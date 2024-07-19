Современное образование больше не работает?

Человечество на развилке между фазовым переходом и фазовой катастрофой.

Не бойтесь, это не завтра. Это процесс продолжительности жизни двух-трех поколений.

Хотя наша война является симптомом (ведь она стала возможной из-за слишком большого веса ископаемого топлива, питающего нефтяные автократии и заставляющего других бояться их поражения). Так же как Ковид или глобальное потепление.

Самый большой вызов на фазовом переходе – школьное образование. И уже никто не знает правильных ответов, потому что их нет. Некого спросить, потому что все в одной лодке. И лодка понемногу тонет.

Школьное образование превратилось в карго-культ по всему миру.

Математика обязательна, потому что она структурирует мышление. А физика? Без нее у человека будет (хорошо структурированное) магическое мышление. А история? Без нее люди будут бесконечно повторять ошибки прошлого.

Да, как есть, не работает. Как следует, никто не знает.

Самое время для прорывных инноваций.

Нынешняя школа является продуктом таких прорывных инноваций предварительного фазового перехода. Это была целая эпоха назад.

То, что эпохи сокращаются, является предметом особого беспокойства.

То, что до кого еще не дошли прорывные инновации предшествующей эпохи, доказывает, какой наш мир неравномерен.