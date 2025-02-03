То, что предлагает Келлог — это план ''Б'' Путина

Это, по моему скромному мнению, в нынешних условиях еще большая угроза, чем война. Потому что это план "Б" Путина. Уничтожить нас своими же руками изнутри.

Увлечение этой темой приведет к снижению внимания к самому главному – войне и военным.

Два фронта мы просто не вытащим.

Далее текст на языке оригинала

При цьому владі треба зрозуміти, що люди опікуються не її нинішньою легітимністю, а кризою управління, відсутністю стратегії, відсутністю дієвих кроків в економіці, збільшенням тиску на бізнес, вибірковими політичними переслідуваннями. І скільки б не створювали агентств і міністерств єдності, можна навести десятки прикладів, як цю суспільну єдність зразка 2022 року намагаються остаточно добити. Запит на справедливість і відповідальність лише зростає. Поряд зі зростанням викликів і ризиків.

Тактика ОП — іти у фарватері нинішньої адміністрації США (при тому, що їхня тактика може змінюватися) - це показова прокрастинація, за якою не відчувається енергії та ідей.

Я вже якось писав, що девізом 2025 року має стати гасло: "Змінюйся або помри". Я все ще вірю, що в Офісі президента є чимало розумних людей, які це розуміють і можуть донести думку, що зараз саме від рішень і позиції Володимира Зеленського і його найближчого оточення залежить, чи не програємо ми цю битву за незалежність. Так, на жаль, тільки від них — бо в їхніх руках сконцентровані всі важелі впливу і механізми ухвалення рішень.

План, що треба зробити, в принципі, зрозумілий:

Визначити "червоні лінії", за які Україна не піде за жодних обставин. Оголосити про це публічно. Визначити коло союзників, на кого ми можемо точно опертися й активізувати з ними роботу по обороноздатності Європи. Вони повинні дійти висновку для себе, що "Україна — це дійсно Європа". Працювати з обома партіями в США. Визначити "додану вартість" України в питанні глобальної безпеки. Переконувати наших партнерів у Вашингтоні, що "поступки" України не принесуть стабільного миру. Посилити дипломатичний корпус. Переформатувати нинішню парламентську більшість. Переформатувати уряд. Здійснити кадрові рішення на тих напрямках, які показали себе неефективними. Це стосується і певних силових органів. Зупинити найбільш корумповані схеми (всі вони відомі) на митниці та податковій. Випрацювати найбільш ефективні механізми забезпечення зброї для фронту. Оновити МО. Відігнати від корита тих, хто наживається на війні та краде. Викрити всі "картельні змови". При чинній системі правоохоронних органів це можна зробити швидко, було б бажання.

Впевнений, до цього переліку можна дописати ще десяток пунктів. Але загальний висновок простий: без перезавантаження владою суспільного договору та озвучення пунктів відповідальності за його реалізацію, наш корабель зазнає тотальної поразки. Бо це у Росії вірять тому, що показують по телевізору, у нас — лише тому, з чим зустрічаються щодня в житті. Відповідно, до речі, і "Єдиний марафон" тут абсолютно неефективний, як і викинуті на нього гроші…

Повертаючись до теми виборів, точно не про них треба сьогодні думати. А про те, як до кінця року не влетіти у гостре піке, з якого не буде хоча б нейтрального виходу. Причому, і Володимиру Олександровичу, і усім нам.