Топ-13 лучших отелей во Флоренции: пятизвездочные места для проживания в Италии

Романтическая и очаровательная Флоренция покоряет сердца многих путешественников со всего мира, и не зря. Веками туристы стекались сюда в поисках вдохновения, наслаждения и незабываемого опыта, и этот настоящий город-музей с сокровищницей достопримечательностей под открытым небом не разочаровывает своей особой атмосферой. Флоренция переполнена историей, изысканными ресторанами и кафе, галереями и музеями, где хранятся самые ценные произведения искусства.

Однако даже самые живописные улочки и ночная жизнь могут быть изнурительными, поэтому вам нужен оазис покоя для отдыха и релакса. В этом случае пригодится подборка лучших отелей Флоренции – от пятизвездочных сетевых заведений до уютных бутик-отелей, которые являются скрытыми жемчужинами этого уникального города. Независимо от выбора, каждый из них обещает спокойный сон, современные удобства и отличную базу для исследования "цветка Тосканы". Вам остается только выбрать любимый вариант и отправиться в незабываемое путешествие.

JK Place Florence

Отель JK Place во Флоренции – любимое место для пар, которые ищут элегантное убежище для романтического бегства или незабываемых выходных. Стильный комплекс включает в себя 20 номеров, расположенных в привлекательном здании вблизи площади Санта-Мария-Новелла. Внутри отеля вы найдете необыкновенно стильный и современный декор, где дубовый паркет и старинные камины гармонично сочетаются с мебелью середины XX века. Присоединяйтесь к модным жителям, которые любят собираться на популярный воскресный бранч, и расслабьтесь на прекрасной террасе JK Terrace, где подают фирменные коктейли и легкие закуски с потрясающими видами на площадь.

Гости могут начать свое утро с завтрака, приготовленного из органических тосканских продуктов; блюда подаются в номере или на уютной террасе в приятной атмосфере.

Адрес: Piazza Santa Maria Novella, 7, 50123 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 264 5181

Вебсайт: https://www.jkplace.com/florence/

Рейтинг: 4.8 ⭐

AdAstra

Если вы ищете действительно особое место, рекомендуем остановиться в AdAstra. Один из лучших отелей Флоренции имеет всего девять номеров, поэтому гости будут наслаждаться максимальным уединением и почти персонализированным сервисом. Апартаменты предлагают виды на самый большой сад в Европе, а заведение расположено в оживленном районе Олтрарно, на противоположном берегу живописной реки Арно. Кроме того, AdAstra находится всего в десяти минутах ходьбы от базилики Санто-Спирито и дворца Питти. Если вы проводите отпуск в Италии, советуем выделить день-два на исследование близлежащего района Олтрарно, наполненного художественными галереями, кафе, ресторанами и магазинами ремесленников, где можно приобрести интересный сувенир в память о вашем удивительном приключении в Тоскане.

Интерьер гармонично сочетает разные эпохи, создавая спокойную, расслабленную атмосферу, а в некоторых номерах есть даже отдельно стоящие элегантные ванны. Также есть большая терраса с прекрасным видом на сады Торригианни, где гости могут наслаждаться неторопливым завтраком или аперитивом. Если вы планируете романтический отпуск в Тоскане, рекомендуем забронировать один из двух номеров, расположенных прямо в саду, что придает особый шарм апартаментам.

Адрес: Via del Campuccio, 53, 50125 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 075 0602

Вебсайт: https://www.adastraflorence.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

The Moon Boutique Hotel & Spa

Роскошный интерьер бутик-отеля. Источник: https://www.themoonhotel.com/ Роскошный интерьер бутик-отеля. Источник: https://www.themoonhotel.com/

В список 13 лучших отелей Флоренции входит роскошный The Moon Boutique Hotel & Spa. Элегантное четырехзвездочное заведение олицетворяет все преимущества и особенности фантастического города в регионе Тоскана. Благодаря теплому гостеприимству и эклектическому стилю интерьера, этот отель является идеальным местом для расслабленного отдыха после активного исследования Флоренции с ее многочисленными достопримечательностями.

The Moon Boutique Hotel & Spa имеет выгодное расположение: до крепости Фортецца-да-Бассо можно добраться за десять минут неспешной прогулки, а железнодорожный вокзал Санта-Мария-Новелла расположен в 900 метрах, что особенно удобно для туристов.

Отель предлагает прекрасный выбор услуг для отдыха, в том числе телевизор, бесплатный Wi-Fi, душ с эффектом дождя и удобства. Конечно, гостям доступен отличный спа-центр Blue Moon Spa, который предлагает широкий выбор оздоровительных программ.

Адрес: Viale Fratelli Rosselli, 14, 50123 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 274 1414

Вебсайт: https://www.themoonhotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

St. Regis Florence

Расположенный всего в десяти минутах севернее Понте-Веккьо в романтической обстановке прямо на реке Арно, популярный флорентийский отель занимает тщательно отреставрированный палаццо, спроектированный Брунеллески. St. Regis Florence переносит гостей в эпоху Возрождения, детали которой можно увидеть в каждом из 81 роскошного номера и 19 просторных люксов, элегантно оформленных без излишеств. Для максимального впечатления рекомендуем забронировать один из номеров с частными балконами, которые предлагают отличные виды на Арно. Помимо реки рядом с отелем находится железнодорожный вокзал, если вы путешествуете на поезде или планируете исследовать регион Тоскана.

Особое внимание следует уделить полноценному спа-центру, предлагающему интимную атмосферу. Каждая из процедурных комнат располагает частными гидромассажными ваннами. В St. Regis Florence также расположен один из лучших ресторанов Флоренции – The Winter Garden. Ресторан, отмеченный звездой Мишлен, специализируется на итальянской кухне.

Адрес: Piazza Ognissanti, 1, 50123 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 27161

Вебсайт: https://www.marriott.com/hotels/travel/flrxr-the-st-regis-florence/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hotel Brunelleschi

Hotel Brunelleschi, как сошедший из сказки, создан из средневековой церкви и каменной башни VI века. В отеле находится всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого собора Дуомо, на тихой площади, окруженной ресторанами, кафе и многочисленными магазинами. Железнодорожный вокзал Санта-Мария-Новелла находится в пешеходной зоне на расстоянии одного километра.

Комплекс имеет 96 номеров, в которых дизайнерам удалось гармонично соединить современную и антикварную мебель. Некоторые апартаменты имеют оголенные каменные стены, в то время как другие предлагают потрясающие виды на собор Дуомо. Если вы хотите получить максимальный комфорт и простор, рекомендуем забронировать шикарный люкс с панорамной террасой на крыше и гидромассажной ванной.

На территории есть два заведения питания:

Osteria della Pagliazza , специализирующаяся на традиционной местной кухне;

, специализирующаяся на традиционной местной кухне; Santa Elisabetta, изысканный ресторан с двумя звездами Мишлен.

Также вы можете наслаждаться изысканными напитками в баре Tower Bar. Другие удобства, которые предоставляются Hotel Brunelleschi, включают конференц-залы, фитнес-центр и даже приватный бассейн. За дополнительную плату можно организовать пешеходные туры, велотуры и тематические ужины.

Адрес: Piazza Santa Elisabetta, 3, 50122 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 27370

Вебсайт: https://www.hotelbrunelleschi.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Dimora del Cardinale

По словам Шарлотты Бартлетт и Люси Гринчерч, героинь романа Э.М. Форстера "Комната с видом", поездка во Флоренцию не стоит и горсти бобов, если вы остановились не в том месте. Чтобы не совершить роковой ошибки, советуем забронировать номер в Dimora del Cardinale. Один из лучших отелей Флоренции обещает великолепные виды на реку Арно. Кроме того, Dimora del Cardinale отличается тем типом традиционной флорентийской романтики, которая непременно поразит ценителей упомянутого произведения.

Простая, но роскошная гостиница предлагает номера, украшенные элегантной винтажной мебелью, изысканными зеркалами и произведениями искусства на религиозную тематику. Все это дополняется безупречно выглаженным белоснежным постельным бельем и удачно подобранной цветовой гаммой в интерьере.

Dimora del Cardinale станет отправной точкой для исследования художественной сцены города, поскольку самые популярные галереи Флоренции находятся в пешей доступности. Кроме того, советуем прогуляться на соседние рынки Сант-Амброджо и Сан-Лоренцо, чтобы в полной мере ощутить местную атмосферу.

Адрес: Borgo Albizi, 11, 50122 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 200 1234

Вебсайт: https://www.dimoradelcardinale.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Villa Cora

Лучшие удобства для вашего отпуска. Источник: https://www.villacora.it/ Лучшие удобства для вашего отпуска. Источник: https://www.villacora.it/

Villa Cora расположена всего в 15 минутах от всегда оживленного Понте-Веккьо, но пробуждение здесь дарит ощущение пребывания в сердце живописной тосканской провинции, спокойной и тихой. Пятизвездочный отель расположен в вилле XIX века посреди векового парка с видами на сады Боболи. Для бронирования доступно 44 номера, каждый из которых имеет детали интерьера в стиле рококо. Некоторые апартаменты расположены в главном особняке, в то время как другие – в двух соседних зданиях, тщательно отреставрированных к их прежнему величию с сохранением аутентичных деталей, таких как роскошные ванные комнаты, украшенные каррарским мрамором.

Чтобы избежать тосканской летней жары, отправляйтесь в большой открытый бассейн, окруженный пышным садом с более чем 100 видами роз. Для максимального релакса рекомендуем посетить спа-центр Bené Spa, который предлагает:

сауну;

римские бани;

хаммом;

оздоровительные программы;

широкий спектр процедур, разработанных в сотрудничестве с известной лондонской специалистом Сарой Чепмен.

Советуем не пропустить массаж с использованием продуктов исторической аптеки Санта-Мария-Новелла. На территории Villa Cora также есть большой тренажерный зал, но если вы хотите тренироваться на свежем воздухе, можно пробежаться или прогуляться к знаменитой смотровой площадке Пьяццале Микеланджело.

Для панорамных пейзажей отправляйтесь на террасу Bellevue Roof Terrace на закате. После нескольких освежающих коктейлей пора поужинать в ресторане Le Bistrot, специализирующемся на итальянской кухне. Если вы хотите исследовать город, воспользуйтесь бесплатным трансфером, который в считанные минуты доставит гостей в исторический центр Флоренции.

Адрес: Viale Machiavelli, 18, 50125 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 228790

Вебсайт: https://www.villacora.it/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Palazzo di Camugliano

Чтобы почувствовать настоящую аристократическую жизнь, отправляйтесь в эту роскошную гостиницу во Флоренции, расположенную всего в семи минутах ходьбы от площади Дуомо – достаточно далеко, чтобы шум популярного места не мешал вашему отпуску. Palazzo di Camugliano занимает здание XVI века, являвшееся семейной резиденцией маркиза. Отель поражает роскошными интерьерами, как и следует ожидать от такого места – с полированным паркетом, потолками с фресками, антикварной мебелью и даже волшебным висячим садом.

В Palazzo di Camugliano всего десять уютных номеров, что усиливает чувство покоя и обеспечивает необходимый уровень приватности. Гостям каждое утро предлагается вкусный завтрак с закусками и сладостями, который подают в столовой. Также предоставляется бесплатный чай и вечерний аперитив. Железнодорожный вокзал Санта-Мария-Новелла находится в 5 минутах ходьбы от отеля, а Понте-Веккьо – в 700 метрах.

Адрес: Via del Moro, 15, 50123 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 265 4578

Вебсайт: https://www.palazzodicamugliano.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Relais Santa Croce

Расположенный рядом с удивительной церковью Санта-Кроче, этот впечатляющий отель во Флоренции завораживает величием, царящим внутри. И это неудивительно, ведь Relais Santa Croce, принадлежащая группе Baglioni Hotels, занимает прекрасный городской особняк XVIII века.

Комплекс имеет 24 номера и люкса. Независимо от конфигурации, апартаменты отличаются сдержанной и современной элегантностью, подходящей уважаемому историческому зданию. Номера оснащены антикварной мебелью и изысканной тканью; некоторые включают в себя просторные гардеробные, ванные комнаты с душем с эффектом дождя или даже частную сауну или турецкую баню. Wi-Fi работает безупречно по всей гостинице и бесплатно.

Для максимального наслаждения видами и удобствами рекомендуем выбрать люкс с приватной террасой; он предлагает великолепные виды на поразительную базилику Санта-Кроче и исторический центр Флоренции в целом. Однако даже если вы забронируете стандартный номер, вы будете иметь доступ к величественной гостиной и огромному музыкальному залу, красотой которых можно наслаждаться без ограничений.

На территории отеля есть ресторан, который предлагает простые, но вкусные блюда из сезонных ингредиентов. Самые свежие продукты ежедневно закупаются на историческом рынке Сант-Амброджо, расположенном неподалеку от Relais Santa Croce. Кроме того, в баре можно наслаждаться изысканными напитками от винодельческой Pinchiorri.

Обходительный и дружелюбный персонал всегда готов помочь с организацией экскурсий, резервированием столиков в ресторанах или бронированием билетов на концерты, театры и другие мероприятия.

Адрес: Via Ghibellina, 87, 50122 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 234 2230

Вебсайт: https://www.baglionihotels.com/hotels/relais-santa-croce/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hotel Lungarno

Во Флоренции отсутствуют прекрасные места для проживания, но Hotel Lungarno заслуживает особого внимания. Расположенный на южном берегу реки Арно, комплекс предлагает потрясающие виды на воду из большинства номеров. Путешественники, приезжающие охотиться на популярные достопримечательности, будут рады узнать, что мост Понте-Веккьо расположен менее чем в 100 метрах.

Отель спроектирован так, чтобы напоминать роскошную яхту, которая частично достигнута благодаря спокойной сине-белой цветовой гамме и использованию натуральных материалов, таких как дерево и кожа. Советуем не пропустить посещение ресторана Borgo San Jacopo, отмеченного звездой Мишлен. Здесь можно наслаждаться блюдами, разработанными шеф-поваром Клаудио Менгони, такими как поркетта с луком шалот или мороженое из белых грибов.

В отличие от многих флорентийских гостиниц Hotel Lungarno демонстрирует более современный подход к оформлению интерьера номеров и общих зон. Однако главной изюминкой является собственная коллекция искусства гостиницы, с которой мало кто может конкурировать. С более чем 450 произведениями международных и итальянских художников, включая Кокто, Пикассо, Фуси и Кассанари создается впечатление пребывания в настоящей художественной галерее. Варианты размещения включают в себя 65 номеров и люксов. Некоторые люксы оформлены в честь определенного художника, например люкс Франческони или люкс Венна.

Адрес: Borgo San Jacopo, 14, 50125 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 27261

Вебсайт: https://www.lungarnocollection.com/en/hotels/hotel-lungarno/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Grand Hotel Minerva

Найти бассейн на крыше в центре Флоренции непросто, поэтому было бы преступлением упустить возможность остановиться в роскошном Grand Hotel Minerva. Четырехзвездочный отель расположен на площади Санта-Мария-Новелла, а железнодорожный вокзал находится всего в 300 метрах, поэтому вы можете проводить утренники в мягкой кровати, а не в пути. Главные достопримечательности города расположены неподалеку, включая галерею Уффици, часовни Медичи, музей Сальваторе Феррагамо, площадь Дуомо и многое другое.

Grand Hotel Minerva предлагает 97 стильных современных номеров, каждый может найти апартаменты на свой бюджет и предпочтения. Некоторые номера оформлены в спокойных нейтральных тонах, в то время как другие более яркие.

Главной особенностью этого отеля во Флоренции является бассейн на шестом этаже, открытый с мая по сентябрь. Здесь вы можете плавать или просто отдыхать на удобном шезлонге, наблюдая за культовым куполом Дуомо вдали. Кроме того, рекомендуем посетить ресторан отеля, специализирующийся на традиционной итальянской кухне, а бар на крыше предлагает отличный выбор напитков и фирменных коктейлей.

Адрес: Piazza Santa Maria Novella, 16, 50123 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 27230

Вебсайт: https://www.grandhotelminerva.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Portrait Firenze

Трудно найти более привлекательное место для проживания во Флоренции, чем Portrait Firenze. Отель расположен прямо на реке Арно, в нескольких шагах от Понте-Веккьо, предлагая одни из лучших пейзажей в городе. Portrait Firenze принадлежит семье Феррагамо, которая также владеет роскошным Hotel Lungarno. Большинство апартаментов имеют виды на реку, которые можно рассматривать через огромные окна от пола до потолка.

Основные удобства, доступные гостям, включают:

услуги дворецкого;

частный шеф-повара для обедов в номере;

доступ к эксклюзивному гребному клубу;

туалетные принадлежности Bianco di Carrara от Ferragamo.

Кроме того, можно посетить соседний спа-центр White Iris Beauty Spa, расположенный на территории партнерской гостиницы Continentale, где за дополнительную плату доступны косметические процедуры Comfort Zone.

Отель располагает 37 номерами, включая пентхаус-люкс, который может комфортно разместить до десяти человек. Многие просторные, светлые апартаменты оснащены каминами и элегантными диванами, а также большими гостиными. Чтобы быть в первом ряду флорентийской жизни, рекомендуем забронировать люкс с частной террасой. Как и любая собственность семьи Феррагамо, Portrait Firenze отличается особым стилем, а интерьер и декоративные элементы были разработаны и тщательно подобраны в сотрудничестве с местными ремесленниками.

Чтобы насладиться первоклассной итальянской кухней или воскресным бранчем, рекомендуем посетить местный ресторан Caffè dell'Oro. Меню разработано шеф-поваром, отмеченным звездой Мишлена.

Адрес: Lungarno degli Acciaiuoli, 4, 50123 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 2726 4000

Вебсайт: https://www.lungarnocollection.com/en/hotels/portrait-firenze/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Four Seasons Hotel Firenze

Если вы ищете роскошное место для проживания с безупречным сервисом и лучшими удобствами, рекомендуем выбрать этот популярный отель во Флоренции. Four Seasons Hotel Firenze занимает потрясающий дворец эпохи Возрождения, который на протяжении пяти веков был домом для флорентийской знати.

Совместная богатая история и современная роскошь, отель предлагает более ста номеров, включая семь уникальных люксов. Последние погружают гостей в величественное прошлое Four Seasons Hotel Firenze благодаря тщательно отреставрированным архитектурным деталям и антикварной мебели.

Несмотря на то, что отель расположен всего в 15 минутах ходьбы от галереи Уффици, его обширная территория, включая парк площадью 11 акров, создает ощущение пребывания в отдельном мире, как можно дальше от шумных улиц и суеты. Особо стоит отметить бывший ботанический сад на территории Giardino della Gherardesca, основанный в XV веке. Гости могут прогуливаться по его территории, наслаждаясь спокойной атмосферой, или проводить время у открытого бассейна (идеальный выбор после насыщенного дня исследования многочисленных достопримечательностей Флоренции). Если вы хотите завершить свой день роскошным способом, отправляйтесь на ужин в ресторан Il Palagio, отмеченный звездой Мишлен.

Адрес: Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 26261

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/florence/

Рейтинг: 4.9 ⭐