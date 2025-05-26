Топ-11 лучших городов для жизни в мире с высокими стандартами жизни и возможностями
Что такое хороший уровень жизни? Топ-11 лучших городов для жизни в мире
Хороший уровень жизни – это понятие, которое каждый интерпретирует по-своему, но одна вещь объединяет мнения людей во всем мире – возможности. Доступ к качественной и недорогой медицинской помощи, наличие жилья (как в собственности, так и в аренде), бесплатное образование высокого уровня, безопасность благодаря низкому уровню преступности – это лишь часть критериев. Журнал The Economist проанализировал около 30 показателей, прежде чем опубликовать список самых лучших городов для жизни в мире.
Были оценены и проанализированы 173 города из разных стран, показатели представлены в процентной шкале общего рейтинга. Вот топ-10 городов, возглавивших список лучших мест для жизни в мире в 2025 году.
1. Вена, Австрия – Индекс 99.1 из 100
Вена уже третий год возглавляет список лучших городов для жизни. Город демонстрирует высокие показатели по многим критериям:
- Здравоохранение (20% от общего рейтинга) – доступно как государственная, так и частная медицина.
- Культура и окружающая среда (25%) – широкий спектр показателей от погоды до доступности услуг и товаров.
- Образование (10%) – тоже на высоком уровне.
Культурная жизнь Вена богата и разнообразна, а главное – доступна населению. Столица Австрии наполнена театральными сценами, музыкальными площадками, барами, клубами и кофейнями, ставшими отличительной чертой местной культуры. Благодаря стабильному индексу 99.1 из 100, Вена остается лидером среди 173 лучших городов для жизни.
2. Копенгаген, Дания – Индекс 98 из 100
Город, названный столицей архитектуры (по версии ЮНЕСКО), поражает не только внешней красотой, но и высокими стандартами жизни. Копенгаген лишь немного уступает Вене по показателям:
- Лучшая гастрономическая сцена.
- Великолепное образование.
- Низкий уровень безработицы, несмотря на плотность населения.
- Высокий уровень доступности медицины.
Эти показатели учитывают среднюю зарплату в городе. Культурная жизнь Копенгагена сосредоточена вокруг музеев в центре города и театральных площадок, многие из которых расположены в барах и клубах. Хорошо развитая инфраструктура позволила Копенгагену выйти на второе место, опередив Цюрих.
3. Цюрих, Швейцария – Индекс 96.3 из 100
По расчетам Европейской комиссии по качеству и стандартам жизни в европейских странах, Швейцария занимает первое место. Однако в глобальном рейтинге Цюрих занял третью позицию. Город считается одним из самых безопасных в мире и имеет высокие показатели по следующим критериям:
- Чистота.
- Здравоохранение.
- Транспорт.
- Эффективность правительства.
Доступные возможности для работы и досуга обеспечивают Цюриху самый высокий индекс счастья среди европейских городов (97). Посещая один из самых красивых городов для жизни, обязательно запланируйте прогулку на лодке по Старому городу и посетите многочисленные музеи, чтобы почувствовать душу этого места.
4. Калгари, Канада – Индекс 96.3 из 100
На одном уровне с Цюрихом Калгари предлагает совсем другую атмосферу и климат, но с такими же отличными показателями:
- Безопасность.
- Образование.
- Культура.
- Здравоохранение.
Калгари – один из экономических центров Канады, что означает наличие крупных компаний и развитого рынка труда. Основные области: энергетика, технологии, финансы, образование и туризм. Образование в Калгари – одно из лучших в мире, привлекающее молодежь и молодые семьи. Транспортная система хорошо развита, но высокий уровень жизни позволяет большинству семей иметь один или несколько автомобилей. Благодаря безопасности и доступности спорта и культуры, у Калгари высокий индекс счастья.
- Средняя зарплата после налогов: 4,671 CAD.
- средняя цена двухкомнатной квартиры: 297,000 CAD.
5. Ванкувер, Канада – Индекс 96.1 из 100
Если вы дорожите природой и долголетием, Ванкувер может стать вашим фаворитом. Город объединяет развитую инфраструктуру с природной красотой:
- Горы, леса и побережье Тихого океана.
- Мягкий климат без резких перепадов температуры.
- Большое количество парков для отдыха.
Ванкувер – популярное место для отдыха благодаря соотношению цены и качества. Мультикультурализм города позволяет каждому чувствовать себя как дома, ведь здесь представлены общины с разными религиями и развлечениями. В Ванкувере расположены одни из лучших университетов Канады, что делает его привлекательным для молодежи и семей.
6. Женева, Швейцария – Индекс 96 из 100
Женева известна одной из самых надежных банковских систем в мире, а также:
- Красивая архитектура.
- Разнообразными культурными и развлекательными мероприятиями.
- Высокий уровень зарплат.
Хотя дорогой уровень жизни может сначала смущать, он компенсируется высокими доходами. Транспортная система – одна из лучших в мире по соотношению цены и качества. Популярность велосипедов придает городу привлекательность. Жители имеют доступ к льготам, улучшающим качество жизни.
- Экология позволяет реже обращаться к врачам.
- Медицинская помощь – одна из самых лучших в мире при наличии страховки.
Некоторые жители ездят за покупками во Францию, чтобы расширить возможности для отдыха или услуг.
7. Франкфурт, Германия – Индекс 95.9 из 100
Высокие показатели культуры, окружающей среды, инфраструктуры и здравоохранения обеспечили Франкфурту место в топ-10. Как метрополия, город предлагает развитый рынок труда во многих отраслях:
- Средняя зарплата после налогов: более 3,000 EUR/мес.
- Стоимость жизни (без аренды): не более 1,000 EUR/чел.
- Аренда: Трехкомнатная квартира в центре: 1,000–2,500 EUR.
Франкфурт обладает высокими показателями безопасности, образования и доступности пищи (в магазинах и ресторанах). Наличие спортивных и развлекательных мероприятий тоже способствует высокому уровню жизни.
8. Торонто, Канада – Индекс 95.4 из 100
Один из крупнейших городов Канады, Торонто отличается высокими оценками по двум ключевым критериям:
- Образование – 100% (среди лучших в мире).
- Здравоохранение – 100%.
Город является прекрасной платформой для молодежи и семей благодаря:
- Культурное разнообразие (более 180 языков и этнических групп).
- Разнообразным рабочим возможностям, особенно в сфере услуг и технических профессий.
Торонто обеспечивает жителей возможностями для отдыха, досуга и доступности, что способствует высокому уровню жизни.
9. Амстердам, Нидерланды – Индекс 95.3 из 100
Несмотря на слухи о высоких ценах, Амстердам получил высокие оценки:
- Культура и окружающая среда: 97.2.
- Здравоохранение: 100.
Средняя зарплата в Амстердаме составляет 3,700 EUR/мес, а в промышленности – до 5,000 EUR, что объясняет высокие цены.
- Аренда студии: от 1,000 до 2,000 EUR.
- Стоимость еды и коммунальных услуг: 1,000–1,500 EUR/чел.
Амстердам предлагает богатые культурные возможности, позволяя наслаждаться красотой на протяжении всей жизни.
10. Осака, Япония – Индекс 95.1 из 100
Стабильность жизни в Осаке базируется на:
- Образовании – 100.
- Высокое качество здравоохранения.
- Разнообразной культурной жизни.
- Безопасности.
Как крупный финансовый центр, Осака предлагает отличные возможности для тех, кто разбирается в финансах.
11. Мельбурн, Австралия – Индекс 95.1 из 100
Мельбурн получил оценку 100 за образование и инфраструктуру, что делает его привлекательным для молодежи. Культурный сектор обеспечивает высокий уровень счастья и жизни. Климат в Мельбурне умеренный, что придает ему привлекательность. Это один из самых лучших городов для жизни в мире.