Ситуация в Донецкой области: вопрос захвата Селидово можно считать закрытым

Друзья, как обещал коротко по ситуации в Донецкой области. Начнем с самого тяжелого – Покровского направления. Там все действительно плохо и вопрос захвата Селидово действительно можно считать закрытым. "Кара Даг" и другие бригады действительно сделали невозможное. И вместо двух дней противник потратил несколько недель на штурмы, был вынужден остановить движение в сторону Покровска и сконцентрировать именно под Селидово все, что было. Армейский корпус плюс танковая бригада – я не помню, когда одновременно была такая концентрация вокруг одного небольшого города.

Упорство, с которым они бились за Селидово и дальнейшие движения войск противника позволяют сделать логичный прогноз. Они таки будут штурмовать агломерацию Покровск-Мирноград. Зачем? Не знаю. Логики тут нет никакой. Потери под Селидово у них настолько большие, что в ужасе сами "военкуры". Очевидно, что штурмы такой большой агломерации, как Покровская, обойдутся еще дороже. При этом стратегических целей там нет. Главная задача это перекрыть трассу Покровск – Константиновка. Но эта задача уже решена! И тем не менее они сунут на Покровск. Похоже, тут военным слова не давали и цели исключительно политические

В Часов Яре и Торецке продолжаются бои и вопреки пессимистичным прогрнозам похвастаться оккупантам там нечем. При этом в Торецке ЗСУ даже переломили ситуацию, отбили часть города и сообщения Кремля о взятии Торецка оказались преждевременными. А именно оттуда они уже вынуждены перебрасывать силы на Курахово. Других резервов нет. Впрочем, даже если бы они смогли сейчас взять Торецк с Часов Яром и выйти к Константиновке – это бы ничего им не дало. Обстреливать Константиновку? Это уже давно. Штурмовать? Всю агломерацию "Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск" с юга на север? Нереально, это на десятилетия

Единственный вариант оккупации Донецкой области был и остается без изменений. И про него я пишу уже год. Это наступление на Лиманском направлении, взятие самого Лимана и обрыв трассы из Харькова на Славянск. И они очень активно пробуют там продвинуться, но ЗСУ все эти попытки обнуляет. В нашем Генштабе тоже умеют читать карты и видеть перспективу. А без результата на этом направлении противник рискует увязнуть в штурмах Константиновки (бесконечно) и Покровска (долго и бессмысленно с военной точки зрения). И все это очень дорого по потерям личного состава и техники

Ну и главное. Про аргумент "плевать они хотели на потери". Согласен. Они не жалеют людей совсем. Но! Людей не хватает. Они сами признают, что с начала лета теряют каждый месяц больше, чем набирают. КНДР тут не решает ничего. Для понимания – объективная оценка потерь оккупанта за октябрь 40+ тыс. Набрали меньше 20 тыс. Желающих идти на контракт все меньше, уголовников гонят насильно, но они кончаются. Еще раз – 40 тысяч. Их общая численность группировки в Украине после всех потерь и наборов меньше 500 тысяч. Это на год, если стачивать всех в ноль

Все территориальные продвижения россии сейчас обеспечены их единственной тактикой. КАБы и бесконечные пехотные штурмы малыми группами. Да, результат на карте есть. Но не стратегический. А про потери я написал выше. На сколько у них хватит сил и ресурсов? Считайте сами. Поможет ли большая мобилизация? Маловероятно. Слишком низкое качество пополнения. Так что под Покровском они положат еще тысячи. И если мы удержим Лиманское направление, а мы его удержим – взять Донецкую область до конца 2024 года у них не получится. Никогда не получится. Ресурсов не хватит больше, чем на 2025 год. Выстоим. Мл. сержант Сазонов доклад закончил.