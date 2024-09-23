Серьезный разговор о войне и ВСУ: пришло время это сказать

Ну что, друзья, а давайте поговорим о войне и ВСУ серьезно. Это касается не только тех, кто служит. Тех, кто будет мобилизован – тоже. Или не будет. Зависит от того, к чему придем. Война не продолжалась два-три месяца и не закончится завтра. И тянут ее ушедшие с самого начала или позже, а также мобилизованные.

Вход для всех разный, выход не предусмотрен. О демобилизации политики резко умолкли. Это мне понятно. Военных и членов их семей, как избирателей, не так много. А если нас демобилизуют, придется мобилизовать других избирателей. Они огорчаются. Политически все ясно. Справедливо ли это? А кого это волнует?

Так вот, дорогие друзья. Если вы хотите, чтобы военные продолжали воевать, а не сходили с ума, не шли в СЗЧ и не шли в отказ и тюрьму. Вы ведь этого хотите? Тогда попытайтесь понять, чем они живут. Знаете, какая у нас главная проблема? Это не мое мнение, это мы говорили с собратьями из разных боевых бригад. Я же общителен, друзья практически везде.

Так вот – никто не голоден. И с формой все хорошо. Выдают необходимое, а кто хочет, может просто докупать себе по зарплате. Машины ломаются, РЭБов не хватает. Но здесь спасают волонтеры и небезразличные граждане с донатами. Главная проблема – люди-то! Устали, если цензурно! Военные закаляются на истощение прежде психологически. И потихоньку сходят с ума в той или иной форме. В первую очередь боевые. Перегорают. Примите это как факт. Или спросите у знакомых военных.

Не буду тянуть кота за разное – сразу вывод. Необходимы изменения в ситуации с отдыхом военнослужащих. На мой взгляд, самый простой и логичный компромисс – регулярные обязательные отпуска. Каждые три месяца – две недели отпуска. Без вариантов. Чтобы люди отошли от войны, побыли дома с родными и психика окрепла. Иначе вы потеряете нас достаточно быстро. Уставшие и задолбавшиеся бойцы чаще выходят из строя. Из-за ранений, психиатрии, СЗЧ и… двухсотых. Зарплаты также, кстати, можно прибавить. Слишком хорошо станет? Супер, пойдут добровольцы в ВСУ и станет не нужна мобилизация. Вы ведь это поддержите, гражданские?

Проконсультируюсь со знакомым депутатом (так сложилось, что здесь депутатов немного бывает), как это сделать на уровне закона. И сделаю петицию президенту. Попрошу собратьев в профсоюзе посмотреть, как можно ускорить процесс. Думаю, на днях начну этим заниматься и рассчитываю на вашу поддержку.