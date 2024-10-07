США сосредотачиваются на одной теме. И это не Украина

До выборов в США меньше месяца, но борьба до сих пор идет вокруг 1-2% поддержки. Или, в терминах американской избирательной системы, вокруг 1-2 голосов избирателей (условно сейчас вроде бы насчитывают 270 за Харрис против 268 за Трампа, но это действительно очень условно).

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В непевних штатах – Мічіґані, Вісконсині, Пенсильванії, Джорджії, Неваді, Аризоні і Північній Кароліні – розрив між Трампом і Гарріс так і коливається в межах 0,5-1,5%. Тобто, в межах статистичної похибки. Тобто, те, що Гарріс ніби обходить Трампа в 4-х з цих 7 штатів, на практиці майже нічого не означає.

Гарріс зараз в цілому обходить Трампа на 2,5% в загальнонаціональних опитуваннях, збільшилась її підтримка серед чоловіків, виборців з вищою освітою і старшого покоління. Але "чистої" перемоги Гарріс з таким розривом точно не буде. Та сама перспектива перемоги досі під питанням.

З такою сумнівною рівновагою цілком можливі судові позови після оприлюднення результатів голосування. І виступи виборців, які не визнають перемогу тієї чи іншої сторони. Чи матиме 78-річний Трамп сили й натхнення знов спонукати до бунту в Капітолії – хтозна.

Але для нас все це означає одне: в Америки не буде змоги звертати уваги на наші проблеми мінімум до січня-лютого 2025. Отже, маємо все, що тільки залежить від США, вирішити до 5 листопада. І за цей же час перенести всю решту в формат взаємодії з Європою, без Америки (якщо переможе Трамп, він цілком може різко обмежити активність США в НАТО; і хто б не переміг, проблему України все одно спробують максимально перевісити на ЄС).