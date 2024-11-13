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Политика

Тайная дипломатия Кремля: зачем Шойгу поехал в Китай

Вадим Денисенко

Тайная дипломатия Кремля: зачем Шойгу поехал в Китай
Тайная дипломатия Кремля: зачем Шойгу поехал в Китай

Шойгу поехал с визитом в Китай. Пока мы не понимаем, что он обсуждал и есть ли какие-то результаты. родной Тиве продавить назначение своего сенатора, а местный, лояльный ему парламент "бунтовал" против него).

И здесь мы подходим к самому интересному: что стало причиной того, что в момент вероятных переговоров с Трампом Путин отправляет этого без преувеличения клоуна с отсутствующими полномочиями в Пекин?

  • Это выглядит как унижение Китая, некий сложный жест перед американцами, которым демонстрируют понижение статуса переговорщика.
  • ⁠Если это требование Китая прислать именно Шойгу (в свое время Путин нам назначил переговорщика Медведчука), то это унижает Путина.
  • Произошла реинкарнация Шойгу и он снова вернулся в фавор.

Какой из этих вариантов верен, сможем сказать уже в ближайшее время.

Источник:facebook.com

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