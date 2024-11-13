Тайная дипломатия Кремля: зачем Шойгу поехал в Китай

Шойгу поехал с визитом в Китай. Пока мы не понимаем, что он обсуждал и есть ли какие-то результаты. родной Тиве продавить назначение своего сенатора, а местный, лояльный ему парламент "бунтовал" против него).

И здесь мы подходим к самому интересному: что стало причиной того, что в момент вероятных переговоров с Трампом Путин отправляет этого без преувеличения клоуна с отсутствующими полномочиями в Пекин?

Это выглядит как унижение Китая, некий сложный жест перед американцами, которым демонстрируют понижение статуса переговорщика.

⁠Если это требование Китая прислать именно Шойгу (в свое время Путин нам назначил переговорщика Медведчука), то это унижает Путина.

Произошла реинкарнация Шойгу и он снова вернулся в фавор.

Какой из этих вариантов верен, сможем сказать уже в ближайшее время.