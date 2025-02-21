Северо-Ледовый союз вместо НАТО. Новая сумасшедшая идея Трампа и Путина?

Безумная идея, захватившая мозг некоторых топтрампистов – это не просто союз с РФ. Это суперсоюз с Москвой с целью взятия под общий контроль территорий Северного полюса и всей верхней части северного полушария.

Все помнят, с какой неожиданной энергией напал новоиспеченный президент США на Канаду и Гренландию. А это именно те территории, которые мешают Штатам и РФ соединиться физически в единое пространство, вершину планеты.

Да, по мнению верховных последователей Трампа, это позволит контролировать чуть ли не весь мир.

Расчет, в частности, на то, что передовые технологии и потепление климата создадут в этой части мира новые огромные пространства и откроют доступ к новым природным ресурсам.

В то время зоны южнее будут становиться все менее пригодными для жизни из-за засух и других бедствий, естественных и рукотворных.

И Трамп, и Путин любят грандиозное безумие и конспирологию, так что эта концепция обоим им нравится.

Но этим всерьез взволновались северные европейцы – финны, датчане, шведы, норвежцы. Эти нации, несмотря на относительно небольшое количество населения, очень активны в помощи Украине. Ибо прямо у их границ может возникнуть совсем не дружественный к ним союз – если уже не возник.

Так же волнуется Британия – в долгие периоды бессменный лидер в содействии Украине, тоже попадающей под удар.

Что характерно, такие сценарии поведения российско-американского союза серьезно анализировались европейцами еще 30 лет назад, когда между США и РФ тогда происходило очередное потепление отношений.

Вообще, за последние два столетия немногие так активно помогали Москве, как Вашингтон, что свидетельствует о какой-то особой геополитической симпатии.

Впрочем, я верю в РФ, что ее злобная и завистливая натура досрочно разрушит эти фантазии полусумасшедших.