Топ-10 отелей Копенгагена: датское гостеприимство

Копенгаген – это очаровательная и живописная столица Дании, которую считают одним из самых красивых городов Европы. Уютная атмосфера и спокойствие скандинавской столицы открываются для путешественников и гостей. Огромную популярность городу принес знаменитый сказочник Ганс Кристиан Андерсен, поэтому все замки, дворцы, парки и музеи объяты магической атмосферой сказки.

Копенгаген – город с богатой историей, прекрасной архитектурой, живописными каналами и уютными кафе. Этот уголок привлекает туристов со всего мира своим шармом и радушием. Но чтобы в полной мере насладиться пребыванием в датской столице нужно правильно выбрать отель. В Копенгагене есть множество вариантов размещения на любой вкус и бюджет, но какие из них действительно достойны вашего внимания? В этой статье мы расскажем о 10 лучших гостиницах Копенгагена, которые порадуют уровнем комфорта, сервиса, дизайна и расположения. Готовьтесь забронировать номер в одном из этих отелей и начать путешествие по Копенгагену.

Вид города с террасы отеля. Источник: Image by Bob from Pixabay website Вид города с террасы отеля. Источник: Image by Bob from Pixabay website

NH Collection Copenhagen

Этот 5-звездочный отель расположен в историческом живописном районе Кристиансхавн, в 15 минутах ходьбы от центра города, где можно прогуляться по волшебным улочкам и вдохновиться изысканной красотой.

Адрес: Strandgade 7, 1401 København, Дания

Телефон: +45 35 25 42 50

Рейтинг: 4.6 ⭐

NH Collection предлагает элегантные номера, совмещающие современный дизайн и скандинавский стиль, создавая уютную и комфортную атмосферу. Номера оснащены всем необходимым для проживания, включая бесплатный Wi-Fi. На крыше расположен великолепный бар, где можно полюбоваться закатом, отведать вкусные коктейли и закуски и просто расслабиться в роскошной атмосфере.

Отель рекомендует попробовать изысканную кухню в уютном ресторане. В фитнес-центре есть современный тренажерный зал, а также доступная аренда велосипедов.

NH Collection Copenhagen – лучший отель в Копенгагене, идеальное место для исследования очаровательной датской столицы и отдыха в уютных апартаментах.

Hotel Sanders

Это лучший бутик-отель в Копенгагене, расположенный в 200 метрах от Королевского театра и Новой гавани, в самом сердце города.

Адрес: Tordenskjoldsgade 15, 1055 København, Дания

Телефон: +45 46 40 00 40

Вебсайт: https://hotelsanders.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Sanders имеет уникальный дизайн, вдохновленный морскими путешествиями и скандинавской эстетикой. Отель предлагает номера с кондиционером, минибаром и кофеваркой, а также бесплатный завтрак и вечерние коктейли. Здесь можно наслаждаться видами на город с террасы на крыше, читать книгу в библиотеке или смотреть фильм в кинотеатре.

Hotel Sanders предлагает широкий выбор блюд на любой вкус в ресторане. Бар на крыше обрадует вкусными коктейлями. Вы можете поддерживать форму, посетив просторный фитнес-центр.

Hotel Sanders – это роскошное место для проживания в Копенгагене. Удобное расположение и комфорт подарят только положительные эмоции от пребывания в этом отеле.

Nimb Hotel

Изысканная гостиница, которая может похвастаться необычным расположением и атмосферой. Он расположен в историческом здании в восточном стиле с элементами мавританской архитектуры и примыкает к парку развлечений Тиволи.

Адрес: Bernstorffsgade 5, 1577 København, Дания

Телефон: +45 88 70 00 00

Рейтинг: 4.6 ⭐

Nimb Hotel предлагает 38 индивидуально оформленных номеров и люксов с широкими балконами, открывающими сказочные виды на прекрасные сады и соблазнительные огни города. Люксы имеют уютную отделку с антикварной мебелью, каминами и джакузи.

Отель рекомендует отведать разнообразную кухню в одном из пяти ресторанов с двумя звездами Мишлен и посетить винный погреб с широким ассортиментом напитков. Вы можете расслабиться в органическом спа или заняться йогой в саду.

Nimb Hotel – самый изысканный и рафинированный отель в Копенгагене. Ощутите магию и романтику, посетив уголок роскоши в этом городе.

Лучшие достопримечательности вблизи лучших отелей Копенгагена. Источник: Image by Bente Jønsson from the Pixabay website Лучшие достопримечательности вблизи лучших отелей Копенгагена. Источник: Image by Bente Jønsson from the Pixabay website

Hotel Herman K

Эта современная гостиница, настоящий шедевр дизайна, поразит своей необычной историей и архитектурой. Он расположен в бывшей электростанции в центре города, в 5 минутах ходьбы от площади Конгенс-Нюторв.

Вебсайт: https://www.brochner-hotels.com/

Адрес: Bremerholm 6, 1069 København, Дания

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel Herman K предлагает стильные, шикарные номера с оригинальным сочетанием бетона и мрамора с мягкими коврами, белой постелью и удобными кроватями. Каждый номер оснащен смарт-телевизорами, душем с эффектом дождя, бесплатным минибаром и Wi-Fi.

Отель рекомендует посетить изысканный ресторан со звездой Мишлен и выпить напиток в уютном баре или на террасе на крыше здания, откуда открываются потрясающие панорамные виды.

Hotel Herman K – лучший инновационный отель в Копенгагене. Современность, стиль и качество обслуживания подарят незабываемый отпуск.

Hotel d'Angleterre

Этот легендарный отель в Копенгагене был основан в 1755 году и является одним из старейших и престижных отелей Европы. Он расположен на площади Конгенс Нюторв, напротив королевского дворца Амалий есть нборг, и по сей день сохранил свой исторический шарм и элегантность, сочетая их с современным дизайном и технологиями.

Адрес: Kongenss Nytorv 34, 1050 København, Дания

Телефон: +45 33 12 00 95

Вебсайт: https://www.dangleterre.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

D'Angleterre предлагает роскошные номера и люксы с краями города. Люксы оформлены в рафинированном восточном стиле и располагают всем необходимым для комфортного пребывания и отдыха.

Посетите ресторан с изысканной европейской кухней, а в баре побалуйте себя вкусными напитками и коктейлями. Hotel d'Angleterre располагает огромным фитнес-центром с современной баней и сауной, где можно расслабиться после увлекательных прогулок по городу.

Hotel d'Angleterre – самый престижный отель в Копенгагене. Лучшие традиции, рафинированность, комфорт и роскошь получат все гости, посещающие это место.

Великолепные парки Копенгагена. Источник: Image by Mehmet A. from the Pixabay website Великолепные парки Копенгагена. Источник: Image by Mehmet A. from the Pixabay website

Nobis Hotel Copenhagen

Это лучший дизайнерский отель с отличным расположением и атмосферой в Копенгагене. Он расположен в памятном здании бывшего музея, в 10 минутах ходьбы от центрального вокзала и парка Тиволи. Отель сочетает классический и современный стиль, создавая уютное и элегантное пространство.

Адрес: Niels Brocks Gade 1, 1574 гавн, Дания

Телефон: +45 78 74 14 10

Вебсайт: https://www.nobishotel.dk/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Nobis Hotel предлагает просторные номера с высокими потолками, деревянным полом и мраморными ванными комнатами. Апартаменты оформлены в сочетании со скандинавским дизайном и высоким уровнем комфорта и сервиса, а также бесплатным Wi-Fi, телевизорами с плоским экраном и минибарами.

Nobis обеспечивает широкий выбор изысканных блюд в ресторане, богатый ассортимент напитков и коктейлей в уютном баре. Фитнес-центр позволяет заботиться о здоровье благодаря тренировкам или расслабиться в комфортной сауне.

Nobis Hotel Copenhagen – лучший, современный и элегантный отель в Копенгагене. Изысканный дизайн, уютная атмосфера и комфорт этого места подарят незабываемые эмоции.

71 Nyhavn Hotel

Этот уникальный и очаровательный отель в Копенгагене расположен в двух бывших складских зданиях на Новой гавани, на углу канала Нюгавн и главной набережной города, в 5 минутах ходьбы от пешеходной улицы Стрегет. Район славится цветными домами, яхтами и кафе.

Адрес: Nyhavn 71, 1051 København, Дания

Телефон: +45 33 43 62 00

Вебсайт: https://www.71nyhavnhotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Отель предлагает уютные просторные номера, сочетающие исторический шарм с современным комфортом. Номера оснащены комфортной мебелью, ванной комнатой, бесплатным Wi-Fi, минибаром и большими окнами с великолепными видами на город или гавань.

71 Nyhavn имеет эксклюзивный ресторан, специализирующийся на морепродуктах и предлагает широкий ассортимент блюд. В баре вы можете утолить жажду после прогулок, отведав знаменитые коктейли.

71 Nyhavn Hotel является одной из лучших отелей в Копенгагене. Прекрасная красота природы, истории, архитектуры и комфорта погрузят вас в атмосферу восторга и подарят незабываемые эмоции.

Копенгаген, Дания. Источник: Image by Bente Jønsson from the Pixabay website Копенгаген, Дания. Источник: Image by Bente Jønsson from the Pixabay website

Hotel Skt. Anna

Этот уютный отель в Копенгагене находится в 10 минутах ходьбы от Новой гавани и Королевского театра. Он находится на тихой площади Святой Анны, в нескольких шагах от Королевского дворца, обеспечивая спокойствие и комфорт в сердце города. В конце площади находится уютная улица с легким доступом к прекрасной гавани Копенгагена.

Адрес: Sankt Annæ Pl. 18, 1250 København, Дания

Телефон: +45 33 96 20 00

Вебсайт: https://hotelsktannae.dk/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Hotel Skt. Anna отличается стильным дизайном интерьера и исторической атмосферой. Он предлагает номера с классическим декором, телевизорами с плоским экраном, минибаром и собственной ванной комнатой с феном и туалетно-косметическими принадлежностями. На крыше есть уютный бар, где можно наслаждаться вкусными напитками и потрясающими видами.

В Skt. Anna является рестораном под названием The Shrimp, который предлагает широкий ассортимент блюд из морепродуктов, а также стейки и рыбу. Вы можете расслабиться в лаундже с коктейлем и закусками из соседнего бара The Club. Здесь можно арендовать велосипеды, чтобы исследовать все достопримечательности Копенгагена.

Hotel Skt. Anna – лучшая современная четырехзвездочная бутик-отель с историческим шармом и душой в Копенгагене. Тишина, покой, высокий уровень изысканности и комфорта во время вашего путешествия сделают пребывание незабываемым.

Villa Copenhagen

Это лучшая оригинальная гостиница в Копенгагене, которая занимает здание бывшего главного почтового отделения Дании, построенное в 1912 году, и расположена в центре Копенгагена, рядом с железнодорожным вокзалом и парком Тиволи.

Адрес: Copenhagen Central Post Building, Tietgensgade 35-39, 1704 København, Дания

Телефон: +45 78 73 00 00

Рейтинг: 4.4 ⭐

Villa Copenhagen совмещает историческое наследие с современным дизайном. Отель предлагает комфортные номера, оформленные в элегантном скандинавском стиле, с кондиционером, минибаром, кофеваркой, сейфом, телевизором и собственной ванной комнатой.

В отеле есть несколько ресторанов и баров с огромным ассортиментом еды и напитков, где можно напитаться разнообразной кухней и отведать изысканные коктейли. Особенно популярен ресторан Kontrast, специализирующийся на сезонных и органических продуктах.

Villa Copenhagen также имеет собственный сад, где можно погрузиться в удивительный природный мир. Фитнес-центр позаботится о здоровье посетителей, а услуги бизнес-центра, консьерж-сервиса и обмена валют сделают ваше пребывание более комфортным.

Villa Copenhagen – одна из лучших гостиниц в Копенгагене. Высококлассный сервис, комфорт, уют и роскошь предоставляют возможность для по-настоящему великолепного отпуска.

Невероятная природа Копенгагена. Источник: Image by Filip Filipović from the Pixabay website Невероятная природа Копенгагена. Источник: Image by Filip Filipović from the Pixabay website

Hotel SP34 by Brøchner Hotels

Это лучший современный бутик-отель в Копенгагене, расположенный в богемном районе Латинского квартала в центре города. В нескольких минутах ходьбы от площади Ратуши и пешеходной улицы Стрегет и в 10 минутах от Ратуши и площади Гамбринус.

Адрес: Sankt Peders Stræde 34, 1453 København, Дания

Телефон: +45 33 13 30 00

Вебсайт: https://www.brochner-hotels.com/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Hotel SP34 предлагает уютные, комфортные номера в скандинавском стиле, которые включают в себя все необходимое для проживания, а также минибар и бесплатный Wi-Fi с неограниченным доступом.

SP34 рекомендует своим гостям посетить 3 ресторана и 4 бара. Вы будете приятно удивлены широким ассортиментом разнообразных европейских блюд, приготовленных исключительно из органических продуктов, изысканными напитками и коктейлями. В отеле есть кинозал, оборудованный современными технологиями. Гости также могут насладиться бесплатным вином ежедневно с 17:00 до 18:00.

Hotel SP34 by Brøchner Hotels – один из лучших отелей в Копенгагене. Стиль, экологичность и современность подарят настоящее удовольствие для ценителей комфорта.

Копенгаген – это прекрасный и увлекательный город, который привлекает туристов со всего мира своими достопримечательностями, культурой и атмосферой. Выберите правильный отель в соответствии с вашими потребностями, бюджетом и вкусом, и ваши приключения в столице Дании будут увлекательными и комфортными.