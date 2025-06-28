Топ-12 лучших отелей в Алгарве Португалия: роскошные интерьеры, королевская кухня и развлечения на любой вкус

Алгарве – это потрясающий край золотых песков и бирюзовых вод Атлантического океана, нежно ласкающих прибрежные скалы. Когда речь идет об отдыхе, здесь нет скучных оттенков – лишь первоклассные удобства роскошных отелей, изысканная кухня от талантливых шеф-поваров и увлекательные перехватывающие дыхание развлечения.

Очаровательную атмосферу для отдыхающих создают уютные пляжи в рыбацких селениях и изумрудные виноградники с сочными ягодами, купающимися в теплом и светлом солнце. Лучшие гостиницы в Алгарве приглашают путешественников в другое измерение с роскошными интерьерами, кулинарными шедеврами, оживленными дискотеками и увлекательным серфингом.

Для гостей нашего ресурса мы подготовили список отличных отелей в Алгарве, раскрывая все секреты отдыха с португальским акцентом. Мы верим, что среди этих вариантов вы обязательно найдете самый подходящий по атмосфере и перечень предлагаемых услуг.

Наш обзор охватывает как многоэтажные отели, так и бутик-заведения с уютной атмосферой. Как эксперты по путешествиям, мы всегда обращаем внимание на следующие аспекты:

Особенности дизайна интерьеров.

Расположение отелей относительно моря и достопримечательностей Алгарве.

Уровень сервиса и дополнительные бонусы для гостей.

Наличие сертификатов подтверждающих постоянное развитие заведения.

Мы внимательно следим за новинками и регулярно обновляем наши списки, чтобы у наших читателей всегда была актуальная подробная информация о новых заведениях и гостиницах с опытом.

Casa Brava

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Casa Brava Guest House, лучшее место для отдыха в - Алгарве, расположен в живописной местности Баррокал, между бирюзовыми волнами Атлантики и холмами Серра. Отель возник как небольшая каменная ферма, окруженная пышным садом с оливковыми и пробковыми деревьями.

Его владельцы, Марк и Жюли Пинто, тщательно восстановили его с аутентичными нюансами. Теперь гости могут насладиться просторными спальнями и стильными ванными комнатами с королевскими удобствами.

Отдыхающих привлекает изысканный декор номеров в минималистическом стиле. Владельцы отеля предпочитают экологичность и использование натуральных материалов. В номерах есть мыло из оливкового масла и свечи без вредных добавок.

Купание в бассейне Casa Brava в сочетании с изысканными напитками и деликатесами доставляет море удовольствия. Источник: freepik Купание в бассейне Casa Brava в сочетании с изысканными напитками и деликатесами доставляет море удовольствия. Источник: freepik

Дополнительные услуги отеля включают: элитное "наполнение" номеров:

Наличие спутникового телевидения и увлекательной литературы для чтения.

Продуманный дизайн номеров с использованием бытовой техники и практичных устройств – стиральная машина, холодильник, утюг и фен.

Наличие машины для заваривания ароматного чая и кофе.

Изюминкой Casa Brava уютный дворик с печью на дровах, где гости всегда чувствуют тепло и домашний уют.

7 причин посетить Casa Brava этим летом:

Наслаждайтесь органическим веганским завтраком на свежем воздухе в дворике с гамаками. Расслабьтесь у бассейна с бокалом нежного вина или поплавайте в бирюзовой воде бассейна. Прогуляться по живописному саду с фруктами и овощами, которые используются для приготовления роскошных обедов и ужинов. Посетите лаундж, оформленный в средиземноморском стиле, с большим количеством вкусных десертов и коктейлей. Поучаствовать в частных органических и веганских ужинах. Организовать пикники с витаминными соками, ароматными закусками и фирменным мороженым. Смотреть ночное звездное небо через телескоп.

Актуально! Casa Brava предлагает забронировать размещение по доступной цене от $115 за ночь. Гостям предлагаются аппетитные завтраки за €12.50 на человека.

Бронирование : https://www.casabrava.pt/

: https://www.casabrava.pt/ Адрес : Barrocal, Algarve, Portugal

: Barrocal, Algarve, Portugal Телефон : +351 289 791 233

Bela Vista

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Вблизи живописного пляжа Прайя-де-Роша расположен отличный отель Алгарве – Bela Vista. Это роскошная вилла с эксклюзивными витражными окнами, плиткой с авторскими узорами и деревянной лестницей с оригинальными резными элементами.

Руководство доверило оформление гостиницы известному португальскому дизайнеру Граси Витербо, и они не ошиблись. Его мастерство заключается в умелом использовании ярких тонов, от глубочайшего голубого до солнечно-желтого.

Номера с современными телевизорами, минибарами и сплит-системами дарят чувство гармонии с собой и окружением. Благодаря бесплатному Wi-Fi вы всегда можете оставаться на связи с миром.

Отель предлагает различные варианты досуга:

Купание в бирюзовом бассейне, обрамленном благородными пальмами.

Посещение спа-центра L'Occitance , делящегося секретами обаяния с гостями.

, делящегося секретами обаяния с гостями. Ресторан с кулинарными шедеврами и приятным музыкальным сопровождением. Здесь можно отведать роскошные блюда с мясом, овощами и букетом пикантных специй, приготовленные с любовью доброжелательными шеф-поварами.

Дополнительные преимущества для путешественников, чтобы полностью погрузиться в роскошную атмосферу:

Бесплатная парковка.

Обходительные услуги консьержа.

Вкусные завтраки доставлены прямо в номер.

Круглосуточная стойка регистрации.

Прекрасные променады вдоль пляжа Прайя де Роша, где ждут гостеприимные рестораны с роскошной кухней. Попробуйте соблазнительную рыбу в The Irish Rover Bar and Grill, и ее вкус будет долго напоминать вам о солнечной Португалии.

Важно! Бронирование двухместного номера будет стоить £235, включая завтрак.

Бронирование : https://www.belavistahotel.pt/

: https://www.belavistahotel.pt/ Адрес : Praia da Rocha, Портимао, Алгарве, Португалия

: Praia da Rocha, Портимао, Алгарве, Португалия Телефон : +351 282 450 480

Casa Mãe

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

В волшебном городке Лагуш расположен Casa Mãe, одна из самых популярных отелей Алгарве. Он идеально подходит для отдыха влюбленных и пар, предлагая открытый бассейн и пляж поблизости для обильного купания.

При оформлении номеров дизайнеры не сдерживали свое воображение. Отель предлагает путешественникам как просторные номера с антикварной мебелью и винтажной атмосферой, так и современные люксы с футон-кроватями и терракотовым полом. Для комфорта гостей каждый номер оснащен массивной кроватью с гипоаллергенными подушками, столом и шкафом.

Просторные апартаменты Casa Mãe роскошно оформлены – всегда точно. Источник: freepik Просторные апартаменты Casa Mãe роскошно оформлены – всегда точно. Источник: freepik

Гости могут полностью расслабиться благодаря первоклассному сервису, включающему:

Бесплатная парковка.

Возможность заказать трансфер в аэропорт.

Круглосуточную стойку регистрации.

Бесплатный Wi-Fi в номерах и близлежащих зонах.

Отдыхающие удовлетворены континентальными завтраками, поданными в ресторане с дружеской атмосферой. Для любителей растительной пищи шеф-повара готовят вегетарианские завтраки с большим количеством витаминных блюд и напитков. Также можно заказать американский или безглютеновый завтрак. Гости могут поддерживать форму в тренажерном зале с оборудованием.

Расположение Casa Mãe, одного из лучших отелей Алгарве, очень удачное. Рядом есть много интересных мест для посещения, включая церковь Санта-Мария, интерактивный музей Lagos Ciência Viva Center и первый европейский рынок рабов. Аэропорт расположен в 63 километрах от отеля.

Актуально! В Casa Mãe можно забронировать номер с роскошными удобствами от €287. Цены варьируются в зависимости от размера апартаментов и дополнительных удобств.

Бронирование : https://www.casa-mae.com/

: https://www.casa-mae.com/ Адрес : Rua do Jogo da Bola 41, 8600-315 Лагос, Португалия.

: Rua do Jogo da Bola 41, 8600-315 Лагос, Португалия. Телефон : +351 282 770 680

Martinhal

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Хорошие отели в Алгарве, Португалия, приглашают как одиноких путешественников, так и семьи с детьми ощутить роскошный отдых. Martinhal, райский оазис близ одноименного пляжа, является одним из таких отелей. Он тепло приглашает гостей забронировать соответствующее размещение среди следующих вариантов:

Хорошо оборудованные номера с телевизорами, холодильниками и сплит-системами.

Роскошные апартаменты с самообслуживанием, балконом и поразительными видами на сад.

Таунхаусы и виллы с частными ванными комнатами, кухнями и бассейнами.

На территории курорта разбросаны 5 бассейнов с зеркальными водными поверхностями.

Martinhal предлагает увлекательные варианты досуга:

Киновечера в синей комнате с игровыми консолями.

Игра в теннис на красиво обустроенных кортах с искусственным покрытием.

Рыбалка в живописных местах Атлантики.

Посещение фитнес-центра с современным оборудованием.

Прогулки или велопоездки в прекрасных окрестностях.

Уроки серфинга от опытных мастеров волн.

Игры на открытом воздухе в мини-теннис и футбол.

Пляж Martinhal предлагает отличную еду и напитки в ресторане Terraço. Если вы поклонник средиземноморской кухни, посетите ресторан Dunas. А если вам нравится "темпераментная" итальянская кухня с идеальным балансом специй и приправ, посетите итальянский ресторан Os Gambuzinos, который предлагает отличный ассортимент кулинарных шедевров.

Одна из лучших гостиниц в Алгарве уделяет много внимания маленьким гостям. Здесь есть 3 детских клуба с увлекательными активностями и консьерж, который помогает решать все текущие вопросы, связанные с отдыхом юных путешественников.

Актуально! Для отдыха в Martinhal не требуются астрономические суммы. Вы можете забронировать номер от £140, включая вкусные завтраки, которые можно заказать прямо в номер.

Бронирование : https://www.martinhal.com/

: https://www.martinhal.com/ Адрес : Quinta do Martinhal, 8650-385 Sagres, Portugal

: Quinta do Martinhal, 8650-385 Sagres, Portugal Телефон : +351 282 240 200

Morgado do Quintão

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Топ-10 отелей в Алгарве украшает яркая жемчужина Morgado do Quintão, известная португальская винодельня. Тщательно унаследованная четвертым поколением владельцев, страстно любящих свое дело, она предлагает 3 коттеджа и 4 спальни в просторном гостевом доме, недавно отреставрированном.

Путешественники находят комфорт в светлых номерах с преобладанием пастельных цветов и деревенской теплотой. В номерах с большими кроватями специально отсутствуют телевизоры, чтобы гости не отвлекались на тревожные новости и мирскую суету. Это совершенно компенсируется романтическими бассейнами с небесно-голубыми водами.

Morgado do Quintau приглашает гостей насладиться изысканной кухней на открытом воздухе. Источник: freepik Morgado do Quintau приглашает гостей насладиться изысканной кухней на открытом воздухе. Источник: freepik

Главной изюминкой отеля является старое оливковое дерево, под тенью которого регулярно производятся шикарные ужины с дегустациями изысканных вин собственного производства.

Актуально! Morgado do Quintão приглашает забронировать коттедж с тремя спальнями от £255 за ночь, включая вкусный завтрак. Единственное условие – размещение бронируется как минимум на 3 ночи.

Бронирование : https://www.morgadodoquintao.com/

: https://www.morgadodoquintao.com/ Адрес : Lagoa, Algarve, Portugal

: Lagoa, Algarve, Portugal Телефон : +351 282 341 393

Vila Monte

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Хотите открыть самую крутую гостиницу в Алгарве? Многие путешественники считают таким заведением Vila Monte. Он отличается волшебным экстерьером с апельсиновыми деревьями на прилегающей территории и дорогой внутренней отделкой.

Гости могут выбрать из 55 номеров с изящным дизайном, высокими потолками, покрытыми камышом и оригинальными каминами с грилями. Досуг никогда не бывает скучным благодаря важным элементам отеля:

2 бассейна с водяной поверхностью, сверкающей на солнце.

Теннисный корт с хорошим покрытием.

Тренажерный зал с функциональными тренажерами.

Кинотеатр под открытым небом для просмотра крутых фильмов.

Прекрасная кухня Vila Monte добавляет ярких и вкусных красок для отдыха гостей. Автобус доставляет гостей на пляж, что является дополнительным плюсом.

Актуально! Проживание в двухместном номере для путешественников стоит £255, включая вкусный завтрак.

Бронирование : https://www.vilamonte.com/

: https://www.vilamonte.com/ Адрес : Sitio dos Caliços, 8700-069 Moncarapacho, Portugal

: Sitio dos Caliços, 8700-069 Moncarapacho, Portugal Телефон : +351 289 790 790

Vila Vita Parc

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Определить лучшую гостиницу в Алгарве непросто, учитывая широкий спектр удобств и развлечений, которые предлагает каждый. Однако, если вы ищете роскошь в каждой детали, посетите Vila Vita Parc. Он излучает невесомую атмосферу легкости и покоя, без лишних забот и проблем.

Отель расположен в живописной парковой зоне с экзотическими растениями, раскинувшимися на 20 гектарах. Недалеко от него находятся золотой пляж и благородная скала, омываемая водами Атлантического океана.

Несколько построек содержат гостевые номера с шикарными интерьерами. Поклонники королевского шика могут насладиться виллами с бассейнами. Впечатляющая инфраструктура Vila Vita Parc включает:

3 открытых бассейна.

Спа с бассейном.

Развлекательные клубы для детей и подростков.

Фитнесс-центр с новейшим оборудованием.

3 поля для гольфа.

Бассейны для детей.

Одним из любимых занятий гостей является плавание на приватной яхте вдоль живописного побережья. Рыбалка и водные виды спорта доступны по желанию.

Ресторан Ocean, возглавляемый шеф-поваром Гансом Нойнером, приглашает гостей в мир кулинарных деликатесов со звездой Мишлен. Приятным бонусом для гостей есть изысканные вина из собственных виноградников отеля.

Соблазнительная португальская кухня из фермерских продуктов идеально приготовлена в Adega. А поклонникам острой пищи стоит посетить Mizu с японскими суши и теппаньяками. При необходимости уютный зал отеля может принимать яркие празднества, конференции или деловые встречи.

Актуально! Vila Vita Parc предлагает бронирование комфортабельного размещения от £187 за ночь, что является доступной стоимостью для роскоши такого масштаба.

Бронирование : https://www.vilavitaparc.com/

: https://www.vilavitaparc.com/ Адрес : Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos, 8400-450 Porches, Portugal

: Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos, 8400-450 Porches, Portugal Телефон : +351 282 310 100

Vila Joya

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

В списке самых оцененных отелей в Алгарве эксперты по путешествиям всегда включают Vila Joya. В Гале царит приятная домашняя атмосфера благодаря практичному дизайну номеров и вежливому сервису.

Преимущества отеля не заставляют себя долго искать:

Изысканная еда из ресторана с 2 звездами Мишлен.

Питание в отеле Бесплатные завтраки для гостей.

Бесплатный доступ в Интернет.

Большой бассейн с блестящей водной поверхностью.

Бесплатная парковка и услуги консьержа.

Рестораны Pedras Amarelas, São Domingos и Os Salgados расположены вблизи Vila Joya, предлагая вкусные морепродукты.

Бронирование : https://www.vilajoya.com/

: https://www.vilajoya.com/ Адрес : Estrada da Galé, 8200-416 Albufeira, Portugal

: Estrada da Galé, 8200-416 Albufeira, Portugal Телефон : +351 289 591 795

W Algarve

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

В живописном городке Албуфейра, близ пляжа Эваристо, расположен популярный португальский отель с оригинальным названием W Algarve. Его двери всегда приветливо открыты для гостей, стремящихся к новым открытиям и приключениям. Размещение здесь комфортно, с продуманно разработанными удобствами:

Номера с современными телевизорами, сейфами и стильными ванными комнатами с биде, феном и удобствами всегда готовы для гостей.

Некоторые апартаменты располагают собственной кухней с духовкой, холодильником, кофеваркой и посудомоечной машиной. Свежее белье и полотенца дополняют приятный отдых.

Путешественники высоко оценивают удобства лучшего отеля для посещения в Алгарве.

Открытый бассейн.

Терраса для приятного досуга.

Бесплатная частная парковка.

Фитнес-центр с тренажерами.

Отель окружен волшебным садом с экзотическими растениями. Чтобы снять усталость, накопившуюся за день, можно расслабиться в уютном баре с огромным выбором коктейлей и авторских закусок с португальским акцентом.

Ресторан W Algarve предлагает пикантную португальскую и итальянскую кухню. Изысканные веганские и безлактозные деликатесы доступны в дополнение к основному меню.

Для малышей есть комфортная детская площадка. По желанию можно арендовать велосипед или автомобиль для незабываемых путешествий изумрудными холмами и солнечными долинами Португалии.

Бронирование : https://www.marriott.com/hotels/travel/faowh-w-algarve/

: https://www.marriott.com/hotels/travel/faowh-w-algarve/ Адрес : Estrada da Galé, Sesmarias, 8200-385 Albufeira, Portugal

: Estrada da Galé, Sesmarias, 8200-385 Albufeira, Portugal Телефон : +351 289 372 300

Conrad Algarve

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Самые крутые отели в Алгарве отличаются оригинальным видом и элегантными интерьерами. Их список традиционно включает в себя Conrad Algarve со 154 стильными и ухоженными номерами. Заведение построено в стиле португальского дворца XVIII века с яркими мавританскими деталями. Проведите лучший отпуск вашей жизни, посетив лучшие локации отеля:

Ресторан Heinz Beck Gusto из непревзойденной фаготели карбонара.

из непревзойденной фаготели карбонара. Спа с профессиональными мастерами, которые используют продукты Intraceuticals и Aromatherapy Associates для терапевтических и расслабляющих процедур.

Бассейны с нежно-голубыми водами. Вкусите пикантную португальскую и западную кухню в ресторане Conrad Algarve. Источник: freepik Вкусите пикантную португальскую и западную кухню в ресторане Conrad Algarve. Источник: freepik

Для молодых путешественников Conrad Algarve предлагает детские клубы с веселыми активностями и образовательными занятиями. Для взрослых очень популярны экскурсии по живописным пейзажам, дегустации вин и кулинарные мастер-классы.

Бронирование : https://www.conradalgarve.com/

: https://www.conradalgarve.com/ Адрес : Estrada da Quinta do Lago, 8135-106 Almancil, Portugal

: Estrada da Quinta do Lago, 8135-106 Almancil, Portugal Телефон : +351 289 350 700

Grand House Algarve

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Один из шикарных отелей в Алгарве, который стоит посетить – Grand House Algarve. Его спроектировал известный архитектор швейцарского происхождения Эрнесто Корроди. Заведение имеет 31 спальню с приятным дизайном.

Дружественный ресторан и бар Grand House Algarve приглашают насладиться вкусной едой. Отель предлагает очаровательные виды на реку Guadiana и город с его оживленными улицами. Вблизи отеля находится пляжный клуб, где можно наслаждаться жизнью и вкусными деликатесами на берегу моря.

Бронирование : https://www.grandhousealgarve.com/

: https://www.grandhousealgarve.com/ Адрес : Av. da República 171, 8900-203 Villa Real de Santo Antonio, Portugal

: Av. da República 171, 8900-203 Villa Real de Santo Antonio, Portugal Телефон : +351 281 530 290

Iberostar Selection Lagos Algarve

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

На западном побережье Алгарве, на тихих окрестностях Лагуша, раскинулась высоко оцененная гостиница Iberostar Selection Lagos Algarve. Его номера выходят на живописный пляж Мэйа. Отель предлагает просторные люксы с частными бассейнами и двухместные номера с балинезийскими кроватями и террасами.

Отель приглашает организовать насыщенный досуг в следующих локациях:

Тренажерный зал с современным оборудованием.

Спа с магической атмосферой и терапевтическими процедурами для поддержания красоты и здоровья.

4 бассейна для приятного отдыха.

Для детей есть детский клуб с веселыми развлечениями. Ресторан лучшего места для отдыха в Алгарве предлагает аппетитную португальскую кухню по системе шведского стола.

Бронирование : https://www.iberostar.com/en/hotels/algarve/iberostar-selection-lagos-algarve/

: https://www.iberostar.com/en/hotels/algarve/iberostar-selection-lagos-algarve/ Адрес : Estrada da Meia Praia, 8600-315 Лагос, Португалия

: Estrada da Meia Praia, 8600-315 Лагос, Португалия Телефон : +351 282 249 650

Алгарве в 2025 году приглашает на роскошный отдых с золотыми пляжами, бирюзовыми водами и лучшими гостиницами, от Casa Brava до Conrad Algarve. Эти топ-12 заведений предлагают изысканные интерьеры, королевскую кухню, как в ресторане Heinz Beck Gusto, и разнообразные развлечения – от серфинга до детских клубов. Независимо от того, путешествуете ли вы сами, с любимым человеком или семьей, эти отели обеспечат незабываемые впечатления с португальским шармом.