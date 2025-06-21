Сезонный рейс из Бремена в Варну открывает новую связь с побережьем Болгарии

Sundair начнет прямой сезонный рейс между Бременом и Варной с 1 июля 2025 года. Рейс будет выполняться раз в неделю, каждый вторник в 6:20 утра и продлится до начала сентября. Этот маршрут соединяет северную Германию с побережьем Черного моря в Болгарии во время основного европейского периода отпусков.

Продолжительность полета составляет примерно два с половиной часа. Этот рейс включен в летнее расписание аэропорта Бремен и расширяет список направлений, доступных без пересадок. Выполняясь раз в неделю, этот маршрут обеспечивает доступ в восточные прибрежные районы Болгарии из регионального немецкого аэропорта без необходимости проходить через большие международные хабы.

Прибыв в Варну, путешественники могут прогуляться, ведь прибрежные пейзажи, городские уголки и места с историческим прошлым расположены в пределах досягаемости от центра. Морской сад, большой общественный парк вдоль набережной, предлагает пешеходные дорожки, затененные зеленые зоны и виды на залив. Недалеко от центра расположен монастырь Аладжа в лесистой местности, до которого можно добраться местным транспортом. Центральный пляж, окруженный кафе и общественными удобствами, доступен прямо из города.

Варна имеет несколько менее посещаемых мест, которые могут заинтересовать остающихся за пределами центра города путешественников. Каменный лес, естественное скальное образование, расположен примерно в 18 километрах к западу от города, доступный региональным транспортом или организованными однодневными поездками. В центральной зоне Городская часовая башня и соседний Собор Успения являются примерами архитектуры XIX века. Мост Аспарухово, пересекающий канал, предлагает высокие виды как на промышленный порт, так и на Черное море.

Вид с береговой линии Варны у Морского сада. Источник: unsplash Вид с береговой линии Варны у Морского сада. Источник: unsplash

Этот маршрут является частью более широкой тенденции, когда региональные аэропорты корректируют свои летние предложения в соответствии с спросом на поездки во время отпусков. Хотя рейс выполняется только раз в неделю и всего несколько месяцев, маршрут Бремен-Варна открывает новый туристический путь для жителей этого региона Германии, которого ранее не существовало. Продолжение этого маршрута в предстоящих сезонах может зависеть от его использования в течение текущего периода действия.