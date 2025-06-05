Топ-10 крупнейших аэропортов мира: главные международные авиационные хабы по количеству пассажиров и площади территории

Наряду с развитием туризма и технологическими достижениями, аэропорты стали центральными транспортными узлами мира. Число путешественников ежегодно растет, появляются новые маршруты, а аэропорты обновляют свои функции, услуги и размеры. Какие аэропорты являются самыми большими в мире? Давайте рассмотрим самые впечатляющие из них по площади и пассажиропотоку, чтобы определить топ-10 самых больших аэропортов мира.

Какой аэропорт считается самым большим в мире?

Международный аэропорт Гартсфилд-Джексон в Атланте обслуживает более 197 миллионов пассажиров в год. Источник: Image redlegsfan21, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org Международный аэропорт Гартсфилд-Джексон в Атланте обслуживает более 197 миллионов пассажиров в год. Источник: Image redlegsfan21, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org

По пассажиропотоку Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport в США является безоговорочным лидером, обслуживая, по данным текста, более 197 миллионов пассажиров в год. Однако эта цифра выглядит завышенной по сравнению с другими источниками, указывающими на 108,1 миллиона пассажиров в 2024 году. Это делает его самым загруженным аэропортом мира. По площади он также значительный, охватывая 4700 гектаров (примерно 7 квадратных миль), хотя по этому показателю уступает другим.

Какой аэропорт имеет самую большую площадь?

Титул крупнейшего аэропорта по площади принадлежит King Fahd International Airport (KFIA) в Саудовской Аравии. Его площадь составляет более 789 квадратных километров, что почти в десять раз превышает ближайшего конкурента. Расположенный на востоке города Даммам, он также известен как Dammam World Airport (DWC). Его размеры сопоставимы с площадью всех пяти районов Нью-Йорка. На территории аэропорта расположены мечеть на 2000 человек, жилищный комплекс на 3000 человек и теплицы для озеленения. Несмотря на огромную площадь, он обслуживает всего около 9,7 миллионов пассажиров в год, что не позволяет ему войти в топ-100 по пассажиропотоку. В Саудовской Аравии он занимает третье место по загруженности, уступая King Abdulaziz International Airport в Джидде с 41 миллионом пассажиров в год.

Какой аэропорт самый большой в Европе?

Среди европейских аэропортов титул крупнейшего принадлежит Istanbul Airport (IST). Расположенный на европейской стороне Стамбула, он обслуживает более 71 миллиона пассажиров в год, что делает его самым загруженным в Европе, опережая London Heathrow (LHR). В 2019 году он обогнал Хитроу, став лидером посреди европейских аэропортов.

Краткий обзор крупнейших аэропортов мира

Одним из ключевых факторов для определения размера аэропорта, кроме площади, есть пассажиропоток. Airports Council International (ACI) тщательно отслеживает количество обслуживаемых пассажиров в аэропортах мира, что позволяет определять тенденции глобальных авиаперевозок. По данным ACI, первое место в рейтинге десяти крупнейших аэропортов мира занимает Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. США уверенно доминируют в списке самых загруженных аэропортов мира.

Топ-10 аэропортов по пассажиропотоку (обновленные данные за 2024 год):

Современные аэропорты поражают уникальной архитектурой. Источник: Image monkeytime | brachiator, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org Современные аэропорты поражают уникальной архитектурой. Источник: Image monkeytime | brachiator, CC BY-SA 2.0/Wikimedia.org

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), США Пассажиропоток: 108,1 миллиона пассажиров (2024).

108,1 миллиона пассажиров (2024). Площадь: 4700 гектаров (примерно 7 квадратных миль).

4700 гектаров (примерно 7 квадратных миль). Состоит из 7 терминалов, общая площадь которых превышает 13 квадратных километров. Предлагает беспересадочные рейсы на пять континентов. На территории есть сотни кафе, ресторанов, баров, развлекательных и торговых заведений. Лидер по пассажиропотоку с 1998 года, за исключением 2020 года, когда первое место занял Guangzhou Baiyun Airport через COVID-19. Dubai International Airport (DXB), ОАЭ Пассажиропоток: 92,3 миллиона пассажиров (2024).

92,3 миллиона пассажиров (2024). Площадь: 7200 акров (примерно 29 квадратных километров).

7200 акров (примерно 29 квадратных километров). Самый загруженный аэропорт мира по международному пассажиропотоку. Обслуживает 106 международных авиакомпаний и предлагает рейсы более чем к 240 направлениям на шести континентах. Dallas Fort Worth International Airport (DFW), Соединенные Штаты Америки Пассажиропоток: 87,8 миллиона пассажиров (2024).

87,8 миллиона пассажиров (2024). Площадь: 69,6 квадратных километров.

69,6 квадратных километров. Расположенный между двумя округами, является самым большим хабом American Airlines. Имеет четыре терминала. Tokyo Haneda Airport (HND), Япония Пассажиропоток: 85,9 миллиона пассажиров (2024).

85,9 миллиона пассажиров (2024). Площадь: не указана в тексте, но одна из самых загруженных в Азии.

не указана в тексте, но одна из самых загруженных в Азии. Обслуживает Большой Токио, является хабом для Japan Airlines и All Nippon Airways. London Heathrow Airport (LHR), Великобритания Пассажиропоток: 83,9 миллиона пассажиров (2024).

83,9 миллиона пассажиров (2024). Площадь: не указана в тексте, но является самой большой в системе лондонских аэропортов.

не указана в тексте, но является самой большой в системе лондонских аэропортов. Самый загруженный аэропорт Европы по международному пассажиропотоку (74,9 миллиона в 2023 году). Denver International Airport (DEN), Соединенные Штаты Америки Пассажиропоток: 82,4 миллиона пассажиров (2024).

82,4 миллиона пассажиров (2024). Площадь: 135,7 квадратных километров.

135,7 квадратных километров. Крупнейший аэропорт США по площади имеет семь терминалов. Генерирует более 26 миллиардов долларов ежегодно для региона Колорадо. Istanbul Airport (IST), Турция Пассажиропоток: 80,1 миллиона пассажиров (2024).

80,1 миллиона пассажиров (2024). Площадь: не указана в тексте, но является самым большим аэропортом Европы.

не указана в тексте, но является самым большим аэропортом Европы. Показал значительный рост пассажиропотока (+53% по сравнению с 2019 годом). Chicago O'Hare International Airport (ORD), Соединенные Штаты Америки Пассажиропоток: 80,2 миллиона пассажиров (2024).

80,2 миллиона пассажиров (2024). Площадь: 18 квадратных километров.

18 квадратных километров. Имеет четыре терминала, является важным хабом для United Airlines и American Airlines. New Delhi Indira Gandhi International Airport (DEL), Индия Пассажиропоток: 77,78 миллиона пассажиров (2024).

77,78 миллиона пассажиров (2024). Площадь: не указан в тексте.

не указан в тексте. Поднялся с 28 на 7 место по пассажиропотоку с 2019 по 2024 год. Shanghai Pudong International Airport (PVG), Китай Пассажиропоток: 76,68 миллиона пассажиров (2024).

76,68 миллиона пассажиров (2024). Площадь: 39,88 квадратных километров.

39,88 квадратных километров. Показал самый большой рост (+41% с 2023 года) благодаря расширению международных рейсов и визовой политике. Имеет пять взлетно-посадочных полос и магнитный поезд, соединяющий аэропорт с центром Шанхая.

Аэропорты с самой большой площадью в мире

Размер аэропорта можно определить не только по пассажиропотоку, но и по площади его территории. Топ-10 крупнейших аэропортов по площади:

King Fahd International Airport (DMM), Саудовская Аравия – 776 квадратных километров. Denver International Airport (DEN), США – 135,7 квадратных километров. Dallas/Fort Worth International Airport (DFW), США – 69,6 квадратных километров. Orlando International Airport (MCO), США – 53,8 квадратных километров. Washington Dulles International Airport (IAD), США – 48,6 квадратных километров. Beijing Daxing International Airport (PKX), Китай – 46,6 квадратных километров. George Bush Intercontinental Airport (IAH), США – 44,5 квадратных километров. Shanghai Pudong International Airport (PVG), Китай – 39,9 квадратных километров. Cairo International Airport (CAI), Египет – 36,3 кв. Suvarnabhumi International Airport (BKK), Таиланд – 32,4 квадратных километра.

Эти аэропорты настолько велики, что их терминалы напоминают небольшие города. Они оснащены современными услугами и удобствами, повышающими комфорт пассажиров и демонстрирующими эволюцию современных авиаперевозок.

Какой аэропорт самый маленький в мире?

Для контраста с самыми большими аэропортами стоит упомянуть самый маленький – Juancho E. Irauskin Airport на острове Саба, Карибские Нидерланды. Его длина составляет всего 1312 футов (около 400 метров), что делает его уникальным примером компактного аэропорта.

Крупнейшие аэропорты Европы

Внутри аэропорты могут напоминать величественные торгово-развлекательные центры. Источник: Image Istairport.com Внутри аэропорты могут напоминать величественные торгово-развлекательные центры. Источник: Image Istairport.com

После отмены ограничений, связанных с пандемией, европейские аэропорты переживают настоящий бум с экспоненциальным ростом пассажиропотока, что свидетельствует о восстановлении допандемических показателей. Крупнейшим аэропортом Европы является Istanbul Airport (IST), который в 2019 году сдвинул London Heathrow с первого места. Топ-5 европейских аэропортов:

Istanbul Airport (IST), Турция – 80,1 миллиона пассажиров (2024). London Heathrow Airport (LHR), Великобритания – 83,9 миллиона пассажиров (2024). Paris Charles de Gaulle Airport (CDG), Франция – 42,1 миллиона пассажиров (2024, по данным о вместимости). Amsterdam Schiphol Airport (AMS), Нидерланды – точное количество пассажиров не указано, но входит в топ-5. Frankfurt Airport (FRA), Германия – точное количество пассажиров не указано, но входит в топ-5.

Эти пять аэропортов возделывают почти половину всего пассажиропотока в Европе.

Итог

Мир авиаперевозок значительно изменился после 2020 года. Пандемия способствовала росту пассажиропотока в США и Китае из-за большого населения и значительных территорий, что стимулировало внутренние авиаперелеты. Ограничения международных поездок также повлияли на это. Обе страны являются ключевыми направлениями для деловых поездок. Однако европейские страны активно работают над восстановлением своих позиций.

По данным ACI, в 2024 году количество авиапассажиров достигло 9,5 миллиарда, превысив показатели 2019 года на 94%. Некоторые авиакомпании продемонстрировали лучшую способность к восстановлению после ограничений, связанных с COVID-19, а загруженные международные аэропорты подтверждают, что популярные направления остаются неизменными.