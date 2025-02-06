США готовят ''мирный план'' Украина – объект договоренностей Трампа с Си и Путиным?

"Рада" сообщила, что визит спецпредставителя Келлога состоится 20 февраля (ожидался 15-17) – то есть уже после завершения конференции в Мюнхене (14-16.02). Итак, Келлог, возможно, привезет уже согласованный вариант предложений. Или (что вероятнее) привезет перечень тезисов, по которым существующие позиции не предполагают компромиссов и нужно капитально менять подход.

Bloomberg утверждает, что к началу конференции, на следующей неделе (10-14.02), Трамп представит свой план прекращения огня в Украине. Предварительное содержание: замораживание ситуации "как есть" и "предоставление Украине гарантий безопасности" = гарантии ненападения Москвы.

Какими механизмами будут обеспечены указанные "гарантии"? Пока нет даже намеков.

Самое главное: Украина здесь выступает как объект договоренностей Трампа с Си и Путиным (возможно еще с Европой), а не как субъект переговоров. Нашу субъектность мы получили извне, а не как результат стратегических усилий власти. Просто мы нашли силы противостоять огромному ядерному врагу – и это сделало нас субъектом международной политики.

Однако сегодня эта субъектность, к сожалению, практически размылась – потому что не была поддержана соответствующими продуманными шагами власти. Украинские власти не включились в игру, провалили информационную кампанию сопротивления Кремля на глобальном и национальном уровне – и так и остались реципиентом чужих инициатив. Инициатив как положительных, так и негативных по отношению к нам.

А что касается поиска способа прекратить войну, то есть определенные предположения, что Зеленский действует через посредников за пределами открытого процесса: то есть он передает предложения и требования, ему передают ответы и встречные требования...

Что подтверждают формулировки, избранные для заявлений Пескова: "Контакты по линиям отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались". И слова Трампа, которые "продолжаются серьезные переговоры" о проблеме войны в Украине (с кем и через кого – не сообщается, но точно не прямые). То есть где-то идет скрытый многосторонний диалог через третьих лиц и отдельные ведомства.

Некоторые считают, что отложение визита Келлога на 20 февраля связано именно с этим: что "тайная дипломатия" пока так и не нашла общего знаменателя ни по одному из принципиальных вопросов.

Заявления Трампа, что "идет хороший диалог", заявления Пескова, продолжающиеся обсуждения через третьи руки, – все это на самом деле ни в коем случае не свидетельствует, что действительно происходят какие-то реальные процессы достижения договоренностей. А не уж привычный обмен неприемлемыми требованиями.

В конце концов уже практически всем понятно, что Трампа не интересует результат, тем более длительный. Ему нужно скорыми и жесткими способами добиться ситуации, когда он сможет приписать себе триумф миротворца. Остановки огня, даже краткосрочного, для этого ему будет вполне достаточно.

Собственно, по этой причине, очевидно, и не озвучивается нигде механизм обеспечения безопасности Украины или соблюдения Путиным каких-либо соглашений. Ибо этого механизма, скорее всего, никто и не пытался продумывать в команде Трампа. Ибо без надобности.

Ведь это понадобится уже для дальнейших процессов, "на после триумфа Трампа-миротворца" – значит, понадобится не Трампу. Так что логично, что Трамп и сгрузил ответственность за это на нас и Европу.

Итак, пока у нас нет какой-то обнадеживающей информации, что Мюнхенская конференция может стать чем-то более серьезным, чем очередной площадкой для очень предварительного обсуждения "что Трампу и Европе делать с Путиным и Си".

Идстал считать, что в Мюнхене через неделю будет начат реальный процесс согласования хотя бы прекращения огня нет. В конце концов это так и оценивалось еще в январе: вероятность "переговоров к Пасхе и миру до "9 мая" очень низкая.

Но все еще остается надежда на какие-то неожиданные шествия Трампа: то, что он уже продемонстрировал с другими проблемами. Отсутствие конкретных обнародованных планов такое предположение подтверждает. Однако и в таких схемах Украина также не будет выступать субъектом.