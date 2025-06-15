Топ-11 пляжных отелей Европы, где роскошь и комфорт всего в нескольких шагах от воды

Когда мягкий золотой песок согревает ваши ноги, а шум прибоя звучит в ушах, словно лучшая гипнотическая сессия – все, что происходит где-то далеко, теряет значение. Вы находитесь в момент наслаждения и релакса. Такие природные "спа-комплексы" украшают побережье Европы, где ко всем остальным удовольствиям человек добавил ощущение роскошного комфорта, доведя картину до совершенства. Мы предлагаем остановиться на лучших вариантах пляжных отелей Европы, чтобы ничто не диссонировало с гармонией. Их территории оснащены лучшими ресторанами, пляжными кабинками, дополнительными активностями и развлечениями, а в номерах есть все необходимое для уютного отдыха. Лучшие отели с пляжами в Европе предлагают высокий уровень сервиса и премиальные удобства для привередливых гостей. Франция, Португалия, Греция, Италия, Испания станут вашим направлением для будущих отпусков после нашего полного обзора пляжных отелей Европы.

Задумайтесь, когда бронировать, ведь все лучшие варианты уже представлены в списке лучших мест для отдыха в Европе у моря.

Франция

Лазурный берег Франции привлекает туристов со всей Европы. Воды западного залива Средиземного моря омывают его гавань. Комфортный климат для теплого пляжного отпуска начинается уже в апреле и продолжается до октября. Туристическая инфраструктура позволяет поражать не только на воде, но и суше.

Почувствуйте полное восстановление в Lily of the Sea, лучшей гостинице Европы. Источник: https://lilyofthevalley.com/ Почувствуйте полное восстановление в Lily of the Sea, лучшей гостинице Европы. Источник: https://lilyofthevalley.com/

Lily of the Valley, Сен-Тропе – богатство и богатство

Лазурный берег недавно пополнился жемчужиной, которая стала очень популярной среди состоятельных людей, обремененных мировыми заботами. Все потому, что гостиница Lily of the Valley смогла предложить не только идиллический пейзаж на Ривьеру, но и программу восстановления и обновления тела, души и ума. Ставка на спорт, похудение и детоксикацию сработала и обеспечила успешный старт. Программа – не единственная причина, почему номера пляжных отелей Европы бронируются через месяцы вперед.

Номера площадью от 35 до 105 м² обставлены удобной дизайнерской мебелью, двухуровневые люксы с частными бассейнами оснащены террасами, окруженными зеленой растительностью, и роскошными панорамными видами на сливающееся с небом море. Несколько ресторанов, обслуживающих отель, позволяют выбрать атмосферу по настроению и кухню по вкусу. Их объединяет только ставка на сезонные продукты, которые талантливые шеф-повара превращают в сбалансированные питательные блюда. Несколько заведений расположены на террасах и дарят разнообразные закаты, отражающиеся в бокалах вина.

Пляжный клуб позволяет проводить как можно больше времени на воде и около нее, ведь это часть успешной терапии.

Уютно устройтесь в одном из лучших пляжных отелей Европы, Lily of the Valley, за £405 за ночь.

Пентхаус на крыше в лучшем пляжном отеле Европы – Martinez. Источник: https://www.hyatt.com/ Пентхаус на крыше в лучшем пляжном отеле Европы – Martinez. Источник: https://www.hyatt.com/

Hotel Martinez, Канны – гостеприимство старой школы

Набережная Круазетт в Каннах славится своими видами и соблазнительными комфортными дворцами. В самом центре стоит гостиница, чьи замковые стены отличаются среди гламурной толпы. Его крепкие снежно-белые колонны уже 100 лет обеспечивают совершенно фантастический европейский пляжный отпуск гостям со всего мира.

Номера и люксы очень просторные, с полукруглыми балконами, обустроенными как отдельная лаундж-зона или дополнительная комната на свежем воздухе, открывающие картину бирюзового моря и драматических гор на горизонте. Современный стиль ар-деко включает в себя мягкую дизайнерскую мебель, стеклянные многоярусные столы и большие кровати с высококачественным бельем. Выбирая один из пентхаусов на верхних этажах, вы получаете свой просторный мир на Средиземном море, что позволяет получать большинство услуг, не оставляя роскошного пространства.

Удобства дополнены спа-центром, фитнес-залом, несколькими бассейнами с кабинками для переодевания и ресторанами с лобби-баром.

Пляжный клуб – это место для солнечных активностей, как на мягком песке, так и среди воды. Воспользуйтесь предложением лодочных экскурсий, чтобы расширить горизонты.

Канны уже известны как лучшее место для пляжной остановки в Европе, а Hotel Martinez делает это идеальным по довольно скромной начальной цене £238 за ночь.

Отпуск с видом на живописную лагуну в отеле De Cala Rossa в Европе. Источник: https://www.facebook.com/ Отпуск с видом на живописную лагуну в отеле De Cala Rossa в Европе. Источник: https://www.facebook.com/

Grand Hotel De Cala Rossa, Порто-Веккио – домашнее гостеприимство в лагуне

Окунитесь в легкую атмосферу, окутанную улыбками, вблизи Порто-Веккио. Удачное расположение гранд-виллы позволяет иметь свой пляж размером с лагуну. В течение 50 лет этот Grand Hotel удерживает постоянных посетителей, которые поколениями загорают здесь под поднимающимися вверх песчаными зонтиками на полуострове.

Номера оформлены в стиле старого загородного дома, бронзовые зеркала могут просто опираться на стену у кровати, а ночники встроены в побеленные стены. Минибар также интегрирован в номер, а легкие картины элегантно развешаны на стенах.

Пять возможностей насладиться щедростью местных садов и моря, включая воскресный завтрак, подарят гурманам особое угощение жареным мясом в тыквенных горшочках, королевскими креветками, маринованными в секретном соусе, или волшебной французской выпечкой, разложенной на свекле. Спа-опыт приходит прямо из морских волн, чтобы обогатить ваше тело и порадовать усталый разум. Разнообразие процедур поможет найти собственную концепцию обновления.

Корсиканский городок Порто-Веккио откроет вам другую, более дикую, но не менее живописную природу полуострова. Не отказывайтесь от этого опыта, ведь он выходит за пределы пляжного отдыха.

De Cala Rossa – одна из лучших гостиниц Европы для пляжного отдыха на Корсике с ценами от £828 за ночь.

Романтический приют в скалах с доступом к воде – отель U Capu Biancu в Европе. Источник: https://www.ucapubiancu.com/ Романтический приют в скалах с доступом к воде – отель U Capu Biancu в Европе. Источник: https://www.ucapubiancu.com/

U Capu Biancu, Корсика – скрытое убежище в скале на побережье

Это место у моря в Европе не найти, если вы о нем не знаете. Скалы скрывают его от материка, а волны таинственно бьются о его берег. Однако любознательные могут свернуть на узкую тропу и дойти до железных ворот, за которыми роскошные приюты обеспечивают повышенный уровень приватности и комфорта. Территория максимально вдохновлена и гармонична с морским пейзажем, кажется, что вы находитесь на собственном острове с каменными арками и ухоженными цветущими садами. Среди пышной зелени расположено несколько ландшафтных ресторанных террас, где подают морепродукты из свежайшего улова, а свежеиспеченный хлеб еще дышит теплом из печи.

Спускаясь к пляжу, вы пройдете несколько минут ароматной садовой тропой, минуя собственную голубую лагуну отеля.

Элегантные номера мастерски наполнены дизайнерскими объектами из Индии и Бали, вся мебель направлена на релаксацию и забвение, поэтому даже короткое пребывание даст вам отличный перезапуск.

В спа-центре ваши чакры уже будут очищены и готовы к возрождению. Воспользуйтесь возможностью ощутить омолаживающий эффект ванны с ослиным молоком и закрепить результат на длительный срок. В тени садовых деревьев вас ждут гамаки, чтобы продолжить терапию, фиксируя себя в моменте. U Capu Biancu – это роскошная приморская гостиница Европы, которая сделает ваш побег регулярным событием.

Испания

Веселый характер испанцев задаст тон вашему отпуску в лучших отелях на побережье Испании. Музыка – немаловажная часть жизни в этой стране, и наши предложения будут наполнены магическими звуками не только прибоя.

Создайте незабываемый отпуск в отеле Nobu Hotel на Ибице. Источник: https://www.facebook.com/ Создайте незабываемый отпуск в отеле Nobu Hotel на Ибице. Источник: https://www.facebook.com/

Nobu Hotel Ibiza Bay, Ибица – ритм в такт прибоя

Ибица – пожалуй, самое яркое место для отпуска в Испании. Ее ночные клубы известны на весь мир, и некоторые из них расположены прямо в пляжных отелях. Хотя Nobu не имеет этого прямого отношения, заведения знакомы с самыми популярными диджеями и музыкальными группами мира. Вы можете попасть на вечеринку у бассейна в одном бикини или дремать под шум волн на мягких прибрежных кроватях под зонтиками. Конечно, лето – самое горячее время Ибицы, поэтому отель расширяет спа-услуги на сезон, предлагая гостям все – от программ похудения до углубления сознания с помощью дыхательной медитации.

Находясь всего в 13 минутах от аэропорта Ибицы, отель позволит вам максимально продлить пребывание на золотом пляже.

Детский клуб Nobu Kids Club делает семейный отдых возможным, где родители могут наслаждаться персонализированной программой, а дети – познавать мир самым интересным и веселым способом. Отель предлагает уроки диджеинга, чрезвычайно увлекающего подростков, помогая им настроить свои струны на более мягкий лад.

Семейный бассейн – это место, где семьи встречаются, чтобы повеселиться и обменяться впечатлениями от занятий. Соберитесь на Ибице для лучшего отпуска в роскошном пляжном отеле Европы. Nobu приглашает выбрать номер от £388 за ночь.

Привлекательность архитектуры Маракан в отеле Ritz-Carlton в Испании. Источник: https://www.ritzcarlton.com/ Привлекательность архитектуры Маракан в отеле Ritz-Carlton в Испании. Источник: https://www.ritzcarlton.com/

The Ritz-Carlton, Тенерифе, Испания – роскошный мир гурмана

Если вы знакомы с сетью отелей Ritz-Carlton, то можете оценить роскошь на собственном опыте. Безграничное архитектурное и дизайнерское воображение превращает огромные просторы Земли в всемирно известные комфортные приюты с собственной душой, характером и чувством стиля. Не теряя колорита региона, а скорее переосмысливая его. Похоже, даже навесы были продуманы, чтобы создавать лучшую графическую тень. Кирпично-розовый цвет на стенах лабиринта с лаундж-зонами за углом идеально передает настроение вашему немного приподнятому отпуску. Мавританская архитектура заставляет вас чувствовать себя шейхом. Крупные пальмовые сады украшают всю территорию и обеспечивают желаемую тень в жаркие месяцы. Номера и люксы имеют панорамные балконы, где вы можете наблюдать закат и восход солнца или любоваться внутренним двором, чей ландшафт хочется запомнить. Вы можете воспользоваться отдельными зонами бассейнов для приватности или зонами "только для взрослых" для тишины и покоя.

Восемь ресторанов на территории создают просто рай для гурманов. Здесь вы можете расширить свои гастрономические горизонты до невероятных высот, ежедневно добавляя в рацион совершенно незнакомые блюда и кое-где ингредиенты.

Солнце на Тенерифе будет светить вам круглый год – это возможность бежать в лучший приморский отпуск в Европе прямо посреди неприглядной зимы. The Ritz-Carlton Hotel станет вашим пляжным отпуском в Европе за £394 за ночь.

Отображение Майорки в ваших солнцезащитных очках – отель Portixol. Источник: https://www.facebook.com/ Отображение Майорки в ваших солнцезащитных очках – отель Portixol. Источник: https://www.facebook.com/

Hotel Portixol, Майорка – это тихая гавань с расслабляющим пребыванием.

Возможно, это шанс для искателей романтического происшествия на Майорке. Атмосфера отеля с побеленным "парусом" и синими прямыми узорами имеет неторопливое существование между тремя локациями: номером, рестораном с террасой и пляжными пирсами – идеальное сочетание для курортного свидания. Если ваша цель на Майорке – активный клуб, посмотрите окрестности, ведь теннисные корты, поля для гольфа и тренажерные залы расположены недалеко. Устойчивая регистрация отеля всегда может организовать желаемые развлечения или подарки в номер.

Номера с террасами расширят ваше пространство и создадут дополнительную локацию для релакса с тенью, где можно переждать пиковый час жары, читая книгу с бокалом холодного или горячего напитка. Номера оборудованы элегантно и в гармонии с морским прибоем.

Не удивляйтесь местным на ресторанной террасе, ведь они знают, как выбрать место для вечернего напитка или обеда, а те, кто может позволить себе задержаться на пару часов перед работой, наслаждаются вкусным завтраком с видом на горизонт, переходящий из синего в просторный голубой. Hotel Portixol – отличное место для отпуска в Европе с пляжем, чтобы ловить морской бриз на днях непрерывно.

Станьте ближе друг к другу и к морю в отеле Simoneta на Майорке. Источник: https://www.cansimoneta.com/ Станьте ближе друг к другу и к морю в отеле Simoneta на Майорке. Источник: https://www.cansimoneta.com/

Can Simoneta, Майорка – возвышение над заливом Каньямель

Поднимитесь на вершину гармонии и релакса, наслаждайтесь конфиденциальностью, живописной морской панорамой и удобствами "только для взрослых" в двух каменных сооружениях, датируемых серединой 19 века. Обновление, успешно исполненное местным архитектором Тони Эстевой, приблизило пространство к совершенству. И пусть пляж где-то внизу, у вас будет достаточно зеленых полян с оазами и частными бассейнами с садами. 26 номеров наполнены кремовыми оттенками, дизайнерской мебелью и открытой ванной на высоких подставках. Эти гнезда могут быть как романтичными, так и дружескими. Ваш уединенный отдых будет тихим и гармоничным. Территория оснащена полями для гольфа в 5 минутах езды и возможностями для различных лодочных прогулок. Локации для релакса разбросаны по гладкой зеленой лужайке. Здесь можно творить, читать, наслаждаться коктейлями и парить в мечтах с морским бризом.

Потрясающий ресторан меняет свою атмосферу в зависимости от времени суток. Абсолютно расслабляющий утром, он оживает до вечера и наполняется невероятной романтикой на закате. Шеф-повар Давид Морено и его команда специализируются в средиземноморской кухне, оформленной в авангардном дизайне. Ваша тарелка всегда необычная, цветная и вкусная.

Can Simoneta – премиальная европейская гостиница в Испании у моря, которая предлагает комфорт и отпуска только для взрослых.

Португалия

Пляжи Португалии имеют общую протяженность 1800 км. Их красота заключается в сочетании золотого песка и воды цвета индиго. Говорят, что самые красивые пляжи сосредоточены в Алгарве, но мы покажем вам секретное место в Португалии, где вы получите самый лучший пляжный отпуск в Европе.

Откройте европейский пляжный отпуск в отеле Albatroz в Португалии. Источник: https://www.thealbatrozcollection.com/ Откройте европейский пляжный отпуск в отеле Albatroz в Португалии. Источник: https://www.thealbatrozcollection.com/

Hotel Albatroz, Кашкайш – гламурный отпуск среди ощутимой роскоши

Кашкайш когда-то был довольно простой рыбацкой деревней, но сегодня это не так. Виллы 19 века превратились в комфортабельные приюты для европейских приморских отпусков, куда стекаются как одиночки, так и большие семьи. Albatroz быстро заработал свои 5 звезд. Его расположение гармонично и идеально для пляжного отдыха, а премиальные комфортные услуги позволяют расслабиться так, как этого хочет Instagram.

Номера разделены между тремя локациями: современное убежище, старый дворец и дом с желтыми потолками. Последний оснащен 6 секретными номерами для повышенной приватности.

Номера классически элегантны. Кремовый тон и зеркала придают определенную глубину. Ваши окна будут передавать великолепные живые пейзажи, наполненные звуками разговоров чаек и шумом волн. Осмотрите окрестности, ведь в нескольких минутах от села расположена знаменитая Синтра. Прогуляйтесь по бескрайним широким пляжам или устроитесь на мягких шезлонгах у бассейна – выбор за вами. Однако пропустить ресторан на закате невозможно. Дегустационные и сезонные меню выглядят просто как картина с насыщенным вкусом свежих фермерских продуктов. Бар с видом на Атлантический океан наполнит как ваш бокал, так и ваши воспоминания об отпуске.

Hotel Albatroz имеет лучшие качества для океанского пляжного отдыха в Европе.

Незабываемый водный отпуск в отеле Villa Vita Park в Алгарве. Источник: https://vilavitaparc.com/ Незабываемый водный отпуск в отеле Villa Vita Park в Алгарве. Источник: https://vilavitaparc.com/

Villa Vita Park, Алгарве – роскошные отпуска для семей, пар и одиночек

Потрясающий пляжный отель Европы, Villa Vita Park, содержит столько удобств и услуг, что может удовлетворить почти любой запрос. Большие семьи найдут простор и развлечения для детей с услугами няни. Пара наслаждается возможностью высокой романтики от номеров и ресторанов до спа-процедур для двоих. Любители звезд Мишлен и винных погребов получат лучшие дегустации. Одиночки, ищущие приключений, будут вознаграждены ими как на суше, так и на воде. Даже шопоголики будут счастливы здесь и, конечно, ценители идеалистической природы. Вы можете остановиться в 202 номерах, многие из которых имеют террасы, сады и частные бассейны. Интерьерные тона – это спокойное продолжение пейзажа за окном, балконы и террасы также обустроены и предлагают дополнительную локацию для релакса. Виллы очень просторны и имеют доступ ко всем зонам отеля и его территории.

Villa Vita Park – это роскошная гостиница Европы с пляжным отдыхом для любой премиальной компании.

Семейный водный отпуск в отеле Pine Cliffs в Алгарве. Источник: https://www.pinecliffs.com/ Семейный водный отпуск в отеле Pine Cliffs в Алгарве. Источник: https://www.pinecliffs.com/

Pine Cliffs Luxury Resort, Алгарве – идеальный пункт назначения на южном побережье.

Курорт сияет среди самых лучших пляжных отелей Европы. Его семейные отпуска популярны и удобны. Большая территория позволяет разместить множество гостей, не создавая толпы. Современный лифт к пляжу – гениальное решение, которое любят посетители с детьми, люди с ограниченными возможностями и пары, для которых спуск – еще одно романтическое приключение. В спа-центре и поле для гольфа предлагается множество активностей, а разнообразие ресторанов (12) позволяет найти меню по вашему вкусу. Поднимитесь на вершину скалы за бокалом с изысканным вином, лучами заката и звуком волн, бьющихся о скалу. Pine Cliffs без труда составит лучший пляжный отпуск в Европе из ваших желаний, мечтаний и потребностей.

Италия

Курорты Италии расположены на безграничной береговой линии, напоминающей сапог. Омываемая сразу тремя морями – Тирренским, Адриатическим и Ионическим, Италия предлагает разнообразие климата, природных пейзажей и широкий выбор роскоши.

Белый парус над морем – это отель La Peschiera в Пуле. Источник: https://slh.com/hotels/la-peschiera Белый парус над морем – это отель La Peschiera в Пуле. Источник: https://slh.com/hotels/la-peschiera

La Peschiera, Монополи, Пулья – уютное убежище на пляже.

Стоя прямо на песке, La Peschiera предлагает номера с террасами в шаге от воды. Кроме того, есть приватный пляж, где значение толпы просто растворяется в шуме прибоя. Здесь вы словно наедине с адриатической стихией, призванной возродить у вас всю палитру чудесных чувств. Подвесная терраса со столами угощает вас только что выловленным уловом, который шеф-повар талантливо разлагает на тарелках, доводя вкус картины до совершенства.

Отель открыт для гостей от 10 лет – учитывайте это при бронировании номеров и ресторанов. La Peschiera обожают пары, которые планируют празднование, ведь вы окажетесь как на большой яхте с белоснежными парусами и свежими цветами среди голубой воды – идеальная атмосфера для значительной даты.

Пейзажная терраса в отеле La Minervetta. Источник: @la_minervetta Пейзажная терраса в отеле La Minervetta. Источник: @la_minervetta

La Minervetta, Сорренто, побережье Амальфи – идеальное сочетание белого и синего

Маленькое убежище, созданное Марко ДеЛуком, напоминает подводный побеленный дворец, который скальная масса вытащила из морского дна. Немного красного и синего, смело брошенного у окон и в интерьерах, создают впечатление кораллового рифа. Атмосфера просто взрывная и несколько таинственная. Спальни с панорамными окнами от пола до потолка позволяют вашему номеру стать продолжением морского пейзажа, а множество обзорных зон в отеле даст вам возможность наслаждаться тем, ради чего вы сюда приехали. Здесь всегда очень гостеприимно и вдохновительно, ведь владелец этого подводного королевства любит, когда дом наполнен смехом, живыми разговорами и улыбками.

Несколько локаций для завтрака, обеда и ужина создадут желаемый выбор в соответствии с вашим настроением.

Будьте готовы к 200 лестницам, вьющимся вокруг отеля – это может быть отдельной тренировкой и уникальным опытом. Вы всего в часе от Неаполя, привыкайте, Италия полна комфортной лестницы.

La Minervetta – это цветная морская раковина, лежащая на пляже Европы.

Греция

Лучшие пляжные отели Греции сохраняют местный колорит, переосмысливая его в современных дорогостоящих материалах и новейших кулинарных техниках. Оливковое масло и оливки будут обязательны к дегустации на любом пляже, где вы остановитесь.

Дом у моря вдали от дома в отеле Santa Marina на Миконосе. Источник: santamarinamykonos Дом у моря вдали от дома в отеле Santa Marina на Миконосе. Источник: santamarinamykonos

Santa Marina, Luxury Collection Resort, Миконос – 5-звездочный отдых.

Это не только единственное место на Миконосе с собственной песчаной зоной у воды, но и пример устойчивого развития, который длится более 40 лет благодаря одной дружной семье.

Отель предлагает комфортные номера и уединенные виллы с частными бассейнами.

Открытость побережья Греции часто означает ветер, но Santa Marina защищена заливом, и цикладские порывы не помешают вашему отпуску.

Два ресторана имеют очень широкую гастрономическую палитру – от азиатской до средиземноморской кухни. Отель оснащен спа-центром и фитнес-центром, открывая возможности для восстановления и приятных или привычных активностей. Hotel Santa Marina – тихая гавань Греции с большими возможностями для вашего отпуска на пляжах Европы.

Шелест Эгейского моря в отеле Paros в Европе. Источник: https://cosmehotelparos.com/ Шелест Эгейского моря в отеле Paros в Европе. Источник: https://cosmehotelparos.com/

Cosme Hotel Paros, Парос – роскошное убежище Эгейского моря

Простота изгибов отеля создает своеобразное повторение завитков на морской волне. Каждый поворот открывает новую защищенную локацию для релакса, активности или вкусного наслаждения. Входя на белую площадь, ваш путь будет проложен к морю. По пути вас встретит сердце отеля – бассейн в форме полумесяца, который, кажется, прорвался через пляжный песок, чтобы создать собственный расслабляющий мир с видом на дочь-воду моря.

Это как бы вы выбираете жизнь на свежем воздухе, где свобода и пространство – настоящее наслаждение. Cosme Hotel Paros станет вашим морским парусом за £378 за ночь.