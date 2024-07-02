"Страшную" новость сегодня принесли россияне для всего американского ВПК
Цитата: "В распоряжении РФ оказался блок лазерных гироскопов и GPS модуль американской ракеты ATACMS.
Сейчас российские военные специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ракеты.
Уже был полностью изучен взрыватель ATACMS, состоящий из множества компонентов и механизмов.
Секретов в нем для нас не осталось никаких".
Тобто рф пафосно звітує про всі розкритті таємниці ракет ATACMS "я знаю все твои трещинки" (с).
Тут справа навіть не в тому, що рф банально не зможе відтворити виробництво цієї ракети.
В цьому контексті можна згадати, як свого часу в рф намагалися створити свої аналоги західних винаходів, в тому числі з використанням зворотного інжинірингу.
Хотіли Айфон, а вийшов Йотафон.
Хотіли Мерседес, а вийшов Аурус.
Хотіли МакДональдз, а вийшло Вкусно и Точка.
Але хочу звернути вашу увагу на виликий прокол всієї розвідувальної системи рф: Військова розвідка (ГУ ГШ), Служби зовнішньої розвідки.
Сама ракета ATACMS почала випробуваватися ще у 1988 (за часів всесильного КДБ СРСР).
Ці ракети використовувалися під час війни у Перській затоці (1991) - 32 шт, а також під час Іракської війни (2003-2001), - 450 шт.
За весь цей час, "славетна" російська розвідка так і не спромоглася отримати доступ до уламків запущених ракет з метою їх аналізу.
І тільки в 2024, коли американські ракети почали прилітати по позиціях військових рф, російські інженери змогли отримати все, що їх цікавило останні 35 років.