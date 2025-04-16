Откровение или утка? Друзья, что до громкого заявления спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Кто пропустил (маловероятно, но вдруг?) - Уиткофф заявил в эфире Fox News, что по итогам последних переговоров с бункерной крысой в Петербурге стороны "пришли к пониманию": Москва нацелена не просто на перемирие, а на постоянный мир. Аллилуйя? Чудо свершилось? Да ничего подобного. Все это напоминает громадный мыльный пузырь с понятными для мыльного пузыря перспективами.

Ключевые противоречия мы помним. Кремль настаивает на передаче ему четырех областей, которые он не смог захватить, но торопливо внес в свою Конституцию И юридического их признания территорией россии. И Крыма тоже. На что, ни Украина, ни Европа, категорически отвечают отказом. Тем не менее, по словам Уиткоффа, США и Россия близки к сделке, которая затронет пять территорий. "Но на самом деле это намного больше. Речь идет о протоколах безопасности, о НАТО, о пятой статье НАТО. Очень много деталей. Мне кажется, мы на пороге чего-то очень важного для всего мира", - говорит он

На самом деле это гораздо меньше. Просто потому что никакой сделки между россией и США по пяти украинским территориям быть не может. Решение по своей территории принимает Украина, а не кто-то там на переговорах. И тут в том числе работает и право силы. Если бы мы удерживали свою территорию только благодаря поддержке США на их решении – горе нам. Но мы удерживаем свои территории силой своей армии и своего оружия. И удержим дальше. Даже без помощи США. На всякий случай уже не раз это озвучивали на всех уровнях. Так что США и россия по украинским территориям могут подписать и расписать все что угодно. К реальности это отношения не имеет

Кстати, протоколы безопасности и пятая статья НАТО в соглашениях россии и США это тоже ни о чем. Без остальных участников Альянса Соединенные Штаты могут обещать и подписывать что угодно. Но… только от своего имени. Так что когда Уиткофф говорит "Мне кажется, мы на пороге чего-то очень важного для всего мира", я надеюсь, что ему просто кажется. Потому что реально важным результатом всех этих сделок может быть только то, что мир перестанет на какое-то время воспринимать их всерьез. Геополитическая неадекватность – интересный способ войти в историю. Выйти из круга реальности можно в любой момент. Вернуться сложнее. Не сразу примут…