Сезонные тропы, соединяющие побережье, прогулки по Британии.

По всей Великобритании шестнадцать основных пешеходных троп остаются открытыми независимо от времени года, соединяя пути через Англию, Шотландию и Уэльс в единое приглашение к пешему исследованию. Они принадлежат к сети National Trails, и ни одна из них не похожа на другую. Некоторые тропы крутые и дикие, другие – пологие и ровные, с разными расстояниями и видами, меняющимися от побережья до сельской местности. Большинство троп имеют соединение с общественным транспортом в ключевых точках, что делает их доступными без собственного автомобиля и пригодными для коротких или многодневных отрезков.

Некоторые английские пешеходные маршруты пролегают непосредственно через города, где прошлое формирует улицы, соединяя тропы с местами, стоящими веками. Путь Котсволд пересекает известняковые холмы Глостершира и проходит через Чиппинг Кэмпден и Бродвей. Путь Темзы следует вдоль берега реки через Оксфорд и Виндзор, доходя до западных пригородов Лондона. Путь Саут-Даунс ведет через меловые хребты южной Англии, соединяя исторические города Винчестера и Истборна.

Путь Котсволд проходит через Чиппинг Кэмпден. Источник: unsplash Путь Котсволд проходит через Чиппинг Кэмпден. Источник: unsplash

Шотландские маршруты включают в себя высокогорные и отдаленные районы с ограниченной инфраструктурой. Путь Западного Гайленда начинается недалеко от Глазго и постепенно поднимается на север, огибая край озера Лох-Ломонд, прежде чем углубиться в ландшафт Гайлендов по направлению к Форт Вильяму. Путь Кейп Рат продолжается на север из-за малонаселенных регионов без официальной разметки. Этот маршрут пересекает болота и реки без мостов и требует тщательной планировки из-за отсутствия регулярных удобств.

В Уэльсе Пембрукширский прибрежный путь следует вдоль атлантического побережья мимо городов, таких как Тенби, Сент-Дейвидс и Фишгард. Вглубь страны Путь Глиндура образует кольцевой маршрут через Поуис, включая высокогорные пейзажи в Национальном парке Сноудония. Путь Оффиной дамбы пролегает вдоль границы между Уэльсом и Англией, пересекая травянистые хребты и мимо остатков старых укреплений и оборонительных валов. Каждый из трех валлийских маршрутов проводит пешеходов через изменчивые ландшафты и легко ориентироваться благодаря регулярным указателям вдоль пути.

Путь Глиндура пересекает нагорье Сноудонии. Источник: unsplash Путь Глиндура пересекает нагорье Сноудонии. Источник: unsplash

Эти пешеходные маршруты подходят для широкого круга посетителей. Некоторые участки, особенно построенные на заброшенных железнодорожных путях, равны и пригодны для пользователей инвалидных колясок. Доступ к общественному транспорту и услуги по перевозке багажа на отдельных тропах позволяют совершать короткие прогулки без полного снаряжения. Сеть предлагает структурированные, но гибкие варианты для путешественников, планирующих сезонные или внесезонные пешеходные путешествия по Великобритании.