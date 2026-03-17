Смягчение санкций для РФ: какие последствия это может иметь

Многих смутило смягчение санкций США против РФ из-за войны в Иране. Конечно, в этом нет ничего хорошего, и, скорее всего, этот шаг продлит жизнь российской экономике на 2-3 месяца. Так что от запланированного кризиса на май мы плавно передвигаемся в август-сентябрь 2026 года. Такая пролонгация способности РФ вести войну может унести еще тысячи жизней украинцев, что как-то не совпадает с риторикой президента Трампа. Впрочем, не все так угрюмо, как пишут в украинских СМИ.

США сняли санкции только с российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта 2026 года. Как правило, эта нефть уже была законтрактована, то есть цена по ней была известна. Допускаю, что часть танкеров шла к покупателям наугад, так что не весь объем пойдет по ценам до 50 долларов, что-то продадут и по 75. Дисконт к нефти brent все еще остается достаточно большим, хотя уже и не 30 долларов.

Известно, что США разблокировали около 100 млн баррелей российской нефти. В рыночных ценах это примерно 6-7 млрд долларов. Из них россиянам нужно будет заплатить 17,5 долларов на баррели за фрахт танкеров. Из-за того, что многие танкеры застряли в Персидском Заливе, средняя цена фрахта влетела в космос.

То есть где-то 2 млрд долларов из 7 уйдет на владельцев танкеров, и еще около 3 млрд – это сама себестоимость добычи. Итак, на все обо всем остается +1-2 млрд долларов. Конечно, это если цена на Urals не подрастет до 100-120, а на brent – до 150-180 долларов за баррель.

Комментаторы, как правило, допускают 2 ошибки при трактовке этого вопроса. Во-первых, неверно подхватывать цены по Urals по аналитическим агрегаторам. К примеру, сейчас (16-03-26) там фигурируют цены в 91-92 доллара за баррель, а на самом деле цена едва доходит до 75 долларов, и это при 17,5 долларов за фрахт. Во-вторых, не нужно брать всю выручку за нефть как такую, что РФ положит себе в карман, потому что это не так. Как вы видели, там есть фрахт, есть себестоимость самой нефти, есть фактор страховки (которая подорожала в 12 раз).

Вот поэтому я не вижу в действиях Минфина США чего-то такого страшного, но одновременно поддерживаю риторику со стороны Украины, ЕС, Великобритании и Канады, что смягчение санкций для РФ преждевременно. Дело в том, что США довольно часто такие временные послабления затем из месяца в месяц продолжают. Поэтому усиленная дипломатическая работа с США здесь совсем не помешает, чтобы у их Минфина было четкое понимание того, что смягчение санкций россиянам нельзя продолжать.

Интересен вопрос, насколько разблокировка 100 млн баррелей российской нефти спасет рынок нефти и остановит рост цен. Страны G-7 разблокировали резервов на 412 млн баррелей, но только в Персидском Заливе застряло танкеров со 180 млн баррель на борту, хотя эта цифра постепенно уменьшается.

К тому же, Саудовская Аравия начала транспортировать нефть через Красное море. Так что если сложить падение добычи в регионе с объемами нефти на застрявших танкерах, то разблокирование резервов со стороны G-7 и подсанкционной российской нефти вполне позволят выстоять рынку в течение месяца. Впрочем, сказки от экскиянина Кирилла Дмитриева, что без российской нефти мир бы не выжил – ложь.

Смягчение санкций создает дополнительные риски, которые США и Европа не смогут проконтролировать. Россияне начали предлагать долгосрочные контракты на поставку своей нефти на Филиппинах, Бангладеш, Шри-Ланке. Во время короткой передышки, которую им дал Минфин США, РФ устроила очень активный маркетинг с надеждой подсадить азиатские страны на нефть со скидками, как это было когда-то с Индией.

А вот Индия удивила. За время с начала войны в Иране, страна успела купить российскую нефть на 30 млн баррелей, однако один из крупных государственных банков Индии отказался оплачивать часть этой нефти, сославшись на санкции США и Европы. Это не в первый раз, когда в индийских банках подвисают российские платежи.