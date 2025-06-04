Топ-14 гламурных отелей Милана для незабываемого отпуска

Добро пожаловать в мир гламурного отдыха в Миланике, модной столице Италии, где роскошь сочетается со стилем, а каждый уголок города таинственно пропитан историей и изяществом. Готовы погрузиться в мир роскошных отелей, изысканных ресторанов и безграничных возможностей для шопинга и релакса? Отправимся в увлекательное путешествие по самым известным гламурным отелям Милана.

1. Four Seasons Hotel Milano

Роскошная гостиница, расположенная в бывшем монастыре XV века. Известен своим великолепным садом и элегантным дизайном.

Адрес: Via Gesù, 6-8, 20121 Milano MI, Italy

Телефон: +39 02 77088

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/milanui/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Four Seasons Hotel Milano расположен в модном районе вблизи престижных бутиков и предлагает уникальное сочетание исторического обаяния и современного гламура. Отель сохранил все аутентичные элементы, включая высокие своды и фрески.

Номера в Four Seasons обрадуют гостей просторным современным дизайном и классическими итальянскими акцентами. А с вдохновляющими видами гости будут удивлены атмосферой Милана и красотой собственного сада.

Four Seasons рекомендует изысканные рестораны с сезонной итальянской кухней и стильные лаундж-бары. А также современный спа-комплекс, который предлагает процедуры для лица и тела, сауну и бассейн для полного релакса. Four Seasons Hotel – это воплощение роскошного проживания в Милане, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия.

2. Bulgari Hotel

Гламурная гостиница в Милане с роскошным спа и садом, спрятанным от городской суеты. Известен своим изысканным интерьером и исключительным сервисом.

Адрес: Via Privata Fratelli Gabba, 7B, 20121 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 805 8051

Вебсайт: https://www.bulgarihotels.com/en_US/milanui

Рейтинг: 4.6 ⭐

Bulgari Hotel Milano предлагает непревзойденный уровень комфорта и элегантности, а также персонализированное внимание и высокие стандарты сервиса.

В Bulgari вас ждут комфортные люксы и изысканные интерьеры. Каждая деталь продумана для создания атмосферы изящества и стиля. А волшебный сад позволит насладиться свежим воздухом и природой, не покидая города.

Побалуйте себя разнообразными процедурами в уютной атмосфере, посетив роскошный спа-центр. Это идеальное место для полного релакса и восстановления сил.

Bulgari Hotel Milano – идеальный выбор для тех, кто ищет гламурный отель в самом сердце Милана. Какова бы ни была цель вашего визита, здесь есть все, чтобы сделать ваше пребывание в Италии незабываемым.

3. Mandarin Oriental

Отели Милана с городским шиком. Источник: Image from Pixabay website Отели Милана с городским шиком. Источник: Image from Pixabay website

Элегантный отель в Милане с роскошными номерами и высококлассным спа-центром. Расположенный в самом центре города, в нескольких минутах ходьбы от главных достопримечательностей, таких как собор Дуомо и театр Ла Скала.

Адрес: Via Andegari, 9, 20121 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 8731 8888

Вебсайт: https://www.mandarinoriental.com/en/milanui/la-scala

Рейтинг: 4.7 ⭐

Когда речь идет о лучших отелях в центре Милана, Mandarin Oriental занимает особое место. Этот элегантный отель предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта с современными удобствами.

Mandarin Oriental имеет спа-центр – оазис покоя в сердце города. Здесь вы найдете широкий спектр персонализированных процедур для полного релакса и восстановления.

Изысканная кухня в Mandarin Oriental – это нечто особенное. Рестораны и бары отеля предлагают haute cuisine и изысканные напитки, создавая уникальный гастрономический опыт. А внимание к деталям и персонализированный подход к каждому гостю сделают ваше пребывание по-настоящему незабываемым.

Mandarin Oriental – ваш выбор для гламурного и комфортного пребывания в сердце Милана. Наслаждайтесь элегантностью и высоким уровнем сервиса, открывая этот удивительный город.

4. Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa

Гламурная гостиница в Милане с просторными номерами и отличным спа-комплексом. Расположен в центре города, что обеспечивает легкий доступ к главным достопримечательностям и лучшим магазинам. Идеально для тех, кто ценит стиль и уют.

Адрес: C.so di Porta Nuova, 1, 20121 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 625625

Вебсайт: https://www.palazzoparigi.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Обратите внимание на Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa. Оформленный в стиле итальянского дворца с мраморными полами, изящными люстрами и произведениями искусства, он сочетает уют, первоклассные возможности для отдыха и гламурную атмосферу.

Каждый номер в Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano оформлен с элегантностью и вкусом, предлагая гостям максимум простора и комфорта. Из окон открываются потрясающие виды на город или внутренний сад.

Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa рекомендует отличный спа-комплекс. Широкий спектр процедур и спокойная атмосфера помогут вам восстановить силы после дня в Милане.

Наслаждайтесь вкусной едой в ресторане отеля, который предлагает итальянскую кухню из самых свежих местных продуктов.

Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa – ваш выбор для стильного и гламурного пребывания в одном из самых шикарных отелей Милана. Наслаждайтесь роскошью и комфортом в сердце этого замечательного города.

5. Armani Hotel

Дизайнерский отель от знаменитого модельера Джорджо Армани. Уникальный стиль и обслуживание первого класса.

Адрес: Via Alessandro Manzoni, 31, 20121 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 8883 8888

Вебсайт: https://www.armanihotels.com/it/hotels/armani-hotel-milano/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Armani Hotel расположен в сердце Милана, в нескольких минутах ходьбы от главных достопримечательностей и модных бутиков. Здесь каждая деталь отражает идеальный вкус и современный дизайн, а элегантные линии создают атмосферу утонченности и комфорта.

Номера в Armani оформлены в нейтральных тонах с акцентом на функциональность и комфорт. Апартаменты оборудованы всем необходимым для роскошного отдыха. Обходительный и профессиональный персонал всегда готов помочь с любыми запросами.

Armani предлагает уникальный спа-центр. Это идеальное место для полного релакса с широким спектром процедур, включая массаж и уход за кожей, что поможет вам расслабиться и освежиться.

Ресторан отеля предлагает лучшие продукты, итальянскую и международную кухню. Здесь каждый гурман найдет что-нибудь по душе.

Armani Hotel Milano – это не просто отель, это воплощение стиля и элегантности от одного из самых известных модельеров мира. Если вы ищете роскошный отель в Милане, это идеальный выбор для незабываемого отпуска.

6. Park Hyatt

Стильная ванная комната в лучших отелях. Источник: Solomon Rodgers image from the Pixabay website Стильная ванная комната в лучших отелях. Источник: Solomon Rodgers image from the Pixabay website

Стильная гостиница в центре Милана с роскошными номерами. Известный своим спа-центром и рестораном, отмеченным звездой Мишлена.

Адрес: Via Tommaso Grossi, 1, 20121 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 8821 1234

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/italy/park-hyatt-milanui

Рейтинг: 4.7 ⭐

Park Hyatt расположен недалеко от собора Дуомо и знаменитой торговой галереи Витторио Эмануэле II. Все интересное и важное – в пешей доступности.

Park Hyatt Milan предлагает просторные и элегантные номера с высоким уровнем комфорта. Пейзажи на город поражают своей живописностью.

Изюминкой Park Hyatt Milan является ресторан VUN Andrea Aprea, отмеченный звездой Мишлен. Он предлагает гостям изысканную итальянскую кухню, приготовленную из самых лучших продуктов. Эта аутентичная жемчужина гастронома Милана с высоким уровнем сервиса обеспечит незабываемые впечатления.

Расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня можно в спа-центре отеля. Здесь вы найдете разнообразные процедуры, широкий выбор массажей и полный релакс благодаря профессиональному персоналу.

Park Hyatt Milan – это сочетание роскоши, стиля и гастрономического удовольствия. Это одна из лучших гламурных гостиниц Милана с рестораном, отмеченным Мишлен.

7. ME Milan Il Duca

Современная гламурная гостиница со стильными номерами и панорамным баром на крыше с видом на город. Расположен в центре Милана, обеспечивая легкий доступ к главным достопримечательностям и шопингу.

Адрес: Piazza della Repubblica, 13, 20124 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 8422 0108

Вебсайт: https://www.melia.com/en/hotels/italy/milanui/me-milanui-il-duca

Рейтинг: 4.7 ⭐

ME Milan Il Duca обещает незабываемые впечатления, предлагая стильное размещение и уникальные возможности для отдыха. Все апартаменты оформлены с вниманием к деталям. Они обладают современным дизайном и комфортной атмосферой, идеальной для романтических уикендов.

ME Milan Il Duca предлагает панорамный бар на крыше. Это уникальное место для романтических вечеров и релакса с видом на величественные просторы Милана. Здесь можно наслаждаться коктейлями и закатом в уютной и атмосферной обстановке.

ME Milan Il Duca также рекомендует изысканную кухню в ресторане отеля. Он предлагает блюда из самых свежих и качественных продуктов на любой вкус.

ME Milan Il Duca – идеальный выбор для тех, кто ценит современный стиль, романтику и уют в сердце модной столицы Италии. Наслаждайтесь атмосферой гламура и расслабляйтесь на уникальной обстановке этого прекрасного отеля.

8. Hotel Principe di Savoia

Историческая гостиница Милана с гламурным декором и высоким уровнем сервиса. Часто выбирается знаменитостями и деловыми путешественниками.

Адрес: Piazza della Repubblica, 17, 20124 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 62301

Вебсайт: https://www.dorchestercollection.com/milanui/hotel-principe-di-savoia

Рейтинг: 4.7 ⭐

Hotel Principe di Savoia, основанный в начале XX века, сохранил свой уникальный стиль и атмосферу старого мира, сочетая их с современными удобствами. Каждая деталь интерьера отражает роскошь и изящество, создавая особую атмосферу уюта и городского гламура.

Hotel Principe di Savoia предлагает просторные номера и люксы с качественной меблировкой, создавая идеальную среду как для отдыха, так и для работы. А также высокий уровень сервиса, что гарантирует каждому гостю незабываемые впечатления.

Hotel Principe di Savoia располагает изысканными ресторанами и барами. Здесь вы найдете широкий выбор блюд и напитков на любой вкус, а также насладиться коктейлями и закусками в уютной атмосфере.

Hotel Principe di Savoia – это не просто отель, это настоящее воплощение гламура и роскоши в Милане. Если вы ищете отели для богатых и знаменитых в Милане, это идеальное место для незабываемого пребывания в модной столице.

9. Excelsior Hotel Gallia

Комфорт в шикарных отелях Милана. Источник: Image by Ferenc Keresi from Pixabay website Комфорт в шикарных отелях Милана. Источник: Image by Ferenc Keresi from Pixabay website

Дизайнерская гостиница в Милане с роскошными интерьерами в стиле ар-деко и шикарным спа-центром. Расположен рядом с центральным вокзалом, идеально для тех, кто прибывает в город на поезде или планирует пользоваться общественным транспортом.

Адрес: Piazza Duca d'Aosta, 9, 20124 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 67851

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/millc-excelsior-hotel-gallia-a-luxury-collection-hotel-milanui

Рейтинг: 4.7 ⭐

Каждый уголок Excelsior Hotel Gallia пронизан элегантностью и изысканным вкусом, отражающим дух эпохи ар-деко. Комфортные номера и внимательный персонал сделают ваше пребывание незабываемым.

Excelsior Hotel Gallia также предлагает ресторан, где готовят итальянскую и международную кухню самого высокого класса. Здесь каждое блюдо становится настоящим произведением искусства.

Спа-центр Excelsior Hotel Gallia – это не просто место для ухода за телом, это настоящий оазис спокойствия и комфорта в сердце одного из самых гламурных отелей Милана. Он предлагает все – от элегантной роскоши и уникальных процедур до различных зон релакса, включая сауны, хамамы и зоны отдыха с видом на город.

Наслаждайтесь роскошью и великолепием этого уникального спа, погружаясь в мир блаженства и комфорта.

Excelsior Hotel Gallia – это не просто место для проживания, это настоящее приложение для любителей комфорта, стиля и роскошного спа в Милане. Наслаждайтесь безупречным сервисом и уникальным шармом этого прекрасного отеля.

10. The Westin Palace

Стильный отель с классическим дизайном, который предлагает современные удобства и высококлассный сервис. Расположен в центре, обеспечивая легкий доступ к главным достопримечательностям, магазинам и ресторанам Милана.

Адрес: Piazza della Repubblica, 20, 20124 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 63361

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/milwi-the-westin-palace-milanui/overview

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Westin Palace – идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, комфорт и высокий уровень сервиса в Милане. Эта уютная гостиница предлагает множество вариантов для комфортного пребывания.

Интерьеры The Westin Palace олицетворяют элегантность и утонченность, создавая атмосферу комфорта и роскоши. Предлагаются все необходимые современные удобства, включая бесплатный Wi-Fi, минибары, кондиционеры и просторные рабочие зоны.

Персонал высочайшего уровня готов удовлетворить любые потребности гостей, обеспечивая идеальный сервис в течение всего пребывания.

The Westin Palace также удивит своих гостей потрясающей кухней своего ресторана. Местная и международная кухня, приготовленная из свежих и качественных продуктов, обрадует гурманов широким выбором блюд.

The Westin Palace предлагает классический шик и роскошь в сердце одного из самых престижных городов мира. В этом роскошном отеле Милана вы найдете отличный сервис и незабываемое пребывание.

11. Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione

Гламурная гостиница в центре Милана, известная своими изысканными номерами и уютным спа-центром. Расположен в нескольких шагах от главных туристических достопримечательностей, ресторанов и магазинов, что делает его идеальным местом для исследования города.

Адрес: Piazza Fontana, 3, 20122 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 88311

Вебсайт: https://collezione.starhotels.com/en/our-hotels/rosa-grand-milanui/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione – это утонченное пребывание в центре Милана. Комфортные номера, оформленные с вниманием к деталям, создают уютную и роскошную среду для вашего отдыха.

В Rosa Grand Milano вы найдете современный спа-центр, где можно расслабиться и насладиться различными процедурами и услугами. А в ресторанах, предлагающих как местную, так и международную кухню, каждое блюдо становится настоящим кулинарным путешествием.

Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione – это уникальное место, где вы найдете настоящее сочетание стиля, роскоши и комфорта в сердце модной столицы Италии. Не упустите шанс насладиться идеальным пребыванием в Милане в одном из гламурных отелей.

12. Hotel VIU

Гламурные рестораны в отелях Милана. Источник: Photo Mix image from Pixabay website Гламурные рестораны в отелях Милана. Источник: Photo Mix image from Pixabay website

Современная гостиница Милана с гламурным дизайном и красивым бассейном на крыше. Прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши и современного стиля.

Адрес: Via Aristotile Fioravanti, 6, 20154 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 8001 0910

Вебсайт: https://www.hotelviumamilanui.com/en/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel VIU предлагает элегантные интерьеры, которые создают атмосферу комфорта и комфорта. Просторные номера и люксы с современным оборудованием обеспечивают максимальный комфорт.

Hotel VIU предоставляет уникальную возможность расслабиться и насладиться панорамным видом на Милан прямо с крыши. Это идеальное место для отдыха после насыщенного дня. А отличный бассейн с подогревом добавит ярких впечатлений.

Сервис в Hotel VIU на самом высоком уровне. Персонал готов предоставить гостям максимальный уровень обслуживания, реагируя на все запросы и пожелания к деталям.

Hotel VIU Milan – идеальное место для тех, кто ищет сочетание роскоши, современного стиля и непревзойденного сервиса в одном из лучших гламурных отелей Милана. Наслаждайтесь уникальным опытом проживания в столице Италии, оставляя лучшие впечатления.

13. Senato Hotel

Бутик-гостиница в Милане с уникальным дизайном и уютной атмосферой. Прекрасный выбор для тех, кто ищет стиль и индивидуальность.

Адрес: Via Senato, 22, 20121 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 781236

Вебсайт: https://www.senatohotelmilano.it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Senato удобно расположен для быстрого доступа к главным достопримечательностям и магазинам города. Этот бутик-гостиница привлекает внимание своим стилем и предлагает гостям незабываемый опыт проживания.

Интерьеры Senato оригинальны и изящны, создавая атмосферу комфорта и элегантности. Каждый номер здесь – это нечто особенное.

Senato предлагает персонализированный сервис, учитывая все предпочтения и потребности каждого гостя. Профессиональный и внимательный персонал обеспечивает гостям высокий уровень обслуживания.

Senato Hotel Milano – это не просто отель, это место, где каждая деталь создана, чтобы сделать ваше пребывание в Милане незабываемым. Наслаждайтесь стилем, индивидуальностью и теплым гостеприимством в лучшем бутике-отеле, идеальном выборе для пребывания в модной столице Италии.

14. Château Monfort

Сказочный отель в Милане предлагает уникальное размещение и отличный сервис. Расположен в историческом центре города, что делает его идеальным местом для исследования достопримечательностей. Идеально для романтического отдыха.

Адрес: Corso Concordia, 1, 20129 Milano MI, Италия

Телефон: +39 02 776761

Вебсайт: https://www.hotelchateaumonfort.com/it/

Рейтинг: 4.7 ⭐

В Château Monfort каждая деталь создана, чтобы поразить вас своей уникальностью и роскошью. Эта роскошная гостиница идеально подходит для романтического отдыха, предлагая гостям уникальный опыт проживания.

Каждый номер в Château Monfort оформлен индивидуально, отображая его уникальность и утонченность. А внимательный персонал обрадует высоким уровнем сервиса.

Château Monfort предлагает рестораны класса Мишлен. Здесь огромный выбор изысканных американских и международных блюд, становящихся настоящими кулинарными произведениями искусства.

Château Monfort – это место, где каждый момент вашего пребывания полон романтики и магии. Погрузитесь в сказочную атмосферу и наслаждайтесь идеальным обслуживанием в этом гламурном роскошном отеле в самом сердце Милана.

Независимо от вашего выбора, каждый из этих гламурных отелей подарит настоящее удовольствие и уникальный опыт в самом красивом городе мира – Милане!