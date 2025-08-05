Следи за руками на этих выборах

Ще у 2019 році ми прийняли стратегію Демократичної Сокири. В ній участь наших представників в усіх громадських радах при держорганах й інституціях, а також легалізація грального бізнесу в Україні є дуже важливими напрямками діяльності руху.

Відтоді наші представники та кандидати, яких ми підтримували, не лише присутні у Громадських антикорупційних радах при НАБУ, БЕБ, НСЗУ, Міноборони, але й показують достойні результати своєї роботи. При цьому за всі ці роки не було жодного скандалу, жодного звинувачення у заангажованості чи непрозорості діяльності членів цих рад від ДемСокири.

Натомість ми системно показуємо сумлінну й фахову працю та ефективну боротьбу з корупцією у всіх її проявах. Так, під керівництвом Антона Швеця Рада громадського контролю НАБУ домоглася звільнення скандального очільника НАБУ Гізо Углави. РГК БЕБ та її голова TarasKotov послідовно викривали зловживання та корупцію в Бюро економічної безпеки України , результатом чого стало звільнення з посади директора Вадима Мельника та перезавантаження всього Бюро. Команда Юрія Гудименко у Громадська антикорупційна рада при МОУ добилася розслідування та арешту сумнозвісного директора Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана та продовжує виявляти проблеми, викривати зловживання та просувати зміни в Міноборони.

За цим стоїть не лише наше величезне бажання зробити систему менш корумпованою та більш прозорою, що дуже нелегко. Але й системне залучення та співпраця із досвідченими експертами по кожному з напрямків.

Ігрова галузь в Україні – це не просто розваги. Можна довго сперечатися про моральну складову "ігорки", але одне ясно точно – люди будуть грати, і ніякі заборони тут не спрацюють. А це значить, що якщо не зробити цю сферу більш прозорою, не спробувати її насправді, а не номінально легалізувати та контролювати, величезний потік грошей так і лишатиметься у тіні.

І якщо за цим потоком чорних грошей не слідкувати, то він йтиме не у державний бюджет, а почне містично йти під землю, відмиватися й виводитися за кордон. Але і це не найгірший сценарій. Адже значна частина цього потоку іде прямо в кишені країни-агресора, яка за ці гроші фінансує вбивство наших військових і цивільних людей.

Нещодавно, замість зі скандалом розформованої Комісії з регулювання азартних ігор (КРАІЛ) було створене ПлейСіті — українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей. Як і у випадку НАБУ, НСЗУ, БЕБ та інших інституцій, за ним має наглядати громадськість. Для цього 7 серпня відбудуться вибори, за підсумками яких буде обраний склад Антикорупційної експертної групи при ПлейСіті.

Ми будемо брати участь у цих виборах. Не лише тому, що легалізація "ігорки" прямо прописана з подачі Олександра Нойнеця ще у першій програмі ДемСокири. Не лише тому, що люди, які через ігрову залежність стали жертвами російських спецслужб, спалили військову автівку Тарасу Котову. Не лише тому, що це відповідає нашій програмі дій та духу нашої ідеології.

Ми братимемо участь у виборах до Антикорупційної експертної ради при ПлейСіті, бо під час війни втрачати таку статтю доходів держбюджету – неправильно. Віддавати ворогу – злочинно. А за сферою "ігорки" потрібен нагляд. І, як завжди – нагляд за наглядачем. Бо у цій справі завжди треба дуже пильно стежити за руками.

Коаліція кандидатів, яких ми підтримуємо на виборах до експертної групи ПлейСіті, – це найкращі експерти з незалежної аналітичної платформи Вокс Україна, експертно-аналітичного центру Офіс ефективного регулювання BRDO , ветеранських організацій та рухів, і звісно – команди Демократичної Сокири.

Отже, коаліційний список з 9 кандидатів, яких на цих виборах ми підтримуємо самі й просимо підтримати вас:

Аксьонов Михайло Юрійович

Башняк Ганна Геннадіївна

Дорогань Олексій Дмитрович

Котов Тарас Олександрович

Нойнець Олександр Сергійович

Сліпченко Світлана Олександрівна

Чижмарь Василь Юрійович

Шатровський Дмитро Олегович

Шевченко Анастасія Олександрівна

Наші кандидати – фахівці з економіки, аналізу даних, права, комунікацій та фінансової безпеки. Це ветерани, громадські діячі, експерти з міжнародною сертифікацією у сфері боротьби з відмиванням коштів.

Вони знають, як будувати систему, в якій немає місця схемам і тіньовим гравцям. Їхня мета — контроль над грошима, прозорі правила, доброчесність і повне усунення російського впливу з галузі. Більше про кожного з кандидатів та їхню мотивацію ми розкажемо у наступному пості.

Рейтингове електронне голосування на виборах Антикорупційної експертної групи при Державному агентстві України ПлейСіті відбудеться 7 серпня 2025 року. Триватиме воно з 09:00 до 21:00.

З-поміж 21 кандидата, які беруть участь у конкурсі, до складу Експертної групи увійдуть 9.

Боротьба буде запеклою. І кожен голос важливий.

Тут немає місця рулетці.

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