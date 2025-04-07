Тарифная политика США: что является основой для богатства Соединенных Штатов Америки?

Я прочитал около полусотни аналитических текстов о тарифах.

Выводов у меня всего два.

Вывод первый. Мировая экономика настолько сложна и взаимосвязана, что адекватно определить последствия таможенной войны невозможно. Все зависит от ответа на вызов, который дадут другие страны, и здесь важными могут быть не только действия ключевых стран типа Китая, но и сравнительно небольших стран, обладающих каким-то ключевым ресурсом. Вероятность успешного завершения этой кампании примерно такая, как в эксперименте с конструктором Lego: вы подбрасываете все детали вверх и надеетесь, что они сложатся в модель, изображенную на коробке. Можно ли в такое верить? Можно, но нужно быть неисправимым оптимистом.

Вывод второй. Американские лидеры не идиоты, они руководствуются своим представлением об Америке, которое разделяет около половины населения. Здесь я позволю себе процитировать свой пост с июля прошлого года.

Что является основой богатства Соединенных Штатов Америки?

На этот вопрос есть два варианта ответа.

1. Основой богатства Америки являются ее неизмеримые природные ресурсы и главное – упорный труд рядового американца, стимулированного трудовой этикой и американской мечтой.

2. Основой богатства Америки есть глобализация: свободная мировая торговля, защищенная американскими флотами, доллар в качестве мировой валюты, способность привлекать лучший человеческий капитал своей открытостью и инклюзивностью.

Вы скажете, что правда совмещает оба варианта. Но только не для американского избирателя. Потому что два варианта предполагают совершенно разные пути американской политики. Надо выбрать что-то одно, потому что они несовместимы. Приоритет для рабочих мест дома или инвестиций наружу. Приоритет традиционным индустриям или новым. Приоритет тратить средства внутри страны или на поддержание своей роли в мире. Приоритет американской мечты или американского гегемонизма. Разрешить аборты или запретить. И так далее. Если Америка потеряет из-за этого свою мировую роль и кучу денег, это будет выбор американского избирателя.

Так вот, мы имеем дело со сторонниками первого варианта, первого пути. Он был популярен в XVIII веке. С тех пор мир сильно изменился. Но на вопрос – можно ли погрузить свою страну в XVIII век? – очевидно, нужно ответить утвердительно. Конечно это возможно. Время от времени отдельные страны погружаются даже в более отдаленные эры. Вон Иран в 1979 году вернулся в XIV век, а Афганистан в 2021 году даже раньше. Далеко за примерами не надо ходить – вон у нас россия рядом.

Теперь судьба мира зависит от того, захотят ли все остальные так же возвращаться в XVIII век.

Китай уже дал понять, что нет такого желания: они так долго оттуда выбирались не для того, чтобы возвращаться. Превращение Китая из экономики, в значительной степени ориентированной на экспорт в США, в экономику, в значительной степени ориентированной на внутреннее потребление, будет непростым. Но другой путь выглядит еще хуже, и потому он отвергнут.

Остается вопрос, как отреагирует то крыло новой американской администрации, которое имеет целью не возвращение в прошлое, а ускорение движения в будущее - акселерационисты, которых мы раньше назвали технофашистами. Слабыми их не назовешь. XVIII столетие их не устраивает.

Хуже всего будет небольшим рынкам. Наше дело – как можно быстрее интегрироваться с единым европейским рынком.