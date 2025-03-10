Страна номер один по влиянию на нашу войну. И это не США

Влияние США на российско-украинскую войну на самом деле не так велико, как кажется всему миру и тем более самим Штатам.

Далее текст на языке оригинала.

По-перше, 80%.

80% уражень зараз в смузі відповідальності деяких бригад — це дрони.

Американці практично ніяк не зможуть змінити цей показник, якщо брати масштаб кількох місяців. Приміром, для сегменту ФПВ-камікадзе американці не постачають ані гвинтика. Бойові частини робляться по хатах неподалік від фронту. Ніхто не чув і про масове застосування якогось американського РЕБу.

100% уражень так званого "глибокого удару" – це теж БПЛА. Це нафтопереробка, нафтоперевалка на території РФ, склади з паливом і боєприпасами тощо. Усі удари по цим та подібним об’єктам здійснюються дронами. Які, загалом, обійдуться без американських технологій і компонентів.

Залишаються Хімарси, як зброя середньої дистанції. За ними будемо сумувати.

По-друге, економіка. Одна маленька Норвегія здатна допомогти Україні більше, ніж Штати.

Раніше США вливали в нас кошти темпом приблизно 19 млрд доларів на рік (цифра трохи завищена, враховуючи маніпуляції з вартістю військової продукції). Не-воєнна допомога складала десь приблизно 11 млрд доларів на рік. І це від країни з населенням 340 млн.

Для порівняння, Норвегія з їх 5.5 млн громадян має намір надати допомоги Україні на 7.8 млрд доларів у поточному році. Таким чином, дві-три таких невеликих європейських країни можуть замінити США, просто збільшивши свої видатки на Україну за прикладом Норвегії.

Звісно, деякі позиції є дефіцитними - приміром, Хімарси, ППО чи Старлінк. Але це радше питання часу, якщо є гроші — уникнути критичної залежності від американських технологій. Тут прагнення і західноєвропейців, і українців збігаються.

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Якщо порівняти з США, то Україна і РФ в рази більше залежать від Китаю. Саме з його компонентів складаються дрони, як вітчизняні, так ворожі. Ступінь локалізації найбільш масових зразків БПЛА, засобів РЕБ і РЕР — вона зараз така, що Китай може обвалити фронт в ту чи іншу сторону, якщо реально обмежить постачання своєї продукції відповідному учаснику військового протистояння.

На щастя, це не так просто. Формально, Китай зараз не постачає напряму в Україну певний спектр продукції, але вона йде. Подібна ситуація і з РФ. Тіньові схеми працюють.

Відтак, країна номер один за впливом на нашу війну - Китай, та й загалом у світі. Штати — на другому, зі значним відривом.

Це реальність, яку не усі ще усвідомили. В тому числі, можливо, і самі китайці.