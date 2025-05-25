Топ-10 отелей в Будапеште: идеальный отпуск в Венгрии

Будапешт – город, который может вдохновить своим величием и богатой историей. Расположенное на берегах Дуная, оно объединяет две части – Буду и Пешт – соединены мостами. Стремительно развивающийся Будапешт является не только административным и экономическим центром страны, но и местом, где встречаются культура, искусство и гастрономия. Давайте погрузимся в этот удивительный город, узнаем больше о его особенностях и достопримечательностях, а также о лучших гостиницах, где вы можете остановиться.

Вот лучшие отели Будапешта для комфортного отдыха, отобранные на основе отзывов путешественников и рейтингов с сайтов бронирования.

Aria Hotel Budapest by Library Hotel Collection

Роскошная гостиница в Будапеште с террасой на крыше, спа-центром и музыкальной тематикой.

Адрес: Budapest, Hercegprimás u. 5, 1051 Hungary

Телефон: +36 1 445 4055

Вебсайт: https://ariahotelbudapest.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Расположенный в самом сердце Будапешта, в нескольких шагах от собора Святого Стефана, Дуная, Оперного театра и других достопримечательностей, отель предлагает незабываемый опыт для своих гостей.

Aria Hotel Budapest – настоящий рай для любителей музыки. Каждый этаж посвящен определенному музыкальному жанру: опере, джазу, классической музыке и рок-н-роллу. Вас будут окружать портреты известных музыкантов, а в номерах вы найдете индивидуальный iPad с музыкальной библиотекой.

Бар на крыше – идеальное место для романтического ужина или коктейля, или чтобы насладиться прекрасными видами города. Хотите расслабиться после дня, полного туристических приключений? Aria Hotel предлагает бассейн, сауны и хаммам. Подарите себе немного заботы о себе.

Aria Hotel Budapest – шикарный отель в Будапеште, лучший выбор для романтического отпуска.

Kempinski Hotel Corvinus Budapest

Невероятные отели в Будапеште. Источник: Image by Arvid Olson from the Pixabay website Невероятные отели в Будапеште. Источник: Image by Arvid Olson from the Pixabay website

Элегантная гостиница в Будапеште с видами на парк Эржебет, бассейн, сауна и фитнес-центр.

Адрес: Budapest, Erzsébet tér 7-8, 1051 Hungary

Телефон: +36 1 429 3777

Вебсайт: https://www.kempinski.com/en/hotel-corvinus-budapest

Рейтинг: 4.8 ⭐

Kempinski Hotel Corvinus Budapest – это место встречи искусства и гастрономии. Он расположен в самом центре города, недалеко от таких достопримечательностей, как Парламент, Цепной мост и Королевский дворец.

Kempinski Hotel Corvinus Budapest предлагает светлые и комфортные номера и люксы с видами на город. Расслабьтесь в атмосфере венгерской столицы, не выходя из номера.

Роскошный Kempinski The Spa предлагает массажи, косметические процедуры, бассейн и сауны. Здесь вы сможете полностью расслабиться и позаботиться о своем теле.

В Kempinski Hotel Corvinus Budapest вы также найдете рестораны и бары с разнообразной кухней, от блюд Nobu до венгерских специалистов.

Kempinski Hotel Corvinus Budapest – топовая гостиница Будапешта, идеальный выбор для незабываемого отпуска.

Four Seasons Gresham Palace

Величественный отель в Будапеште в историческом здании с видами на Дунай, Цепной мост и Будайский замок. Расположенный в самом сердце Будапешта, это настоящий шедевр, вдохновляющий своим великолепием.

Адрес: Budapest, Széchenyi István tér 5-6, 1051 Hungary

Телефон: +36 1 268 6000

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/budapest

Рейтинг: 4.8 ⭐

Four Seasons Gresham Palace предлагает роскошные номера и люксы с видами на реку. Расслабьтесь в атмосфере старинной Венгрии, наслаждаясь комфортом и изысканным дизайном. Отель имеет входные ворота с коваными павлинами, а внутри вас ждет лобби с более чем двумя миллионами мозаичных плиток и впечатляющими люстрами.

Погрузитесь в расслабляющий мир спа-процедур и бассейна с эффектом бесконечности. Здесь вы найдете гармонию и заботу о себе.

Отель расположен недалеко от достопримечательностей. Персональный гид поможет вам открыть все сокровища искусства и культуры.

Four Seasons Gresham Palace – шикарный отель в Будапеште, незабываемое путешествие в мир роскоши и комфорта.

Corinthia Budapest

Ванные комнаты в лучших гостиницах Будапешта. Источник: Image by Andreas Göllner from the Pixabay website Ванные комнаты в лучших гостиницах Будапешта. Источник: Image by Andreas Göllner from the Pixabay website

Изыскательная гостиница в Будапеште с величественной фасадной частью, крытым бассейном, джакузи и ресторанами. Расположенный на бульваре Эржебет, это исторический отель, вдохновляющий своим великолепием.

Адрес: Budapest, Erzsébet krt. 43-49, 1073 Hungary

Телефон: +36 1 479 4000

Вебсайт: https://www.corinthia.com/en-gb/budapest

Рейтинг: 4.8 ⭐

Corinthia Budapest предлагает роскошные номера и люксы с видами на Дунай, отдых в атмосфере древней Венгрии, комфорт и изысканный дизайн.

Corinthia Budapest – это не только место отдыха, но и настоящий гастрономический рай. Здесь вы найдете рестораны с разнообразными блюдами, от местных деликатесов до мировой кухни. Также имеется закрытый бассейн и джакузи, где можно расслабиться после дня в городе.

Corinthia Budapest – отличный отель в Будапеште, прекрасное место, где гармония с роскошью и комфортом создает уникальный опыт.

Queen's Court Hotel & Residence

Современная гостиница в Будапеште с апартаментами, закрытым бассейном, сауной и частным садом.

Адрес: Budapest, Dob u. 63, 1074 Hungary

Телефон: +36 1 882 3000

Вебсайт: https://queenscourthotelbudapest.com/?lang=hu

Рейтинг: 4.2 ⭐

Queen's Court Hotel & Residence – уникальное место для проживания в самом сердце Будапешта. Здесь вы найдете апартаменты с необычным дизайном, которые заставят вас чувствовать себя как дома в этом живописном городе.

Все номера – это люксы, большинство из них с балконами, просторной гостиной и обеденной зоной. Вы сможете насладиться удобной кроватью, отдельной ванной комнатой и небольшой кухней с посудомоечной машиной, холодильником и микроволновкой.

Queen's Court предлагает роскошную спа-зону в стиле ретро-классики, крытый бассейн, джакузи и сухую сауну. Вы можете расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня. Также есть ресторан, подающий блюда международной кухни и отборные вина. Элегантный обеденный зал ресторана создает идеальную атмосферу для ужина.

Queen's Court Hotel & Residence – это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Будапешт.

The Ritz-Carlton Budapest

Спа-центры отелей Будапешта для полного релакса. Источник: Image by Gundula Vogel from the Pixabay website Спа-центры отелей Будапешта для полного релакса. Источник: Image by Gundula Vogel from the Pixabay website

Шикарный отель в Будапеште с панорамными видами на город, спа, фитнес-центр и бар. Это настоящая жемчужина в самом сердце венгерской столицы.

Адрес: Budapest, Erzsébet tér 9-10, 1051 Hungary

Телефон: +36 1 429 5500

Вебсайт: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/budrz-the-ritz-carlton-budapest

Рейтинг: 4.7 ⭐

С видами на город, номера и люксы The Ritz-Carlton Budapest предлагают прекрасные виды на собор Святого Стефана и площадь Эржебет. Выбирайте из различных вариантов, включая номера с доступом к клубному лаунжу. Высокие потолки, просторные окна с видами на парк Эржебет и городские достопримечательности создают уникальную атмосферу.

В ресторане отеля вы можете наслаждаться изысканными коктейлями и винами, а также лучшей европейской кухней.

Также можно посетить воскресный бранч. Живая музыка, безлимитные бокалы шампанского и соблазнительные ароматы ждут вас. Начните с приема с шампанским и устрицами, а затем наслаждайтесь медленным погружением в кулинарные шедевры.

Для тех, кто заботится о здоровье и форме, есть современный фитнес- и спа-центр.

The Ritz-Carlton Budapest – отличный отель в Будапеште с венгерским гостеприимством для незабываемого опыта.

Budapest Marriott Hotel

Просторная гостиница в Будапеште с видами на Дунай, бассейном, фитнес-центром и рестораном. Сочетает магию богатой культуры Венгрии с роскошью пятизвездочных удобств.

Адрес: Budapest, Apáczai Csere János u. 4, 1052 Hungary

Телефон: +36 1 486 5000

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/budhu-budapest-marriott-hotel

Рейтинг: 4.6 ⭐

Budapest Marriott Hotel занимает великолепное историческое здание с видами на набережную Дуная. Пейзажи из отеля впечатляют. Пейзаж меняется с каждым взглядом, как картина, которую можно рассматривать бесконечно.

В Budapest Marriott Hotel вы найдете рестораны с разнообразной кухней, от местных деликатесов до мировой кухни.

Если вы хотите расслабиться, посетите крытый бассейн. Фитнес-центр поможет оставаться в форме во время поездки. Отель подходит как для отдыха, так и для деловых путешественников. Здесь есть все нужное для удобного пребывания.

Budapest Marriott Hotel – современный отель в Будапеште, стильное место для проживания.

Memories OldTown

Бесплатный и полезный завтрак в отелях Будапешта. Источник: Image by Jiri from Pixabay website Бесплатный и полезный завтрак в отелях Будапешта. Источник: Image by Jiri from Pixabay website

Уютная гостиница в историческом районе с бесплатным завтраком, террасой и библиотекой. Расположенный на улице Басть, это настоящий уголок уюта и вдохновения.

Адрес: Budapest, Bástya u. 33, 1056 Hungary

Телефон: +36 1 380 1270

Вебсайт: https://hotelmemories.hu/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hotel Memories OldTown занимает великолепное историческое здание, где терраса предлагает великолепные виды на пейзажи Будапешта. Здесь вы можете наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами города. Начните свой день с изысканного завтрака, который входит в стоимость. Вкусные блюда поднимут настроение и зарядят энергией.

Если вы любите книги, библиотека в отеле станет вашим любимым местом. Уютные уголки, интересные книги и возможность погрузиться в мир слов.

Hotel Memories OldTown – это оригинальный отель в Будапеште, где вы найдете вдохновение.

Opera Garden Hotel & Apartments

Стильная гостиница в Будапеште с апартаментами, террасой на крыше, сауной и фитнес-центром. Отель расположен на пешеходной улице, в нескольких шагах от главных достопримечательностей. Идеальное место для тех, кто хочет исследовать город пешком.

Адрес: Budapest, Hajós u. 24, 1065 Hungary

Телефон: +36 1 301 9030

Вебсайт: https://www.operagardenhotel.hu/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Opera Garden предлагает апартаменты с полностью оборудованной кухней, где можно приготовить свои любимые блюда. Прекрасная терраса на крыше порадует вас удивительным городским пейзажем, где можно наслаждаться завтраком, обедом или ужином. После дня в городе вы можете расслабиться в сауне или поддерживать форму в фитнес-центре. Это отличный способ позаботиться о себе во время путешествия.

Opera Garden Hotel & Apartments – отличный отель в Будапеште, уникальное место, где романтика и комфорт сочетаются в гармонии.

Radisson Blu Beke

Уютные номера в лучших гостиницах Будапешта. Источник: Image by Biea from the Pixabay website Уютные номера в лучших гостиницах Будапешта. Источник: Image by Biea from the Pixabay website

Комфортная гостиница в Будапеште с бассейном, сауной, фитнес-центром и рестораном. Его изящный традиционный фасад прекрасно сочетается с витражами и фресками, созданными венгерским художником Ено Харанги. Это место, где история оживает.

Адрес: Budapest, Teréz krt. 43, 1067 Hungary

Телефон: +36 1 889 3900

Вебсайт: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-budapest

Рейтинг: 4.4 ⭐

Radisson Blu Beke Hotel предлагает комфортные номера. Есть бесплатный Wi-Fi, индивидуально регулируемый кондиционер и удобные кровати. В ванных комнатах вы найдете косметические средства от L'Occitane.

После дня исследования города вы можете расслабиться в бассейне или посетить сауну. Это идеальный способ отдохнуть и позаботиться о своем самочувствии.

Если вы хотите оставаться в форме даже во время путешествия, вас ждет современный фитнес-центр. Здесь есть все необходимое для тренировок.

Ресторан отеля – настоящий институт в Венгрии. Здесь вы не только насладитесь вкусной едой, но и погрузитесь в историю и культуру города.

Radisson Blu Beke Hotel – один из лучших отелей в Будапеште. Это место, где вы можете наслаждаться комфортом и одновременно чувствовать дух истории.

Независимо от вашего выбора, Будапешт обещает незабываемый опыт в лучших отелях. Это не просто места для проживания, а настоящие произведения искусства. Путешествуйте, наслаждайтесь и открывайте этот волшебный город!