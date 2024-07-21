Сколько времени нужно Китаю для полной блокады Тайваня?

Тайвань через три дня.

Японское правительство провело анализ китайских военных учений. Причина проста и понятна, у Японии нет армии официально, из-за определенных событий во Второй Мировой. У них есть отряды самообороны и определенный законодательный контроль над армией, который хотя и был ослаблен, тем не менее требует решения парламента на использование сил в случае, когда самооборона не очевидна. В случае нападения Китая на Тайвань, Японии потребуется время, чтобы законодатели приняли решение. Для этого японцам нужно понимать в общей сложности сколько времени у них будет на принятие этого решения.

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Японці у результаті аналізу вирішили вважати, що на блокаду Тайваню Китаю знадобиться всього місяць. За цей місяць Китай повністю відріже Тайвань по морю та у повітрі, знищить тайванський флот та систему ППО острова. Після цього японці вважають, що Китаю знадобиться всього тиждень на десантну операцію. За думкою японців Китай буде дуже поспішати, щоб встигнути завершити операцію до того моменту, як весь світ встигне врятувати. Блокада може розгортатися у вигляді гібридної війни.

Складно сказати чи Японії обрала такий строк як мінімально можливий за який вони повинні прийняти рішення, провести евакуацію цивільних з Тайваню та власних островів, та почати встромлятися хоча б на морі. Чи дійсно Китаю вистачить так мало часу через величезну кількість задіяних сил та засобів. Тобто ми не можемо з цієї інфи зрозуміти чи Японія обмежує сама себе у часі, чи дійсно у Китаї все так добре, а у Тайваню все так погано.

Я все ж вважаю, що це такий самий кількісний аналіз, який був і перед початком нашої війни. Номінально вірний. А по факту на практиці все буде категорично не так швидко. Бо подавлення системи ППО і знищення флоту під парасолькою ППО для країни, яка не має такого досвіду, буде не швидшим ніж у РФ проти нас. Китаю захекається вибивати ППО у щільній забудові, до того тайванці з трубами на висотках та на березі, можуть збивати десантні гвинтокрили не менш ефективно ніж комплекси ППО.

Тим не менш, уряд Японії збирається діяти з урахуванням саме таких строків. Місяць на блокаду, тиждень на десант.