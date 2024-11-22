''Старая'' Россия и украденная Украина

Информация о возможности применения украинской армией ракет западного производства для ударов по территории Российской Федерации произвела среди российских чиновников эффект разорвавшейся ракеты, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Бывший президент России и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что "противник должен понимать неотвратимость возмездия за агрессию против РФ".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что "Путин предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 км, будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, а просто объявление "мы теперь будем бить до 300 км".

Можно привести еще немало таких цитат, но главное, конечно, – уверенность российских руководителей в том, что речь идет об опасной эскалации, о нападении на территорию их страны после того, как они были уверены, что только они могут бомбить и уничтожать Украину.

Но главный вопрос, который хотелось бы задать: а почему же сейчас, когда речь идет о Брянской или Курской области? Почему удары западными ракетами по Крыму не вызывали такой исступленной реакции? Так все-таки Крым "вернулся в родную гавань"? Или не совсем?

Посмотрим на реальные факты. С точки зрения российского конституционного права Крым и четыре других региона Украины – такие же субъекты Российской Федерации, как Брянская или Курская область. Но удары по Крыму вызывают лишь раздраженные комментарии и решение перебазировать Черноморский флот России из Крыма от греха – то есть от ракет и дронов – подальше, то есть в Новороссийск или даже в находящуюся на территории фактически оккупированной Абхазии Очамчиру. А удары по Брянской области – обещание начать Третью мировую войну.

Так что же все-таки случилось?

Уверен: случился сеанс саморазоблачения. Мы в очередной раз убедились, что Песков, Медведев, Лавров и даже Путин не считают ни Крым, ни Донбасс, ни другие оккупированные регионы Украины Россией – ни новой, ни старой. Что они воспринимают эту территорию исключительно как плацдарм для поглощения всей остальной Украины. И военные действия на территории этого плацдарма, думаю, тоже воспринимаются ими как естественное развитие событий: по полигону или плацдарму бьют, на то он и плацдарм. А вот в Россию – "настоящую", а не сворованную – не лезьте, иначе мы применим ядерные боезаряды.

И вопрос вовсе не в том, как еще Путин будет использовать ядерный шантаж для того, чтобы удержать Запад от помощи Украине. А как раз в том, что российские руководители, похоже, и сами продолжают считать аннексию украинских территорий политической авантюрой, и сами продолжают находиться в уверенности, что их задача – защищать настоящую территорию России, а не какой-то там Крым от нападения извне.

Для того, чтобы в этом лишний раз убедиться, нужно просто еще раз перечитать заявления после ударов по Крыму и заявления после ударов по Брянской области. И все станет ясно даже тем, кто не хочет видеть государственной границы между "старой" Россией и украденной Украиной.