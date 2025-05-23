Топ-10 отличных отелей на Кефалонии: идеальный отпуск посреди Ионического моря

Кефалония, самый большой остров в Ионическом море, отражает идиллическую картину Греции, которая приходит в голову, когда думаешь об отпуске в одной из самых удивительных стран мира. Буколические пейзажи, великолепные пляжи, живописные деревни, большое количество культурных и исторических достопримечательностей, маршруты для пеших и велосипедных прогулок и другие варианты досуга – все это ежегодно привлекает внимание путешественников, даря новые впечатления и переживания, позволяющие в полной мере оценить легендарное греческое гостеприимство. Кефалония идеально подходит как для семейного, так и романтического отдыха, а также для сольных путешествий. Примечание: если вы хотите пойти по следам Николаса Кейджа или капитана Корелли, отправляйтесь в Сами, ведь именно там снимались все сцены любимого фильма 2001 года.

Следующая подборка содержит лучшие отели Кефалонии, чтобы вы могли спланировать идеальное греческое путешествие. Самым сложным шагом будет выбор места жительства, ведь каждый из них достоин внимания.

Eliamos Villas Hotel & Spa Kefalonia

Невероятные виды Кефалонии. Источник: https://eliamos.com/ Невероятные виды Кефалонии. Источник: https://eliamos.com/

Этот удивительный комплекс, состоящий из 12 роскошных вилл с видом на бескрайнюю Ионическое море, расположен вдали от шумных улиц Аргостоли и популярных курортных городков на севере острова.

Интерьеры, тщательно спроектированные Maike Gruna Interiors, сочетают бохо-шик и традиционный греческий стиль с плетеной мебелью в балийском стиле, высокими потолками с открытыми балками и снежно-белыми стенами. Каждая вилла имеет частный бассейн с соленой водой или гидромассажную ванную, идеальную для ленивых дней, наполненных ярким солнечным светом.

Недалеко от Eliamos Villas Hotel & Spa Kefalonia расположено немного развлечений и удобств, но само ощущение спокойствия и уединения привлекает сюда путешественников. Если вы хотите изучить остров, воспользуйтесь удобными электровелосипедами или попросите персонал помочь организовать такси или экскурсии. Однако вы легко можете провести все время в вилле у пейзажного бассейна с прекрасными видами или наслаждаться средиземноморскими деликатесами в ресторане.

Emelisse Nature Resort

Emelisse Nature Resort – одна из самых крутых отелей Кефалонии, Греция. С его белыми стенами, бассейном только для взрослых с панорамным видом на Ионическое море и залив Эмблиси, а также чрезвычайной библиотекой во лбу с полками от пола до потолка, это заведение идеально подходит для путешественников, которые ищут спокойный, беззаботный отдых.

Отель предлагает множество вариантов досуга. К примеру, вы можете воспользоваться баги отеля, чтобы быстро добраться до пляжа, или расслабиться на одном из полосатых шезлонгов на скалистом берегу (дружественный персонал даже доставит вино и закуски из ресторана по вашему желанию). Кроме того, Emelisse Nature Resort располагает прекрасным спа-центром с расслабляющими процедурами. Вечером рекомендуем забронировать столик в волшебном ресторане Vetsalo, чтобы насладиться вкусной едой и качественными напитками с видом на океан.

Canale Hotel

Canale Hotel имеет более урбанистический стиль, чем многие бутики-отели на острове. В интерьере использовано много золотистых и черных оттенков, гармонично сочетаются кожа и камень, но атмосфера здесь изящная и "взрослая".

Отель предлагает номера в различных конфигурациях, а апартаменты высшей категории имеют отдельный джакузи. Есть небольшой бассейн, где можно освежиться после исследования острова, и стильный лаундж-бар, подающий современную средиземноморскую кухню и коктейли. Дружественный персонал всегда готов помочь с организацией чартерных прогулок на яхтах, дегустаций вин или бронированием кабан на местном пляже, среди многих других вариантов досуга.

F Zeen

В список 10 лучших отелей Кефалонии заслуженно входит F Zeen, спрятанный в тени горы Айнос, покрытой сосновым лесом, вблизи защищенного песчаного залива Лурдас. Золотистые здания комплекса разбросаны вдоль извилистых дорожек; кроме того, каждая усадьба предлагает беспрепятственный вид на Ионическое море. F Zeen предлагает большой выбор активностей, объявляемых в начале недели на огромной доске возле рецепции. Среди популярных вариантов досуга:

разнообразные экскурсии;

персональные тренировки;

занятие йогой;

снорклинг;

медитация;

горные походы;

паддлбординг и т.д.

Рядом находятся три бассейна и отличный спа-центр, не говоря уже о фантастическом пляже с частными шезлонгами и видами на Закинф вдали.

Sea Lily

В отличие от таких греческих островов как Кос или Миконос, Кефалония не славится ночной жизнью, но это не значит, что путешественники не найдут здесь ничего интересного. Вилла Sea Lily рассчитана на шесть человек, но благодаря открытой планировке вы можете принимать друзей и устраивать собственные вечеринки. Запаситесь льдом в морозильнике, купите продукты в одном из мини-маркетов Метаксаты и приглашайте гостей. Находясь в Sea Lily, можно жарить свежую рыбу после любимых коктейлей у бассейна. На следующее утро после вечеринки день релакса и восстановление на одном из шезлонгов с прекрасным видом на голубой горизонт – хороший выбор. Кроме того, пляж Авитос расположен в десяти минутах езды.

Kefalonia Grand Hotel

Семьи, пары и путешественники, которые ценят каждую минуту отпуска, будут рады остановиться в этом популярном месте отдыха на Кефалонии, расположенном всего в 15 минутах от аэропорта. Гости Kefalonia Grand Hotel наслаждаются яхтингом в живописной гавани Аргостоли, расположенной неподалеку.

Элегантный стильный дизайн интерьера доминирует пляжными белыми и голубыми цветами, акцентами из ротанга и лаконичными текстурированными деталями из веревки. Для тех, кто ценит пейзажи и много пространства, идеально подходят номера Superior Double, предлагающие бескрайние морские виды. Такие апартаменты включают уютный меблированный балкон. Еще один популярный вариант размещения – Master Suite, который лучше всего подходит для романтического отдыха и уединения.

Советуем не пропустить бранч, которым славится Kefalonia Grand Hotel. Бранч включает блины, домашний хлеб и традиционный греческий холодный кофе Фредо.

Regina Dell Aqua

Президентский люкс. Источник: https://www.regina-dell-acqua.com/ Президентский люкс. Источник: https://www.regina-dell-acqua.com/

Если вы планируете организовать идеальный пляжный отдых, выберите Regina dell Acqua. Отель с панорамными видами на Ионическое море предлагает многочисленные удобства для гостей.

ресторан под открытым небом;

бар;

большой бассейн с шезлонгами и зонтиками;

массажные услуги и т.д.

Варианты размещения включают номера в разных конфигурациях, но все они имеют террасу или балкон (имейте в виду, что за номер с видом на море придется доплатить). Если вы путешествуете с семьей или просто хотите максимум пространства и преимуществ, стоит забронировать роскошный президентский люкс с отдельной гостиной, частным бассейном, джакузи и сауной. Номер также имеет совмещенные спальни, что делает его отличным выбором для семей с детьми.

Villa Gaia

Этот прекрасный отель Кефалонии расположен в неглубокой долине вблизи небольшого села Влахата, так что, если прислушаться, можно услышать гипнотический звон козьих колокольчиков. Находясь в Villa Gaia, вы можете в полной мере ощутить характерное греческое гостеприимство, которому владельцы уделяют особое внимание. В частности, гостей ждут бутылка хорошего вина, хлеб и свежие фрукты по прибытии, чтобы сделать пребывание особенным. Из-за расположения будьте готовы к слабому сигналу сети, но хозяева с радостью помогут найти лучший ресторан, забронировать столик, вызвать такси или проинформировать о местных предложениях.

Wilderness Whisperings

Если вы хотите избежать туристических ловушек материковой Греции на основе "все включено", рекомендуем остановиться в Wilderness Whisperings. Отель расположен на восточном побережье острова, занимает просторный деревянный коттедж, наполненный светом. Главные преимущества этого места – отличный завтрак, включенный в стоимость проживания, а также удачное расположение всего в двух минутах езды от пляжа Иво с белым песком и удобными шезлонгами. В Wilderness Whisperings есть бассейн и широкая открытая терраса рядом, где можно наслаждаться изысканными блюдами под открытым небом, любуясь прекрасными видами Средиземного моря и склонов гор.

White Blossoms

Одна из лучших гостиниц Кефалонии открыла свои двери для гостей только летом 2021 года, поэтому вы можете рассчитывать на современные удобства, стильные интерьеры и, кроме того, первоклассный сервис. White Blossoms, расположенный в южной части острова, предлагает удивительные виды на порт Пессаде и Трапезаки залив. После распаковки чемоданов вы точно захотите взять пляжную сумку и отправиться в Лурдас, чтобы исследовать подводную жизнь, занимаясь снорклингом в кристально чистых водах. Роскошная вилла также расположена вблизи интересного города Аргостоли с множеством достопримечательностей, ресторанов и кафе, а аэропорт – менее чем за 15 минут езды.