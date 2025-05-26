Топ-11 лучших городов для жизни в мире с высокими стандартами жизни и возможностями

Что такое хороший уровень жизни? Топ-11 лучших городов для жизни в мире

Хороший уровень жизни – это понятие, которое каждый интерпретирует по-своему, но одна вещь объединяет мнения людей во всем мире – возможности. Доступ к качественной и недорогой медицинской помощи, наличие жилья (как в собственности, так и в аренде), бесплатное образование высокого уровня, безопасность благодаря низкому уровню преступности – это лишь часть критериев. Журнал The Economist проанализировал около 30 показателей, прежде чем опубликовать список самых лучших городов для жизни в мире.

Были оценены и проанализированы 173 города из разных стран, показатели представлены в процентной шкале общего рейтинга. Вот топ-10 городов, возглавивших список лучших мест для жизни в мире в 2025 году.

Победитель списка: лучший город для жизни в мире – Вена. Источник: Photographer Pierre /Pexels Победитель списка: лучший город для жизни в мире – Вена. Источник: Photographer Pierre /Pexels

1. Вена, Австрия – Индекс 99.1 из 100

Вена уже третий год возглавляет список лучших городов для жизни. Город демонстрирует высокие показатели по многим критериям:

Здравоохранение (20% от общего рейтинга) – доступно как государственная, так и частная медицина.

(20% от общего рейтинга) – доступно как государственная, так и частная медицина. Культура и окружающая среда (25%) – широкий спектр показателей от погоды до доступности услуг и товаров.

(25%) – широкий спектр показателей от погоды до доступности услуг и товаров. Образование (10%) – тоже на высоком уровне.

Культурная жизнь Вена богата и разнообразна, а главное – доступна населению. Столица Австрии наполнена театральными сценами, музыкальными площадками, барами, клубами и кофейнями, ставшими отличительной чертой местной культуры. Благодаря стабильному индексу 99.1 из 100, Вена остается лидером среди 173 лучших городов для жизни.

Роскошные каналы Копенгагена окружены архитектурной красотой. Источник: Photographer Shvets Anna /Pexels Роскошные каналы Копенгагена окружены архитектурной красотой. Источник: Photographer Shvets Anna /Pexels

2. Копенгаген, Дания – Индекс 98 из 100

Город, названный столицей архитектуры (по версии ЮНЕСКО), поражает не только внешней красотой, но и высокими стандартами жизни. Копенгаген лишь немного уступает Вене по показателям:

Лучшая гастрономическая сцена.

Великолепное образование.

Низкий уровень безработицы, несмотря на плотность населения.

Высокий уровень доступности медицины.

Эти показатели учитывают среднюю зарплату в городе. Культурная жизнь Копенгагена сосредоточена вокруг музеев в центре города и театральных площадок, многие из которых расположены в барах и клубах. Хорошо развитая инфраструктура позволила Копенгагену выйти на второе место, опередив Цюрих.

Тихая осень в Цюрихе, Швейцария. Источник: Фотограф H. Emre/Pexels Тихая осень в Цюрихе, Швейцария. Источник: Фотограф H. Emre/Pexels

3. Цюрих, Швейцария – Индекс 96.3 из 100

По расчетам Европейской комиссии по качеству и стандартам жизни в европейских странах, Швейцария занимает первое место. Однако в глобальном рейтинге Цюрих занял третью позицию. Город считается одним из самых безопасных в мире и имеет высокие показатели по следующим критериям:

Чистота.

Здравоохранение.

Транспорт.

Эффективность правительства.

Доступные возможности для работы и досуга обеспечивают Цюриху самый высокий индекс счастья среди европейских городов (97). Посещая один из самых красивых городов для жизни, обязательно запланируйте прогулку на лодке по Старому городу и посетите многочисленные музеи, чтобы почувствовать душу этого места.

Экономический центр Канады – Калгари. Источник: Фотограф Lisa Bourgeault/Pexels Экономический центр Канады – Калгари. Источник: Фотограф Lisa Bourgeault/Pexels

4. Калгари, Канада – Индекс 96.3 из 100

На одном уровне с Цюрихом Калгари предлагает совсем другую атмосферу и климат, но с такими же отличными показателями:

Безопасность.

Образование.

Культура.

Здравоохранение.

Калгари – один из экономических центров Канады, что означает наличие крупных компаний и развитого рынка труда. Основные области: энергетика, технологии, финансы, образование и туризм. Образование в Калгари – одно из лучших в мире, привлекающее молодежь и молодые семьи. Транспортная система хорошо развита, но высокий уровень жизни позволяет большинству семей иметь один или несколько автомобилей. Благодаря безопасности и доступности спорта и культуры, у Калгари высокий индекс счастья.

Средняя зарплата после налогов: 4,671 CAD.

4,671 CAD. средняя цена двухкомнатной квартиры: 297,000 CAD.

Лучший город для пенсии и образования – Ванкувер, Канада. Источник: Pixabay/Pexels Photographer Лучший город для пенсии и образования – Ванкувер, Канада. Источник: Pixabay/Pexels Photographer

5. Ванкувер, Канада – Индекс 96.1 из 100

Если вы дорожите природой и долголетием, Ванкувер может стать вашим фаворитом. Город объединяет развитую инфраструктуру с природной красотой:

Горы, леса и побережье Тихого океана.

Мягкий климат без резких перепадов температуры.

Большое количество парков для отдыха.

Ванкувер – популярное место для отдыха благодаря соотношению цены и качества. Мультикультурализм города позволяет каждому чувствовать себя как дома, ведь здесь представлены общины с разными религиями и развлечениями. В Ванкувере расположены одни из лучших университетов Канады, что делает его привлекательным для молодежи и семей.

Самая надежная банковская система – Женева, Швейцария. Источник: Фотограф Robert Stokoe/Pexels Самая надежная банковская система – Женева, Швейцария. Источник: Фотограф Robert Stokoe/Pexels

6. Женева, Швейцария – Индекс 96 из 100

Женева известна одной из самых надежных банковских систем в мире, а также:

Красивая архитектура.

Разнообразными культурными и развлекательными мероприятиями.

Высокий уровень зарплат.

Хотя дорогой уровень жизни может сначала смущать, он компенсируется высокими доходами. Транспортная система – одна из лучших в мире по соотношению цены и качества. Популярность велосипедов придает городу привлекательность. Жители имеют доступ к льготам, улучшающим качество жизни.

Экология позволяет реже обращаться к врачам.

позволяет реже обращаться к врачам. Медицинская помощь – одна из самых лучших в мире при наличии страховки.

Некоторые жители ездят за покупками во Францию, чтобы расширить возможности для отдыха или услуг.

Вечерние огни Франкфурта, Германия. Источник: Pixabay/Pexels photographer Вечерние огни Франкфурта, Германия. Источник: Pixabay/Pexels photographer

7. Франкфурт, Германия – Индекс 95.9 из 100

Высокие показатели культуры, окружающей среды, инфраструктуры и здравоохранения обеспечили Франкфурту место в топ-10. Как метрополия, город предлагает развитый рынок труда во многих отраслях:

Средняя зарплата после налогов: более 3,000 EUR/мес.

более 3,000 EUR/мес. Стоимость жизни (без аренды): не более 1,000 EUR/чел.

не более 1,000 EUR/чел. Аренда: Трехкомнатная квартира в центре: 1,000–2,500 EUR.

Франкфурт обладает высокими показателями безопасности, образования и доступности пищи (в магазинах и ресторанах). Наличие спортивных и развлекательных мероприятий тоже способствует высокому уровню жизни.

Мультикультурная метрополия Канады – Торонто. Источник: Nextvoyage/Pexels Photographer Мультикультурная метрополия Канады – Торонто. Источник: Nextvoyage/Pexels Photographer

8. Торонто, Канада – Индекс 95.4 из 100

Один из крупнейших городов Канады, Торонто отличается высокими оценками по двум ключевым критериям:

Образование – 100% (среди лучших в мире).

– 100% (среди лучших в мире). Здравоохранение – 100%.

Город является прекрасной платформой для молодежи и семей благодаря:

Культурное разнообразие (более 180 языков и этнических групп).

(более 180 языков и этнических групп). Разнообразным рабочим возможностям, особенно в сфере услуг и технических профессий.

Торонто обеспечивает жителей возможностями для отдыха, досуга и доступности, что способствует высокому уровню жизни.

Поразительная архитектура Амстердама, Нидерланды. Источник: Фотограф Victor Solomonik/Pexels Поразительная архитектура Амстердама, Нидерланды. Источник: Фотограф Victor Solomonik/Pexels

9. Амстердам, Нидерланды – Индекс 95.3 из 100

Несмотря на слухи о высоких ценах, Амстердам получил высокие оценки:

Культура и окружающая среда: 97.2.

97.2. Здравоохранение: 100.

Средняя зарплата в Амстердаме составляет 3,700 EUR/мес, а в промышленности – до 5,000 EUR, что объясняет высокие цены.

Аренда студии: от 1,000 до 2,000 EUR.

1,000 до 2,000 EUR. Стоимость еды и коммунальных услуг: 1,000–1,500 EUR/чел.

Амстердам предлагает богатые культурные возможности, позволяя наслаждаться красотой на протяжении всей жизни.

Осака на горизонте, Япония. Источник: AXP Photography/Pexels Photographer Осака на горизонте, Япония. Источник: AXP Photography/Pexels Photographer

10. Осака, Япония – Индекс 95.1 из 100

Стабильность жизни в Осаке базируется на:

Образовании – 100.

– 100. Высокое качество здравоохранения.

Разнообразной культурной жизни.

Безопасности.

Как крупный финансовый центр, Осака предлагает отличные возможности для тех, кто разбирается в финансах.

Грозовые облака над Мельбурном, Австралия. Источник: Pixabay/Pexels photographer Грозовые облака над Мельбурном, Австралия. Источник: Pixabay/Pexels photographer

11. Мельбурн, Австралия – Индекс 95.1 из 100

Мельбурн получил оценку 100 за образование и инфраструктуру, что делает его привлекательным для молодежи. Культурный сектор обеспечивает высокий уровень счастья и жизни. Климат в Мельбурне умеренный, что придает ему привлекательность. Это один из самых лучших городов для жизни в мире.