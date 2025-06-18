Топ-11 отелей в Сингапуре с почасовой оплатой: локация с доступными услугами и гибкая система бронирования проживания

Сингапур – город с потрясающими пейзажами, фантастическими технологиями и интенсивным развитием туризма. Многие путешественники ищут проживание с почасовой оплатой, когда посещают город на короткое время. Гостиничные отели Сингапура с почасовой оплатой доступны именно для этой цели. Эти заведения служат комфортными приютами для туристов, часто находящихся в деловых поездках, и путешественников, у которых каждая минута на счету. В этой статье мы стремимся представить самые лучшие варианты проживания в Сингапуре, потрясающем садовом городе с невероятными предложениями.

От уютных бутиковых гостиниц до роскошных заведений с премиальными апартаментами – здесь найдется что-нибудь на любой вкус и стиль. Лучшие отели Сингапура с почасовой оплатой предлагают гостям многочисленные приятные сюрпризы, от изысканных меню для романтических ужинов в ресторанах до величественных бассейнов на крыше.

Сингапур – это сказочный город с шикарными условиями проживания для гостей. Источник: Pixels Сингапур – это сказочный город с шикарными условиями проживания для гостей. Источник: Pixels

За несколько часов пребывания вы можете побаловать себя роскошными омолаживающими спа-процедурами и эффективной тренировкой в фитнес-центре. Давайте быстро рассмотрим фантастические варианты для почасовых отступлений, чтобы вы могли легко сделать свой выбор и найти самый лучший вариант для комфортного отдыха.

Raffles Hotel

Если вам интересны лучшие отели Сингапура с почасовой оплатой, обратите внимание на Raffles, построенный известными братьями Саркисян. Он мастерски подчеркивает характерные черты колониальной эры и креативно чествует Стамфорда Рафлса, выдающегося основателя Сингапура.

Основанный в конце 19 века, Raffles Hotel постоянно развивается, что заметно как в расширении пространства и обновлении интерьеров, так и улучшении удобств для гостей. Сегодня отель предлагает 115 роскошных номеров, украшенных изящными элементами дизайна.

Заметным преимуществом заведения удобен процесс регистрации. В память о вашем путешествии отель предлагает ценные сувениры и уникальные коллекционные предметы, которые позволяют легко погрузиться в мир незабываемых впечатлений от вашей поездки.

InterContinental Singapore

InterContinental предлагает лучшее проживание с почасовой оплатой в Сингапуре. Сочетание местных и восточных мотивов ясно ощущается в интерьерном декоре номеров, создавая гармоничную среду для беззаботного отдыха в экзотической обстановке.

Номера оснащены плоскими телевизорами и бесплатным Wi-Fi, что гарантирует связь с внешним миром. Взыскательные гости оценят доступ в лаунж-зону, где предлагаются роскошные завтраки и соблазнительные коктейли. Просторные апартаменты с большими обеденными столами идеально подходят для важных встреч и роскошных ночевок.

Отель InterContinental – это кулинарный рай, где опытные шеф-повара искусно готовят вкусные блюда из мяса и морепродуктов. Свежие фрукты и хрустящие овощи идеально дополняют обеды и ужины гостей.

В пабе и лаунж-зоне холла гости могут наслаждаться отличными выпечками во время классических церемоний послеобеденного чая. Путешественников приглашают расслабиться в волшебном саду на крыше с экзотической растительностью и открытым бассейном для отдыха в воде. Для любителей фитнеса хорошо оборудованный фитнес-центр с функциональным тренировочным оборудованием и опытными личными тренерами.

Отель подготовил многочисленные продуманные сюрпризы для своих гостей, включая величественный зал площадью 1000 квадратных метров для деловых мероприятий и величественный бальный зал, который часто принимает гала-вечера с большим количеством участников.

Hotel Amoy

Среди отличных отелей с почасовой оплатой выделяется Hotel Amoy, который может похвастаться эксклюзивным дизайном номеров и обслуживанием высочайшего уровня. Номера отеля оформлены с уникальными элементами китайского декора, прекрасно отражающими тонкие культурные нюансы региона.

Номера оснащены современными удобствами:

Плоские телевизоры

Бесплатный доступ в Интернет

Минибар с охлажденными безалкогольными напитками

Удобные приспособления для приготовления чая и кофе в номере Размещение в Amoy радует путешественников высококлассными удобствами. Источник: Pixels Размещение в Amoy радует путешественников высококлассными удобствами. Источник: Pixels

Комфортное проживание – не единственное преимущество отеля Amoy. В заведении есть японский ресторан с терракотовым фасадом и аутентичным дизайном.

Он предлагает отличные деликатесы восточной и местной кухни с богатым выбором блюд из морепродуктов. На территории отеля расположен храм-музей Фук Да Чи, который помогает на мгновение "погрузиться" в прошлое и ощутить его многогранную религиозную историю.

Fairmont Singapore

Список лучших отелей Сингапура с почасовой оплатой заслуженно украшает Fairmont Singapore. Путешественники любят останавливаться здесь, когда нужно забронировать проживание на несколько часов или дольше.

Отель находится недалеко от торгового центра Raffles City, и гости могут легко устроить шопинг с брендовыми товарами. Отель сотрудничает с приложением Flow, которое предлагает выгодные предложения для бронирования почасового проживания в Азии. Эта платформа позволяет быстро подтверждать и отменять бронирование номеров без дополнительных затрат. Практический сервис становится "волшебной палочкой" для туристов, которым нужно забронировать проживание здесь и сейчас на самых привлекательных условиях. Когда пользователи создают аккаунт в приложении, они получают выгодную скидку в размере S$4 на первое бронирование номера.

Fairmont Singapore – отличный вариант для проживания во время короткой поездки в Сингапур и для любителей шопинга. Гости довольны богатым выбором услуг и первоклассным уровнем сервиса, сюда точно стоит приехать.

KINN Capsule Hotel

Одной из особенностей гостиниц Сингапура с почасовой оплатой есть то, что они умеют удивлять. Например, отель KINN предлагает гостям шикарные преимущества капсульного обитания, как в Японии. Капсульные гостиницы сначала служили уютными "хранилищами" для японских работников, но теперь они превратились в практические и комфортные зоны для отдыха гостей.

KINN обладает шикарной коллекцией японских спальных капсул с характерным минималистическим дизайном. Каждая из них предлагает безусловный уют с регулируемыми жалюзи. Ночью это создает уникальную атмосферу полного отстранения от реальности. Культовые капсулы оснащены всем необходимым для беззаботного отдыха – портами для зарядки гаджетов, полкой для удобного размещения личных вещей и круглым выдвижным зеркалом.

Hotel Nouveau

Еще один популярный отель с почасовой оплатой в Сингапуре, который мы хотим рассмотреть, называется Nouveau Hotel. Явным преимуществом заведения пошаговая близость к престижному району с магазинами и станцией метро. Всего за пару километров расположены бутиковые магазины, знаменитое казино Marina Bay Sands и живописная зона города Gardens by the Bay.

Стильные номера отеля оснащены необходимой техникой, как телевизоры, минибары с напитками и доступ в Интернет. Благодаря наличию кофеварок Nespresso гости могут наслаждаться чашкой божественного кофе в любое время.

Кровати с балдахинами и душевые в стиле спа помогают гостям ощутить преимущества королевского отдыха. Просторные балконы с открытыми ваннами – изюминка отеля.

Многочисленные бесплатные бонусы отеля включают в себя замечательные завтраки и вечерние развлечения с широким ассортиментом напитков на любой вкус, которые подаются в крутом кафе отеля. Hotel Nouveau – отличный вариант для отдыха, когда требуется проживание с почасовой оплатой.

Pod Capsule Hotel

Одна из гостиниц Сингапура с почасовой оплатой под названием Pod приглашает гостей уютно устроиться в культовых капсулах в японском стиле. Он предлагает комфортабельные апартаменты, в которых доминируют минималистичные дизайны. Находясь здесь, путешественники получают ряд неоспоримых преимуществ:

Доступно расположение стильных бутиков с товарами на любой вкус и бюджет.

Великолепная кухня ближайших кафе и ресторанов с удивительными деликатесами национальной и международной кухни.

Pod Capsule Hotel – отличный вариант для краткосрочного пребывания в престижном районе "космического" Сингапура.

Grand Mercure Singapore Roxy

Сияющей жемчужиной восточного побережья Сингапура является Grand Mercure Singapore Roxy, отель с почасовой оплатой самого высокого рейтинга. В пешей доступности от заведения расположен парк East Coast с живописной набережной.

Здесь можно наслаждаться вечерними прогулками, открывая потрясающие закаты и наполняясь мощной энергией морских бризов. Когда проголодаетесь, всегда можно посетить уютные заведения питания с широким выбором салатов и десертов.

Grand Mercure предлагает много вариантов для насыщенного досуга:

Плавание в открытом бассейне с серебристой водной поверхностью.

Посещение фитнес-зала с функциональным оборудованием.

Романтические прогулки в живописной окрестности под тенью роскошных тропических растений.

Для свежих впечатлений отправляйтесь за покупками к модным бутикам на Orchard Road или к потрясающим выставкам в Singapore Expo и Suntec City. Grand Mercure Singapore Roxy – идеальное убежище для отдыха в городе Льва с привлекательными короткими и длительными пребываниями.

Hotel 81

Hotel 81 – неплохой вариант проживания для путешественников и местных жителей Сингапура, желающих уединиться на несколько часов в интимной обстановке. Он расположен в знаменитом районе красных фонарей. Заведение не акцентирует внимание на эксклюзивных удобствах и панорамных видах из окна, а на хороших условиях для краткосрочного пребывания.

В одном из лучших отелей Сингапура можно забронировать номер на пару часов за $40. Если вы продолжите пребывание в заведении, гости платят дополнительные $15 за каждый час.

Снежно-белое постельное и плотные шторы насыщенных оттенков помогают создать здесь домашнюю уютную атмосферу. Следует учитывать, что во время заселения в Hotel 81 требуется удостоверение личности. Обратите внимание на его филиал под названием Hotel 81 Cosy. Недалеко от хипстерского приюта Haji Lane расположено еще одно заведение, заслуживающее внимания туристов, под названием Hotel 81 Heritage.

Dream Lodge Hotel

Экспертные обзоры отелей Сингапура с почасовой оплатой обязательно включают в себя Dream Lodge с низкой стоимостью проживания за 1 час. Он удобно расположен недалеко от центра города и идеально подходит для путешественников, которые ценят гармоничное сочетание отдыха и выполнения коммерческих задач.

В отеле есть кондиционер, круглосуточный доступ в Интернет, удобная парковка и прачечная. Он предлагает комфортные ночевки для детей и взрослых. Для пополнения энергии и поддержания хорошего тонуса доступен фитнес-зал с современными тренажерами и опытными инструкторами.

The Fullerton Bay Singapore

Если вы ищете подходящий вариант для почасового проживания в Сингапуре, обратите внимание на The Fullerton Bay Singapore, расположенный неподалеку от станции метро Raffles Place. Кроме номеров со стильными интерьерами и функциональной техникой, заведение предлагает бесплатный Wi-Fi, бирюзовый бассейн и бар на крыше.

Для личных автомобилей путешественников доступна бесплатная парковка. Светлые номера отеля отличаются французскими окнами и оригинальным декором из палисандра и металла. Превосходное удобство в номерах с кофемашиной Nespresso и Bluetooth-колонками.

Ванные комнаты – это отдельная "история" с дорогой отделкой и прекрасными средствами по уходу за лицом и телом от Balmain. Для отдыха горячая ванна в спа, а свежую энергию можно получить в фитнес-центре с практичным оборудованием.

Сингапур предлагает широкий выбор гостиничных вариантов с почасовой оплатой. Источник: Pixels Сингапур предлагает широкий выбор гостиничных вариантов с почасовой оплатой. Источник: Pixels

Наша команда подготовила для вас обзор крутых отелей Сингапура с почасовой оплатой. Они помогают оперативно решать вопросы, связанные с поиском обитания для краткосрочного пребывания путешественников. Заведения предлагают выгодные условия для местных жителей и туристов со многими привлекательными бонусами и предложениями.

Выберите подходящий вариант и наслаждайтесь комфортным отдыхом в удивительном городе с пышными садами и фантастической архитектурой!