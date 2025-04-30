Сто дней, ошарашивших мир

Да, должен признать: Трамп – действительно самый успешный, мощный и эффективный президент всех времен и народов.

Это если оценивать его достижения в разрушении мирового порядка безопасности, экономического и политического порядка.

Куда там жалкому кремлевскому фюрерку! Тот десять лет тянется, с чемодана не встает, и почти ничего даже Украины не разрушил. А Трамп за 100 дней нанес действительно ощутимые удары и по НАТО, и по ЕС, и по ВТО и много еще по ком.

Ну, конечно, в первую очередь по международному авторитету США. При этом и о штатовских государственных институтах не забыл – тоже получили на орехи.

Белый Дом Трампа ведет себя как геополитический барыга и рэкетир. Все о деньгах, никаких моральных ограничениях, никаких гуманистических принципах – это от барыги. А то, что со слабыми Трампами всего пытается достичь силой, а с теми, кого он опасается, исключительно уважение и понимание – это от рэкетира.

Трамп смог сформировать реально уникальную команду. Это набор подобострастных дилетантов, которые выглядят даже более неадекватными, чем первые кадровые назначения президента Зеленского, а это, поверьте, очень сложно.

Но Трамп же смог – переговорщик-застройщик, базирующий свое видение войны в Украине исключительно на утверждениях агрессора, и министр обороны, который не способен овладеть мессенджером "Сигнал", тому подтверждением.

Как следствие, большинство спорных, но потенциально интересных новаций Белого Дома падают в пропасть между безумным самоуважением Трампа и реальными результатами его усилий. Здесь как в одесской школе танцев, только не о шагах, а о процентах: 90% туда, потом 80% взад, а на оставшиеся 10% будем гулять.

При этом трамповские Штаты – это реалия, от которой невозможно отвлечься и забыть, как от человека, делающего что-то недопустимое в публичном месте. Нет, в битлджюсовском мире Трампа нам еще жить довольно долго.

Поэтому особо не беспокоимся, поддерживаем ВСУ и помним, что государство и страна – разные вещи.

Касается и Украины, и США, и всех остальных на карте.

Кроме недоимперии.