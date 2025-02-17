США и Европа – больше не единомышленники

На Мюнхенской конференции окончательно зафиксирован новый тренд: США и "старая Европа" – больше не единомышленники. Каждая из сторон живет разными ощущениями потенциальных опасностей. И если на прошедшей конференции в публичных и непубличных беседах говорили о Путине, то в этот раз пальму первенства взял на себя Трамп.

Это вообще уникальное явление. Европа напугана Трампом даже больше, чем Путиным. И все только потому, что думать нужно было раньше, но Европа хотела спать, гулять, есть. Причины описывать не стану – они известны. При этом Европа знала, что в случае чего зонтик защиты откроют США.

Можно ли обвинять Трампа в том, что он требует, чтобы за безопасность платили те, кто по сути ее получает? Очевидно, что здесь должен идти перечень мер, которые Европа должна реализовывать еще с первой каденции нового/старого главы Белого Дома. Но в 2020-м году к власти пришли демократы – и Европа снова решила отпетлять. Как результат – Путин использовал момент и ударил по Украине, считая, что сытая Европа лишний раз не двинется, чтобы что-то кардинально изменить.

Последние два года мы наблюдали за муками выбора, что выбрать: резко начать тратить деньги на оборону или увязнуть в дискуссиях, кто должен показать пример, как это работает, и оттягивать очевидные решения. В прошлом году, когда на горизонте снова замаячила фигура Трампа, наиболее активные стали включаться в политический процесс, связанный с координацией поддержки Украины. Но все равно действий было мало. И часто они были несвоевременны. Как следствие – теперь не только Путин, но и Трамп считает, что с Европой не о чем говорить.

И сейчас Украина субъектизирует Европу, давая ей шанс себя снова проявить. И часть европейских лидеров (не все) это поняли.

Но и нам тоже нужна Европа. Не только с точки зрения военной поддержки, но и для того, чтобы не возникло ситуации, когда за столом переговоров два монстра разрывают третьего, более слабого по ресурсам, переговорщика.

На этой конференции мы так и не услышали от США позиции, какую цену заплатит Россия за агрессию. Зато услышали, что она может приобрести. То есть о призе, который Россия хочет оформить нотариально в присутствии американцев, потому что те хотят оторвать РФ от Китая и преследуют другую философию мировосприятия. Где их линия конфликта проходит точно не в Украине.

Вот почему "призрак Афганистана" снова был упомянут в контексте, который никому из нас, украинцев, не понравится.

Но пока соглашения у американцев с россиянами нет и пока Украина не пошла на головокружительные уступки, у нас есть время на "дрессировку" европейцев до состояния готовности становиться рядом с нами. И убеждать, что другого шанса выстоять у нас (у всех евпопейцев) нет. Нет выбора и у Украины – продолжать делать то, что она и так делает – ежедневно отражая атаки российской армии, минуя ее НПЗ, уменьшая численное состояние российских войск.

Дай бог, к следующей конференции в Мюнхене механизмы совместной обороны со странами Европы будут запущены. Это был бы лучший ответ на вопрос, есть место Европы за столом переговоров или нет.