Топ-10 лучших направлений для медового месяца в мире для романтического продолжения вашей свадебной истории

Идеальный медовый месяц – это цель и мечта каждой пары. Звезды должны сойтись, а путешествие пройти без помех. Отели и курорты по всему миру предлагают специальные пакеты и удобства для молодоженов, понимая и поддерживая начало большой любви. Романтические номера с лепестками роз на кровати, поздравительное игристое вино и фрукты, свечи вокруг ванной и дополнительные романтические впечатления, такие как ужины при свечах у океана или самые романтические экскурсии. Выбирая лучшие направления для медового месяца в мире, вы хотите быть уверенными, что не упустите ничего важного, ведь каждый стремится единственного в жизни медового месяца. Наш список курортов и отелей для медового месяца уже содержит идеальные локации с отличными отзывами и роскошными пейзажами – как природными, так и внутренними. Вам только нужно определиться с несколькими предпочтениями: море или суша, тропики или Европа или что-нибудь другое. Все эти места идеально подходят для свадебной церемонии с продолжением. Все может быть организовано для вас до последней бутоньерки. Романтические направления для свадьбы и медового месяца уже проверены и оценены парами – от гастрономической сцены до предлагаемых удобств. Так что выбирайте лучшее место из лучших в мире.

Открытая комната с королевской кроватью и частным бассейном на острове Сент-Люсия. Источник: https://jademountain.com/ Открытая комната с королевской кроватью и частным бассейном на острове Сент-Люсия. Источник: https://jademountain.com/

1. Jade Mountain Resort – остров Сент-Люсия

Трудно представить что-то более совершенное, но не ограничиваем наше воображение. Jade Mountain Resort пробил горизонты романтики и стоит на ступеньку выше многих лучших направлений для медового месяца в мире. Его 24 номера созданы исключительно для романтики. Вы будете спать, окруженные океаном, с видами на горы-близнецы Питон. Ваш частный бассейн предлагает панораму на 180 градусов и более. Здесь романтика никогда не засыпает – вы будете часами любоваться друг другом и видами. Многие романтические активности, от прогулки на яхте до йоги для пар на террасе, помогут вам сблизиться и почувствовать партнера еще глубже. Очаровательная атмосфера способствует долгим поцелуям и душевным разговорам. Здесь только вы и вдохновенная природа, и только вы решаете, впускать ли что-нибудь еще в ваш романтический период. Jade Mountain Resort – это сказка, которая может стать реальностью во время вашего роскошного медового месяца.

Богемная романтика Франции в загородном имении Château du Grand Lucé. Источник: https://chateaugrandluce.com/ Богемная романтика Франции в загородном имении Château du Grand Lucé. Источник: https://chateaugrandluce.com/

2. Château du Grand-Lucé – в часе от Парижа, Франция

Зеленые долины Луары стали свидетелями свадеб десятков пар, и для всех них это место было очень приятным и фотогеничным. Проведите медовый месяц во французском шато среди изысканной роскоши и премиального комфорта в 19 люксах. Дополнением к романтике станет спа-центр со множеством парных релаксационных процедур.

Настоящие королевские люксы поражают лучшей антикварной мебелью, романтическими мраморными каминами и, конечно, большими кроватями с балдахином. Возможно, вы не захотите снимать свадебное платье, ведь весь антураж шато создан для того, чтобы вы долго наслаждались тщательно подобранным нарядом. Château du Grand-Lucé – это роскошная остановка для медового месяца и идеальное место для свадеб во Франции.

Идеальные виллы для лучшего медового месяца на Занзибаре. Источник: https://xanadu-villas.com/ Идеальные виллы для лучшего медового месяца на Занзибаре. Источник: https://xanadu-villas.com/

3. Xanadu Resort – Занзибар, Танзания

Те, кто уже открыл для себя тропики и идиллические пейзажи пляжей, омытых Индийским и Атлантическим океанами, знают, что лучшего романтического образа босиком не найти. В уединенной части архипелага разбросаны виллы, где вы почувствуете приватность и комфорт с полным сервисом. Личный дворецкий, приватный бассейн, роскошная спальня и возможности для дополнительных приключений на суше, воде и под водой проложат маршрут для вашего роскошного медового месяца на самом лучшем курорте. Отель напоминает восточный белый дворец среди зелени и оттенков голубизны. Обзорные площадки, гамаки под пальмами у океана и нежный песок, вызывающий муравьи. Купайтесь в сияющих гротах, наслаждайтесь ужином при свечах и попробуйте разнообразные парные процедуры в спа-центре курорта. Xanadu Resort – это мир, созданный для романтического медового месяца.

Романтический монастырь для гармоничного развития отношений в Перу. Источник: https://www.belmond.com/ Романтический монастырь для гармоничного развития отношений в Перу. Источник: https://www.belmond.com/

4. Hotel Monasterio – Куско, Перу

Monasterio может показаться необычным выбором для медовой луны, но это не так. Один взгляд на пакет для медового месяца и романтического пребывания убедит вас, что ваше пребывание в Перу будет роскошным, насыщенным и незабываемым. Поздравительные подарки, ежедневные завтраки в постель, романтический ужин для двоих, роскошный тайник и множество предложений для увлекательных прогулок и экскурсий. Черепичная крыша Куско и панорама гор украсят ваш вид из окна, а роскошные террасные рестораны откроют путь к гастрономическому удовольствию. Необычный и романтичный медовый месяц в Перу ждет вас в отеле Monasterio.

Страстный медовый месяц в долине Напа, Калифорния. Источник: https://aubergeresorts.com/ Страстный медовый месяц в долине Напа, Калифорния. Источник: https://aubergeresorts.com/

5. Auberge du Soleil Hotel – долина Напа, Калифорния

Долина Напа открывает множество приключений для пар, учитывая все вкусы и предпочтения. Однако планирование может быть сложной задачей. Проживание в Auberge du Soleil решит многие вопросы одним махом. Отель предлагает комфортное размещение в романтических номерах с видом на ухоженные холмы. Квалифицированный персонал не только поможет создать желаемые впечатления, но и забронирует их для вас. В долине Напа нельзя пропустить знаменитый винный поезд и ужин в ресторане SingleThread Farms, который имеет три звезды Мишлена. Спа-центр Solage, Auberge Resorts Collection подарит двойное удовольствие, и вам не придется расставаться даже на пол часа. Отель расположен у воды и оснащен бассейном. Среди активностей для пар – пикники, теннис, велопрогулки, йога, дегустации вин и многие другие романтические моменты для вашего незабываемого медового месяца в долине Напа, Калифорния.

Бунгало над водой для романтического медового месяца в тропическом стиле. Источник: https://www.fourseasons.com/ Бунгало над водой для романтического медового месяца в тропическом стиле. Источник: https://www.fourseasons.com/

6. Four Seasons Bora Bora Resort Hotel – Французская Полинезия

Ваш романтический бунгало для лучшей медовой луны, окруженный бирюзовыми водами, расположен на Бора-Бора. Виллы стоят над водой, с приватными бассейнами и полным сервисом. Что может быть романтичнее завтрака в номере, доставленном на каноэ? Вы будете засыпать и просыпаться под шелест воды, любоваться идиллическими сочетаниями оттенков бирюзы, голубизны и зелени, наслаждаться лучшими спа-процедурами для двоих и отправиться в гастрономические туры по островной кухне. Бассейны, снорклинг, дайвинг, экскурсии по острову, знакомство с местной культурой – все это вместе, открывая друг друга и мир вокруг. Слийтесь друг с другом и природой, ведь Four Seasons Bora Bora создал все условия для вашего потрясающего медового месяца и романтического опыта.

Английский шик медовой луны в Хэмпшире. Источник: https://www.chewtonglen.com/ Английский шик медовой луны в Хэмпшире. Источник: https://www.chewtonglen.com/

7. Chewton Glen Manor – Хэмпшир, Англия

Английская провинция полна романтики и роскошных мест для самых лучших медовых месяцев. Chewton Glen Manor – пример роскошного размещения в английском стиле и образец изысканного наполнения ваших парных приключений. Не покидая территорию загородного дома, вы будете наслаждаться спа-процедурами и гастрономическим туром внутри. Роскошный бассейн и сказочная природа заставят вас задержаться, стремясь произвести наилучшее впечатление. Когда вы будете готовы к внешним приключениям, приветливый персонал предложит различные поездки, включая замки, верховую езду и впечатления, которые заполнят память вашего телефона. Вы можете выбрать проживание в главном доме или уединиться в частной деревянной кабине с гидромассажной ванной и королевской кроватью. Воспользуйтесь обслуживанием номеров и оставляйте кровать только тогда, когда насладитесь друг с другом. Chewton Glen Manor сделает ваш медовый месяц самым лучшим приключением.

Роскошные тайники на Сейшелах, где будете только вы вдвоем. Источник: https://www.north-island.com/ Роскошные тайники на Сейшелах, где будете только вы вдвоем. Источник: https://www.north-island.com/

8. North Island Resort – Сейшельские острова

Роскошный аборигенный отдых может разжечь такую страсть, которая украсит любой медовый месяц. North Island Resort имеет все условия, чтобы разжечь огонь любви на максимум. Нежный песок, зеленые пальмы, легкий океанский бриз и конфиденциальные виллы, поражающие роскошью и 100% экологичностью. Вилла 11 – ваш пункт назначения для медового месяца. Это убежище создано для двоих, но с пространством и идиллическим ощущением. Меблированные террасы предлагают панорамные виды на пляж и океан, а ваша роскошная спальня на открытом воздухе имеет большую белую кровать с балдахином и бирюзовые подушки с соответствующими свечами. Приключения на острове выстраиваются в вдохновенный список, достойный реализации. Пикники на пляже на закате с ручными грилями, гастрономические дегустации на основе островных продуктов, увлекательные прогулки, экскурсии по острову, дайвинг, гребли – и это только начало. North Island Resort – лучшее место для роскошного медового месяца на островах.

Возбуждающая романтика медового месяца на Майорке. Источник: https://www.belmond.com/ Возбуждающая романтика медового месяца на Майорке. Источник: https://www.belmond.com/

9. La Residencia, A Belmond Hotel – Майорка, Испания

Романтика Испании начинается с оливковых рощ и живописных гор. Ее продолжение можно найти в отеле La Residencia у подножия гор Трамунтана. Локация предлагает как отдых у моря, так и роскошную деревенскую романтику. На территории есть большой открытый бассейн, вкусная гастрономическая сцена по принципу от фермы до стола и спа-комплекс с лучшими релаксационными предложениями для пар.

Живописные виды снаружи повлияли и на интерьеры. Пестрые цвета и нежные тона формируют романтическое гнездышко, в котором ваш медовый месяц приобретет нежные оттенки. Засыпайте и просыпайтесь, наслаждаясь друг другом и приятными услугами, предназначенными для пополнения романтических моментов. Прогулка на лодке вдоль побережья станет одним из незабываемых впечатлений во время пребывания в La Residencia Hotel. Один из самых лучших медовых месяцев в Испании.

Медовый месяц 5 звезд в Кейптауне. Источник: https://www.tintswalo.com/ Медовый месяц 5 звезд в Кейптауне. Источник: https://www.tintswalo.com/

10. Tintswalo Atlantic Boutique Hotel – Кейптаун, Южная Африка

Пятизвездочный медовый месяц в бутик-отеле на набережной Кейптауна – хорошая формула успеха. Однако гостинице есть что добавить к вашей романтике. Tintswalo Atlantic предлагает присоединиться к Tinzwalo Travel Club и наслаждаться поездками и экскурсиями по Южной Африке. Проживание в лоджах и усадьбе – более романтическое, ведь кроме спальни вы можете получить частную террасу для сна под звездным африканским небом. Частные бассейны и гастрономическая сцена дополняют досуг.

Tintswalo Atlantic Hotel может помочь организовать самые незабываемые свадьбы или медовый месяц в Африке. Все, что вам нужно – это выразить свои пожелания и мечты.