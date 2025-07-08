Топ-13 лучших отелей в Риме: Самые красивые и интересные места для идеального вида из окна

Если вы летите в столицу Италии на несколько дней или недель, ваше идеальное пребывание не будет таким без комфортного размещения в одном из лучших отелей Рима. Что вам это даст? Во-первых, атмосфера богатого древнего города, которая не заканчивается за порогом гостиницы. Во-вторых, доступ к потрясающим видам из окон, независимо от того, какой отель из нашего списка вы выберете. И наконец, прямой доступ к уникальным услугам и лучшим ресторанам, доступным только для гостей отеля. Помните одно правило: чтобы быть победителем в Риме, бронируйте любимый номер заранее. Прекрасные бутик-отели Рима готовы показать вам весь шарм премиум-отдыха в столице Италии.

1. Hassler Roma

Наш топ-13 отелей в Риме возглавляет жемчужина гостиничной сцены Hassler Roma. Это роскошный отель, который предлагает персонализированный уровень сервиса, выбор из 92 люкс с потрясающими видами, ресторан со звездой Мишлен, несколько баров и спа-центр с широким спектром оздоровительных и релаксационных процедур.

Пакеты отеля адаптированы к любой цели вашего визита. Семейный отпуск, романтическое путешествие или бизнес-поездка — Hassler Roma всегда предлагают.

Пакет Family Escape : три варианта размещения (две ночи) от 3600 € до 4700 €. Включает в себя завтрак-буфет, специальный подарок для детей в номере, молоко и печенье перед сном, мороженое для четырех в Salone Eva или Palm Court Garden, а также развлечения для детей.

: три варианта размещения (две ночи) от 3600 € до 4700 €. Включает в себя завтрак-буфет, специальный подарок для детей в номере, молоко и печенье перед сном, мороженое для четырех в Salone Eva или Palm Court Garden, а также развлечения для детей. Dream Suite : идеален для романтического впечатления. Три варианта размещения (две ночи) от 5045€ до 5943€. Элегантный номер, завтрак-буфет, бутылка шампанского и фрукты в номере, романтический аперитив с канапе на панорамной террасе или в баре отеля.

: идеален для романтического впечатления. Три варианта размещения (две ночи) от 5045€ до 5943€. Элегантный номер, завтрак-буфет, бутылка шампанского и фрукты в номере, романтический аперитив с канапе на панорамной террасе или в баре отеля. Before or After Cruise : для тех, кто планирует соединить Рим с морским круизом. Три типа номера на две ночи от 2475 € до 3215 €. Завтрак-буфет, трансфер в порт Чивитавеккья, аперитив с канапе на террасе или в баре (один вечер).

Если вы ищете самое лучшее место в - Рим для незабываемого отпуска, Hassler Roma - это выбор.

Вебсайт : hasslerroma.com

Адрес : Piazza della Trinità dei Monti, 6, 00187 Рома RM, Италия

2. Rome Cavalieri

Роскошь вдали от шумного центра Рима расположена на холме Монте Марио. Территория отеля является потрясающим курортом с бассейнами, тремя ресторанами со звездами Мишлен и огромным списком релаксационных услуг в спа- и фитнес-центре. Вид из вашего люкса может поражать и радовать, ведь такая широкая панорама древнего города доступна не всюду. Это лучший отель в Риме, если вас интересует не только обзор достопримечательностей, но и перезагрузка. Отель предлагает уникальную экскурсию в дома римской знати в сопровождении профессионального гида и историка.

Отель предлагает 400 номеров разного уровня комфорта: от люксов до императорских номеров. Интерьер номеров употребляет произведения искусства. Номера Planetarium и Penthouse имеют доступ к открытым террасам с частными джакузи. Цены на номера в Rome Cavalieri варьируются от 600€ за двухместный номер до 16170€ за Penthouse Suite. Это одна из самых известных гостиниц в Риме, Италия, с шикарными особенностями и номерами.

Отель дружественный к животным. Специальное меню для собак поможет вам не беспокоиться о здоровье вашего четвероногого друга. У вас будет кому оставить своих любимцев, пока ваш день будет наполнен спа-процедурами, шоппингом или просто отдыхом.

Для детей на территории есть детский клуб, надувные горки в бассейне и много вкусных напитков и блюд.

Rome Cavalieri всегда входит в число лучших рекомендаций отелей Рима благодаря высококлассному сервису и удивительному списку активностей и услуг на территории.

Вебсайт : romecavalieri.com

Адрес : Via Alberto Cadlolo, 101, 00136 Рома RM, Италия

3. Hotel La Ville Rome

Уютные, элегантные и интимные номера. Источник: https://www.lavillerome.com/ Уютные, элегантные и интимные номера. Источник: https://www.lavillerome.com/

Если вы не хотите толпы, La Ville Rome – это бутик-отель в сердце Рима. Он имеет только 20 красивых элегантных номеров с современными интерьерами и домашней атмосферой. Средняя цена за номер в отеле составляет 250-300 €. La Ville – одна из самых красивых гостиниц Рима.

Архитектурные изгибы здания, в котором расположен отель, идеально соответствуют архитектуре города. Отель предоставляет транспорт для передвижения и путешествий по Риму. Вы можете забронировать мопеды, скутеры и шаттлы. На территории отеля есть ресторан Il Torlonia, лаундж-бар и открытая зона Le Deor.

Отель расположен рядом с метро и Via Veneto, что прекрасно для тех, кто хочет пешком добраться до центра или быстро передвигаться по городу. Одна из лучших гостиниц в Риме, Италия, для тех, кто ценит мобильность.

Если вы бронируете непосредственно через веб-сайт отеля La Ville Rome, вы получите специальные предложения и скидки.

Вебсайт : lavillerome.com

Адрес : Via di Villa Torlonia, 15, 00161 Рома RM, Италия

4. Sole al Pantheon

Возможность жить в архитектурно значимом здании придает особый шарм пребыванию в Риме. Бутик-отель Sole al Pantheon расположен в здании XV века и является очень популярным отелем в Риме. Реставрация не коснулась плиточных полов и древних фресок, так что у вас есть прекрасная возможность пройтись по полу, которому более 600 лет. Отель расположен в самом сердце Рима на Piazza della Rotonda.

Не беспокойтесь, комфорт номеров отнюдь не старинный. Гидромассажные ванночки и современные удобства идеально сочетаются с фресками XV века. В общей сложности отель предлагает 27 номеров, изысканность каждого из которых неповторима.

Бутик-гостиница предоставляет много различных пакетных предложений, которые подчеркнут цель вашего визита в Рим.

Для влюбленных есть специальный пакет "To Rome with Love". Предложение включает в себя размещение в эксклюзивном номере, завтрак-шведский стол, поздравительный романтический подарок и приятный сюрприз от шеф-повара, а также установку Desio d'Amore в номере и специальные романтические удобства. Пакет включает в себя три варианта размещения от 815 € (за две ночи) до 1215 €. Одна из самых известных гостиниц в Риме среди любителей романтики.

Вебсайт : solealpantheon.com

Адрес : Piazza della Rotonda, 63, 00186 Рома RM, Италия

5. Villa Spalletti Trivelli

Роскошь и грация локаций. Источник: https://www.villaspalletti.it/ Роскошь и грация локаций. Источник: https://www.villaspalletti.it/

Эта локация по-настоящему богемна. Это одна из топ-5 отелей в Риме. Наследие аристократа Спаллетти Тривелли представлено во всей своей первоклассной форме. Здесь вы можете безопасно купаться в роскоши и утопать в привилегиях. Отель располагает только 12 эксклюзивными современными номерами с премиум-комфортом.

На территории есть историческая библиотека, райский сад, где вы можете наслаждаться завтраками или обедами от шеф-повара.

Комплексные спа-процедуры и косметические услуги ждут вас в подвале виллы. Два люкса расположены прямо посреди сада для более приватной и ненавязчивой атмосферы. Персонализированное обслуживание и очень вежливый персонал сделают ваше пребывание именно таким, как вы хотите. Графский изыск будет окружать вас повсюду, элегантно сочетаясь с современными технологиями и удобствами.

Romantic Package включает в себя три ночи размещения в номерах для двоих, комплименты от отеля по прибытии, ваучер на еду и напитки на 50 €, завтраки и трансфер в аэропорт. Средняя цена пакета - 2000 € (за три ночи).

Отдельной локацией для развлечений и отдыха будет терраса солярий, где вам подадут эксклюзивные блюда, алкогольный список элитных напитков и освежающее мороженое. Вы можете отдохнуть в джакузи и загорать на мягких шезлонгах. Один из самых оцененных отелей в Риме для тех, кто хочет поразить и завоевать.

Вебсайт : villaspalletti.it

Адрес : Via Piacenza, 4, 00184 Рома RM, Италия

6. Bulgari Hotel Roma

Восточный дворец среди римской "толпы" с приятной атмосферой и спокойствием. Мозаики, мрамор и тканые текстили создают ощущение музейной роскоши. В отеле также есть экспонаты, которые вы точно хотите иметь, по крайней мере в вашей фотоколлекции. Антикварные украшения придают роскошные акценты, а современная техническая оснастка отеля прекрасно гармонирует со всем восточным танцем.

Номера прелестно современны с оттенком приятной претенциозности. У вас будет выбор из 114 люксов. Выбирайте вид на Мавзолей Августа и Ара Пачис, если пейзаж важен для идеального отпуска. Стандартные номера стоят от 1900€, но высшие люксы могут достигать 35 000€ за ночь.

Ресторан под руководством одного из лучших шеф-поваров, отмеченного тремя звездами Мишлен, и бар идеально выполняют свою работу — кормить вас по-королевски и удивлять разнообразием напитков. На территории отеля есть закрытый бассейн и спа-комплекс. Вам предложат широкий спектр услуг от массажей до косметических процедур и персонализированных фитнес-занятий в одном из лучших отелей Рима.

Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как Музей Ара Пачис, Мавзолей Августа, Пантеон и Ватикан.

Территория отеля очень зеленая и вам всегда будет свежо и приятно находиться в любой локации отеля.

Вебсайт : bulgarihotels.com

Адрес : Piazza Augusto Imperatore, 17, 00186 Рома RM, Италия

7. Condotti Crossing

Роскошь, подчеркнутая произведениями искусства. Источник: https://www.crossingcondotti.it/ Роскошь, подчеркнутая произведениями искусства. Источник: https://www.crossingcondotti.it/

Бегство от мира в Рим достаточно амбициозное, но некоторые места созданы именно для конфиденциальности и покоя. Вблизи Испанской лестницы вы найдете Crossing Condotti – отель с 11 номерами, отличающийся элегантностью бежевых тонов и тяжелыми обивочными материалами.

Этот тип хорошего отеля типа "кровать и завтрак" в Риме удовлетворит тех, кто желает оставаться незамеченным или просто стремится к тишине. Внимательность консьержей отнюдь не навязчивая, но профессионально острая. Вы сможете решить любой возникший вопрос с персонализированным подходом.

Номера уделяют внимание деталям. Ваш номер может быть оборудован гармоничной зоной для работы или для уединения с книгой. Borghese Penthouse Suite имеет гостиную с барной стойкой, две ванные комнаты с хромотерапией, турецкую баню с сенсорным душем и два мини-бара. Дизайнерская мебель создана для вашего комфорта и уюта. Это один из самых популярных отелей в Риме, Италия, для тех, кто хочет быть наедине.

Вебсайт : crossingcondotti.com

Адрес : Via Mario de' Fiori, 28, 00187 Roma RM, Италия

8. W Rome, Лудовиси

Новинка, которая покорила ценителей роскошного гостиничного отдыха и сразу вошла в топ-10 гостиниц Рима, расположена в самом сердце города. Огромная территория и чувство простора и величия во всем.

Виды номеров более чем приятные, ведь они выходят на сад Швейцарского института, расположенный рядом с отелем. Много свежего воздуха и отсутствие тесных пространств ждут вас.

Номера современные изысканные с мраморными ванными комнатами и приятным деревом под ногами. Дизайнерские цвета гармонируют друг с другом, словно немного кокетливые, но не слишком навязчивые. Отель имеет 147 номеров, и каждый из них имеет свой уникальный шарм. Многие номера оборудованы балконами и террасами, позволяющими наслаждаться уникальной лестницей и закатом в вечном городе. Начальная цена за номер составляет 400€, что очень приятно для такого уровня сервиса и комфорта в Риме. Ресторан претендует на звание вашего любимого места и готов удивить вас меню с сицилийской кухней и ее новой интерпретацией. Свежая выпечка на завтрак и уникальные десерты с кофе начнут ваш день с удовольствием и восторгом.

Фитнес-центр предлагает отличный выбор активных занятий под руководством итальянского атлета Пьетро Бозелли. Лучшее расположение в Риме, Италия.

Вебсайт : marriott.com

Адрес : Via Liguria, 26/36, 00187 Roma RM, Италия

9. Villa Agrippina, Hotel Gran Melia

Прохлада и комфорт в Grand Melia Hotel. Источник: https://www.melia.com/ Прохлада и комфорт в Grand Melia Hotel. Источник: https://www.melia.com/

Расположенный рядом с Ватиканом, этот оаза станет вашей лучшей наградой в Риме. Пятизвездочный отель на берегу Тибра сияет роскошью со всем великолепием шестой звезды. Дорога в гостиницу обрамлена оливковыми деревьями, а элегантный дворик украшен бассейном, маркизами и зеленой террасой с шезлонгами. Один из лучших отелей в Риме, стильные современные номера с выдающимися произведениями искусства, стеклянными ванными комнатами и элегантными террасами заставляют вас чувствовать себя на "вершине горы" и наслаждаться максимумом солнца. Удобство и удобство в каждой детали, хорошо спроектированные номера полностью автономны, и в течение нескольких дней вы можете просто не захотеть покидать этот рай. Цена за номер начинается от 500€.

Полный спектр услуг отеля поможет организовать ваш день и сделать ваше пребывание полностью роскошным и идеалистическим.

Конечно, на территории есть ресторан с отличным шеф-поваром, но вы можете легко заказать обслуживание в номере, и ваш личный шеф-повар выполнит именно то, что вы закажете.

Если вы ищете лучшие отели в Риме, Италия, это то место, куда стоит пойти.

Вебсайт : melia.com

Адрес : Via del Gianicolo, 3, 00165 Рома RM, Италия

10. Albergo Abruzzi

Продолжая тему волшебных пейзажей из окна, мы открываем еще одно "сокровище". Albergo Abruzzi предлагает 26 номеров, многие из которых имеют вид на Пантеон.

Современная отделка номеров акцентирована на приятных мягких цветах и свежести живых цветов. В номерах есть телевизор, роскошная ванная комната и смартфон для навигации и городских звонков.

Ваши завтраки будут подаваться в кафе прямо на Piazza della Rotonda.

Приятные цены на номера и очень внимательное обслуживание делают эту локацию одной из самых популярных гостиниц в Риме, Италия. Средняя цена за номер составляет 1000€.

Услуги отеля включают обслуживание в номерах и вы можете пообедать или поужинать, не выходя из номера. Ресторан отеля Scusate il Ritardo готов предложить разнообразное меню с итальянской классикой. Гости отеля получают 15% скидку на меню. Гости также могут воспользоваться услугами консьержа для решения любых вопросов и получить продуктивную и скорую помощь. Отель может организовать любые экскурсии и трансферы в любую точку Рима и является одним из 10 лучших отелей в Риме с потрясающими видами из окна.

Вебсайт : albergoabruzzi.it

Адрес : Piazza della Rotonda, 69, 00186 Рома RM, Италия

11. Daphne Trevi

Приятные моменты в Риме. Источник: https://daphne-rome.com/ Приятные моменты в Риме. Источник: https://daphne-rome.com/

Одна из лучших отелей в Риме, Италия, которая полностью подходит для вашего пребывания и готова сделать ваш отпуск максимально комфортным по разумной цене. Расположение отеля на Piazza Barberini позволяет неспешно прогуливаться до главных достопримечательностей города, что делает его одним из лучших туристических отелей в Риме. Количество номеров невелико, но есть разнообразие для семей и одиночек. Номера маленькие, но удобные. Интерьер достаточно спокоен и сдержан. Есть все необходимое и ничего лишнего. Лобби с террасой даст немного простора и плацдарм для приятного разговора. Цена за номер начинается от 230 €, что очень приятно для прекрасной и популярной гостиницы в Риме.

Владельцы отеля – небольшая компания предпринимателей, которые очень увлечены своим делом и пытаются сделать так, чтобы ваш отпуск был именно таким, как вы хотите, а их гостевой дом входил в топ-отели Рима, Италия.

Вебсайт : daphne-rome.com

Адрес : Via degli Avignonesi, 20, 00187 Рома RM, Италия

12. Hotel Santa Maria

Замечательные отели в Риме, Италия, такие как Santa Maria, дают не только удобства по комфортным ценам, но и эксклюзивную возможность остановиться в исторической локации. Santa Maria стоит на месте монастыря XVI века и сохраняет атмосферу конфиденциальности, интимности и духовной гармонии. Отель имеет 19 спален со всеми необходимыми роскошными удобствами. В сердце отеля – маленький уютный дворик, который большую часть времени залит солнечным светом и обрамлен апельсиновыми деревьями, что придает ему яркость и свежесть. Первый завтрак включен во все предложения отеля. Отель предлагает бесплатный интернет и велосипеды для исследования улиц Рима. Лаундж-зона на крыше отеля отлично подходит для загорания и отдыха среди зелени и яркого солнца. В отеле есть бар и ресторан, который радует посетителей освежающими напитками и высокой кухней.

Средняя цена за номер в отеле составляет 250€ (двухместный номер за ночь). Одна из отличных отелей в Риме со средней ценой.

Отель предлагает следующие места отдыха и развлечений: спа-процедуры, парикмахер, трансфер до аэропорта, экскурсионные предложения, бар со счастливыми часами.

Вебсайт : hotelsantamaria.com

Адрес : Vicolo del Piede, 2, 00153 Рома RM, Италия

13. Anantara Palazzo Naiadi Hotel

Всегда к вашим услугам. Источник: https://www.anantara.com/ Всегда к вашим услугам. Источник: https://www.anantara.com/

Одна из лучших гостиниц в Риме, недавно получившая нового владельца и вдохнувшая свежий воздух. Вы вряд ли сможете пройти мимо такого величия и красоты, не остановившись, чтобы посмотреть. Фасад отеля выполнен в стиле древнего Рима и успешно освещен современными технологиями. Лобби отеля просторное, гармоничное и элегантное. Лифты и коридоры, ведущие до 238 номеров, блестят отделкой и начищенными кнопками.

Номера достаточно разные по стилю, произведениям искусства, цвету и форме, но объединены идеальным восторгом, когда вы открываете дверь.

Отель гордится рестораном с очень талантливым шеф-поваром. Бронируйте столик заранее, чтобы не разочароваться у входа. Также на территории отеля есть лобби-бар, где вы можете позволить себе расслабиться и снять все бремя дня. Другая локация, которая точно поможет восстановить силы – это спа-центр, где широкий спектр услуг поможет вам выбрать желаемое. Профессиональные массажисты, косметологи и банщики помогут вам почувствовать свое тело по-новому. Бассейн на крыше больше бодрит и освежает, чем расслабляет, но это отличное место для общения и отдыха. Anantara Palazzo Naiadi продолжает поддерживать свой статус одного из самых известных отелей в Риме.

Вебсайт : anantara.com

Адрес : Piazza della Repubblica, 47, 00184 Рома RM, Италия