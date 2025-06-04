Топ-10 отелей в Озерном крае, Великобритания, для насыщенного уикенда: от очаровательных загородных домов до изысканных гостевых дворов и шикарных бутик-отелей.

Озерный край, поражающий своей таинственностью и очарованием, является домом для посещаемого национального парка Великобритании – Лейк-Дистрикта. Созданный древними ледниками этот объект ЮНЕСКО является одним из самых популярных направлений для внутренних и международных туристов. Путешественники едут в Озерный край за его потрясающими пейзажами, богатой историей, живописными поселениями и, конечно, озерами, а затем отдыхают, наслаждаясь современными удобствами, вкусной едой и роскошными спа в лучших местных отелях.

Эпоха скромных пансионатов давно прошла: гостеприимство теперь достигло первоклассных стандартов, предлагая путешественникам идеальные условия для исследования природной красоты региона. Эта подборка расскажет, какие потрясающие отели в Озерном крае следует забронировать для короткого отдыха.

1. The Forest Side, Грасмир

Забронируйте номер для уикенда в резиденции с историческим шармом. Источник: Image Theforestside.com Забронируйте номер для уикенда в резиденции с историческим шармом. Источник: Image Theforestside.com

Табличка на этом величественном здании из лакеландского камня указывает на 1853 год. Ее история берет начало от резиденций для джентльменов, построенных после прокладки железной дороги в Виндермир в 1847 году. Forest Side сменил нескольких владельцев, пока в конце XX века не стал одним из лучших отелей Озерного края. Это готическое имение превратилось в изысканные люксы с уютными спальнями, интерьерами от известного дизайнера Джеймса Маки и мебелью, отражающей весь регион Озерного края: ковры ручной работы из местной шерсти от Wools of Cumbria, шикарные кровати Westmorland от Harrison Spink. Ресторан отеля отмечен звездой Мишлен, а Forest Side предлагает интересные пакеты для гостей, например ночь в роскошной спальне с дегустационным меню на 4 или 8 блюд от шеф-повара Пола Леонарда и аутентичным камбрийским завтраком на следующее утро. Расположенный в лесистой усадьбе на расстоянии от села Грасмир, отель – отличный выбор для отдыха средней ценовой категории.

2. The Daffodil Hotel and Spa, Грасмир

Расположенный в нескольких минутах от следующих достопримечательностей, как The Daffodil Hotel, The Daffodil Hotel поражает величие, которое многие популярные отели Озерного края для коротких отпусков не могут сравниться. Современный стильный интерьер гармонирует с потрясающей природой вокруг. Это поместье середины XIX века предлагает 78 номеров и люксов, оформленных дизайнером Полом Соуфордом. Внутри вы найдете мягкие тона, ковры на заказ, огромные кровати с белым хлопковым бельем, роскошные ванные комнаты с косметикой Molton Brown и мультимедийные панели, обеспечивающие современный комфорт в сердце сельской местности. Гости могут наслаждаться увлекательным меню от креативного шеф-повара, сочетающего изысканную кухню с непринужденными блюдами в ресторане с видом на озеро, смаковать исключительный послеобеденный чай в элегантном лаундже и отправиться в спа-путешествие с эксклюзивными косметическими процедурами.

3. Kirkstile Inn, Лоусвотер

Этот отдаленный гостевой двор в тихих западных озерах не так роскошен, как другие премиум-гостиницы Озерного края, но поразит вас теплым гостеприимством и вкусной едой, в частности, прекрасными местными елями. Kirkstile Inn расположен между озерами Краммок-Вотер и Лоусвотер, у подножия горы Меллбрейк, и предлагает уютную коттеджную атмосферу среди непревзойденных пейзажей. Гостевой двор имеет 11 элегантных спален с потрясающими видами на Меллбрейк, оформленных классической мебелью и балками. Сезонное меню традиционных блюд предлагает талантливая команда шеф-поваров во главе с Полом Уильямсом, используя продукты от местных поставщиков из Камбрии и Озерного края. Утром подают прекрасный полный английский и ирландский завтрак. Знаменитый паб с уютным камином и низкими балками всегда имеет дружескую атмосферу, подкрепленную отличными елями собственной пивоварни и поразительным винным списком. Это хорошее место для недорогого отдыха и исследования отличных пешеходных маршрутов Северного Озерного края.

4. Lodore Falls Hotel & Spa, Кесвик

Элегантная мебель идеально подчеркивает живописные виды за окном. Источник: Image Lakedistricthotels.net Элегантная мебель идеально подчеркивает живописные виды за окном. Источник: Image Lakedistricthotels.net

Среди известнейших отелей Озерного края Lodore Falls отличается сочетанием традиционного и современного стилей. Гости ужинают в элегантной столовой в британском стиле, греются у камина в уютных лаунджах, ходят по просторам сельской местности и наслаждаются прекрасным послеобеденным чаем. На другой стороне отеля расположен фантастический паназийский ресторан Mizu, где можно полакомиться первоклассными суши или темпурой с королевскими креветками в современной обстановке. Это место создано для увлекательного, но расслабляющего отдыха: например, вы можете любоваться видами горы Кэтбеллс и озера Дервентвотер с комфортом гидробассейного спа-центра. Отель сочетает в себе романтику, приключения на берегу озера и изящную сельскую атмосферу. Наслаждайтесь шампанским баром, роскошными спа-процедурами и термальным комплексом, исследуйте потрясающую обстановку и отдыхайте на роскошных кроватях Sealy в своих номерах: Lodore Falls вполне оправдывает свой статус одного из лучших отелей Озерного края для идеального уик-энда.

5. Seatoller House, Ситоллер

Книги посетителей этого гостевого дома в начале долины Борроудейл подтверждают, что он существует более ста лет, хотя само здание насчитывает более 400 лет и является самым старым в селе Ситоллер. За это время Seatoller House получил почти легендарный статус среди пешеходов как одна из лучших гостиниц региона Озерного края. Он совмещает хостел и деревенский ретрит на фоне природы. Десять спален с милым декором из беленого дерева имеют ванные комнаты и демонстрируют сельскую атмосферу во всей красе. Дом славится своим гостеприимством, отточенным веком, неформальной атмосферой и вкусной домашней едой. В столовой гости обедают за большими традиционными дубовыми столами, в библиотеке и гостиной могут общаться с другими гостями и отдыхать после прогулок в горах, а в чайном баре проводить время за горячими и холодными напитками, закусками, местными елями и домашней выпечкой. Имение окружено красивым садом, получившим награды. Отель популярен среди пешеходов, альпинистов и путешественников с домашними животными.

6. Gilpin Hotel & Lake House, Боунесс-он-Виндермир

Окруженное 21 акром садов, лесов и вересковых пустошей, это имение в георгианском стиле олицетворяет сельский отдых с неформальной роскошью уже три десятилетия. Это одна из лучших гостиниц Озерного края в Великобритании для по-настоящему незабываемого и насыщенного уик-энда. Новаторский бутик-гостиница имеет стильные номера с атмосферой современного замка, уединенное расположение, идеальный персонализированный сервис и частные гидромассажные ванны. Недавно гостиница обновила свое предложение пятью красивыми "спалоджами", оснащенными паровыми ваннами, саунами на открытом воздухе и гидротерапевтическими ваннами. Отдых здесь для тех, кто не прочь побаловать себя более дорогими услугами и эксклюзивными удобствами. Есть два ресторана, в том числе одна со звездой Мишлен, шампанский бар, зона спа-процедур, лаунджи и террасы для релакса. Здесь нет детей до семи лет, а также конференций, свадеб или других громких мероприятий, поэтому ничто не побеспокоит ваше спокойствие и конфиденциальность.

7. Ambleside Salutation Hotel, Эмблсайд

Совместите отдых на природе с городскими достопримечательностями. Источник: Image Hotelslakedistrict.com Совместите отдых на природе с городскими достопримечательностями. Источник: Image Hotelslakedistrict.com

Расположение в центре Эмблсайда делает отель идеальной базой для исследования местных достопримечательностей. Он предлагает прямой доступ к главной торговой улице или тропинке к вершине Вансфелл-Пайк, а к озеру Виндермир – всего 20 минут езды. Ambleside Salutation Hotel – одна из лучших независимых гостиниц в городе и во всем Озерном крае, которая предлагает роскошное размещение с частными гидромассажными ваннами, паровыми ваннами и стильными современными лаунджами. Отель расположен в красивом здании XVII века, но оснащен всеми необходимыми современными удобствами. Ресторан и бар предлагают ежедневно меняющееся меню на основе лучших продуктов из региона Лейкленд и традиционной британской кухни. Бар, помимо широкого выбора вин и крепких напитков, также предлагает пиво от местной пивоварни Грасмир. Не стоит забывать об отмеченном наградами завтраке и сытном гриле. На территории отеля есть оздоровительный клуб и спа с парной, закрытым бассейном и спа-процедурами на открытом воздухе. Это прекрасное место для недорогого уик-энда, празднования особого события или семейного отдыха, полного незабываемых впечатлений от Лейкленда.

8. The Mason's Arms, Боуланд-Бридж

Это лакеландское учреждение, расположенное среди блаженной сельской местности на юге Озерного края, известно своими прекрасными номерами и отличным меню из местных продуктов. Сельский коттедж XVI века на склоне холма создает волшебную атмосферу с горящим камином, вкусными закусками в пабе, лабиринтом взаимосвязанных комнат, уютными уголками у камина и низкими потолками. В отеле есть несколько уютных люксов с потрясающими видами на долину Лит и включенным завтраком, а также пару недавно отремонтированных современных коттеджей в деревенском стиле с собственными кухнями и каминами на дровах. Следите за специальными предложениями отеля: например, посетите Fizzy Friday и наслаждайтесь газированными напитками вволю. Это отличный выбор для недорогого отдыха с отличными удобствами: отель расположен возле лучших пешеходных маршрутов, и отправляйтесь по тропам района Грандж-овер-Сэндс и культовыми холмами Озерного края.

9. Holbeck Ghyll Country House Hotel, Виндермир

Элегантность, комфорт и красивые озерные пейзажи сочетаются в одном из ведущих отелей в сердце Озерного края, создавая идеальное убежище для путешественников, желающих уйти от суеты повседневной жизни. Holbeck Ghyll Country House расположен на 18 акрах территории, наполненной пышной зеленью и очаровательным деревенским шармом. Каждый из номеров имеет свой уникальный характер и сочетает комфорт и стиль, от элегантной мебели до роскошного египетского хлопкового белья. В одном из них когда-то останавливалась Рене Зеллвегер во время съемок фильма "Мисс Поттер". Ресторан отеля известен своим изысканным британским меню, специализирующимся на сезонных и местных ингредиентах, традиционным послеобеденным чаем и аппетитным дегустационным меню. Это прекрасное место для романтического или семейного отдыха или деловой поездки с умиротворяющей атмосферой и приятной ценой, учитывая все, что предлагается.

10. The Wordsworth Hotel, Грасмир

Одна из лучших гостиниц Озерного края расположена в элегантно отреставрированном здании, которое раньше было охотничьим домом графа Кадогана. Теперь это величественное загородное имение в сердце Грасмира с 38 номерами и люксами, идеальное место для отдыха и любования пейзажами, которые вдохновляли художников и поэтов на протяжении двух столетий. Отмеченный наградами ресторан предлагает гостям фантастический выбор местных продуктов, начиная с сытного камбрийского завтрака, тогда как расслабленный бар William's предлагает отличный выбор вин. Все это делает The Wordsworth Hotel одним из лучших мест в Озерном крае для бюджетного короткого отдыха, возвращения к природе и бегства от городской суеты. В отеле есть терраса для загара и живописная садовая зона. Большинство номеров имеют вид на горы и деревню, но, конечно, лучше исследовать эти идиллические пейзажи пешком. Отель дружен к домашним животным, так что вам не придется оставлять любимца дома: просто укажите эту опцию во время бронирования.