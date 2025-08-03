Сильные ветры от шторма Флорис могут нарушить путешествия на севере Великобритании

Путешественников в северных регионах Великобритании предупреждают о значительных сбоях из-за шторма Флорис, который принесет сильнейшие ветры с понедельника днем до утра вторника. С порывами ветра до 60–70 миль/час в прибрежных и горных районах и 40–50 миль/час во внутренних районах условия могут стать опасными для тех, кто находится в пути. Шторм повышает риск задержек в путешествиях, обломков на дорогах, повреждений зданий и инфраструктуры. Наводнения и сильные дожди могут дополнительно усугубить состояние дорог и общественного транспорта, делая путешествия сложными и непредсказуемыми.

Метеорологическая служба объявила желтое предупреждение о сильных ветрах, охватывающих северную Англию и Уэльс, Шотландию, Северную Ирландию, Республику Ирландию и остров Мэн. Ожидаемые последствия включают:

Сбои, такие как задержка и отмена рейсов, паромных маршрутов, железнодорожных перевозок и автомобильного транспорта.

Возможно временное закрытие мостов и прибрежных дорог из-за мощных порывов ветра.

Отключение электроэнергии, которые могут повлиять на мобильную связь и доступность обновлений о путешествиях.

Эти проблемы могут ограничить доступ путешественников к своевременным обновлениям и вызвать трудности на пораженных маршрутах.

Пассажирам, летающим из Loganair 4 и 5 августа, предлагается возможность бесплатно изменить рейсы из-за ожидаемых сбоев. Несмотря на усилия, задержки и отмена все еще ожидаются, поскольку резервные экипажи не могут полностью устранить операционные проблемы. Хотя бронирование разрешено для собственных рейсов авиакомпании, стыковочные рейсы с другими перевозчиками могут не покрываться. Долгие ожидания обслуживания клиентов могут добавить трудности путешественникам во время этого периода нестабильной погоды.

Ожидаются операционные трудности в нескольких региональных аэропортах, в том числе в Абердине, Эдинбурге, Глазго, Инвернессе и Ньюкасле. Паромные перевозки к островным направлениям могут столкнуться с задержками или отменами, что нарушит важные туристические маршруты. Сильные ветры и бурные моря могут сделать прибрежные маршруты и набережные тропы опасными как для путешественников, так и местных жителей. Путешественникам, следующим через пораженные районы, рекомендуется выделять дополнительное время и быть готовыми к неожиданным изменениям маршрутов.

По прогнозам, шторм Флорис достигнет пика в понедельник вечером и постепенно утихнет до утра вторника. Путешественникам следует готовиться к быстро изменяющимся условиям и ограниченной доступности услуг. По возможности рекомендуется избегать некритических поездок во время шторма. Отслеживание погодных предупреждений и обновлений о путешествиях поможет безопаснее и плавнее пережить этот период сбоев.