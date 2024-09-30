Союзники Кремля стали создавать ему проблемы

Полномасштабная война России против Украины определила вектор внешней политики Кремля, направленный на сближение с незападными странами, зачастую – откровенно диктаторскими режимами. Новые союзники действительно помогают России обходить санкции и продолжать агрессию, но у этого есть своя оборотная сторона, информирует СЕРА.

К примеру, в этом месяце Москва вновь получила около 200 иранских баллистических ракет Fath-360. По дальности действия Fath-360 примерно соответствует российским зенитным ракетам С-300, которыми российская армия бьет по прифронтовым городам. Независимые эксперты отмечают, что украинская ПВО не сможет сбить значительную часть данных ракет, поскольку у Киева не хватает установок, способных сбивать баллистические ракеты. К тому же использовать подобные установки в зоне действия Fath-360 опасно.

Иран действительно существенно помогает Москве вести войну, однако это не означает, что его внешняя политика полностью соответствует интересам Кремля. К примеру, в середине сентября российские военные аналитики с возмущением обнаружили статью в крупнейшем иранском информационном агентстве "Тасним", авторы которой в жестких выражениях написали, что вопреки фантазиям Москвы "воображаемый Зангезурский коридор никогда не будет создан", и "российским друзьям" не стоит рассчитывать, что они смогут использовать его для решения своих проблем с Арменией.

Зангезурским коридором называют транспортный маршрут, призванный обеспечить сухопутную связь между восточными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Этот коридор однозначно выгоден Баку, поскольку позволяет создать новый маршрут через Каспий, что даст возможность наладить быстрые поставки грузов в Турцию и страны Центральной Азии. Москва также заинтересована в нем, поскольку такой коридор обеспечивает доступ к Средиземному морю альтернативным путем через территорию Азербайджана и Турции.

При этом еще в начале сентября российские СМИ признавали, что Иран недоволен тем, что Россия так активно поддерживает проект создания Зангезурского коридора. Со ссылкой на иранские медиа они отмечают, что "в Тегеране опасаются потерять связь со своей союзницей – Арменией, так как коридор, который должен быть проложен по ее территории, предполагает экстерриториальный контроль". Еще одной причиной недовольства российские комментаторы называют желание Ирана создать свой коридор.

Как бы то ни было, Зангезурский коридор стал камнем преткновения в отношениях России и Ирана. Прежде уже возникали инциденты, когда Тегеран вручал российским дипломатам ноту протеста – к примеру, в связи с заявлением Российско-арабского форума сотрудничества о государственной принадлежности трех островов в Персидском заливе. Однако тогда это было лишь выражением дипломатического недовольства, тогда как в этот раз Иран через публикацию в "Тасним" заявляет, что не допустит создания Зангезурского коридора. Если он сдержит свою угрозу, это напрямую ударит по экономическим интересам Москвы.

Экономические проблемы России создает и другой ее ближайший союзник, Китай. На днях аналитики близкого к Министерству обороны сайта "Военное обозрение" задались вопросом, кем Пекин является для Москвы: другом, партнером или конкурентом? Китаю припомнили и отказ его крупнейших банков работать с подсанкционными российскими компаниями; и то, что другие китайские банки стали массово отказываться от приема средств из России или от ее граждан независимо от страны нахождения.

Автор статьи Виктор Бирюков не только обвинил Китай в соблюдении западных санкций вопреки заявлениям о дружбе с Москвой, но и принялся развенчивать мифы о "китайском социализме", назвав китайскую модель "авторитарным азиатским капитализмом". По его словам, соблюдать санкции и сохранять торговые отношения с США Китаю выгодно, а потому "говорить о дружбе между РФ и КНР не приходится", учитывая, что "Китай исторически никогда не был союзником России".

Помимо недружественных шагов со стороны тех, кого Кремль назвал своими ближайшими союзниками, выбор конкретных партнеров в отдельных уголках мира неизбежно ведет к появлению новых врагов. В то время, пока главный аналитический центр России Дискуссионный клуб "Валдай" публикует статьи о "не горячей, но верной любви" Москвы и стран Африки и уникальности их отношений, авторы деловой газеты "Взгляд" предостерегают, что сепаратистские группировки из Мали, Нигера и Буркина-Фасо создают единый фронт против российского присутствия на континенте.

Автор статьи Валерия Вербинина, как водится, обвиняет в этих процессах Францию, однако неоспоримо, что в Африке и без этого хватает групп и сил, недовольных действиями Кремля, поддержавшего военные перевороты в этих странах. По словам доктора исторических наук, заслуженного профессора университета Квазулу-Натал, политолога Ирины Филатовой, наемники ЧВК "Вагнер" в большой степени стояли за переворотом в Мали и Буркина-Фасо, а подобное вмешательство в гражданское противостояние на территории других стран неизбежно вызывает недовольство другой части страны.

Российское вмешательство в Сирии также повлекло за собой ненависть к Москве как со стороны исламских радикалов, так и более умеренной оппозиции. Пропаганда традиционно пугает договоренностями Киева с "сирийскими радикалами", но очевидно, что проблемы с сирийцами – результат действий не Украины, а самой Москвы. И каждая из этих проблем требует от России новых ресурсов – как экономических, так и военных, что в условиях продолжающейся войны не так-то просто.