кухня на Бора-Бора подарит вам вкусовое удовольствие и разнообразные океанические закуски.

Май по октябрь – идеальное время для посещения острова. А чтобы курорт был удовлетворительным по скромному бюджету, посетите местный рынок Le Marché Papeete. Там вы можете отведать разнообразную местную кухню и купить сувениры, не тратя целое состояние.

Развлечения на Бора-Бора:

разнообразные водные виды спорта

пешеходные маршруты для прогулок

каякинг к крошечным островам Моту

подводные приключения с акулами

наблюдение за китами и дельфинами

тур на гидроциклах

Музей Таити Курорт Бора-Бора на Таити – недешевый вариант для тропического отдыха, но, экономя на авиабилетах или предпочитая менее дорогие развлечения, предложенные местными, вы можете посетить этот рай, созданный природой и человеком.

Идеальное сочетание цветов на Сейшельских островах

Сейшельские острова. Источник: Pixabay Сейшельские острова. Источник: Pixabay

Это действительно место, поцелованное Богом. Это сочетание чистого голубого неба, кристально чистой голубой воды и насыщенных зеленых оттенков фауны на Сейшельских островах — это то, что можно представить только в ярком сне. Или вы можете увидеть эту картину своими глазами, посетив один из 115 островов, расположенных в 2000 километрах от восточного побережья Кении. Большинство островов на Сейшелах являются природным заповедником ЮНЕСКО и находятся под серьезной защитой. Это доказывает, что природа территории среди Индийского океана настолько уникальна и живописна, что стоит увидеть эту форму искусства хотя бы раз в жизни. Любители дикой природы, коралловых рифов и голубых лагун с валунами будут в восторге. Аэропорт, расположенный на острове Маэ, недалеко от столицы острова Виктория, встретит иностранных посетителей с воздуха. А порт для круизных лайнеров предоставит убежище для плывущих через океан. Здесь вы можете полюбоваться достопримечательностями Национального парка Морн Сейшелуа и познакомиться с дикой природой поближе.

А потом будет очень тяжело выбрать остров для идеального тропического отдыха, ведь все места на Сейшелах идеальны. Итак, начинайте с любого из них. Главное – из населенных. Многие территории в этой группе островов не освоены. Ну а те, где побывали не только человеческие ноги и руки, но и фантастический ум, предложат такое разнообразие вариантов, что голова может закружиться. Активности на Сейшелах соответствуют их живописной и интенсивной природе: от дайвинга до сафари, если хватит денег. Если вы беззаботный турист, этот курорт может легко получить статус дорогого тропического отдыха в мире. Для тех, кто хочет увидеть Сейшелы с ограниченным бюджетом, придется постараться и сэкономить буквально на всем, от авиабилетов до проживания и еды. Но все может быть. И Сейшелы могут подарить вам незабываемые тропические места по разумной цене. Используйте Airbnb, чтобы арендовать жилье у местных, и бронируйте авиабилеты заранее, а еда на вынос не оставит вас голодными. Сделайте популярные тропические отпуска реальностью.

Богемная жизнь на Багамах

Багамы. Источник: Pixabay Багамы. Источник: Pixabay

Острова одиночества и парусного спорта. Жемчужные воды Атлантического океана и зелень пышных сосен — удивительные тропические места. Всё это сочетается в Абакосе на Багамах. Только 300 км от солнечной Флориды, и вы наедине с природой. Контраст между оживленными курортными направлениями во Флориде и внешними Багамами ошеломляет. Совершенно сонные деревни, которые, кажется, поймали дзен, очаруют вас своей подлинностью и тишиной. Следы британских лоялистов, когда-то населявших это место, легко заметить среди узких улочек с яркими цветными коттеджами.

Расслабленный отдых, уединенные пляжи и движение, подобно черепахе, — девиз Багам. Гольф-кары и лодки — основные средства передвижения в этой местности, поэтому спокойствие просто поселилось здесь. Несмотря на обособленность, здесь есть много популярных курортных островов.

Элбоу Кэй, Грин Тертл Кэй, Трежер Кэй, Гуана Кэй, Уокер Кэй и Манн О'Вор Кэй.

Каждый омывается голубыми водами, полон белых песчаных пляжей, ярких коралловых рифов и зеленых сосен. Вы сможете увидеть знаменитый полосатый маяк на Элбоу Кэй и заглянуть в сохранившуюся старину Грин Тертл Кэй.

Одна из самых интересных вещей на Багамах – общение с местным населением, которое с радостью расскажет вам все легенды и истории своих островов.

Также на островах много традиционных развлечений: от подводных экскурсий до рыбалки. Но за что действительно славятся воды этой части Тихого океана – это возможность плавать под парусами. Будь то яхта или парусный серфинг, результат превзойдет все ваши ожидания. Выбор всегда за вами. Вы можете посетить эти острова как беззаботный турист или воспользоваться местными предложениями, достопримечательностями и развлечениями. Всегда есть на чем сэкономить. Но это не сильно повлияет на качество вашего тропического отдыха, ведь природа Багам создала свои чудеса для всех.

Длинные пляжи Сент-Бартс, Карибский бассейн

Сент-Бартс. Источник: Pixabay Сент-Бартс. Источник: Pixabay

Здесь вы точно можете оказаться в центре вечеринки знаменитостей. Постоянный поток звезд сделал эту часть Карибского бассейна горячей вечеринкой с очень дорогими услугами. Глобальные бренды со своими магазинами, частные виллы и изысканные рестораны – всего этого здесь достаточно. Миллионы крутятся здесь и утопают в роскоши. Но не только материальная роскошь делает Карибы знаменитыми. Длинные, яркие пляжи, цветущие холмы, голубые воды и пальмы делают эти места уникальными и живописными. А разнообразие подводного мира привлекает дайверов и снорклеров. Карибское море полностью удовлетворяет рыбаков всех размеров и оборудования. Оно катает свои волны для серферов, любителей парусного спорта и смелых капитанов яхт.

Низкий сезон в Карибском бассейне может порадовать бюджетных туристов, поскольку те же бунгало, виллы и номера снижают цены, когда сезон заканчивается, и появляется возможность насладиться богемной жизнью за меньшие деньги. А местные не прочь предоставлять свои дома для ночлега за небольшую сумму. И природа, как обычно, дарит свои щедрые подарки в Карибском бассейне бесплатно. Вы сможете наслаждаться длинными золотыми пляжами, рослыми пальмами и океаническими деликатесами, приготовленными местными. Карибский бассейн – финалист топ-5 тропических мест для посещения.

Самый живописный риф Амбергрис Кей, Белиз

риф Амбергрис Кей. Источник: liveandinvestoverseas.com риф Амбергрис Кей. Источник: liveandinvestoverseas.com

Одно из самых популярных направлений в Белизе – остров Амбергрис Кей. Расположенный вблизи Барьерного рифа Белиза (наследие ЮНЕСКО), остров стал одним из самых желанных для дайверов, любителей парусного спорта и рыбалки. Поклонники подводного мира Диснея могут отправиться в природный заповедник Хонг Чан, расположенный в глубоком море, вблизи второго по величине барьерного рифа. Заповедник известен своей аллеей акул и скатов и возможностью для рыбаков поймать тарпон, снук и барракуд.

Роскошные пляжи, рестораны и карнавальная ночная жизнь привлекают тусовщиков и тех, кто хочет повеселиться. В южной части острова расположен его главный город Сан-Педро, где построены основные точки цивилизации – аэропорт, магазины и отели. Но это не делает город переполненным. На острове царит стабильная атмосфера и мексиканская кухня. Это связано с близостью острова к Мексике, поэтому испанский здесь не редкость. В общем, остров является приютом для многих экспатов. Амбергрис Кэй предлагает своим гостям многочисленные активности:

каякинг

виндсерфинг

паросейлинг

катание на гидроциклах

дайвинг

снорклинг

рыбалка И это только на воде и под водой. Вы также можете развлечься на суше:

разнообразные фестивали, включая знаменитый фестиваль омаров (проводится ежегодно в первую неделю июня)

парад лодок с праздничным освещением

экскурсии на гольф-карте

рестораны с экзотическими морепродуктами и закусками Амбергрис Кей сочетает в себе богатство, роскошь и доступность. Это приятный тропический отдых не за все деньги мира. Проживание на острове можно найти на любой бюджет, от хостелов и частных вилл до 5-звездных дайв-курортов.

Сухой сезон в Белизе короткий, только с декабря по апрель. Но низкий сезон предлагает большие скидки и вы можете жить как король за разумную сумму. И дожди идут преимущественно ночью или несколько часов в день при условии, что вы не попадете в тропический шторм.

Покорить вершины Доминиканской Республики

Доминиканская Республика. Источник: Pixabay Доминиканская Республика. Источник: Pixabay

Прекрасный вариант для самого красивого тропического отдыха в мире, доступный как для шикарных, так и для бюджетных путешественников. Расположенная в восточной части острова Гаити, Доминиканская Республика славится не только своими белыми пляжами и пакетами "все включено", но богатой историей и культурным наследием. Остров в Карибском бассейне награжден разнообразной природой как под водой, так и на суше. Джунгли, пустыни, мангровые заросли, коралловые рифы, саванны и высокие зеленые вершины – все это наследие, которое можно созерцать с помощью разнообразных пешеходных и полевых экскурсий.

А если вы турист с пакетом "все включено", отправляйтесь в такие курортные города, как: Пуэрто-Плата, Пунта-Кана и Ла-Романа. Вы найдете варианты для идеального сочетания прибрежных отелей с доступом к золотым пляжам, панорамным видом на зеленые пальмы и Карибское море на южном побережье острова. А если дух приключений и свободы манит вас к неизведанным просторам вселенной, удаляйтесь от разрекламированных курортов и отправляйтесь в менее известные, но не менее интересные места в Доминиканской Республике. Вы можете найти доступное жилье, транспорт и гида, который проведет вас к самым высоким вершинам над Карибским морем, спустит бурными реками Рио Яке дель Норте, проведет к водопадам, через густые джунгли, организует велопрогулку по альпийским тропам и покажет девственные пляжи полуострова Сама. В Доминиканской Республике множество возможностей для дайвинга, серфинга и снорклинга. А загорание на белых пляжах будет доступно вам, куда бы вы ни пошли. Мы рекомендуем завершить ваше путешествие в столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго. Прикоснуться к ее архитектурным сооружениям хотя бы одним глазом и услышать лишь часть историй ее увлекательной истории — это большая удача и удовольствие.

Духовный отдых на Бали, Индонезия

Бали, Индонезия. Источник: Pixabay Бали, Индонезия. Источник: Pixabay

Индонезия – это страна солнца, храмов, благовоний, тропических фруктов и гармоничных людей. Остров Бали стал жемчужиной Индонезийского архипелага. Природа наделила его территорию яркими цветами всевозможных фруктов и растений, которые так легко растут в приятном тропическом климате. А человеческие руки построили совершенно невероятные архитектурные сооружения, гармонично сочетающиеся с прихотями природы и радующие всех, кто когда-либо посещал Бали. Доступность такого курорта просто поражает, здесь действительно можно отдохнуть с любым бюджетом в кармане. И скромный бюджет не означает нехватки удобств. Путешественники со всего мира стекаются на Бали за недорогими спа-процедурами, доступным шоппингом и духовным наполнением, которое также доступно любому путешественнику. Независимо от того, отдыхаете ли вы семьей или парой или просто путешествуете наедине, каждый найдет свой рай и сможет отдохнуть одинаково.

Если вы хотите пляж с шоппингом и ресторанами, отправляйтесь в Куту и Семиняк. Серферы просто в восторге от этих мест. Вы можете остановиться с семьей в Сануре – мягкие волны, нежные пляжи и комфорт. Даже вдали от пляжей и волн вам не будет скучно, о чем свидетельствует рай Убуду, расположенный в холмах, с разнообразными индуистскими храмами, разными расслабляющими массажами, ароматными медитациями и разнообразными буддийскими мастерами.

Размещение на любой вкус и бюджет позволяет миллионам туристов ежегодно посещать остров. От дешевых хостелов до богемных вилл со своими слугами. Действительно, разнообразие и щедрость местных впечатляет. Возможно, Бали может получить статус самого доступного тропического курорта в мире.

Кинематографический мир побережья Андаманов, Таиланд

Побережье Андаманского моря. Источник: Pixabay Побережье Андаманского моря. Источник: Pixabay

Побережье Андаманского моря создало еще одну жемчужину тропического отдыха. Количество островов разного размера и разнообразие цен на услуги и комфорт сделали это место популярным с ноября по апрель. Остальное время южный муссон доминирует на побережье, и остаться сухим просто невозможно.

Поднимаясь выше к известняковым вершинам побережья, вы можете оценить красоту голубого Андаманского моря и причудливых рельефов разбросанных зеленых островов.

Курортные острова Фи-Фи известны не только своей рисованной природой и туристическими услугами, но и своим медийным присутствием, которое положительно повлияло на количество туристов, посещающих острова. К примеру, знаменитый фильм "Пляж" из Леонардо Ди Каприо был снят на острове Кох Фи-Фи Ле. Чтобы правильно исследовать территории разбросанных островков, выберите базу, это может быть остров Краби или самый большой остров цепи Пхукет. Таким образом, вы легко сможете открывать новые острова каждый день, просто наняв лодку или каноэ. Местные всегда готовы помочь и провести туры. Не забудьте посетить остров Джеймса Бонда и Национальный парк Кхао Сок. Пройдя через джунгли и исследовав высоты смотровых площадок, можно встретить величественных животных островов — слонов. С помощью местных жителей вы можете не только познакомиться и пообщаться с умными животными, но и прокатиться на этих гигантах.

Проживание на любом размере бюджета здесь не редкость. Вы можете остановиться в семье или оплатить колыбу, или предпочесть известные гостиничные номера. Это не изменит вашу способность увидеть экзотическую природу, погреться на теплых пляжах и отведать вкусную кухню. Разнообразие подводного мира не только предложит вкусные морепродукты, но и очарует ваши глаза цветными обитателями голубых лагун.

Откройте Айтутаки, Острова Кука.

Айтутаки. Источник: David Kirkland Фотографии Айтутаки. Источник: David Kirkland Фотографии

Благодаря Димсу Куку за открытие этого прекрасного рая на планете Земля, вошедшего в топ-10 лучших тропических отпусков. Еще одна живописная территория, которая стала прекрасным тропическим курортом благодаря природе и человеку. 15 островов, разбросанных на 2 миллионах квадратных километров (756 тысяч квадратных миль), – настоящая находка для уединенного, успокаивающего и размеренного тропического отдыха. Острова зеленых пальм, белого мягкого песка, обрамленные голубизной тихоокеанских волн, дарят чувство гармонии в душе и раю на Земле. Остров Раротонга — самый большой и самый населенный из 15 мотов (островков). Это также центральная точка, приветствующая посетителей со всего мира. И хотя предложения и подарки Раротонги привлекательны, второй по посещаемости мота, Айтутаки, расположен всего в 50 минутах полета к северу от центрального узла. Одна из красивейших лагун расположена на этом острове. Окружающие его кристально-голубые воды порадуют даже самого опытного путешественника. На Айтутаки проживает всего 1800 человек — все они дружелюбны и готовы дарить подарки туристам. Но оказаться в толпе будет очень тяжело, раскидистые размеры острова создают ощущение одинокой пятницы на безлюдном пляже. На нескольких больших мотах вы легко найдете воздушный транспорт, который позволит вам совершать однодневные поездки к соседним островкам и нырять в новую лагуну каждый день, уникальную по своему мерцанию и бликам. Широкий выбор активностей ждет вас на Островах Кука:

кайтбординг на песчаных отмелях

каякинг

рыбалка на удочку для мощной костной рыбы

подводное плавание

глубоководная рыбалка

скутеры

велосипеды

экскурсии для исследования истории и культуры местного населения

рестораны с экзотическими морепродуктами и кухней от народа Островов Кука

традиционное танцевальное шоу

походы вокруг острова Раротонга Одно из бюджетных мест для проживания на Островах Кука – Renginius Retreat, расположенный на пляже Ооту. Он предлагает бесплатный трансфер из аэропорта, бесплатный каякинг и бассейн.

А для тех, кто хочет отдохнуть с полным набором экзотики, есть бунгало прямо посреди тихоокеанских вод.

Танцуйте Хула на Гавайях

Вулканы – главная достопримечательность Гавайских островов. Эта аттракция привлекает всех, кто интересен и хочет увидеть скамью, которая течет в океан и формирует новые территории и устрашающие островные изгибы. Большой остров Гавайи – лучшее место, чтобы осуществить ваши желания и мечты. Здесь вы найдете веселые тропические места отдыха с их экзотическими и интересными достопримечательностями. Национальный парк Гавайских вулканов на этом острове охраняется ЮНЕСКО и является биосферным заповедником. Здесь вы можете прогуляться по тропикам, исследовать местные вулканы и подняться на лавовые склоны. Взглянуть с высоты птичьего полета на безграничные океанские воды, сверкающие под тропическим солнцем. Поплавать в местных пресных водопадах с кристально чистой охлаждающей до костей водой. Посетить обитель гавайских королей посреди пышной пустыни Вайпио. Нырнуть в воду Тихого океана, чтобы подружиться с его обитателями и уникальной фауной.

На Большом острове Гавайи можно остановиться как в доступных хостелах, так и в индивидуальных виллах. Попробуйте местную кухню и путешествуйте на соседние острова.

Еще одна жемчужина Гавайев – остров Кауаи, или Садовый остров. Живописное название хорошо описывает остров. Это божественный зеленый сад, флору которого можно изучать очень долго, каждый раз открывая что-то новое, яркое и удивительное. Совершите воздушную экскурсию вокруг Кауаи. Вид сверху лучше всего передает красоту горных шпилей, драматических скал и силу Матери Природы. Остров имеет уникальные погодные условия – кардинально разные в разных частях острова. Выберите курортную зону Пойпа, если не хотите, чтобы ваш отдых намок. Это одно из самых лучших мест для серфинга и дайвинга. Походы в джунглях со спуском в небольшие курортные городки будут прекрасным приключением, которое вы назовете лучшими тропическими отпусками. А если активные походы не для вас, лягте на теплый песок пляжа и наслаждайтесь дарами океана, которые с радостью приготовят для вас, украсив ваше блюдо лепестками экзотических цветов и станцевав для вас Хула.

Найдите свой остров на Фиджи

Фиджи. Источник: Pixabay Фиджи. Источник: Pixabay

В Южном Тихом океане тропическая страна Фиджи, состоящая из 322 островов и островков, раскинулась на волнах. Вы точно найдете то, что ищете среди трети ее территории. Нужно лишь изучить каждый населенный уголок этих мест. Крутые тропические места на островах варьируются от очень дешевых до самых дорогих. Но красочная природа и голубые лагуны всегда будут с вами, где бы вы ни остановились. Погодные условия практически не меняются (кроме периода с ноября по январь), что делает острова пригодными для почти круглогодичного посещения туристами. Благодаря своей доступности острова популярны среди молодежи и пар, которые ищут невероятный медовый месяц. Остров Ясава всегда приветствует бюджетных туристов, предоставляя им отдых для королей. The Beachouse, семейный курорт на Коралловом побережье, предлагает проживание от общежитий до бунгало и предоставляет бесплатный завтрак и каякинг. Острова Маманука также являются популярным направлением на Фиджи. Изумрудные лагуны, комфортные условия, подготовленные местными и удивительные пляжи, где можно греться целый день.

Проживание здесь имеет огромный диапазон цен, в котором легко найти свое. Традиционные хижины или семейные гостиницы, коттеджи и виллы. Оживленные курорты среднего класса и Клаудбрейк, самое посещаемое место для серфинга, сделали острова Фиджи популярными. Семьи с детьми здесь окружены заботой и теплом, ведь местные любят детей.

Дайвинг на Большом Барьерном рифе. Порт-Дуглас, Австралия

Большой Барьерный риф. Источник: queensland.com Большой Барьерный риф. Источник: queensland.com

Тропический курорт Порт-Дуглас расположен в Квинсленде, на северо-востоке Австралии. Это идеальный пример того, как рыбацкая деревня сумела вырасти в одно из самых посещаемых мест на планете. Изюминкой этого живописного места является пляж Четыре Мили длиной 6,5 километра. Купание здесь запрещено с ноября по июнь из-за сезона морских скатов. Но вы вряд ли останетесь без воды, ведь курорты города предлагают разнообразные бассейны. Близость крупнейшего Барьерного рифа в мире привлекает любителей дайвинга и рыбалки, ведь улов поражает масштабностью и разнообразием.

Австралия обладает самой богатой экосистемой в мире. Поэтому на суше также много экзотических развлечений: зоопарки со свободно гуляющими животными саванны, прогулки в тропическом лесу Дейнтри, спуск в пещеры мыса Трибулейшн, фотосафари и огромные поля для гольфа. Не забудьте отправиться в ущелье Моссмана, чтобы хорошо рассмотреть мелких обитателей влажных тропиков. И, конечно, сравните свой рост из кенгуру на расстоянии вытянутой руки.

Сезон с мая по сентябрь – идеальное время для посещения тропических мест для путешествий.

Присмотритесь в Порт Дуглас, чтобы определить свой минимальный бюджет путешествия.

Экзотические курорты в Шри-Ланке

Шри-Ланка. Источник: Pixabay Шри-Ланка. Источник: Pixabay

Полуостров в форме слезы содержит такой спектр курортных направлений, что легко потеряться в желаниях. Вам может не хватить энергии, чтобы охватить самые красивые тропические места. Воспользуйтесь этим советом и исследуйте прелести полуострова как можно медленнее, предвкушая каждый опыт. Ланкийцы сумели сохранить свою историю и культуру не только в книгах. И это первое, что вы должны узнать, как только прибудете в любой из курортов на полуострове. Сохранившиеся по сей день обычаи и архитектура будут увлекательным путешествием в прошлое в машине времени. То ли организованный тур, то ли общение с коренным населением еще отчасти диких мест.

Буддийские храмы, священные руины, мечети и колониальные форты станут второй большой веткой для погружения в атмосферу Шри-Ланки.

Прикоснитесь к энергии, царящей по всему полуострову, полному благовоний и мощной вере во внутреннюю силу человека.

Наслаждаясь и отдохнув духом, нырните в экосистему с дикими животными, экзотическими птицами и густыми джунглями. Фотосафари подарит вам снимки с леопардами, водяными буйволами, ленивцами и птицами, переливающимися радужными цветами. Посетите более 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и отправляйтесь на потрясающие пляжи.

Вот топ-10 курортов Шри-Ланки, которые стоит посетить:

Негомбо

Хиккодува

Воддува

Бентота

Уноватуна

Тренкомали

Мирисса

Анурадхапура

Тонгале

Коггало

Доступное проживание на полуострове можно найти на любой вкус. Гостеприимство и доброжелательность местных безграничны. Они обязательно угостят вас традиционной кухней и позаботятся о вашем комфорте. Самый доступный тропический курорт в Шри-Ланке.

Бирюзовые воды Занзибара

Занзибар. Источник: Pixabay Занзибар. Источник: Pixabay

Архипелаг Занзибар в Танзании когда-то был не только центром торговли специями, но мощным конкурентом тропических направлений по всему миру. Разнообразие культурных влияний со многих континентов сделало Занзибар своеобразным музейным наследием культур Африки, Аравии, Индии и Европы. Поэтому Занзибар богат разнообразными блюдами, традициями и культурными достопримечательностями. А наследие ЮНЕСКО – исторический центр Каменного города станет вишенкой на вашем экзотическом торте во время посещения Занзибара. Прогуляйтесь по запутанным, цветным улицам, посетите местные базары, чтобы вдохнуть ароматы всевозможных специй, узнайте о целебных свойствах каждой специи и создайте собственный мешочек с ароматной смесью от всех болезней. После того, как вы вдохновились и омолодились, отправляйтесь к удивительным пляжам Занзибара, где вы найдете всевозможные увлекательные водные развлечения. Особенно отличные лодочные прогулки с дельфинами.

Посещение Национального парка Джозани Чвака Бэй будет включать встречу с колобусами. А в Cheetah's Rock вы можете заказать знакомство с большими животными.

Выбор за вами: экологически чистые бунгало или соседство с местными. Местные курорты рассчитаны на широкий спектр бюджетов и вкусов. Это будет ваше лучшее тропическое путешествие.