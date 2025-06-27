Топ-10 отелей в Париже: от величественных дворцов и исторических особняков до бутиковых спа и романтических тайников

Париж, один из самых популярных туристических городов мира, никогда не испытывал недостатка в посетителях. Каждый год сюда приезжают миллионы путешественников, чтобы хотя бы ненадолго поддаться его романтическому шарму, прикоснуться к тысячелетней истории, полюбоваться узнаваемой архитектурой, посетить уникальные музеи, ночные клубы, лучшие рестораны и многие другие достопримечательности, которые делают Париж таким привлекательным. Потому неудивительно, что индустрия гостеприимства в этом городе постоянно развивается. Некоторые популярные отели Парижа открывают свои двери для гостей уже сотни лет, рядом появляются новые места, другие исчезают с карты французской столицы. В любое время здесь есть варианты для каждого путешественника. Известные отели Парижа отражают его историю, архитектуру и характер жителей. Если вы планируете путешествие во французскую столицу, этот путеводитель лучшими отелями Парижа непременно пригодится вам.

Как составлялся рейтинг

Лучшие отели Парижа включают в себя заведения, рекомендованные редакторами известного журнала Conde Nast Traveler, которые лично провели ночь в этих заведениях и проверили их сервис. Путеводитель охватывает роскошные отели, а также небольшие бутиковые гостиницы и менее известные тайники – каждый из них сделает ваше пребывание в Париже особенным и подлинным. В них вы можете ожидать отличный дизайн, отличное расположение и гостеприимство.

1. Le Grand Mazarin, Мари

Удобства лучших отелей дополнены изысканными ресторанами. Источник: Image Legrandmazarin.com Удобства лучших отелей дополнены изысканными ресторанами. Источник: Image Legrandmazarin.com

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Это прекрасное место для остановки, если вы хотите исследовать квартал Мари с его модными бутиками, известными художественными галереями и живой ЛГБТ-сценой. Отели Парижа, их эстетика и аудитория соответствуют атмосфере окружающей среды. Интерьеры Le Grand Mazarin с бархатными пуфами, фресками, расписной деревянной мебелью и контрастными принтами характеризуются максималистской эксцентричностью. Просторные и уютные номера с гобеленовыми балдахинами над кроватями заслуживают фото в Instagram, а рестораном руководит израильский шеф-повар со звездой Мишлен Ассаф Гранит. Ресторан предлагает интересное меню ашкеназской кухни, бар с темным, но стильным шармом и секретное кабаре в подвале. Дополнительные услуги отеля: закрытый бассейн с гидромассажной ванной, хаммам, фитнес-центр и частная парковка. Отель имеет 50 номеров и 11 люксов, позволяющих гостям оценить приятный контраст: с одной стороны – вы в бурном центре Парижа, одного из самых посещаемых городов мира, а с другой – можете наслаждаться тишиной в роскошном приюте с классическим французским интерьером. В каждом номере есть кофемашины, минибары, ванные комнаты с душем, некоторые из которых имеют патио с прекрасным видом на город. Отель расположен в 700 метрах от Центра Помпиду.

Бронирование : https://www.legrandmazarin.com/

: https://www.legrandmazarin.com/ Адрес : 17 Rue de Birague, 75004 Париж, Франция

: 17 Rue de Birague, 75004 Париж, Франция Телефон : +33 1 83 81 00 00

2. Hotel Madame Rêve, 1-й округ

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Это заведение присоединилось к списку новых гостиниц Парижа 13 лет назад, решив переосмыслить культовое здание XIX века, где раньше размещалась центральная почта. Теперь историческое сооружение превратилось в элегантный отель в сердце Парижа с двумя замечательными ресторанами, спа в стиле будуара и самой большой террасой в городе, где любят собираться как гости, так и местные для утреннего кофе или вечерних коктейлей. В двух шагах от Лувра, уникальный 5-звездочный отель предлагает 82 номера и люксы с панорамным видом на город, включая Монмартр и Эйфелеву башню. Интерьерная палитра из теплых пород дерева и меди дополнена золотыми акцентами в декоре и мебели. Воспользуйтесь пребыванием в Madame Rêve, чтобы насладиться уникальными предложениями, такими как консультация персонального шопера, билеты в Лувр или велнес-пакет в спа. Или проведите незабываемый рождественский отпуск: тариф (минимум две ночи) будет включать континентальный завтрак для двоих, поздний выезд, праздничную свечу в номер и роскошный ужин в ресторане Kitchen в традиционном французском стиле с ноткой современности.

Бронирование : https://www.madamereve.com/

: https://www.madamereve.com/ Адрес : 48 Rue du Louvre, 75001 Париж, Франция

: 48 Rue du Louvre, 75001 Париж, Франция Телефон : +33 1 80 40 77 00

3. JK Place, 7-й округ

Многие из лучших отелей Парижа напоминают коллекцию произведений искусства. Источник: Image Jkplace.paris Многие из лучших отелей Парижа напоминают коллекцию произведений искусства. Источник: Image Jkplace.paris

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Отели JK Place, благодаря своей современности и шику, давно завоевали поклонников по всему миру, которые с нетерпением ждали открытия филиала за пределами Италии. Парижская "сестра" итальянской сети сродни настоящему клубу для ценителей: вы проходите через скромный вход и попадаете в сердце отеля с лабиринтом комнат. Здесь нет "витринного" лба, что делает его похожим на дом успешного коллекционера итальянского искусства. Поднимаясь к номеру, вы увидите молочно-белые панели, роскошные шелковые шторы, оригинальный дубовый паркет и стильные ковры со складными геометрическими узорами. Это одна из самых стильных новых гостиниц Парижа. В номерах имеется бесплатный минибар с напитками и закусками, включая шоколадные батончики от парижского ателье Chapon. Отель имеет три итальянских ресторана, которые привлекают модную публику, в том числе посетителей антикварных и художественных галерей в районе. В подвале расположен небольшой, но уютный спа с бассейном, выложенным мозаикой. Гости могут арендовать лодку для круизов по Сене с аперитивами и дополнительным кулинарным мастер-классом.

Бронирование : https://www.jkplace.paris/

: https://www.jkplace.paris/ Адрес : 7 Rue de Lille, 75007 Париж, Франция

: 7 Rue de Lille, 75007 Париж, Франция Телефон : +33 1 40 29 47 00

4. Hôtel Dame des Arts, Левый берег

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

В последние годы самые горячие новинки в ресторанной, гостиничной и барной сцене открывались преимущественно на Правом берегу. Но одна из самых привлекательных гостиниц Парижа остается верной Левому берегу и Латинскому кварталу, воплощая дух творчества, свободы и любви к культуре. Светлые номера и люксы с заказной мебелью, ярким искусством в качестве декора и видом на парижские крыши готовы принять гостей. Но вид еще красивее в баре на крыше с панорамным видом на Город Света на 360 градусов, дополненным фирменными коктейлями и шампанским. Спускаясь на первый этаж, вы найдете ресторан с современной мексиканской кухней с азиатскими нотками. Наслаждайтесь обедом или утренним кофе на террасе среди пышной зелени, что создает атмосферу садового патио. Удобства отеля включают фитнес-студию с исключительным тренировочным залом и сауной, а также прокат электровелосипедов для исследования города.

Бронирование : https://www.damedesarts.com/

: https://www.damedesarts.com/ Адрес : 4 Rue Danton, 75006 Париж, Франция

: 4 Rue Danton, 75006 Париж, Франция Телефон : +33 1 43 54 32 10

5. Maison Delano, 8-й округ

Интерьеры номеров в самых красивых гостиницах Парижа совмещают шик и элегантность. Источник: Image Maisondelanoparis.com Интерьеры номеров в самых красивых гостиницах Парижа совмещают шик и элегантность. Источник: Image Maisondelanoparis.com

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Когда большинство известных отелей Парижа громко заявляют о своем величии, Maison Delano придерживается тренда тихой роскоши. Этот особняк XVIII века на окраине Сент-Оноре владеет соседями Gucci, Hermes и Cartier, но остается очень сдержанным. Акцент сделан на покое и релаксах: лобби отеля маленькое и скромное, массаж в номере можно заказать вместо посещения спа, а тренажерный зал в подвале работает круглосуточно для тихих часов. Лишь с наступлением вечера тишину нарушает музыка диджея в ресторане во дворе, обычно переполненном посетителями. Внутри отеля царит спокойная и нейтральная атмосфера с роскошной мебелью и декором из современного искусства. Номера скрываются за черной лакированной дверью, за которой вы найдете белые стены, гладкие деревянные полы, белые и пушистые кровати и монохромные ванные комнаты с фирменными косметическими средствами и японскими туалетами с дистанционным управлением.

Бронирование : https://www.maisondelano.com/

: https://www.maisondelano.com/ Адрес : 4 Rue d'Anjou, 75008 Париж, Франция

: 4 Rue d'Anjou, 75008 Париж, Франция Телефон : +33 1 83 96 81 00

6. Cheval Blanc Paris, 1-й округ

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Еще один топовый участник "Hot List" Conde Nast Traveler 2023, Cheval Blanc Paris предлагает гостям вид на реку и соседний Samaritain. Посетите веселый пивной бар в стиле ар-деко, чтобы пообщаться с другими гостями, прежде чем отправиться в подземный спа и поселиться в номере с великолепным видом. Отель имеет всего 72 номера, большинство из которых – люксы. Почти все выходят на Сену, включая ванные комнаты с мраморными ваннами и косметикой, разработанной парфюмером Dior Франсуа Демаши. Самый эксклюзивный опыт – в двухэтажном люксе площадью 7000 квадратных футов на верхнем этаже, который включает в себя 4 спальни с ванными и частный бассейн. Обязательным атрибутом лучших отелей Парижа являются их отличные рестораны: в Cheval Blanc Paris вы насладитесь высокой итальянской кухней в Langosteria, французской гастрономией от трехзвездочного ресторана Plenitude и непринужденным изысканным бистро Limbar, которое ночью превращается в великолепный.

Бронирование : https://www.chevalblanc.com/

: https://www.chevalblanc.com/ Адрес : 8 Quai du Louvre, 75001 Париж, Франция

: 8 Quai du Louvre, 75001 Париж, Франция Телефон : +33 1 40 28 00 00

7. Brach Hotel, 16-й округ

Лучшие отели Парижа предлагают гостям эксклюзивные удобства. Источник: Image Brachparis.com Лучшие отели Парижа предлагают гостям эксклюзивные удобства. Источник: Image Brachparis.com

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Бывшая почтовая сортировочная станция 70-х годов в буржуазном жилом районе встряхнула спокойный 16-й округ, превратившись в роскошную 5-звездочную гостиницу после четырехлетней реконструкции. Ее возглавил дизайнер Филипп Старк, и его впечатляющие идеи воплощены в теплых цветах, натуральных материалах, необычных деталях, мебели и произведениях искусства, которые вместе создают теплую гармоничную атмосферу. Brach изысканный и уютный, потому, как и другие подобные отели в Париже, отлично подходит как для семейного отдыха, так и для романтических путешествий. Отель состоит из 59 номеров и люксов, украшенных мрамором, палисандром и антиквариатом. Благодаря стеклянному фасаду номера светлые и солнечные, а люксы имеют тихие частные террасы с зеленью и видом на город. Для экономии времени и комфортабельного пребывания гости могут обратиться к консьерж-сервису перед приездом. Другие удобства отеля включают спортивный клуб с бассейном длиной 22 метра и подогреваемой ванной, лимузин-сервис, групповые занятия в тренажерном зале и персональная тренировка, занятия для детей, услуги для домашних животных, спа с двумя процедурными кабинетами в сотрудничестве с Clarins, а также подборку хороших книг и современных номеров.

Бронирование : https://www.brachparis.com/

: https://www.brachparis.com/ Адрес : 1-7 Rue Jean Richepin, 75016 Париж, Франция

: 1-7 Rue Jean Richepin, 75016 Париж, Франция Телефон : +33 1 44 30 10 00

8. Hôtel de JoBo, 4-й округ

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Очаровательная маленькая гостиница в районе Мари является одной из самых красивых и необычных гостиниц Парижа и предлагает интересный урок по истории, культуре и образу жизни Франции. Отель назван в честь Жозефины Бонапарта, жены Наполеона. Ее высокое положение и яркий вкус определяют интерьер гостиницы. Он не может похвастаться пространством: низкие потолки, узкие коридоры, а спальни варьируются от 15 до 40 квадратных метров. Но эти подлинные, чувственные комнаты с огромными кроватями – именно то, что нужно для уютного любовного гнездышка. Если вы путешествуете с друзьями и хотите остановиться в таком нетривиальном месте, забронируйте смежные двухкомнатные номера, чтобы создать частную квартиру с роскошным бельем и кофемашиной. В отеле есть коктейльный бар с тщательно подобранной коллекцией спиртных напитков со всего мира и красиво оформленная чайная комната. Гостям доступны услуги консьержа, который позаботится о бронировании ресторанов, билетах на культурные мероприятия и, при необходимости, профессиональных многоязычных нянь для детей.

Бронирование : https://www.hoteldejobo.paris/

: https://www.hoteldejobo.paris/ Адрес : 10 Rue d'Ormesson, 75004 Париж, Франция

: 10 Rue d'Ormesson, 75004 Париж, Франция Телефон : +33 1 48 04 70 48

9. Château Voltaire, 1-й округ

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Одна из самых атмосферных гостиниц Парижа расположена в сердце исторического района города. Тьерри Гийе создал место, подчеркивающее шарм столицы и привлекающее миллионы туристов со всего мира: нетрадиционный подход к красоте и стилю, богатое историческое наследие, элегантность и разнообразие вкусов. Архитектура зданий XVII-XVIII веков и внутреннее убранство пронизаны переосмыслением парижской философии art de vivre, где подлинное удовольствие и искусство жизни стоят в центре. Номера и люксы отеля предлагают изготовленные по заказу изголовья кроватей, дубовые светильники, бархатные текстуры и бахрому, а также картины кубистов, изображающих город за вашим окном. Помимо изысканного комфорта, отель предлагает спа-центр: расслабьтесь в бассейне после дня исследований и шопинга в Париже, омолодитесь в сауне и насладитесь велнес-процедурами. После этого посетите ресторан Brasserie l'Emil, чтобы отведать средиземноморскую кухню, и выпейте коктейль в барочном баре с приглушенным освещением.

Бронирование : https://www.chateauvoltaire.com/

: https://www.chateauvoltaire.com/ Адрес : 55-57 Rue Saint-Roch, 75001 Париж, Франция

: 55-57 Rue Saint-Roch, 75001 Париж, Франция Телефон : +33 1 42 61 50 00

10. St James Hotel, 16-й округ

Многие гостиницы расположены в исторических зданиях. Источник: Image Stjameshotelandclub.com Многие гостиницы расположены в исторических зданиях. Источник: Image Stjameshotelandclub.com

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Единственная официально признанная гостиница-шато в Париже расположена в спокойном 16-м округе. Это место претерпело многие радикальные трансформации: от первой в городе посадочной площадки для воздушных шаров, резиденции президента Адольфа Тьера и фонда, названного в его честь, до частного парижского клуба в лондонском стиле в 1980-х годах. Лишь спустя десятилетие появилась гостиница, которая претерпела несколько обновлений, пока Лаура Гонсалес не превратила его в романтический парижский приют со смесью антиквариата и современной мебели. Пятьдесят спален и люксов с заказными коврами, сложными китайскими узорами и теплой палитрой горчичных и терракотовых оттенков готовы принять гостей. Это место больше похоже на одеяние, чем на другие отели Парижа. Простой, но роскошный St James поражает не только элегантным декором, но и первоклассными удобствами. Посетите ресторан Bellefeuille в стиле зимнего сада, чтобы отведать изысканные сезонные блюда из ингредиентов из органического сада отеля, проведите время в баре-библиотеке и насладитесь посещением спа Guerlain с тремя процедурными комнатами, вдохновленными греко-римскими.

Бронирование : https://www.saint-james-paris.com/

: https://www.saint-james-paris.com/ Адрес : 5 Place du Chancelier Adenauer, 75116 Париж, Франция

: 5 Place du Chancelier Adenauer, 75116 Париж, Франция Телефон : +33 1 44 05 81 81

Париж предлагает широкий выбор гостиниц, объединяющих роскошь, историю и современный комфорт. От эксцентричного Le Grand Mazarin в районе Мари до тихой роскоши Maison Delano и исторического шарма St James Hotel, эти заведения обеспечивают незабываемое пребывание. Будь то романтический отпуск, семейное путешествие или культурное исследование – каждый отель из этого списка придаст вашему путешествию уникальный парижский шарм.