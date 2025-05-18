Топ-10 роскошных отелей на побережье Амальфи: непревзойденная элегантность и потрясающие виды.

Побережье Амальфи, с его сочетанием величественных гор, голубых морей и живописных деревень, является мечтой для многих путешественников. Это регион, где шарм Италии раскрывается в полной мере, предлагая опьяняющее сочетание природной красоты и культурного богатства. Ищете ли вы романтический побег или роскошный отдых, побережье Амальфи имеет что-то для каждого. Мы составили список лучших роскошных отелей на побережье Амальфи, обещающих незабываемый опыт, каждый из которых предлагает мирового класса удобства, увлекательные виды и безупречный сервис.

1. Le Sirenuse

Прекрасный вид на побережье Амальфи из отеля Le Sirenuse. Источник: https://sirenuse.it/ Прекрасный вид на побережье Амальфи из отеля Le Sirenuse. Источник: https://sirenuse.it/

Расположение : Центрально расположенный в сердце Позитано, Le Sirenuse является одним из лучших роскошных отелей на побережье Амальфи. Этот культовый отель возвышается над городом, предлагая непревзойденные виды на Средиземное море.

Особенности : Этот роскошный бутик-гостиница славится своей изысканной атмосферой, сочетая античный и современный декор. Каждый номер уникально оформлен, многие из них имеют частные балконы с видом на море. Интерьеры совмещают классический итальянский стиль с современными нотками, создавая теплую и приглашающую атмосферу.

Ресторан отеля со звездой Мишлен, La Sponda, является изюминкой, предлагая изысканную средиземноморскую кухню, приготовленную из лучших местных ингредиентов. Обед при свечах делает это место одним из самых романтичных на побережье Амальфи.

Удобства : Le Sirenuse имеет открытый бассейн с великолепными видами, современный спа-центр с широким спектром оздоровительных процедур и фитнес-центр. Отель также организует уникальные мероприятия, такие как прогулки на лодках вдоль побережья и кулинарные мастер-классы с местными шеф-поварами.

Достопримечательности поблизости : В нескольких минутах ходьбы от отеля расположены прекрасные пляжи Позитано, яркие магазины и очаровательные кафе, идеальные для знакомства с местной культурой.

Веб-сайт : Le Sirenuse - Hotel в Поситано - Амалфи-побережье, Италия

2. Belmond Hotel Caruso

Расположение : Расположенный на скале в Равелло, Belmond Hotel Caruso предлагает панорамные виды на побережье Амальфи, что делает его одним из лучших отелей на побережье.

Особенности : Расположенный в отреставрированном дворце XI века, отель сочетает исторический шарм с современной роскошью. Номера и люксы оформлены антикварной мебелью, которая придает каждому пространству уникальный характер. Многие номера располагают частными террасами с широкими видами на побережье.

Питание : Отель предлагает два исключительных ресторана: Belvedere Restaurant, где подают изысканные блюда с потрясающими видами на побережье, и Pool Grill, более непринужденный вариант, где гости могут наслаждаться легкими блюдами и напитками у пейзажного бассейна.

Belmond Hotel Caruso славится своим пейзажным бассейном, который, кажется, сливается с морем и небом. В отеле также есть роскошный спа-центр, террасные сады и трансфер до ближайших пляжей. Гости могут наслаждаться кулинарными мастер-классами, дегустациями вин и экскурсиями по региону.

Достопримечательности поблизости Отель расположен недалеко от исторического центра Равелло, где можно посетить знаменитые Villa Rufolo и Villa Cimbrone, известные своими прекрасными садами и архитектурой.

Вебсайт : Belmond Hotel Caruso | Luxury hotel в Amalfi Coast

3. Santa Caterina

Ночь в отеле Santa Caterina на побережье Амальфи. Источник: booking.com Ночь в отеле Santa Caterina на побережье Амальфи. Источник: booking.com

Расположение : Расположенный на скале вблизи города Амальфи, Santa Caterina – это семейный отель, сочетающий шарм традиционного итальянского гостеприимства с современной роскошью, что делает его одним из популярных роскошных отелей на побережье Амальфи.

Особенности : Номера и люксы элегантно оформлены в средиземноморском стиле с ручной расписной плиткой, антикварной мебелью и большими окнами с захватывающими видами на море. В номерах есть частные балконы или террасы.

Питание : Santa Caterina предлагает два ресторана: Glicine, изысканный ресторан со средиземноморской кухней, и Al Mare, приморский ресторан, специализирующийся на свежих морепродуктах. Оба заведения предлагают потрясающие виды и используют самые свежие местные ингредиенты.

Удобства Отель имеет частный пляж, доступный через стеклянный лифт, бассейн с морской водой и оздоровительный центр с различными процедурами. Пышные сады вокруг отеля создают спокойное убежище, а гости также могут заниматься водными видами спорта.

Достопримечательности поблизости За небольшое расстояние от исторического центра Амальфи, где гости могут посетить потрясающий Амальфийский собор, исследовать очаровательные улочки с магазинами и кафе, а также отправиться в морские прогулки до ближайших островов.

Веб-сайт : Hotel Santa Caterina Amalfi - Luxury Hotel, расположенный поблизости

4. Il San Pietro

Пляжная терраса отеля Il San Pietro в Позитано. Источник: booking.com Пляжная терраса отеля Il San Pietro в Позитано. Источник: booking.com

Расположение : Il San Pietro di Positano, расположенный на драматической скале в Позитано, славится своей эксклюзивной атмосферой и исключительным сервисом, что делает его одним из лучших роскошных отелей на побережье Амальфи.

Особенности : Отель предлагает номера с частными террасами, открывающими панорамные виды на Средиземное море. Каждый номер уникально оформлен, сочетая современную роскошь с традиционной итальянской элегантностью. Удаленное расположение обеспечивает приватность и покой.

Ресторан со звездой Мишлен, Zass, является изюминкой, предлагая изысканные блюда из ингредиентов из собственного сада отеля. Для более непринужденного опыта Carlino предлагает вкусные блюда на пляже.

Il San Pietro имеет частный пляж, роскошный спа-центр с широким спектром процедур, открытый бассейн и теннисный корт. Отель также предлагает прогулки на лодках вдоль побережья, позволяя гостям изучить регион с моря.

Достопримечательности поблизости : Гости могут легко исследовать волшебный город Позитано с его узкими улочками, наполненными бутиками и кафе, или отправиться в морское путешествие на остров Капри.

Веб-сайт : Welcome to Hotel Ил-Сан-Пьетро Поситано на берегу Амалфи

5. Palazzo Avino

Расположенный в сердце Равелло, Palazzo Avino расположен в потрясающей вилле XII века, предлагая роскошный приют с захватывающими видами на побережье . Это одна из лучших роскошных гостиниц на побережье Амальфи.

Особенности : Номера и люксы отеля элегантно оформлены, сочетая антикварную мебель с современными удобствами. Многие номера предлагают виды на море или прекрасные сады. Само здание представляет собой шедевр архитектуры с розовым фасадом и изысканными деталями.

Питание : Palazzo Avino предлагает несколько вариантов питания, включая ресторан со звездой Мишлен Rossellinis, где гости могут наслаждаться изысканной итальянской кухней. Для более легких блюд Terrazza Belvedere предлагает непринужденный опыт с панорамными видами.

Удобства : Отель имеет террасу на крыше с гидромассажной ванной, подогреваемый бассейн, роскошный спа-центр и ухоженные сады. Гости также имеют доступ к частному пляжному клубу отеля, где можно расслабиться у моря.

Достопримечательности поблизости Расположенный недалеко от главных достопримечательностей Равелло, включая знаменитые Villa Rufolo и Villa Cimbrone, известны своими потрясающими садами и панорамными видами.

Веб-сайт : Palazzo Avino - 5-звездочный отель в Равелло - Амальфи-пост

6. Monastero Santa Rosa

Расположение : Расположенный на скале в тихом селе Конка-дей-Марини, Monastero Santa Rosa предлагает спокойную и интимную атмосферу, что делает его одним из лучших роскошных отелей на побережье Амальфи для тех, кто ищет мира и уединения.

Особенности : Этот бутик-отель расположен в отреставрированном монастыре XVII века, с 20 номерами, каждый из которых уникально оформлен, сохраняя исторический шарм здания. Номера имеют сводчатые потолки, ручную расписную плитку и антикварную мебель, многие из них предлагают потрясающие виды на море.

Питание : Ресторан отеля, Il Refettorio, является кулинарной жемчужиной, предлагая средиземноморскую кухню из свежих местных ингредиентов. Обеденная терраса предлагает увлекательные виды на море, что делает ее идеальным местом для романтического ужина.

Удобства Monastero Santa Rosa имеет пейзажный бассейн, который, кажется, сливается с горизонтом, роскошный спа-центр с широким спектром процедур и ухоженные сады. Отель также предоставляет персонализированные услуги, включая частные прогулки на лодках и экскурсии.

Достопримечательности поблизости : Расположенный неподалеку от городов Амальфи и Позитано, гости могут легко исследовать местность, посещать исторические достопримечательности или отправляться в морские прогулки к скрытым бухтам и пляжам.

Вебсайт : Coastal Italy Resort | Amalfi Coast Resort Hotel & Spa

7. Villa Treville

Расположение : Расположенная на скале в Позитано, Villa Treville предлагает уникальный и роскошный опыт в месте, когда-то являвшемся домом итальянского оперного режиссера Франко Дзеффирелли. Это одна из популярных роскошных гостиниц на побережье Амальфи благодаря своей артистической истории и персонализированному сервису.

Особенности : Объект поделен на несколько вилл, каждая из которых имеет собственный характер и шарм. Люксы индивидуально оформлены, объединяя современный и традиционный итальянский декор. Многие люксы имеют частные террасы с потрясающими видами на море и окружающий ландшафт.

Питание : Villa Treville предлагает кулинарный опыт, акцентирующий внимание на местных ингредиентах и аутентичных итальянских вкусах. Гости могут наслаждаться блюдами в различных живописных местах, от террасы до сада.

Удобства Отель предлагает персонализированные услуги, включая частные прогулки на лодках, кулинарные мастер-классы и экскурсии по региону. На территории отеля есть пышные сады, частные террасы и доступ к уединенному пляжу.

Достопримечательности поблизости : Идеально расположен для исследования Позитано с его волшебными улочками, бутиками и кафе, а также для морских путешествий в Капри или другие ближайшие направления.

Вебсайт : Villa Treville Positano - Luxury Hotel

8. Hotel Villa Cimbrone

Уникальная архитектура виллы Чимброне в Равелло. Источник: booking.com Уникальная архитектура виллы Чимброне в Равелло. Источник: booking.com

Расположение : Расположенный в историческом центре Равелло, Hotel Villa Cimbrone – это культовое роскошное убежище, которое предлагает идеальное сочетание истории, элегантности и потрясающей красоты. Расположенный высоко на скале, отель открывает одни из самых замечательных видов на побережье Амальфи, что делает его одним из лучших роскошных отелей на побережье.

Особенности : Расположенный в исторической вилле XII века, Hotel Villa Cimbrone является шедевром итальянской архитектуры и дизайна. Номера и люксы элегантно оформлены, сочетая антикварную мебель с современными удобствами. Каждый номер уникален, предлагая разный опыт, но все имеют прекрасные виды на пышные сады или лазурное море. Интерьеры украшены прекрасными фресками, сводчатыми потолками и изысканными деталями, которые переносят гостей в прошлое.

Питание : Известный ресторан отеля, Il Flauto di Pan, предлагает изысканный кулинарный опыт, в то же время утонченный и аутентичный. Меню вдохновлено богатыми кулинарными традициями региона, используя самые свежие местные ингредиенты для создания блюд, столь же визуально потрясающих, как и вкусных. Терраса ресторана создает романтическую атмосферу с панорамными видами на побережье, что делает его любимым среди гостей. Для более непринужденного опыта отель предлагает легкие блюда и напитки в волшебной чайной комнате.

Удобства : Villa Cimbrone славится своими великолепными садами, которые считаются одними из самых красивых в Италии. Гости могут прогуливаться по этим пышным садам, открывая скрытые статуи, фонтаны и знаменитую Террасу Бесконечности, которая предлагает захватывающие виды на побережье. Кроме того, в отеле есть открытый бассейн, окруженный зеленью, хорошо оборудованный фитнес-центр и роскошный спа-центр с широким спектром процедур. Персонализированные услуги, такие как частные экскурсии по окрестностям и романтические ужины, также доступны для улучшения опыта гостей.

Достопримечательности поблизости : Расположенный в пешей доступности от главных достопримечательностей Равелло, гости могут легко исследовать волшебный город, посетить историческую Villa Rufolo с ее прекрасными садами или посетить классический музыкальный концерт на Равелло Фестивале. Мостовые улочки города, милые магазины и уютные кафе придают привлекательности пребыванию в этом историческом отеле.

Вебсайт : Hotel Villa Cimbrone - Ravello - Amalfi Coast - Италия

9. Casa Angelina

Расположение : Расположенный на скале в тихом городе Праяно, Casa Angelina – это современная жемчужина, которая предлагает минималистичный и роскошный опыт. Это одна из лучших роскошных гостиниц на побережье Амальфи для тех, кто ищет утонченный дизайн и спокойное окружение.

Особенности : Casa Angelina отличается чистыми линиями, яркими белыми интерьерами и окнами от пола до потолка, обрамляющих потрясающие виды на Средиземное море. Номера и люксы оформлены в минималистическом стиле, акцентируя комфорт и стиль. Многие номера располагают частными балконами или террасами, позволяющими гостям наслаждаться захватывающей прибрежной панорамой.

Питание : Ресторан отеля Un Piano nel Cielo является изюминкой, предлагая изысканный кулинарный опыт с акцентом на средиземноморскую кухню. Меню включает свежие местные ингредиенты, а панорамные виды из обеденного зала улучшают общий опыт. Бар на крыше – еще одно популярное место, идеальное для коктейля на закате над побережьем.

Удобства Casa Angelina предлагает роскошные удобства, включая частный пляжный клуб, доступный через лифт, открытый бассейн и оздоровительный центр с разнообразными процедурами. Отель также имеет поразительную коллекцию искусства, придающую ему уникальный шарм. Персонализированные услуги, такие как частные прогулки на лодках и кулинарные мастер-классы, доступны для улучшения опыта гостей.

Достопримечательности поблизости : Расположенный между Амальфи и Позитано, Casa Angelina обеспечивает легкий доступ к самым известным местам побережья Амальфи. Гости могут исследовать волшебный город Праяно, посетить ближайший Fiordo di Furore или совершить короткую поездку в шумные улочки Позитано.

Веб-сайт : Касса Angelina - Отель Boutique over a sea - Amalfi Coast

10. Villa Franca

Современная терраса виллы Франко с потрясающим видом. Источник: booking.com Современная терраса виллы Франко с потрясающим видом. Источник: booking.com

Расположение : Расположенный высоко на холме в Позитано, Villa Franca предлагает потрясающие панорамные виды на город и мерцающее Средиземное море. Как одна из лучших роскошных гостиниц на побережье Амальфи, он сочетает изысканный стиль с сервисом мирового класса.

Villa Franca известна своим шикарным современным дизайном, с номерами и люксами, которые сочетают современную роскошь с артистическим шармом. Каждый номер оформлен с мебелью на заказ и имеет большие окна или частные балконы, которые открывают захватывающие виды на море или живописный город Позитано.

Питание : Отель предлагает два исключительных ресторана. Li Galli – ресторан изысканной кухни, где гости могут наслаждаться инновационной средиземноморской кухней, созданной из местных ингредиентов. Элегантная атмосфера ресторана и панорамные виды делают его идеальным выбором для романтического ужина. Для более непринужденного опыта Galligrill предлагает вкусные блюда у бассейна с акцентом на свежие морепродукты и легкие блюда.

Удобства : Villa Franca имеет бассейн на крыше, который предлагает одни из лучших видов в Позитано, роскошный спа-центр с широким спектром процедур и полностью оборудованный фитнес-центр. Отель также предлагает персонализированные услуги, такие как частные прогулки на лодках, экскурсии и кулинарные мастер-классы, позволяя гостям адаптировать свое пребывание в их вкусах.

Достопримечательности поблизости Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от главных достопримечательностей Позитано, включая прекрасные пляжи, бутики и очаровательные кафе. Гости также могут исследовать ближайший Путь богов, знаменитый пешеходный маршрут, предлагающий впечатляющие виды на побережье.

Вебсайт : HVF Villa Franca | five-star hotel Positano