Шесть новых городов добавлено в сеть KLM в 2025 году на фоне роста летнего трафика.

К середине 2025 года KLM планирует совершать рейсы в 161 город по всему миру, открывая больше возможностей для путешествий как на короткие, так и на дальние расстояния. По сравнению с прошлым годом авиакомпания увеличивает количество мест на 4%. Ожидается, что в июле и августе перевезут около 6,4 миллионов пассажиров. Наибольший рост количества рейсов будет сосредоточен на Северной Америке и Южной Европе, с дополнительной емкостью на маршрутах в такие страны, как Португалия и Хорватия.

В рамках изменений в свою маршрутную картуKLM добавляет шесть новых направлений, сочетая отдаленные места с ближайшими европейскими городами. Полный список включает:

Сан-Диего, США

Джорджтаун, Гайана

Хайдарабад, Индия (начиная с сентября)

Любляна, Словения

Эксетер, Великобритания

Биарриц, Франция

Эти дополнения расширяют охват сети и предоставляют пассажирам больше прямых сообщений с городами, ранее требовавшими дополнительных пересадок или альтернативных маршрутов. Билеты на некоторые из этих направлений уже активно бронируют, и есть признаки того, что они будут пользоваться большим спросом во время летнего пика.

Сан-Диего открывает доступ к скалистому побережью Sunset Cliffs, популярному месту для прогулок с видами на океан, и тропам на скалах в Torrey Pines, известных своей природной красотой и видами на море. В Джорджтауне, столице Гайаны, по вечерам люди собираются вдоль длинной бетонной стены, известной как Seawall, защищающей город от океана. Недалеко находится оживленный район у рынка Stabroek, где сочетаются продавцы, движение транспорта и исторические здания, создавая яркую атмосферу.

Полеты до Биаррица открывают дверь к прогулке вдоль живописной прибрежной тропы, где волны разбиваются о берег, а серферы скользят по воде. Недалеко находится скалистая арка в море, известная как Скала Девы, соединенная с сушей узким переходом. Любляна предлагает живописную прогулку вдоль реки Любляница с ее характерными каменными мостами и доступ к парку Тиволи – зеленого пространства с фонтанами, лестницей и уютными уголками отдыха неподалеку от центра города.

Прибрежная тропа вблизи нового маршрута до Биаррица. Источник: unsplash Прибрежная тропа вблизи нового маршрута до Биаррица. Источник: unsplash

Кроме новых маршрутов, KLM также увеличивает частоту рейсов по нескольким существующим направлениям. В частности, добавляются рейсы на дальние расстояния в такие города:

Килиманджаро

Токио

Лас-Вегас

Эдмонтон

В Европе добавляются рейсы в:

Порту

Белфаст

Барселона

Все рейсы в Милан теперь будут прибывать в аэропорт Линате, расположенный ближе к центру города, чем ранее используемый аэропорт Мальпенса. Эти изменения направлены на облегчение пересадок, сокращение времени путешествия по прибытии и облегчение навигации для пассажиров во время пиковых летних периодов, когда спрос высок, а стыковки часто ограничены во времени.