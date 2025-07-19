Топ-10 пиццерий в Риме – где самая вкусная пицца в Италии

Итальянская пицца – одно из самых известных блюд на планете, и многие гурманы считают, что Рим, Италия, является домом для лучшей пиццы в мире. Город славится своей богатой культурой и историей, а также отличными ресторанами и кафе, где можно насладиться аутентичной итальянской пиццей. В этой статье мы расскажем о лучших пиццериях в Риме, где вы найдете настоящую атмосферу, отличную еду и безупречное обслуживание. От классических до современных вариантов, в Риме вы найдете пиццу на любой вкус и кошелек. Начнём!

Dar Poeta

Итальянская пицца в Риме. Источник: Pixabay Итальянская пицца в Риме. Источник: Pixabay

Dar Poeta – легендарная пиццерия в Риме, привлекающая посетителей своей атмосферой, традиционными рецептами и великолепной пиццей. Расположена рядом с площадью Санта-Мария в Трастевере.

Dar Poeta – итальянская пицца в Риме:

Меню предлагает классические рецепты пиццы, пасты и других итальянских блюд;

Повара используют только свежие и высококачественные ингредиенты, а блюда готовятся на месте;

Атмосфера заведения характеризуется уютом, дружеской атмосферой и оригинальным дизайном. Уникальность пиццы заключается в особом способе приготовления теста и выпекании в дровяной печи.

Среди фирменных блюд Dar Poeta, лучшей пиццерии в Риме, стоит отметить:

Margherita – с базиликом и моцареллой;

– с базиликом и моцареллой; Cacciatora – с охотничьими колбасками и грибами;

– с охотничьими колбасками и грибами; Carbonara – с беконом, яйцом, перцем и луком.

Средний чек на одного человека составляет около 20 евро. Рекомендуем заказывать пиццу на несколько человек, чтобы попробовать разные варианты и поделиться ими.

Условия бронирования и заказы зависят от времени пребывания в ресторане и мест. Лучше бронировать столик заранее по телефону. Возможен заказ еды на вынос.

Адрес: Vicolo del Bologna, 45, 00153 Рома RM, Италия

Вебсайт: https://www.darpoeta.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor; ⭐ 4,6 (из 5) на Google.

Если вы ищете лучшую пиццерию в Риме, Италия, с традиционными рецептами и увлекательной атмосферой, обязательно посетите Dar Poeta.

Forno Campo de' Fiori

Лучшая пицца в Риме. Источник: Pixabay Лучшая пицца в Риме. Источник: Pixabay

Forno Campo de' Fiori – небольшая пиццерия в Риме, Италия, известная своей свежей пиццей на тонком тесте и другими итальянскими деликатесами. Расположена на одноименной площади Кампо деи Фиори.

Особенности Forno Campo de' Fiori:

Гриль-пекарня предлагает клиентам только свежие и качественные ингредиенты, которые подаются в виде пиццы, пасты, пани и других блюд;

В центре ресторана есть дровяная печь, где приготовляют пиццу, и гости могут наблюдать за магией приготовления;

Кроме ресторана на площади Кампо деи Фиори, гриль-пекарня имеет несколько других заведений в Риме.

Средний чек на одного человека в пиццерии в Риме составляет около 10–15 евро.

Фирменные блюда Forno Campo de Fiori, которые обязательно стоит заказать:

Margherita – пицца с моцареллой и помидорами;

– пицца с моцареллой и помидорами; Capricciosa – пицца с грибами и колбасой;

– пицца с грибами и колбасой; Pasta al tonno – паста с тунцем.

Лучше бронировать столик заранее по телефону. Возможен заказ еды на вынос.

Адрес: Via dei Giubbonari, 21, 00186 Roma RM, Италия

Вебсайт: https://www.fornocampodefiori.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor; ⭐ 4,4 (из 5) на Google.

Если вы ищете лучшие места, чтобы поесть пиццу в Риме, посетите Forno Campo de' Fiori по вкусной еде и приятной атмосфере.

Pizzeria La Montecarlo

Только лучшие ингредиенты для приготовления. Источник: Pixabay Только лучшие ингредиенты для приготовления. Источник: Pixabay

Pizzeria La Montecarlo – лучшая пиццерия в Риме, известная своими традиционными рецептами и изысканными пиццами. Расположена недалеко от живописной колокольни и церкви Базилики Сан-Джованни ин Латерано.

Особенности Pizzeria La Montecarlo:

Повара используют только самые свежие продукты для приготовления лучшей пиццы в Риме;

Меню предлагает множество видов пиццы, как классических, так и авторских, среди которых каждый гость может выбрать подходящий вкус;

В заведении запрещено курить, поэтому здесь всегда свежий воздух и приятная атмосфера.

Среди фирменных блюд Pizzeria La Montecarlo стоит отметить:

Классическая Margherita с моцареллой и помидорами;

с моцареллой и помидорами; Prosciutto e rucola с прошутой и рукколой;

с прошутой и рукколой; Quattro Formaggi с творогом;

с творогом; Также вегетарианская Ortolana с овощами.

Ресторан имеет богатый выбор вин из разных регионов Италии и других стран, идеально дополняющих лучшую пиццу в Риме, Италия и дающих новый вкусовой опыт.

Средний чек на одного человека составляет около 15–20 евро, в зависимости от того, какие блюда и напитки вы закажете.

Рекомендуем бронировать столик заранее, особенно в пиковый сезон. Доступный заказ еды на вынос.

Адрес: Vicolo Savelli, 13, 00186 Roma RM, Италия

Вебсайт: https://www.lamontecarlo.it/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor; ⭐ 4,4 (из 5) на Google.

La Montecarlo – пиццерия, где можно попробовать лучшую местную пиццу в Риме с невероятными начинками.

Emma

Идеально для вечера с друзьями. Источник: Pixabay Идеально для вечера с друзьями. Источник: Pixabay

Emma – известная пиццерия в Риме, славится высококачественными ингредиентами, лучшими традиционными рецептами и уникальным дизайном интерьера. Расположена в центре Рима на улице Монте делла Фарина, рядом с площадью Кампо деи Фиори.

Особенности Emma:

Меню включает классические и авторские пиццы с разными начинками, приготовленные на тонком тесте, а также широкий выбор других итальянских блюд;

Повара используют только свежие и высококачественные ингредиенты от местных фермеров и производителей;

Каждая деталь интерьера продумана для создания дружеской и интимной атмосферы.

Концепция ресторана – забота о посетителе в каждой детали.

Самые популярные пиццы в Риме, Италия:

Margherita с моцареллой и помидорами;

с моцареллой и помидорами; Carbonara с беконом, яйцами, перцем и луком;

с беконом, яйцами, перцем и луком; Tricolore с грибами, помидорами и буйволовой моцареллой.

Средний чек на одного человека составляет около 20–25 евро, в зависимости от того, какие блюда и напитки вы закажете.

Рекомендуем бронировать столик заранее, особенно в пиковый сезон. Также доступна вкусная пицца в Риме на вынос.

Адрес: Via Monte della Farina, 28/29, 00186 Roma RM, Италия

Вебсайт: https://www.emmapizzeria.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor; ⭐ 4,4 (из 5) на Google.

Emma – любимая пиццерия, где готовят самую известную пиццу в Риме. Здесь вы можете насладиться вкусностями и уютной атмосферой.

Trapizzino

Трапиззино с разными начинками. Источник: Pixabay Трапиззино с разными начинками. Источник: Pixabay

Trapizzino – небольшая столовая, которая подает знаменитую пиццу в Риме – треугольные карманы с разными начинками. Расположен в районе Тестаччо.

Особенности Trapizzino:

Меню включает в себя 5 классических вкусов и предлагает закуски, салаты и десерты;

Повара используют только свежие и высококачественные ингредиенты, которые подаются в домашнем стиле;

Заведение располагает расслабленной атмосферой и прекрасным обслуживанием.

Философия Trapizzino – традиционные рецепты с современным оттенком.

Среди фирменных блюд Trapizzino, римской пиццы в Италии, есть такие вкусы:

Pollo alla cacciatora – треугольные карманы с мясом;

– треугольные карманы с мясом; Filetto di baccala – пицца с рыбой;

– пицца с рыбой; Parmigiana di Melanzane – вегетарианский рецепт с соусом из баклажанов;

– вегетарианский рецепт с соусом из баклажанов; И конечно, Polpetta al Sugo – фрикадельки с соусом, любимые как взрослыми, так и детьми.

Средний чек на одного человека составляет около 10–15 евро.

Trapizzino обычно не требует предварительного бронирования.

Адрес: Via Giovanni Branca, 88, 00153 Roma RM, Италия

Вебсайт: https://www.trapizzino.it/

Помимо основного заведения в Риме, Trapizzino имеет собственную стойку на Центральном рынке, вблизи вокзала Термини.

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor; ⭐ 4,6 (из 5) на Google.

Trapizzino – настоящая кулинарная достопримечательность, пиццерия в Риме, где хрустящее тесто наполнено традициями итальянской кухни.

Pizzeria Remo

Пицца из дровяной печи. Источник: Pixabay Пицца из дровяной печи. Источник: Pixabay

Pizzeria Remo – уютная и небольшая пиццерия в Риме, расположенная в самом сердце города. Она известна своей качественной и вкусной пиццей, готовящейся в дровяной печи.

Особенностью Pizzeria Remo является скромный интерьер, создающий атмосферу итальянской корчмы с деревянными столами и скамьями. Это не модное дизайнерское решение, а концепция заведения с момента его открытия в 1950 году. В Риме, Италия, одной из самых популярных пицц является Margherita, приготовленная по классическому рецепту с томатным соусом, моцареллой и свежим базиликом.

В Pizzeria Remo обязательно стоит попробовать основные блюда:

Pizza Remo – мясная начинка с томатным соусом на хрустящем тесте;

– мясная начинка с томатным соусом на хрустящем тесте; Spaghetti Carbonara – подлинный вкус итальянской кухни;

– подлинный вкус итальянской кухни; Porchetta – жареное свиное мясо с оригинальным рецептом специй и трав.

Кроме того, в лучших пиццериях Рима можно попробовать разные виды антипасто, салаты и другие блюда, а также насладиться широким выбором итальянских вин.

Средний чек на одного человека составляет около 20 евро.

Бронирование и резервирование столиков возможны только по телефону за несколько дней до посещения, поскольку заведение всегда переполнено, а места ограничены.

Адрес: Piazza di Santa Maria Liberatrice, 44, 00153 Рома RM, Италия

Официальный сайт: https://www.facebook.com/people/pizzeria-Remo-a-testaccio/100063456734857/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor.

Pizzeria da Remo – лучшая римская пицца с итальянским вкусом.

Piccolo Buco

Соблюдение традиций. Источник: Pixabay Соблюдение традиций. Источник: Pixabay

Piccolo Buco – отличный пицца-ресторан в Риме, славящийся своей итальянской кухней. Ресторан расположен в районе Трастевере и имеет интересный интерьер, напоминающий историческое здание.

Основная особенность Piccolo Buco – качество:

Для приготовления пиццы используются только свежие и натуральные продукты;

Рецепты блюд разработаны на основе традиций итальянской кухни;

Доступны различные вегетарианские и веганские варианты.

Забота о посетителе делает Piccolo Buco одной из лучших пиццерий в Риме.

Среди блюд, считающихся настоящим хитом среди посетителей:

Pizza con mozzarella, alici e aglio – пицца с моцареллой, анчоусами и чесноком;

– пицца с моцареллой, анчоусами и чесноком; Pizza con melanzane e burrata – с тонкими ломтиками баклажанов и кремовой бурратой на свежем тесте;

– с тонкими ломтиками баклажанов и кремовой бурратой на свежем тесте; Tortelli di ricotta e spinaci – свежие лепешки, наполненные рикотой и шпинатом, с золотистым соусом;

spinaci – свежие лепешки, наполненные рикотой и шпинатом, с золотистым соусом; Porchetta – жареная свиная рулька со специями и ароматными травами.

Обязательно попробуйте Creme brulee – классический французский десерт с тонкой корочкой карамели.

Средний чек на одного человека составляет около 25–30 евро.

Для бронирования столиков Piccolo Buco лучше позвонить в ресторан или воспользоваться специальными онлайн-сервисами бронирования. Также возможен заказ лучшей пиццы в Риме на вынос.

Адрес: Via del Lavatore, 91, 00187 Roma RM, Италия

Официальный сайт: https://www.piccolobuco.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor.

Piccolo Buco в Риме, Италия, поздравляет гостей в спокойной и расслабленной атмосфере, позволяя насладиться вкусной пиццей в тихом и приятном месте.

Pizzeria ai Marmi

Аутентичная итальянская пицца. Источник: Pixabay Аутентичная итальянская пицца. Источник: Pixabay

Pizzeria ai Marmi – одна из лучших пиццерий в Риме, расположенная в районе Трастевере. Заведение было основано в 1949 году и известно своей аутентичной и вкусной пиццей из дровяной печи.

Основная особенность Pizzeria ai Marmi – пицца готовится прямо на глазах у гостей.

Основные причины популярности среди местных и туристов:

Большие порции: блюда достаточно велики, чтобы делиться с друзьями и всей семьей;

Быстрое обслуживание: пиццерия известна своей оперативностью, соответствующей темпу жизни в Риме;

Умеренные цены: Pizzeria ai Marmi предлагает блюда по доступным ценам, что делает заведение доступным для большинства посетителей.

Средний чек на одного человека составляет около 20–25 евро.

Меню Pizzeria ai Marmi содержит широкий выбор лучших пицц в Риме и других итальянских блюд, приготовленных из свежих и качественных ингредиентов. Некоторые из них:

Pizza Chianti – с колбасой, салями и кусочками свежего помидора, придающего блюду приятной кислинки;

– с колбасой, салями и кусочками свежего помидора, придающего блюду приятной кислинки; Tonno – с тунцем, луком, оливками и орегано для обогащения вкуса;

– с тунцем, луком, оливками и орегано для обогащения вкуса; Pizza Patate – свежеиспеченная, сытная пицца с ломтиками картофеля на основе томатного соуса и моцареллы.

Обязательно попробуйте Pasta Amatriciana – блюдо из свежего лука, бекона, помидоров и орегано, идеально сочетающееся с острым ароматным соусом к спагетти.

Ресторан имеет простой интерьер с деревянными столами и стульями, и здесь всегда многолюдно, поэтому рекомендуется предварительное бронирование. В Pizzeria ai Marmi вы также можете выбрать блюдо и заказать лучшую местную пиццу в Риме на вынос.

Адрес: Viale Trastevere, 53-59, 00153 Roma RM, Италия

Официальный сайт: https://m.facebook.com/aimarmi/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor.

В Pizzeria ai Marmi вы найдете лучшую традиционную пиццу в Риме на тонком тесте с густыми начинками и уютной атмосферой.

Forno Roscioli

Рестораны в Риме. Источник: Pixabay Рестораны в Риме. Источник: Pixabay

Forno Roscioli – лучшее место для пиццы в Риме, Италия, воплощающее мечты гурманов о пицце с уникальными начинками.

Ресторан имеет красивый и стильный интерьер с широким выбором различных блюд от антипасто и закусок до мясных блюд и пасты. Средний чек на одного человека составляет около 35–40 евро.

Пиццерия Forno Roscioli в Риме, Италия, известна своей выпечкой. Любимое блюдо – фокач – кусочки теста, пропитанные оливковым маслом и щедро посыпанные солью. Ресторан также славится своей пиццей, приготовленной по традиционным рецептам с использованием только натуральных ингредиентов.

Рекомендуем бронировать столик заранее, особенно в час пик, поскольку Forno Roscioli всегда очень популярен среди местных и туристов.

Адрес: Via dei Chiavari, 34, 00186 Roma RM, Италия

Официальный сайт: https://www.roscioli.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor.

Если вы хотите попробовать лучшую пиццу в Риме – отправляйтесь в Кампо деи Фиори в Forno Roscioli, пекарню с историей четырех поколений.

Pizzeria da Baffetto

Пиццерия в Риме. Источник: Pixabay Пиццерия в Риме. Источник: Pixabay

Pizzeria da Baffetto – одна из самых лучших пиццерий в Риме с традиционной итальянской выпечкой. Ресторан расположен недалеко от площади Пьяцца Навона в историческом районе города.

Pizzeria da Baffetto предлагает широкий выбор пицц с разными начинками. Одним из самых популярных блюд является Margherita, приготовленная по традиционному рецепту.

Средний чек на одного человека составляет около 15–20 евро.

Пиццерия Pizzeria da Baffetto в Риме, Италия, популярна и всегда заполнена, поэтому лучше бронировать столик заранее.

Адрес: Via del Governo Vecchio, 114, 00186 Roma RM, Италия

Официальный сайт: https://www.pizzeriabaffetto.it/

Рейтинг: ⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor.

Pizzeria da Baffetto – открыта каждый день, кроме воскресенья и является одной из лучших пиццерий в Риме.

Рим славится своей культурой, архитектурой, музеями и, конечно, своей вкусной и подлинной пиццей. В городе есть много мест, где можно попробовать настоящую итальянскую выпечку, приготовленную высококлассными специалистами из свежих и качественных продуктов. Если вы планируете посетить Рим, обязательно посетите как можно больше пиццерий и попробуйте разные виды пиццы, чтобы получить полную картину этого знаменитого итальянского блюда!