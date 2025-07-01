Топ-15 отелей с частными бассейнами в номерах: уникальные апартаменты для романтического уик-энда вдвоем

Свечи и приглушенный свет – это еще не настоящая романтика. Если вы стремитесь к страстным чувствам, добавьте к своему отпуску частный бассейн. И мы говорим не об общих лагунах, а об эксклюзивном оазисе в вашем номере. Мы собрали лучшие отели с частными бассейнами в номерах по всему миру, чтобы сделать ваш отдых особенным и чувственным. Ваш личный оазис станет идеальным благодаря нашему уникальному списку отелей с частными бассейнами.

1. Royal Mansour Marrakech (Марокко)

Ваш отдых, не выходя из номера. Источник: https://www.royalmansour.com/ Ваш отдых, не выходя из номера. Источник: https://www.royalmansour.com/

Адрес : Rue Abou Abbas El Sebti, Марракеш, Марокко

Вебсайт : https://www.royalmansour.com/en/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Столица Марокко приятно удивит вас жемчужиной – имением Royal Mansour. Наслаждайтесь одним из 53 трехэтажных риадов. Роскошный гранд-риад с террасой на крыше подарит удивительное расслабление в большом частном бассейне на открытом воздухе. Живописная панорама Атласских гор и прохладная вода – именно то, что нужно, чтобы пробудить ваши чувства в марокканской жаре.

Вы можете насладиться спа-процедурами у бассейна или начать день с завтрака рядом с водой. Под звездным ночным небом скиньте купальники для романтического вечера без одежды.

2. Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal (Мексика)

Бассейн с противотоком в вашем апартаменте. Источник: https://www.waldorfastorialoscabospedregal.com/ Бассейн с противотоком в вашем апартаменте. Источник: https://www.waldorfastorialoscabospedregal.com/

Адрес : Camino Pedregal, Cabo San Lucas, Мексика

Вебсайт : https://www.hilton.com/en/hotels/sjdlcwa-waldorf-astoria-los-cabos-pedregal/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Уникальные места Нижней Калифорнии предлагают отличные возможности. Отель Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal среди роскошных номеров и люксов предлагает незабываемый отдых в частных домах Pedregal. Просторный дом с несколькими спальнями и гостиной имеет три стеклянные двери, ведущие на террасу. Плавный вход в голубые воды бассейна и удобные шезлонги сделают ваше купание расслабленным. Напитки и еда подаются прямо в бассейн, чтобы ничто не отвлекало вас от романтики.

3. Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi (Мальдивы)

Тропический рай только для вас. Источник: https://www.hilton.com/en/hotels/mleonwa-waldorf-astoria-maldives-ithaafushi/ Тропический рай только для вас. Источник: https://www.hilton.com/en/hotels/mleonwa-waldorf-astoria-maldives-ithaafushi/

Адрес : Ithaafushi Island, Южный Малый Атолл, Мальдивы

Вебсайт : https://www.hilton.com/en/hotels/mlehiwa-waldorf-astoria-maldives-ithaafushi/

Рейтинг : 4.9 ⭐

Тропические острова – это один большой оазис, часть которого вы найдете в своей вилле с частным бассейном в Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. Это настоящий рай на земле. У бассейна есть качели, зона для коктейлей и закусок, а с вашего оазиса открывается панорама океана. Романтика в таком месте – это не просто атмосфера, а сама сущность. Для еще большей уединенности забронируйте приватный остров, и ваш рай станет еще более увлекательным.

4. &Beyond Sossusvlei Desert Lodge (Намибия)

Пустынный оазис для лучшего отпуска вдвоем. Источник: https://www.andbeyond.com/ Пустынный оазис для лучшего отпуска вдвоем. Источник: https://www.andbeyond.com/

Адрес : NamibRand Nature Reserve, Намибия

Вебсайт : https://www.andbeyond.com/our-lodges/africa/namibia/sossusvlei/sossusvlei-desert-lodge/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Пустыня Намиб имеет волшебный магнетизм и бедуинскую романтику. Безграничные дюны, похожие на морские волны, манят путешественников, стремящихся к новым чувствам. Вы будете наслаждаться этой картиной, плавая в частном бассейне вашего лоджа.

В пустыне всегда есть чем заняться: полеты на вертолете, прогулки на верблюдах или квадроциклах, наблюдение за звездами через мощный телескоп или гостиничные удобства, такие как фитнес-центр, спа и стильный бар.

5. Christopher St. Barth (Сент-Бартельми)

Монотонность ваших отношений в вашем частном бассейне. Источник: https://www.hotelchristopher.com/ Монотонность ваших отношений в вашем частном бассейне. Источник: https://www.hotelchristopher.com/

Адрес : Pointe Milou, Сент-Бартелеми

Вебсайт : https://www.hotelchristopher.com/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Прекрасные четырехкомнатные виллы, большая терраса с видом на море и небесный частный бассейн ждут вас в Сент-Бартелеме. Роскошь Christopher выходит за пределы воображения. Окруженный зелеными пальмами и холмами, плавно переходящими в море, курорт предлагает спа-процедуры прямо на вашей террасе. Терапевтические процедуры для двоих подарят гармонию и удовольствие.

6. Viceroy Resort, Sugar Beach (Сент-Люсия)

Романтика Сент-Люсии для незабываемого уик-энда вдвоем. Источник: https://www.viceroyhotelsandresorts.com/ Романтика Сент-Люсии для незабываемого уик-энда вдвоем. Источник: https://www.viceroyhotelsandresorts.com/

Адрес : Val des Pitons, Soufrière, Сент-Люсия

Вебсайт : https://www.viceroyhotelsandresorts.com/en/sugarbeach

Рейтинг : 4.8 ⭐

На западном побережье Сент-Люсии в городе Суфриер вы найдете 96 номеров, каждый с частным бассейном. Независимо от того, выберите ли вы коттедж или бунгало, панорама Карибского моря всегда будет перед вашими глазами. Наслаждайтесь лагуной в любое время дня или ночи, заказывая еду и процедуры в номере. Остров также предлагает множество интересных локаций для романтического отпуска.

7. Nayara Tented Camp (Коста-Рика)

Ваша лучшая палатка. Источник: https://nayaratentedcamp.com/ Ваша лучшая палатка. Источник: https://nayaratentedcamp.com/

Адрес : La Fortuna, Alajuela, Коста-Рика

Вебсайт : https://www.nayaratentedcamp.com/

Рейтинг : 4.9 ⭐

Аутентичный отдых с видом на вулкан Ареналь предлагает Nayara Tented Camp. Это не просто приватные бассейны, а настоящие минеральные ванны с лечебными свойствами. Расположенный на террасах в джунглях Центральной Америки, этот курорт пробуждает глубокие эмоции. Наблюдайте за колибрами, красочными ара и отдыхайте, как ленивец на соседнем дереве.

8. Chileno Bay Resort and Residences, Auberge Resorts Collection (Мексика)

Прекрасный повод остаться вдвоем. Источник: https://aubergeresorts.com/ Прекрасный повод остаться вдвоем. Источник: https://aubergeresorts.com/

Адрес : Cabo San Lucas, Baja California Sur, Мексика

Вебсайт :https://aubergeresorts.com/chilenobay/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Идеальные романтические направления расположены в Калифорнии. Chileno Bay Resort предлагает виллы и спа-люксы с частными бассейнами. Вилла Brisa Del Mar предоставляет доступ к 24 000 кв. футов живописных территорий и частный пляж. Небесные виллы располагают зонами отдыха у камина, шезлонги и душ на открытом воздухе.

9. Mombo and Little Mombo Camp (Ботсвана)

Адрес : Okavango Delta, Ботсвана

Вебсайт : https://www.wilderness-safaris.com/camps/mombo-camp

Рейтинг : 4.7 ⭐

В дельте Окаванго в Ботсване расположены Mombo и Little Mombo Camps – лагуны среди саванны. Находиться рядом с природой чрезвычайно увлекательно. Современные удобства, дизайн в стиле охотников и голубые бассейны у номеров создают незабываемый опыт. Сходите на сафари или устройте фотоохоту.

10. Hotel Principe di Savoia (Италия)

Почувствуйте себя на вершине Олимпа. Источник: https://www.dorchestercollection.com/ Почувствуйте себя на вершине Олимпа. Источник: https://www.dorchestercollection.com/

Адрес : Piazza della Repubblica 17, Милан, Италия

Вебсайт : https://www.dorchestercollection.com/en/hotels/hotel-principe-di-savoia/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Итальянская роскошь в президентском люксе Hotel Principe di Savoia поднимает романтику на новый уровень. На десятом этаже вас ждут разнообразные спальни и роскошный бассейн в стиле Помпеи с доступом к сауне и турецкой бане. В Милане, столице моды, вы получите лучшее для романтического уик-энда.

11. Fairmont Mayakoba (Мексика)

Гармония с природой и партнером. Источник: https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya Гармония с природой и партнером. Источник: https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya

Адрес : Carretera Federal Cancún, Playa del Carmen, Мексика

Вебсайт : https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Элегантная роскошь на Ривьере Майя – это Fairmont Mayakoba. Beachfront Casita Suites предлагает конфиденциальность с персональным батлером, доступом к пляжу и бассейном на террасе. Президентский люкс El Camaleon с двумя спальнями и панорамой Карибского моря – это настоящий рай.

12. Alila Jabal Akhdar (Оман)

Лучший побег в горы для двоих. Источник: @alilahotels Лучший побег в горы для двоих. Источник: @alilahotels

Адрес : Al Hajar Mountains, Оман

Вебсайт : https://www.alilahotels.com/en/jabal-akhdar

Рейтинг : 4.8 ⭐

Горы Аль-Хаджар в Омане создают идеальное убежище. Частный бассейн на террасе с видом на звезды и тёплые воды сделают ваш отдых незабываемым. Alila Jabal Akhdar – это восточная сказка для вашей романтической истории.

13. Park Hyatt St. Kitts Christophe Harbour (Сент-Китс и Невис)

Нежность в каждом луче солнца на рассвете и закате. Источник: https://www.hyatt.com/ Нежность в каждом луче солнца на рассвете и закате. Источник: https://www.hyatt.com/

Адрес : Banana Bay, Сент-Китс

Вебсайт : https://www.hyatt.com/en-US/hotel/saint-kitts-and-nevis/park-hyatt-st-kitts

Рейтинг : 4.7 ⭐

Для нежных чувств выберите Park Hyatt St. Kitts с люксами и виллами с частными бассейнами. Президентская вилла с тремя спальнями и бассейном идеально подходит для романтики. Спа и активность добавят особых моментов.

14. Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya (Мексика)

Персонализированная романтика с вашим частным бассейном. Источник: https://www.hyatt.com/andaz/cunam-andaz-mayakoba-resort-riviera-maya Персонализированная романтика с вашим частным бассейном. Источник: https://www.hyatt.com/andaz/cunam-andaz-mayakoba-resort-riviera-maya

Адрес : Carretera Federal Cancún, Playa del Carmen, Мексика

Вебсайт : https://www.hyatt.com/en-US/hotel/mexico/andaz-mayakoba-resort-riviera-maya

Рейтинг : 4.8 ⭐

Президентский люкс площадью 4575 кв. футов на Ривьере Майя предлагает частный сад с бассейном. Карибское море и тропические ароматы создают романтическую атмосферу в Andaz Mayakoba Resort.

15. Rosewood Little Dix Bay (Британские Виргинские острова)

Романтический уик-энд с видами на горы и воду. Источник: https://www.rosewoodhotels.com/ Романтический уик-энд с видами на горы и воду. Источник: https://www.rosewoodhotels.com/

Адрес : Little Dix Bay, Virgin Gorda, Британские Виргинские острова

Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/little-dix-bay-virgin-gorda

Рейтинг : 4.8 ⭐

Сюиты с приватными бассейнами на Британских Виргинских островах предлагают спокойствие и гармонию. Панорама залива, шезлонги и романтические прогулки делают Rosewood Little Dix Bay идеальным гнездышком для двоих.