Страшилки для ребенка: польза или вред

А вы в юном возрасте любили смотреть ужастики или читать страшные истории для детей? Желание пощекотать нервишки вполне естественно для человека любого возраста. Но множество родителей замечали, что страшилки негативно влияют на детей. Давайте разберёмся, почему это происходит и стоит ли разрешать ребёнку их смотреть и читать.

Почему дети любят страшилки

Давайте для начала определимся, что такое страшилка. Ведь, по сути, мы не знаем, что может напугать ребёнка. Скольких детей пугал абсолютно безобидный и даже обаятельный Робот Вертер из фильма "Гостья из будущего?". А помните страшное лицо Снежной Королевы в мультфильме про Кая и Герду?

Дети боятся Деда Мороза, клоуна в цирке и даже Человека Паука, который вообще один из самых благородных героев. Даже в сказках есть кого испугаться: Карабаса-Барабаса, Волка, Кощея Бессмертного и т. д. То есть нужно понимать, что восприятие ребёнком сюжета индивидуально. Предугадать реакцию или очень сложно, или невозможно в принципе. Поэтому психологи советуют сначала самим просмотреть или как минимум прочитать описание контента, который собираетесь показать ребёнку.

Эксперимент "Комната с привидениями"

Сколько стоит билет на американские горки? Немало. И люди с удовольствием посещают аттракцион. Зачем они это делают?

Ответ на этот вопрос дали социологи М. Керр и Г. Зигл из Университета Питтсбурга. Они провели эксперимент: создали экстремальный аттракцион "Комната с привидениями" и исследовали реакции организма посетителей.

В результате выяснили, что когда человек пугается, его тело запускает программу реагирования на угрозу, которая была сформирована эволюционно. Эта программа представляет собой набор химических реакций, помогающих человеку выжить: активизируется выброс в кровь больших доз гормонов. В частности — гормонов страха, то есть адреналина и серотонина.

Но вместе с тем повышалась продукция и других гормонов: серотонина, дофамина, эндорфина и окситоцина, которые считаются гормонами эйфории, спокойствия, удовлетворённости. Именно они "бушуют" в крови в моменты радости и счастья.

Такой парадокс объясняется контекстом: если есть реальная угроза жизни, то вырабатываются только гормоны первой группы. А если угроза мнимая и человек понимает, что страшные истории с ним приключаются понарошку, количество гормонов счастья и радости превышает количество гормонов страха. После эпизода с испугом следует настоящая эйфория.

Получить это ощущение без дополнительной стимуляции в реальной жизни практически невозможно. А вот симулировать угрозу и вдоволь насладиться эффектом эмоционального подъёма — весьма приятно.

А при чём тут детские страшилки?

Получив гормональную подпитку после испуга при просмотре ужастика, ребёнок неосознанно стремится повторить эти ощущения. И может даже пересматривать один и тот же фильм несколько раз. Очень важно, чтобы он понимал механизм возникновения эйфории, чтобы поиск адреналина и дофамина не стал его привычным стилем поведения.

Особенно остро стоит этот вопрос в подростковом возрасте, когда ребята могут и по крышам гулять, и за троллейбус цепляться, чтобы испытать острые ощущения и доказать свою крутость. Как раз такое поведение является следствием обильного просмотра ужастиков или увлечения жестокими играми. Любое кино со временем приедается, и подросток пытается получить те же эмоции в реальной жизни. Вот почему нельзя разрешать ребёнку страшилки в большом количестве и без контроля родителей.

Страшные истории: можно или нельзя

Мы разобрались с тем, почему дети любят страшилки и, даже если пугаются, продолжают их смотреть. Теперь предлагаем прочитать преимущества и недостатки, с которыми вы можете столкнуться, если ваш ребёнок будет регулярно смотреть подобные фильмы и мультики.

Польза страшилок

Главный плюс — формирование понятий о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Речь об опасных ситуациях, к которым может привести тот или иной поступок, решение. Проживая вместе с героем опасные или страшные истории, ребёнок учится делать логичные выводы: за поступком следует ответственность.

Почти все фильмы ужасов и страшные сказки заканчиваются положительно: зло побеждено, герой счастлив. Создание у ребёнка ощущения, что даже самую сложную ситуацию можно решить, если не сдаваться, вдохновит его и зарядит оптимизмом для решения собственных проблем. Кстати, стремление убедиться в очередной раз, что добро побеждает зло, — один из ответов на вопрос, почему дети смотрят страшилки.

Есть и терапевтический эффект: ребёнок смотрит ужастик, понимая, что его страх иррационален, что это всё неправда. Так он учится понимать природу страха, распознавать его и бороться с ним с помощью аргументов и логики.

Вред страшилок

Особую опасность представляют истории, которые ребёнок может воспринять (в силу возраста) как реальные. Здесь всё очень индивидуально, но психологи, отвечая на вопрос, почему нельзя детям страшилки, советуют придерживаться рекомендованного авторами произведения возрастного ценза. Рекомендации вы можете найти на последних страницах книги и в описании к фильму/мультфильму.

Если ребёнок достаточно взрослый, чтобы понимать, что действие на экране или в книжке — выдумка, то список произведений может быть расширен. Но всё равно родителям стоит контролировать, нет ли в них шокирующих, кровавых сцен, насилия и издевательств.

Что делать, если ребёнок испугался

Для начала выяснить, чего именно он боится. Не высмеивайте его страх, даже если причиной стала мрачная одежда или не слишком эстетично изображённый персонаж. Расскажите, что таким видел его автор, но, включив фантазию, можно изменить своё отношение к этому герою.

Постарайтесь оградить ребёнка от просмотра пугающего его мультика или фильма. Возможно, через несколько лет он изменит к нему отношение. Но стоит дать ему это время.

Не триггерите его повторным просмотром, чтобы не спровоцировать более острый приступ страха, умноженный на непонимание поступка родителей. Ведь именно родители для детей создают безопасную среду.

И если ребёнок будет подсознательно ожидать от вас провокацию, это может подорвать его доверие к вам.

Если тяга к щекотанию нервишек осталась, посоветуйте ребёнку специальные страшилки для детей. Например, мультфильм "Коралина в стране кошмаров" или "Дом-монстр". Их сюжеты в достаточной степени мистические, интригуют, могут немного попугать, но вместе с тем забавные, с яркими и позитивными персонажами и хорошим финалом.

_____

Не стоит переживать, если ваши дети любят страшилки. Руководствуйтесь нашими советами при выборе фильма, книги или мультика, а также учитывайте характер и восприимчивость своего ребёнка.