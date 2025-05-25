Способен ли наш враг на милосердие?

Наибольшая опасность от путина связана с тем, что он, урод конченный, искренне верит, что величие его и его россии заключается в нарушении правил, агрессии и неадекватности. Причем, чем больше жизней – своих и чужих – он положит, чем больше разрушений нанесет, тем больше русское величие и уважение мира к ней.

Именно так: величие не в мощной экономике и благополучии граждан, не в развитии технологий, науки и искусств, а в масштабе горя, которое способно устроить.

Реального полноценного сопротивления путин и недоимперии от мира до сих пор не получают. Потому что США – главный поставщик финансов и оружия в Украину, избрали Д. Трамп. Который считает естественным правом великого ядерного государства давить на соседей экономически и политически, менять там не нравящуюся власть, а если все это не дает результатов, то захватывать такие страны.

Кстати, претензии россии на создание зоны влияния на постсоветском пространстве были подтверждены Б. Ельцину президентом Бушем-старшим, затем подтверждены уже пути Бушем-младшим, но при определенных ограничениях — без Грузии, Азербайджана и т.д. Ни один лидер США не отрицал претензии россии оказывать существенное влияние на Украину — экономически, в первую очередь. Но и применение военной силы никто неофициально не возражал - при условии, что это будет сделано быстро, с минимумом жертв и соответствующим юридическим оформлением. Подобно тому, как у нас аннексировали Крым.

План "Киев за три дня" целиком укладывался в эту подлую конструкцию realpolitik.

Именно поэтому мы сейчас постоянно слышим от российских отморозков разного рода, что война закончится только тогда, когда будет устранена ее первопричина. В переводе с орчи на человеческую это значит — к покорению или уничтожению Украины.

Относительно покорения Кремль убедился, что этого не получится, поэтому сейчас речь в основном об уничтожении. Экономическое, политическое, демографическое. Поэтому Украину будут обстреливать и бомбить всем, что есть в недоимперии. Наши ответные действия или бездействие не имеют никакого значения: истерики россиян о мести — это оправдательные пропагандистские словоизвержения и никакого практического содержания не несут.

Россия нас убивает потому, что невыносимо хочет этого, имеет возможность и имеет возможность. И все.

Поэтому какой-то конкретный человек с российским паспортом способен на гуманизм, сострадание, милосердие, но россия в общем, возглавляемая тупыми людоедами и лицемерными убийцами — нет. Они реализуют свой кровавый план, и это им безумно нравится.

Соответственно, мы должны наносить недоимперии постоянных ударов — чем можем, как можем и где можем. Несмотря на то, запускают они на нас сотни шахедов и ракет или временно кончились у них на складах. Ничего личного, просто тоже устранение первопричин войны. А попытка увидеть в орках людей приведет к тому, что они придут и убьют нас так жестоко, что мы бы такого даже не придумали.